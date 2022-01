Los 62 mejores estilos y efectos de texto para Photoshop

Un amor imposible por el cine y lo retro (o estos dos combinados) ha hecho crecer mi interés por los estilos de texto en Photoshop. Puedes estar diseñando cualquier proyecto, y nada puede impulsar el proceso mejor que un estilo de texto increible.

Inspirados en la cinematografía, las tendencias de diseño y los movimientos, los efectos de texto para Adobe Photoshop actúan como un gran toque final y ahorran un montón de tiempo.

No estoy seguro de que siempre sea posible encontrar el tipo de letra adecuado, pero aún así hay un montón de efectos de texto de Photoshop premium y gratuitos para conseguir un impacto similar al de una explosión, como hizo el de Stranger Things.

No tienes que ser un creador experto para aportar un estilo de texto a tu proyecto. Cada elemento contiene objetos inteligentes, por lo que podrás aplicar un efecto artístico a tu texto en pocos segundos. Tampoco te llevará mucho tiempo ajustar un tipo de letra o probar algunos experimentos con la paleta.

En definitiva, el uso intuitivo es la mayor ventaja de los efectos de texto, y es la razón principal por la que hay tantos de ellos en la caja de herramientas de todo el mundo.

1.Efecto de texto dorado de fantasía

Escriba el nombre de su empresa de forma extravagante con este efecto de texto para Photoshop. Imita el oro de la mejor calidad, sin dejar lugar a dudas sobre su realismo. ¡Escribe cualquier inscripción con letras doradas!.

Pero no es sólo el efecto de texto lo que le da un aspecto fantástico, sino la elección de la fuente adecuada, así que tómate tu tiempo para comprobar cuál utilizar. Tómate un momento para apreciar la iluminación, que añade un aspecto más genuino a la escena.

Ahora puedes hacer que tu tipografía tenga un aspecto magnífico con una amplia colección de efectos de texto de Adobe Photoshop. Los ofrecen los principales blogs de freebies como Pixelbuddha, Graphic Burger o Pixeden, y lo mejor de todo es que no tienes que pagar por los recursos.

¡También hemos incluido los artículos premium más preciados! Sin embargo, sólo los mejores han llegado a esta selección ¡Y estamos seguros de que te encantarán tanto como a nosotros!

Descargar ahora

2.Estilos de capa de Neón

¿Sientes que con esta obsesión por lo retro que se apodera del mundo, cada vez más gente siente la necesidad de un poco de onda cósmica o underground? Si su respuesta es «sí», entonces le encantará este conjunto de estilos de texto para Photoshop.

Incluye más de 70 estilos de capa con más de sesenta variaciones de color, fondos adicionales y un archivo de instrucciones detallado: todo un paquete de recursos para adentrarse en la tipografía de neón y llevar a cabo algo extraordinario.

Descargar ahora

3.Efecto de texto de iluminación de neón

Es básicamente una regla general ahora que la luz de neón hace que cualquier cosa se vea mejor: más épica, cinematográfica e impresionante. Para comprobar esta teoría, necesitarás un efecto de texto de Photoshop decente y una pizca de imaginación.

Aparte de la luz de neón en sí, el activo incluye ese efecto «fantasma«, que replica el texto escrito. Además, la letra está cortada por la mitad con el centro brillante, lo que añade más audacia.

Descargar

4.Efecto de texto de letras juguetonas

Emociónate con las letras de dibujos animados en forma de burbuja, ¡aportando vibraciones de fiesta y toneladas de diversión a tus proyectos de diseño gráfico! El flujo de trabajo puede ser aún más atractivo cuando se suministra con un efecto de texto goofy realmente increíble.

Además, no se requiere ninguna experiencia especial ni habilidades profesionales, el proceso es fácil, todos los pasos son obvios e intuitivos. ¡Esa es la belleza de este efecto de texto!

Descarga gratuita

5.Efecto de dibujos animados

Crear los diseños para proyectos dirigidos a los niños está fuera de lugar, pero ¿qué hay de los diseños veraniegos bien realizados? También sería perfecto para ellos, ya que no hay limitaciones para utilizar efectos de texto como éste.

Abre el PSD, escribe tu frase, guárdala y trabaja en el resto de la composición, como el fondo, el color del texto. ¡Libera la obra maestra al mundo!

