Los 20 mejores temas de LXDE para el sistema Linux 2020

Los temas de LXDE pueden cambiar la apariencia de su entorno de escritorio, un entorno de escritorio bien conocido para Linux. Es muy minimalista y liviano; por lo tanto, muy popular entre los sistemas de configuración bajas, incluyendo netbooks, Raspberry Pi, aparatos para el hogar inteligente, etc.

LXDE es la forma corta de L ightweight X 11 D esktop E nvironment. Un desarrollador taiwanés comenzó este proyecto en 2006. Más tarde obtuvo mucha popularidad y aprecio, aunque hay otros entornos de escritorio con mucho diseño, LXDE mantuvo su popularidad debido a la gran explosión de IoT y productos inteligentes.

Actualmente es el entorno de escritorio predeterminado para Knoppix, LXLE Linux y Peppermint OS Linux. Usa el administrador de ventanas OpenBox, pero cualquiera puede usar otros gestores de ventanas si lo desea. Como utiliza el kit de herramientas GTK +, los temas de LXDE son más fáciles de desarrollar y compatibles con otros entornos de escritorio basados ​​en GTK +.

Los mejores temas de LXDE para Linux

LXDE es utilizado por muchas distribuciones populares de Linux , y por lo tanto tiene una cantidad significativa de cuota de mercado. La comunidad de desarrolladores y diseñadores de código abierto tiene una gran atracción para desarrollar temas LXDE. Hay numerosos temas gratuitos y de Lubuntu que encontrará en Internet. Pero elegir el mejor tema es una tarea confusa.

Si no tiene una directriz adecuada, debe probar cada tema para encontrar el mejor para usted. Es por eso que hemos probado y alistado los temas más bellos y productivos para el entorno de escritorio LXDE. Eche un vistazo y personalice su escritorio como ningún otro.

1. Adapta Colorpack

Este tema GTK + es probablemente el tema de entorno de escritorio Linux más popular y versátil que existe. No importa en qué entorno de escritorio se encuentre, seguramente será compatible con eso. El desarrollador es muy activo en la comunidad de temas y tiene un buen sentido del diseño. Ivankra diseñó este tema basado en el popular proyecto de tema de código abierto Adapta. Más tarde, otras personas lo modificaron para reparar algunos componentes rotos.

El tema sigue el lenguaje de diseño plano. La interfaz de usuario es bastante mínima pero elegante. Tiene diferentes variantes de color que puede elegir durante la instalación. Actualmente, admite 8 colores diferentes, incluidos azul, verde, verde azulado, índigo, gris, etc. Este tema es casi perfecto en cualquier sentido, pero siempre puede personalizar el aspecto según su personalidad.

Descargar

2. Qogir Ubuntu

Qogir es un tema basado en GTK con el que puede estar familiarizado. Es compatible con casi cualquier entorno de escritorio y funciona perfectamente. Por lo tanto, no hay excepción con el entorno de escritorio LXDE. Este tema de Lubuntu requiere GTK 2 para ejecutarse en su distribución. Pero si está ejecutando GTK 3 o versiones posteriores, puede instalar algunas dependencias adicionales para que sea compatible.

El tema base de Qogir tiene muchas variantes oficiales y no oficiales hasta ahora. Qogir Ubuntu, Qogir Manjaro, Qogir Mint son algunos de ellos. Tienen acentos de diferentes colores y paquetes de iconos. También puede optar por el aspecto clásico de vainilla de Qogir. También es compatible con el modo oscuro si eres un ave nocturna. Puede configurarlo con el paquete de iconos de Qogir para obtener la experiencia completa.

Descargar

3. Ultimate Plata Dark

¿Dónde está el Escuadrón del Modo Oscuro? Algunas personas dicen que el modo oscuro es solo una tendencia, mientras que otras tienen una fuerte opinión sobre su beneficio. No voy a discutir. Pero el modo oscuro, sin duda, se ve hermoso y elegante. Ultimate Plata Dark es un tema que hará que su escritorio se vea de color chocolate oscuro con algunos acentos índigo geniales.

A diferencia de otros temas populares, este es un tema de escritorio completo. Eso significa que está obteniendo el paquete de iconos planos de material a juego, el paquete de iconos Papyrus junto con los iconos de carpetas incluidos dentro del paquete de temas. Esto le ahorrará un tiempo valioso para personalizar el tema. El autor del tema también ofrece temas similares para aplicaciones populares, como Telegram, Firefox y TweetDeck.

Descargar

4. Victory

Victory es un tema audaz y brillante. Es simple, minimalista y hermoso. Este tema fue desarrollado especialmente para usarse como un tema de Lubuntu. Pero más tarde, recibió soporte para cualquier distribución que tenga un entorno de escritorio LXDE. Este es un tema GTK, y debería cambiar perfectamente el aspecto de sus aplicaciones GTK .

