Las Mejores Tarjetas de Memoria microSD ¿Como elegir la mejor?

Los dispositivos modernos, desde cámaras digitales hasta teléfonos inteligentes, tabletas, reproductores de música, computadoras portátiles e incluso su Nintendo Switch requieren almacenamiento. Si el almacenamiento integrado de su dispositivo no es adecuado para almacenar todos sus archivos multimedia, como sus fotos, vídeos, juegos, música y más, probablemente tenga una ranura microSD para permitirle expandir el almacenamiento a su gusto.

Por esta razón, los fabricantes ahora producen tarjetas microSD con más capacidad de almacenamiento y velocidades de transferencia de datos más rápidas. Si está buscando la mejor tarjeta para su dispositivo, descubrirá rápidamente que no todas son iguales.

Hay diferentes tamaños, capacidades, clases de velocidad e incluso marcas a tener en cuenta. En esta guía, compartiremos todo lo que debe tener en cuenta al elegir la tarjeta microSD adecuada para su dispositivo, algunos errores comunes que debe evitar y las mejores opciones de tarjeta microSD.

Características a tener en cuenta al comprar una tarjeta MicroSD

Las diferentes tarjetas microSD tienen diferentes cantidades de almacenamiento, pero el tamaño de la tarjeta dependerá de cuánto necesite y para qué lo necesite según su dispositivo. Las de menor capacidad tienden a llenarse rápidamente en comparación con las tarjetas de mayor capacidad, pero debe verificar el tamaño máximo que puede admitir su dispositivo antes de que se agote y comprar una de mayor capacidad.



Dicho esto, es mejor invertir en un puñado de las mejores tarjetas microSD de tamaño moderado en lugar de una o dos tarjetas de alta capacidad para una mejor organización, protección contra daños y seguridad de las tarjetas.

Velocidad

Además del almacenamiento, desea una tarjeta microSD que lea y escriba datos rápidamente, especialmente si está viendo películas, copiando datos, cargando niveles de juegos o capturando vídeos. Verifique la velocidad secuencial de la tarjeta, que le indica qué tan rápido se pueden leer grandes volúmenes de datos de la tarjeta si está grabando vídeos y fotos de alta resolución, o copiando archivos multimedia.

La tarjeta también debe ser rápida para leer y escribir datos en ubicaciones aleatorias, razón por la cual la velocidad aleatoria es importante, especialmente si los está utilizando para ejecutar sistemas operativos, aplicaciones / programas o cargar juegos.

Clasificación de velocidad / clase

También es importante tener en cuenta el sistema de clasificación de velocidad de la tarjeta al elegir las mejores tarjetas microSD en lo que respecta a su rendimiento de velocidad de transferencia. A menos que su dispositivo establezca requisitos de clase de velocidad más baja (medidos en MB / s) como clase 2, 4 o 6, busque una tarjeta que tenga una clasificación de al menos Clase 10, U1 o U3, ya que pueden escribir al menos 10 MB / sy más de secuencial datos.

Hay tarjetas microSD más rápidas con clasificación V60 o V90 (clases de velocidad de vídeo), pero estas son más caras y requieren un estándar de velocidad de bus UHS más alto que puede transportar datos en ambas direcciones a una velocidad más rápida.

UHS Bus Speed

La velocidad del bus de velocidad ultraalta (UHS) es la medida de cómo se transfieren los datos entre los pines de la tarjeta microSD y el conector de su dispositivo. Hay tres versiones: UHS I, que mueve datos hasta 104 MB / s, mientras que UHS II y UHS III mueven datos hasta 312 MB / sy 624 MB / s respectivamente. Algunos fabricantes enumeran la clasificación de velocidad y las velocidades del bus UHS en sus tarjetas, por lo que hemos separado las dos categorías para que sepa qué buscar al elegir la mejor.

SDHC y SDXC

Las tarjetas MicroSD pueden ser Secure Digital High Capacity (SDHC) o Secure Digital Extended Capacity (SDXC), que difieren en la capacidad de almacenamiento. Las SDHC son tarjetas microSD de baja capacidad que ofrecen de 4 a 32 GB, mientras que SDXC ofrece mayores capacidades de 64 GB a 2 TB. Muchos dispositivos, especialmente teléfonos, funcionan con tarjetas microSD SDXC, pero pocos dispositivos, como las consolas móviles, solo pueden aceptar tarjetas microSD SDHC.

Otros factores a considerar incluyen la garantía de la tarjeta, ya que los fabricantes ofrecen una garantía más corta, mientras que otros ofrecen garantías limitadas de 10 años o de por vida. Además, verifique que la tarjeta microSD que está considerando sea de una marca o vendedor acreditado como Sandisk, Samsung, Kingston, Lexar, Transcend, etc… para evitar comprar tarjetas falsificadas. Algunas tarjetas también afirman ser a prueba de agua, a prueba de golpes, rayos X, y funcionan en temperaturas extremas.