Descargar ahora

6.Efecto de texto de letras fantasma

Este estilo de texto libre podría ser una herramienta insustituible para hacer portadas de productos temáticos, diseños de libros, bloques animados de sitios web, y todos los otros propósitos de uso que se te ocurran.

No hay ataduras a un tema en especifico, sólo tú y tu percepción de la belleza. Carga el texto en una capa inteligente, guarda los cambios y conviértete en un maestro de la magia tipográfica lanzando un hechizo atmosférico sobre cualquier letra.

Descargar gratis

7.Mockup con letras de Luz de Lava

Es similar a cualquier otro efecto de texto inspirado en el neón o mockup de este estilo que ya hemos publicado, sin embargo, ¡este elemento es algo más potente! Basta con mirar el fondo completamente hecho, el resultado será alucinante. Cuando necesites encender la llama de la atención, ¡este producto puede ser la opción que necesitas!

Descargar ahora

8.Efecto de texto de distorsión del color

A veces no es fácil resolver el dilema del color: ¿este o aquel color encaja mejor en el trabajo que estoy realizando? Si estás cansado de estar desconcertado todo el tiempo, ¡este efecto de texto de distorsión de color es para ti!

Escribe el texto deseado y elije uno de los 4 gradientes de color. Puede ocurrir que incluso este efecto no satisfaga tus expectativas en el resultado, pues bien, para eso puedes utilizar la letra distorsionada en blanco y jugar la carta del minimalismo.

Descargar gratis

9.Efectos de texto de cómic vintage

La colección consta de 10 efectos de texto para Photoshop, ¡provenientes de la industria del cómic del siglo pasado! Divertidos, románticos y épicos, los tendrás todos para encajar el mayor número posible de ideas.

Prueba a ponerte en el papel del autor de una novela gráfica para componer sus propias historias increíbles, ¡sobre todo si es así de fácil con nuestro kit súper práctico!

Descargar ahora

10.Efecto de texto Noir Retro en Photoshop

Deja que cada pieza que crees sea finalmente atractiva e impregne su tipografía de un auténtico ambiente noir. De hecho, estos dos efectos de texto para Photoshop gratuitos son tan atractivos y están elaborados con tanta profesionalidad que un creativo exigente no los dejará pasar.

Y con las capas inteligentes, el proceso de personalización se vuelve tan sencillo como fluido que un póster impactante, una tarjeta o lo que sea con este efecto no será problema alguno.

Descargar gratis

11.Efecto de texto de cambio de página

Redefine tus medios de presentación con esta obra maestra visual. El efecto de texto Page Flip (o cambio de pagina) es un activo de un solo PSD, que contiene 4 soluciones de color para su configuración.

Cada vez que pases el cursor sobre el texto de tu diapositiva, revelará lo que está escrito debajo como si fuera magia. Con esto podrás llevar tu presentación al siguiente nivel añadiendo algo que tu público no pueda dejar de notar.

Descarga gratuita

12. Texto efecto de tela

El estilo de texto de este kit es uno de los muchos componentes que ayudarán a que tus proyectos destaquen. Incluye no sólo el alfabeto vectorial original, sino también 14 estilos de tela con texturas sin costuras, llamado Fabric Kingdom, este estilo cuenta con 288 pinceles de puntada, una acción de puntada que funciona para añadir el contorno en cualquier capa, cuenta con más de 500 magníficas ilustraciones vectoriales, ¡y mucho más!

Descargar ahora

13.Efecto de letras 3D de los 80 Vol.2

Sumérgete en el ambiente de los años 80 con estos efectos de texto para Photoshop. El pack incluye 10 archivos, cada uno con un ambiente único, y no hay duda de que encontrarás el que se adapte a tu proyecto actual. No necesitas instalar nada en Photoshop, simplemente abre los archivos y reemplaza el texto en el objeto inteligente.

Descargar ahora

14.Efecto de texto Glitch

Aporta un magnetismo absoluto a tu tipografía y produce diseños extraordinarios e hipnóticos: ¡10 efectos de texto glitch han sido creados para ello! Tras horas de apasionada investigación, hemos creado nuestra propia encarnación del arte callejero moderno y la creatividad pura.