El desarrollador también agregó soporte para diferentes estilos de bordes de ventanas para el administrador de ventanas OpenBox, que se encuentra en el núcleo de LXDE si desea cambiar el color del tema, debe ir un poco más allá. Porque solo admite cambiar estilos editando el archivo CSS que encontrará dentro del directorio raíz del tema.

Descargar

5. Numix-N

Es posible que ya haya sabido sobre el paquete de iconos de Numix. El paquete de iconos Numix es uno de los paquetes de iconos más populares para cualquier tema. El desarrollador creó el Numix-N para que coincida con ese paquete de iconos. Este tema tiene una apariencia plana con una barra de título y botones mínimos.

El diseño de este tema tiene tal estilo que los bordes de las ventanas son llamativos y vibrantes. Las barras y botones de progreso tienen un acento verde que se adapta a los íconos. La huella general del tema parece un poco retro, pero probablemente esta característica atraerá más.

Descargar

6. Candra

Candra es un conjunto de temas LXDE de diseños planos y minimalistas. Se utiliza de forma predeterminada en Candra OS, que es una distribución Linux derivada simple. Tiene variantes claras y oscuras. Fue desarrollado principalmente para GNOME. Pero más tarde, recibió soporte para cualquier entorno de escritorio basado en el kit de herramientas GTK +, incluido LXDE.

Los íconos de la carpeta tienen íconos amarillentos clásicos que se ven mucho “carpeta-y”. Las ventanas no tienen bordes y se parecen totalmente a cualquier tema material moderno. El tema predeterminado tiene detalles en verde azulado que combinan perfectamente con la interfaz de usuario general. El desarrollador tiene algunos otros temas geniales para el entorno de escritorio LXDE que puede probar.

Descargar

7. DeLorean Dark Stripped

Este tema LXDE es una bifurcación del tema DeLorean Dark, que es un tema GTK popular para Linux. La versión despojada tiene todas las características del clásico DeLorean Dark sin ningún tipo de bloatware. Es por eso que este tema utiliza menos recursos para ejecutarse, y obtiene el rendimiento absoluto de su PC.

DeLorean Dark Stripped tiene dos variantes diferentes. Uno es con fondo de ventana gris oscuro, y otro es con fondo negro. La barra de título y los botones tienen un efecto de gradiente monocromático que aporta más profundidad al diseño. Los elementos son redondeados y la interfaz de usuario general se ve muy elegante.

Descargar

8. zonColor

zonColor es un paquete de temas que consta de diferentes hermosos temas GTK para Linux . Estos temas vienen con diferentes variaciones de color para que cualquiera pueda personalizar su escritorio con algunos sabores únicos. Los temas son más como plantillas, y esta es la razón por la cual los usuarios no necesitan editar los códigos para realizar ningún cambio en el tema. Por el contrario, pueden navegar y aplicar sus elecciones a partir de diferentes elementos.

Encontrará temas GTK, temas de iconos, fondos de pantalla y algunos otros componentes temáticos en el archivo de temas. Los temas tienen una barra de título de color plano sólido y un área de panel. Algunos de los componentes tienen un diseño semitransparente. Los fondos de pantalla proporcionan colores degradados modernos para combinar con los temas.

Descargar

9. WinAte

WinAte es un paquete completo de transformación de Windows 7 o Windows 8 para Linux. Puede personalizar fácilmente su entorno de escritorio LXDE para que se parezca a cualquiera de los dos sistemas operativos de Microsoft. Incluso obtendrá todos los iconos de Windows con este tema.

Este tema tiene el lenguaje de diseño de Windows Aero. Obtendrá las barras de progreso y las barras de título exactamente como las de Windows. Incluso la pantalla de inicio de sesión cambiará al instalar este tema. Debes haber instalado el motor GTK 2 para ejecutar este tema correctamente. Utiliza un simple archivo de script Install.sh para instalar todo el tema.

Descargar

10. Ambiente

Este tema de Ambiance es una solución de error al Ambiance original, creado por RAVEfinity. La versión de RAVEfinity tuvo algunos problemas que no cambiaron el aspecto de las aplicaciones GTK3. Esta bifurcación ha resuelto ese problema, y ​​ahora será compatible con su escritorio LXDE que tiene aplicaciones GTK3.

El tema tiene un aspecto simple y común. Pero este tema general tiene un aspecto más oscuro, mientras que el tema Radiance del mismo autor usa un esquema de color claro. Este tema también aplica el aspecto correspondiente para aplicaciones comunes como Thunar, Totem y Brasero.