Errores que cometen las personas al comprar tarjetas MicroSD

Saber qué buscar al comprar una tarjeta microSD lo ayuda a evitar algunos errores comunes, que podrían costarle dinero. También puede terminar con un bajo rendimiento en una tarjeta que no funciona en absoluto.

Los errores más comunes que cometen las personas al comprar tarjetas microSD son:

1. Comprar a un vendedor externo en grandes sitios de mercado: Es posible que estos vendedores no tengan buena reputación, incluso si venden a través de un minorista importante. Las tarjetas MicroSD a menudo son falsificadas. Dichas falsificaciones son más lentas, no tienen la misma capacidad anunciada y no están garantizadas. Compre directamente de un vendedor acreditado, como un fabricante de la marca si es posible. Si compra en Amazon, busque “Envíos y vendidos por Amazon.com” y seleccione el empaque original.

Elija siempre tarjetas microSD de grandes marcas, ya que son más confiables y ofrecen un mejor rendimiento, garantía, protección contra el agua, golpes, temperaturas extremas y rayos X. Algunos también ofrecen acceso al software de recuperación de imágenes como una característica estándar.

2. No verificar la compatibilidad del dispositivo: Esto quiere decir que no son todas iguales; Hay algunas que son compatibles y adecuados para dispositivos particulares, mientras que otros no. La compatibilidad del dispositivo asegurará que obtenga la tarjeta adecuada y que funcione con su dispositivo. Por ejemplo, algunos están diseñadas para Raspberry, mientras que otras son adecuadas para dispositivos basados ​​en Android, Nintendo Switch, etc. Compruebe si hay una ranura para tarjeta microSD antes de comprar, o compre una tarjeta con un adaptador si su dispositivo tiene una ranura para tarjeta SD de tamaño completo.

3. Elegir la tarjeta incorrecta: Las tarjetas MicroSD están diseñadas de manera diferente, por lo que debe elegir una que coincida con el uso previsto. Verifique la capacidad y la clasificación de velocidad / clase para obtener uno con almacenamiento adecuado y velocidades rápidas según el caso de uso. Por ejemplo, grabar vídeos usando una cámara digital o almacenar aplicaciones y archivos multimedia en un teléfono requiere diferentes tarjetas microSD.

Las mejores tarjetas microSD

Tarjeta Samsung EVO Plus MicroSD

La tarjeta microSDXC Samsung Evo Plus ofrece 128 GB de capacidad de almacenamiento, que admite velocidades de lectura y escritura de hasta 100 MB / sy 90 MB / s respectivamente. Puede almacenar videos 4K y FHD, miles de fotos o archivos de música y audio, y usarlos en varios dispositivos.

La tarjeta microSD de Clase 10 con compatibilidad UHS 3 también es resistente al agua, la temperatura, los rayos X y el imán, y viene con una garantía limitada de 10 años y un adaptador de tarjeta SD. La gama Evo también ofrece una de las tarjetas de mayor capacidad en el mercado con 512 GB masivos, que pueden almacenar hasta 78 horas de video, más de 75,000 MP3 o más de 150,000 fotos.

SanDisk 64GB Ultra MicroSDXC

SanDisk es otra marca reconocida y popular que ofrece tarjetas microSD en capacidades rentables, con buenas velocidades y rendimiento. Esta tarjeta tiene clasificación UHS I. Puede capturar, almacenar y transferir sus datos rápidamente gracias a sus rápidas velocidades de lectura y escritura de hasta 100 MB / s (transfiere hasta 1200 fotos en un minuto) y 60 MB / s respectivamente.

Además, puede ahorrar unos cuantos dólares si no necesita la tarjeta microSD de 128 GB más grande y aún así disfrutar de su uso en su teléfono inteligente, tableta o cámara MIL. Tiene una clasificación de velocidad de clase 10, ideal para la grabación y reproducción de vídeo Full HD, una aplicación de zona de memoria para una fácil administración de archivos y puede operar a temperaturas de hasta 85 grados Celsius. Tiene una clasificación A1 para un rendimiento más rápido de la aplicación, y viene con un adaptador y una garantía limitada del fabricante de 10 años.

3. Lexar Professional 1800x

Esta es una de las tarjetas microSD más rápidas del mercado. Está diseñado para fotografía y vídeo digital debido a su captura de alta velocidad de imágenes de alta calidad y longitudes extendidas de vídeo 4K, 3D y FHD. Su rendimiento de alta velocidad aprovecha la tecnología UHS III para velocidades de lectura y escritura de hasta 270 MB / s (1800x) y 250 MB / s respectivamente. Funciona bien para fotógrafos o camarógrafos que utilizan dispositivos de grabación personales o profesionales.

Viene con un adaptador SD para una fácil transferencia entre sus dispositivos para que pueda volver a capturar la acción más rápido. Esperamos que ahora sepa qué buscar al comprar la mejor tarjeta para su situación, y algunos de los inconvenientes comunes que debe evitar antes de realizar una compra.