Con estos increíbles, potentes y vibrantes efectos de texto vas a conseguir toneladas de likes y shares de la comunidad.

Descarga gratuita

15. Efecto de letras Papel Cortado

Las tijeras no siempre pueden ser tan precisas cuando trabajas con objetos cortados con papel: los dedos pueden resbalar, las esquinas pueden no ser tan suaves como esperas, etc. Confía este cuidadoso trabajo a este estilo de fuente de Photoshop y te librarás de accidentes como estos para siempre.

Prepara titulares increíbles, banners para sitios web, carteles y diseños de folletos en un par de clics. Todo lo que necesitas es este archivo PSD y tu infinito poder creativo.

Descargar ahora

16.Efecto de texto retro de los 80s

Estos desconcertantes efectos de texto gratuitos de Photoshop son fáciles de editar y utilizar. Con capas bien organizadas y fuentes gratuitas incluidas, podrás crear carteles realmente únicos. ¡Deja que el genuino toque retro haga toda la magia por ti.

Descarga gratuita

17. Glitch RGB – Efecto de texto gratuito

Nunca habrá demasiados efectos glitch en la caja de herramientas de un diseñador. Dado que varían en estilo, intensidad y ambiente, deberías tener al menos una docena de ellos a tu disposición, ¡así que no dudes en tener otro! Se trata de una distorsión digital intensa, adecuada para proyectos de temática moderna.

Este obsequio forma parte de un paquete que contiene otros 8 efectos de texto glitch, ¡y todos ellos son simplemente increíbles!

Descargar ahora

18.Estilos de texto de circo

Estos efectos de texto de un solo clic son perfectos para atraer la atención de tus folletos, tarjetas de felicitación y libros. También puedes utilizarlos para proyectos y eventos temáticos a juego: festivales, teatros, noches de discoteca, ferias vintage, eventos de artesanía y mucho más.

Los estilos gráficos le permiten cambiar el aspecto de un objeto rápidamente. Lo mejor de todo es que todos los cambios se aplican con un solo click.

Descargar ahora

19.Efecto de texto de distorsión Doppler

Por mucho que sea un tono nerd de la física, ¡el efecto es tan artístico y alucinante! Sólo tienes que añadir tu texto a la capa inteligente y ver cómo se mueve.

Pero eso no es todo: te encontrarás con una mirada hipnótica después de añadir uno de los 4 fondos ondulados y elegir el color preparado entre 50 mapas de degradado (o ajustar el color tú mismo, ¡también puedes hacerlo!).

Descargar ahora

20.Pack de efectos de texto retro para Photoshop

El pack incluye 10 archivos PSD con un efecto de texto retro cada uno. Son de alta resolución, por lo que podrás utilizar tus creaciones tanto para la web como para proyectos de impresión.

Recoge las imágenes tal cual, u oculta el fondo e importa el efecto de texto elegido en tus otros proyectos de diseño como carteles, folletos, publicaciones en redes sociales, banners de YouTube y cabeceras de sitios web.

Descargar ahora

21.Conjunto de efectos de texto de cómics antiguos

El papel de aspecto desgastado y los colores sombreados eran lo más adecuado para representar las aventuras de los superhéroes. Ahora te toca recibir la herencia de Stan Lee, resucitada en un conjunto de efectos de texto gratuitos para Photoshop.

Puedes darles un buen uso para cualquier propósito creativo, como llevar a cabo un titular o diseñar un banner, un anuncio, un collage, una campaña de marca… las variantes son infinitas.

Descargar gratis

22.Efecto de texto de caja de luz

El estilo neón no siempre implica algo demasiado vibrante y colorido. Con este efecto de texto de Photoshop, podrás dar a cualquier texto o forma un aspecto de luz de neón suave y hacer que destaquen sobre un fondo oscuro. El archivo PSD contiene capas inteligentes para que sea fácil de usar y modificar, incluso si eres principiante.

Descargar gratis

23.Efecto letrero con luz Neón

Aprovecha cualquier entorno oscuro y dale algunos acentos brillantes con estos estilos de capa de neón para Photoshop. El pack incluye 6 colores prefabricados con los que puedes empezar a experimentar y 3 texturas de pared negras para llevar a cabo una escena elegante.