Descargar

11. FF-BlackGreen

El FF-BlackGreen es uno de los temas de Lubuntu con esquemas de color oscuro más populares para Linux. Es totalmente compatible con el entorno de escritorio LXDE. Tiene un acento verde brillante. A veces los textos negros en el panel oscuro no llaman la atención. Pero aparte de esto, la interfaz de usuario general es muy audaz y centrada.

Los íconos de las carpetas están muy bien temáticos para que coincida con el color del tema. El administrador de ventanas OpenBox también tiene un tema en este paquete con soporte para aplicaciones GTK2 y GTK3.

Descargar

12. GruvBox Icon Theme

La temática de Linux permanece incompleta sin los paquetes de iconos adecuados. Los íconos predeterminados de Lubuntu no son nada interesantes. Por eso entran en juego los paquetes de iconos. GruvBox es un magnífico paquete de iconos para temas de LXDE. Tiene un montón de iconos coloridos y planos para casi todas las aplicaciones comunes.

Los iconos de la carpeta y los del panel de control tienen un aspecto lineal, que es bastante elegante. A través de los iconos de las aplicaciones se derivan del paquete de iconos original de Papyrus, el creador de este tema los ha modificado un poco para que sean compatibles con todo el software.

Descargar

13. Alette

Alette es un tema simple pero minimalista para el escritorio LXDE. Es compatible con el administrador de ventanas OpenBox, que es el administrador de ventanas predeterminado en la plataforma LXDE. Proporciona una interfaz de usuario completa con un amplio soporte de temas.

Este tema también es compatible con las aplicaciones GTK2 y GTK3. El aspecto vainilla o común de este tema es un poco anticuado. Pero si configura esto con algunos paquetes de iconos de terceros, su escritorio puede pasar a un nivel completamente nuevo.

Descargar

14. Cyana 3D II

Cyana 3D II tiene un enfoque diferente para la temática de Linux. No fue a un aspecto plano tradicional. En cambio, trae un pop 3D a todos sus elementos. Este lenguaje de diseño aporta más profundidad a la interfaz de usuario general. Aunque a algunas personas no les gusta este tipo de looks.

Al igual que el nombre, este tema crea un ambiente esquemático cian en todo el escritorio. El cian es un color que aporta una cantidad adecuada de oscuridad y brillo a la apariencia. Las personas que tienen una gran fascinación por los colores y quieren experimentar con nuevos looks, entonces este tema es para ellos.

Descargar

15. Zukitwo Dark Reloaded

Este tema es una modificación directa del tema Ambiance de la instalación predeterminada de Ubuntu. Por lo tanto, experimentará el aspecto clásico de Ubuntu en su entorno de escritorio LXDE sin importar en qué distribución se encuentre.

El modificador de tema agregó un esquema de color oscuro en la interfaz de usuario y derivó el diseño del iniciador del popular tema Vertex para Linux. Este tema es compatible con las aplicaciones GTK3, pero debe instalar el motor GTK 2 para ejecutar este tema correctamente.

Descargar

16. METROux

Este tema le recordará la ambiciosa interfaz de usuario de Metro de Microsoft, que se adaptó por primera vez a Windows 8. Aunque la interfaz de usuario de Metro está casi muerta ahora, este tema le permitirá llevar ese ambiente clásico a su Linux. Este tema está especialmente optimizado para dispositivos de visualización pequeños.

Los dispositivos que admiten la funcionalidad de la pantalla táctil obtendrán una ventaja especial al usar este tema. Necesita la plataforma GnoMenu instalada si desea tener la experiencia completa. El iniciador de aplicaciones tiene las aplicaciones organizadas en mosaicos coloridos, aunque los mosaicos no admiten la función de información en vivo por ahora.

Descargar

17. Win7-like Aero

Este tema está un poco viejo. Pero el tema de marco y botón aerodinámico similar a Win7 traerá ese ambiente de Windows a su escritorio Linux. Fue creado para el entorno de escritorio GNOME . Pero más tarde, el desarrollador lo probó en LXDE, y funcionó bien con algunos cambios en el script.

El tema tiene un tinte azulado en los marcos, al igual que en Windows 7 o Vista. Los botones de la barra de título se parecen exactamente a los del tema Aero de Microsoft. Aunque el desarrollador sacó el diseño de la barra de progreso de la distribución de KDE, se ve casi similar a Windows. Hay muchos temas modernos para la clonación de Windows 10. Pero si quieres un aspecto un poco clásico, entonces este tema es tuyo.

Descargar

18. Lubuntu Shadowplay

Este es uno de los temas de Lubuntu más bonitos que existen. Pero este tema funciona en otras distribuciones que ejecutan el entorno de escritorio LXDE. Lubuntu Shadowplay se basa en el tema Carbon Gold. Pero este tema está extremadamente modificado y no se parece al tema original.

