Los mejores emuladores de juegos SNES para jugar online

Incluso en la era de los remakes de videojuegos, remasterizadores y realidad virtual, nada puede reemplazar la alegría que muchos experimentan al jugar a los clásicos. ¡Los juegos retro están vivos y bien, aunque los jugadores de los días de 8 bits tienen al menos 30 años ahora!

Ya sea que seas un jugador veterano o de la nueva era que comenzó en PlayStation, Xbox o Nintendo Switch, hay algunos videojuegos de los años 90 que simplemente nunca se desvanecerán con el tiempo: Super Mario World, Chrono Trigger y Final Fantasy VI, por ejemplo.

Con una de las bibliotecas de juegos más queridas de todos los tiempos, el Super Nintendo Entertainment System (o SNES) es el hogar de todos estos títulos. La consola fue la primera aventura de Nintendo en el mundo de los 16 bits, llegando tarde a la fiesta después del TurboGrafx-16 y Sega Genesis. A pesar de no llegar tan a tiempo como estas consolas, el SNES rápidamente hizo una idea de último momento de ambas.

Afortunadamente, incluso para aquellos que no poseen una consola retro costosa, los juegos de SNES aún se pueden disfrutar en la PC, incluso dentro del navegador. En este artículo, echemos un vistazo a los mejores emuladores de SNES para jugar en línea.

Play Emulator es un popular sitio web de emulación en línea que presenta múltiples consolas diferentes. Su biblioteca SNES es una de las más impresionantes, y comenzar es muy fácil.

Play Emulator actualmente cuenta con 911 juegos SNES jugables. Tiene todos los clásicos, como The Legend of Zelda: A Link to the Past , EarthBound y Super Metroid , pero también tiene algunos títulos oscuros que los jugadores pueden no encontrar en otros lugares, como Same Game Mario .Como Same Game Mario, muchos de los títulos menos conocidos son lanzamientos japoneses. Algunos más incluyen Super Bikkuriman , Super Famista 5 y Gekisou Sentai Car Rangers .

Después de hacer clic en un juego, comenzará a cargarse en un marco de emulación SNES de 640 × 480. Simplemente haga clic en el botón Ejecutar juego y la ROM comenzará a descargarse e inicializarse. Una vez cargado, comenzará a reproducirse como si el cartucho estuviera colocado en la consola y encendido.

Así es como la configuración del controlador de Play Emulator se asigna al teclado de forma predeterminada:

Inicio: Entrar

Seleccione: Shift

Arriba: arriba

Abajo: abajo

Izquierda: izquierda

Derecha: derecha

Y: S

B: Z

A: X

X: C

L: A

R: D

Al hacer clic fuera de la ventana de emulación, el juego se pausará automáticamente, lo que es genial si juegas mientras haces otra cosa (como el trabajo).

Cuando un juego en el emulador SNES, aparecerá una barra de menú en la parte inferior izquierda del marco de emulación al pasar el cursor sobre él. Esto es lo que representan estos íconos, de izquierda a derecha:

Modo de pantalla completa

Pausa el juego

Cambiar la configuración del controlador

Descargar estado (archivo de juego guardado)

Estado de carga (archivo de juego guardado)

Reiniciar el juego

Activar / desactivar sonido

Play Emulator es una solución completa para jugar juegos SNES en línea, que ofrece todas las características principales que la mayoría de los jugadores desean.

A diferencia de Play Emulator, SNESLive es un sitio web de emulación en línea creado exclusivamente en torno a SNES. Esto permite que el sitio web se adapte específicamente a la consola y sus juegos, ofreciendo un aleatorizador , una lista de los 50 mejores y juegos jugables por género.

SNESLive ofrece una biblioteca de juegos más pequeña que Play Emulator, con poco menos de 300, pero tiene menos pelusa: los juegos disponibles, como NBA Jam , Donkey Kong Country y Mega Man 7 , consisten principalmente en títulos populares y los mejores juegos de SNES de todos los tiempos .

La página de cada juego ofrece una descripción completa del párrafo del juego, y la mayoría también viene con un video de YouTube que muestra parte de la jugabilidad del juego u ofrece un tutorial o consejos. Debajo de esta área de la pantalla, hay filas de juegos relacionados.

La diferencia más significativa entre SNESLive y Play Emulator es que el emulador SNES de SNESLive funciona con Adobe Flash. Aunque se acerca el final del soporte oficial de Adobe para Flash , hemos descubierto que el reproductor de SNESLive es más suave y menos nervioso que otras plataformas.

Para comenzar a jugar, vaya a su página y haga clic en el botón Jugar ahora dentro del marco de emulación. A partir de ahí, el juego comenzará a descargarse e inmediatamente se encenderá.

SNESLive ofrece las opciones de menú estándar: reinicio, pausa, estado de carga / guardado y configuración del controlador. Por defecto, esta es la configuración del controlador al teclado:

Inicio: Entrar

Seleccione: Shift

Arriba: arriba

Abajo: abajo

Izquierda: izquierda

Derecha: derecha

Y: S

B: X

A: Z

X: A

L: Q

R: E

Sin embargo, SNESLive admite una opción que muchos otros emuladores SNES en línea no admiten: Netplay. Netplay es una forma de jugar juegos retro multijugador con otros jugadores a través de un sistema en línea de estilo lobby. Solicita un nombre de jugador y luego, si el juego lo admite, conecta al jugador a la lista de salas de netplay. El único problema es que la comunidad netplay de SNESLive parece casi inexistente, ya que personalmente nunca he encontrado una sala activa.

Si bien la biblioteca de juegos de SNESLive se queda corta en comparación con Play Emulator, los jugadores pueden encontrar que una plataforma de emulación SNES con tecnología Flash ofrece beneficios de rendimiento que hacen de SNESLive la mejor opción de los dos.

Si bien hay docenas de sitios de emuladores SNES en línea repartidos por la web, muchos de ellos son la misma, o una versión muy similar, de la plataforma Play Emulator. De ellos, Play Emulator tiene la mayoría de los juegos, mientras que SNESLive ofrece netplay y un emulador SNES alternativo, a veces más suave.

¿Tiene un emulador SNES favorito en línea que no sea Play Emulator o SNESLive? Si es así, por favor déjenos un comentario a continuación y háganos saber los beneficios, ¡así como sus juegos SNES favoritos!