Y, por supuesto, nunca estarás limitado por las cosas prefabricadas, así que haz lo que tu fantasía te diga también, y las capas inteligentes simplemente harán el proceso más rápido y fácil.

Descargar ahora

24.Efecto de fuente de Stranger Things

Toma tus gofres Eggo, enciende las luces de Navidad de la pared y ríndete a la agradable nostalgia de las tres temporadas anteriores de ‘Stranger Things’ con este estilo de texto. Sé creativo y haz tu versión fan de la intro, donde podrás llamar a la serie a tu manera.

Descarga gratuita

25.Texto estilo madera retro

Crea impresionantes efectos de capa de madera retro con facilidad, ahorrando tiempo en tu próximo proyecto de diseño. Cada letra será tallada profesionalmente a partir de una base de madera y llevada a su audiencia de manera vintage.

Comparte tus conceptos con este efecto a través de sus anuncios publicitarios, impresiones, pancartas, titulares, logotipos, ¡y mucho más!

Descargar gratis

26.Texto efecto 3D Sandwich

Convierte tus imágenes en una composición ultramoderna con un efecto de texto 3D. Es una herramienta estupenda para crear algo nuevo a partir de tus derechos de autor, o para añadir profundidad y una textura de sándwich a tu trabajo. Todo lo que tienes que hacer es escribir tu texto en la capa inteligente y guardar los cambios, es así de fácil y sencillo.

Descargar gratis

27.Letras cortadas

Contempla una imagen estática que tiene mucho dinamismo. Sustituye el texto por el mensaje que quieras transmitir en forma de rodajas. Este efecto de texto de Photoshop es muy fácil de usar, por lo que tus titulares, piezas de marca, promociones, diseños comerciales y otros trabajos creativos estarán listos en un abrir y cerrar de ojos.

Descargar ahora

28.Texto Mockup en 3D Profesional

La estética de la tipografía 3D puede llevar cualquier trabajo de diseño a un nuevo nivel. El brillo, el volumen, la textura… son elementos que cumplen su función y que conforman lo mejor de estos efectos de texto en 3D para Adobe Photoshop.

El paquete incluye cuatro archivos PSD con cuatro estilos diferentes, y te resultará muy fácil aplicarlos a tu copia o realizar las ediciones necesarias.

Descargar ahora

29.Efecto de Texto American Vintage

Estos estilos de efectos de texto encarnan a la perfección la tipografía de las películas clásicas de Hollywood y los carteles retro de las calles de Chicago y Nueva Orleans, así que, adivina, no hay manera más poderosa de traer la estética de los 70s y hacer que tu obra de arte exhale música indie y aspecto vintage, que año tras año sigue siendo una de las tendencias de diseño más impactantes.

Descarga gratuita

30.Efecto de texto retro en PSD

¿Sientes el olor a café caliente y a tortitas de los restaurantes americanos? Estos vienen junto con este estilo de texto 3D absolutamente llamativo, abrumador y audaz hecho para brillar en todos los tamaños. Los activos no requieren experiencia especial y como los tienes en un clic, ¡asegúrate de editarlos y personalizarlos en un clic también!

Descarga gratuita

31.Efecto de texto dorado medieval

No necesitas ser un buscador de oro o un cazador de tesoros para conseguir la clave del efecto de texto Oro Medieval. Está escondida en las Capas Inteligentes, donde hay que colocar el texto para que gane el valor en preciosidad.

No te olvides de pulsar «guardar» para que el proceso no se pierda, y vete a presumir de los titulares dorados recién hechos, de los banners, de los diseños de portada, de los carteles y de cualquier cosa en la que hayas estado trabajando.

Descargar ahora

32.Efecto de texto letrero de Motel

Aquí tienes un efecto de texto PSD de estilo retro inspirado en los fantásticos diseños de carteles de moteles vintage. ¡Escribe su propio texto dentro del objeto inteligente y cree una pieza tipográfica llamativa con facilidad y asegúrate de que tus tarjetas, invitaciones, carteles, papel de regalo (o cualquier otro tipo de mensaje) sean percibidos no sólo por el ojo sino por el corazón!