El tema es completamente oscuro con gradientes de luz fría. Por eso parece un juego de luces y sombras. Tal vez este es el origen del nombre del tema. Los botones tienen un buen toque sobre ellos. La barra de progreso no tiene un diseño plano típico. Más bien tiene un diseño fluido y tiene una profundidad en él.

Descargar

19. CircleGame

Estoy seguro de que este no es el tema más profesional que existe. Pero es realmente hermoso. Algunas personas aman este tipo de tema de dibujos animados. El desarrollador creó este tema basado en la apariencia de la temporada de primavera con un diseño de bajo poli.

El sutil acento verde es calmante para los ojos. El diseño general aporta un ambiente retro al escritorio. El creador ha recomendado algunos iconos y fondos de pantalla para usar con este tema que encontrará en la página de descarga para que obtenga la configuración completa de la primavera.

Descargar

20. Sage

El tema brillante y colorido llamado Sage, te sorprenderá por completo. Este puede ser su próximo tema LXDE para su centro de medios Raspberry Pi o el sistema Linux de su hijo. Y sí, no es un delito instalarlo en el escritorio de un adulto. Además, estos temas brillantes y audaces son del agrado de muchos usuarios de Linux.

Es completamente compatible con las aplicaciones GTK2. Los reflejos amarillos en el panel verde pueden no ser la idea más inteligente, pero el aspecto general es agradable. Parece que los botones provienen de Windows XP, mientras que los bordes y las barras de desplazamiento son muy gruesos y de aspecto retro.

Descargar

Cómo personalizar el entorno de escritorio LXDE

El entorno de escritorio LXDE estaba destinado al hardware de gama baja. Entonces, para que el LXDE predeterminado se vea liviano y simple, sacrificaron un poco de la sección de apariencia. Es por eso que puede usar algunos temas de LXDE de terceros para personalizar el aspecto de LXDE y hacerlo más hermoso. Personalizar el entorno de escritorio LXDE es simple como el agua. Siguiendo una lista de verificación proporcionada a continuación, puede hacer que su escritorio sea único y elegante.

Personalizando el OpenBox

El entorno de escritorio LXDE utiliza el administrador de ventanas OpenBox de forma predeterminada. El tema del administrador de ventanas crea la base del aspecto general de su escritorio. Además del tema predeterminado del administrador de ventanas, puede descargar y aplicar otros temas de terceros para OpenBox.

La lista de temas anterior tiene algunos temas geniales de OpenBox para comenzar. La herramienta LXAppearance te ayudará a cambiar el tema de OpenBox. LXDE tiene otra herramienta llamada OpenBox Configuration Manager. Desde allí, puede cambiar la apariencia, los cursores del mouse, cambiar el tamaño del movimiento, la configuración del muelle, etc. del tema del administrador de ventanas instalado.

Cambio de temas GTK

El administrador de escritorio LXDE utiliza el kit de herramientas GTK +. Es por eso que todos los temas GTK2 y algunos GTK3 son compatibles con este entorno de escritorio. Puede cambiar el tema GTK para obtener efectos personalizados en las aplicaciones. LXAppearance le permitirá instalar los temas GTK para las aplicaciones. También puede editar algunos otros parámetros utilizando esa herramienta.

Editar los paneles

La edición de los paneles aumentará la productividad. Además, creará más profundidad en su personalización. Aunque la mayoría de las personas son indiferentes a editar los paneles. Puede abrir la ventana de edición del panel haciendo clic con el botón derecho del mouse en el panel. Puede mover su panel al lugar deseado y puede cambiar el tamaño, la opacidad y el fondo del panel.

Aplicar paquetes de iconos

Al descargar y aplicar paquetes de iconos de terceros, puede cambiar la apariencia de los temas de LXDE. Si puede hacer coincidir sus paquetes de iconos con el tema general, obtendrá un aspecto relajante. Pero antes de descargar un paquete de iconos de Internet, verifique si el paquete admite todas las aplicaciones comunes o no. Las herramientas LXAppearance le permitirán aplicar su paquete de iconos deseado.

Algunas personas dudan del potencial del entorno de escritorio LXDE. Piensan que los temas de LXDE están desactualizados y no se ven bien. Sí, la mayoría de los temas están desactualizados. Pero eso no significa que no se vean bien. Como puede ver en la lista anterior, los temas son agradables. Además, al personalizar el escritorio LXDE correctamente, puede hacer que su PC papa de bajo recurso se vea y funcione como un encanto. Si tiene alguna recomendación de tema LXDE, no olvide comentar a continuación y avisar a los demás. ¡Feliz personalización!