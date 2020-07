Los 7 juegos más raros del Nintendo 64 ( N64)

La Nintendo 64 era una consola hecha con docenas de títulos raros y únicos. Ahora, unos 18 años después del lanzamiento del último juego para la consola, los coleccionistas recorren los mercados de pulgas, los mercados en línea y otros puntos de venta en busca de títulos que faltan en su colección.

Si tienes curiosidad acerca de hasta dónde llegarán algunas personas para completar su colección, solo debes buscar hasta los juegos N64 más raros (y más valiosos). La consola produjo algunos verdaderos tesoros escondidos que alcanzan un enorme precio en el mercado, y muchos de ellos son casi imposibles de encontrar hoy en día. Ya sea que seas un coleccionista o simplemente alguien que esté revisando un poco de la historia de los juegos, estos son los juegos N64 más raros.

Turok: Rage Wars Grey Cart

Turok es uno de los títulos más populares de Nintendo 64, pero Rage Wars no recibió la misma aclamación. Para empezar, no se considera una entrada canónica en la serie. También puso más énfasis en el modo multijugador que los otros juegos, pero esto fue obstaculizado por un error que rompió el juego.

La versión original de Turok: Rage Wars lanzada en un cartucho negro. Una vez que se descubrió el error, Acclaim lanzó una solución. La versión corregida del juego lanzado en un cartucho gris. Los coleccionistas se han dado cuenta recientemente del valor del carrito gris. Mientras que una versión del juego en un carrito negro se puede obtener por tan solo $ 12, un cartucho gris puede costar $ 350 o más.

Starcraft 64

Los juegos de estrategia en tiempo real nunca han sido tan populares en las consolas, pero especialmente en la era de Nintendo 64. Starcraft 64 se ganó el reconocimiento gracias a un esquema de control simplificado (y un lugar en Toonami que atrajo a muchos jugadores jóvenes).

No fue hasta el lanzamiento de Starcraft II en PC que la versión N64 del título original se hizo popular. Como el juego no tenía una popularidad generalizada, ya era difícil de encontrar. Ahora una copia le costará alrededor de $ 35 en eBay. Sin embargo, no dejes que el bajo costo te engañe. Starcraft 64 es uno de los juegos más raros de N64 en la alineación que puede ser difícil de encontrar.

Stunt Racer 64

La era N64 vio bastantes lanzamientos de ejecución limitada, incluidos algunos juegos que solo se lanzaron en ubicaciones específicas. Stunt Racer 64 es uno de estos juegos. Solo estaba disponible a través de Blockbuster. Aunque no es tan caro como algunos de los otros juegos en esta lista, puede ser difícil de encontrar. Si bien se puede encontrar un cartucho suelto con relativa facilidad, los coleccionistas que buscan una copia completa en la caja pagarán por el privilegio, con precios que alcanzan los $ 600. Una copia completa de Stunt Racer 64 es uno de los juegos N64 más raros que existen.

Bomberman 64: The Second Attack

Bomberman 64 no era el juego más popular, a pesar de que todavía era muy divertido. Otras entradas en la serie vieron elogios más críticos y comerciales. A pesar de esto, Hudson Soft lanzó otro juego en el N64 justo al final de la vida útil de la consola. Debido a su lanzamiento tardío, muchos minoristas no lo tenían en las tiendas. Las copias oscilan entre $ 25 y más, pero una versión sellada del juego puede costar más de $ 1,000.

Clay Fighter 63 ½ Sculptor’s Cut

Otra exclusiva de Blockbuster, Clay Fighter 63 ½ ahora se considera uno de los juegos N64 más raros de todos los tiempos. Si bien puede encontrar un cartucho suelto a precios “razonables”, una versión completa en la caja hará que incluso el coleccionista más dedicado al precio.

The Sculptor’s Cut no es muy diferente del juego principal, pero agrega algunos personajes adicionales. Hoy, una copia del juego en la caja te costará alrededor de $ 1,100, mientras que una copia completa con el manual puede hacer que cueste hasta $ 1,700 o más. La razón de esta rareza es porque era una exclusiva de Blockbuster. Como resultado, puede ser casi imposible encontrar un manual y / o caja en buenas condiciones.

Super Bowling

La idea de un juego de bolos no es muy poco común hoy en día. Después de todo, Wii Bowling estableció el estándar de qué esperar en una consola doméstica. A finales de los 90 y principios de los 2000, el boliche no era un tipo de juego popular en las consolas domésticas.

Super Bowling salió justo antes del lanzamiento de Gamecube, por lo que perdió muchas ventas en la próxima consola. Dado que, para empezar, atrajo a un público tan especial, es comprensible que sea uno de los juegos N64 más raros y difíciles de encontrar. Hoy en día, puede obtener una copia de Super Bowling por un poco más de $ 100 por solo el cartucho, pero una copia completa en la caja puede costar entre $ 300 y $ 600.

Hey You, Pikachu!

¡Hola tú, Pikachu! Era un juego extraño para empezar. Utilizaba un micrófono que se conectaba al N64 y permitía al jugador hablar con Pikachu, pidiéndole que realizara ciertas tareas e interactuara en un nivel nunca antes visto. Salió cerca del final de la vida útil del N64 y capitalizó la popularidad de la franquicia de Pokémon.

Desafortunadamente, no alcanzó los mismos niveles de aclamación que otros juegos. Una de las razones fue que carecía de una historia. La otra era que la tecnología simplemente no estaba allí, a pesar de la adición del micrófono, ¡Hola, Pikachu! No funcionó muy bien.

Si bien encontrar una copia del cartucho no es particularmente difícil, encontrar una copia completa del juego con el micrófono y otros accesorios no es tan fácil. Una copia completa en la caja puede costar hasta $ 450 usd.