Los 7 juegos más fáciles de Xbox One

Vencer a tus amigos en partidas multijugador es simple. La verdadera gloria solo llega cuando logras ahogarlos en tu abrumador Gamerscore. Si eres un jugador de Xbox y quieres encontrar algunos juegos fáciles para volar y agregar 7,000 puntos adicionales a tu total, mira esta lista.

Hemos encontrado algunos de los juegos más fáciles de Xbox One para obtener 1,000 Gamerscore. Lo mejor de todo es que no te llevará horas y horas hacerlo. La mayoría de estos juegos se pueden completar rápidamente (con cada logro desbloqueado) en solo dos o tres horas.

Claro, puede ser una trampa, pero hay una razón por la que casi todos los que se preocupan por los logros jugaron Avatar: The Burning Earth en Xbox 360. Es posible que los juegos en esta lista no le den 1,000 Gamerscore por solo 5 logros, pero no están muy lejos.

Tacoma es un juego extraño de Xbox One. A pesar de recibir críticas relativamente buenas, no fue un éxito comercial. Eso puede deberse al género, una mezcla peculiar de juego exploratorio y trabajo de investigación. Piense en ello como un drama interactivo.

Desde el punto de vista de alguien que busca logros, Tacoma es una mina de oro absoluta. El juego en sí puede tomar un tiempo para jugar, pero si usa una guía de logros puede desbloquear todos los logros que el juego tiene para ofrecer en aproximadamente dos horas.

Lo mejor de todo, Tacoma es parte de Xbox Games Pass a Ultimate. Si está suscrito, es una excelente manera de aumentar su puntaje sin desembolsar $ 20 por una copia.

Abzu es un juego de Xbox One muy parecido a Flower en la PS4: una experiencia relajante y meditativa mientras exploras un mundo submarino lleno de vida. Hay una historia suelta, pero no hay que destacarla. El principal atractivo del juego es la estética.

No es un juego largo y solo tiene 12 logros, pero esos 12 suman 1,000 puntos. Si usa una guía, no tardará mucho en obtenerlas todas. La mayoría de los jugadores pueden lograrlo en menos de dos horas. Como no puedes morir en el juego, no puedes perder el progreso.

Tennis in the Face se trata de cómo suena: un juego en el que tu objetivo es golpear una pelota de tenis contra la cara de tu oponente. No hay mucho más que eso, pero es una buena cantidad de diversión por $ 4.99.

Puedes desbloquear todos los logros en una o dos horas. De ninguna manera es difícil, y si estás buscando una manera de darle a tu Gamerscore un aumento rápido de 1,000 puntos, Tennis in the Face es una opción sólida.

El género del “simulador de caminar” se ha vuelto bastante popular a lo largo de los años. La estación ajusta el género a una T: navegas por una estación espacial abandonada y buscas pistas sobre el destino de la tripulación. Es un juego de Xbox One fuertemente basado en la historia sin mucho juego del que hablar.

Sin embargo, eso no es necesariamente algo malo. Si te gusta Gamerscore pero no eres el mejor en los juegos, Station es uno de los títulos más fáciles de esta lista. De hecho, puedes desbloquear los 11 logros y recibir el 1,000 Gamerscore en aproximadamente media hora.

La historia está bien, pero nada innovador, pero a diferencia de tantos juegos fáciles que la gente juega por logros, la mayoría de la gente disfrutará la historia en The Station.

Storm Boy

Si el nombre te suena familiar, puede ser porque has leído el libro del mismo nombre, el libro en el que se basa este juego. Storm Boy no es un juego desafiante de ninguna manera, pero casi todos disfrutarán de la experiencia.

Los logros están bloqueados detrás de diferentes minijuegos, pero son simples. Solo hay 11 logros, y la mayoría de los jugadores podrán completarlos en 15 a 30 minutos. Lo leíste bien; si quieres un puntaje adicional de 1,000 jugadores casi sin esfuerzo, elige Storm Boy.

6180 the moon es un juego de plataformas que elimina la amenaza de muerte conectando la parte superior e inferior de la pantalla. Piensa en asteroides, pero con saltos. Por supuesto, aún puede perder cayendo sobre picos u otras amenazas.

Juegas como la luna. Suena un poco extraño, pero es un juego divertido, especialmente al precio de $ 4. Tarda aproximadamente una hora en completarse, incluidos todos los logros. Hay 16 logros para un total de 1,000 Gamerscore.

Old Man’s Journey es un juego narrativo encantador de Xbox One. No hay mucho juego para hablar, pero los gráficos valen la pena por sí mismos. El juego se parece más a una pintura de un maestro holandés que a un videojuego. Usted lo recorre a su propio ritmo, y la historia es contada por imágenes fijas; no se utiliza el diálogo.

El juego tarda 1-2 horas en completarse. No es un juego largo, y la mayoría de los logros están bloqueados detrás de la interacción con las personas con las que te encuentras. Hay algunos logros relacionados con los acertijos, pero no son difíciles de conquistar. Por una pequeña inversión de tiempo, puede acumular 1,000 Gamerscore adicionales.

Estos pequeños y fáciles juegos de Xbox One son tus armas secretas en tus carreras de Gamerscore con amigos. Con juegos como este, puedes ganar 2,000 o 3,000 puntos extra en solo unas horas. Puede que no siempre sean los juegos más divertidos para jugar, pero las ganancias de Gamerscore pueden valer la pena