Descarga gratuita

33.Texto de globo de helio

Hay cuatro estilos diferentes de efectos de texto creados para jugar con varias fuentes. Cada centímetro de papel de aluminio está creado con amor al realismo y a los detalles, para que estos efectos parezcan genuinos y recuerden a la calidez de las vacaciones. No te preocupes por componer la inscripción, recurre a la colección de 9 patrones, incluidos también en el pack.

Descarga gratuita

34.Bastón de caramelo

Disfruta de la Navidad cuando quieras con este efecto de texto gratuito para Photoshop. Este elemento temático representa un estilo de bastón de caramelo limpio que transformará cualquier texto en un dulce aspecto navideño y le aportará un ambiente festivo dondequiera que esté.

No dudes en utilizarlo para la decoración, los pósters, las impresiones y las tarjetas de felicitación, ya que se ha creado precisamente para este tipo de obras de arte.

Descargar gratis

35.Texto 3D Desvanecido

Presentamos un efecto de texto 3D con un sutil estilo de desvanecimiento, que es muy adecuado para pósters, impresiones de ropa, anuncios u otros proyectos de diseño. Este efecto de texto de Photoshop es muy fácil de usar, todo lo que tienes que hacer es editar el texto dentro de la capa inteligente, y tendrás un resultado impresionante en poco tiempo.

Descargar gratis

36.Efecto de texto de acero inoxidable

¡Forja la letra de hierro para tus proyectos con sólo un archivo PSD a mano! Hemos preparado el efecto de texto metálico de uso sencillo, capaz de pulir tu texto hasta que brille. El texto no se rayará ni se corroerá, ¡sólo será alabado y amado por el público!

¡Inserta la frase que necesita ser convertida en hierro, guárdala y oberva el increíble resultado!

Descargar ahora

37.Efecto de texto rose

Transforma lo auténticamente retro en una imagen, sólo tienes que acercarte y probar a Rose, un efecto de texto de Photoshop absolutamente vibrante y hermoso. Viene directamente de las camisetas de los años 80, y dado que este estilo vuelve a estar de moda, no dudes en utilizar el efecto para diseños de ropa, papelería, carteles, stickers e incluso ilustraciones.

Descargar gratis

38.Efectos de texto retro de los años 80

Muchos de nosotros nunca vivimos en los años 80s, pero la herencia que tenemos de esta época loca sigue siendo invaluable y ultra legendaria. Piensa en tus videojuegos favoritos, en los leggings de neón, en las melodías disco y en las tendencias de diseño que viven su resurrección ahora.

Así que, démosle la bienvenida a los efectos de texto de Photoshop de los 80s: un pack que incluye Hotline Miami, Stranger Things, Kung Fury, Drive, Tron y muchos más.

Descargar ahora

39.Efecto de texto de póster de pared en PSD

Un sutil y biselado efecto de texto en PSD es ideal para ilustrar su diseño de póster o flyer y varios encabezados, impresiones y empaques. De cualquier manera, es súper fácil y el resultado es una explosión de bomba. En caso de que sea tu primer diseño mediante Objetos Inteligentes, mira el video tutorial para más detalles.

Descarga gratuita

40.Efecto de texto estéreo anaglifo VHS

Deja que los colores locos bailen sus alegres danzas en tus letras, impactando a todos con combinaciones increíbles. Incluye varios colores en un efecto de texto anaglifo para aumentar su estética y añadir algunas vibraciones de VHS roto.

Abre el archivo PSD, escriba tu texto, elige la solución de color de entre 3 esquemas de color preestablecidos, da click en guardar y observa cómo los caracteres se distorsionan al instante.

Descargar ahora

41.Texto tipo vintage

Estos dos efectos de texto gratuitos para Photoshop han sido nombrados para hacer que tu tipografía sea cálida y acogedora, llenarla de energía y alegría, y añadir un rubí brillante a tu caja de herramientas artísticas.

Juega con ellos, no hay necesidad de limitar la creatividad: los efectos de texto, elaborados con la mayor atención a los pequeños detalles, darán en el clavo en múltiples objetivos y proyectos, desde carteles hasta camisetas vintage.

Descarga gratuita

42.Efecto de tipografía retro de los 80

Crea una pieza de tipografía o logotipo icónica, inspirada en los años 80s, Para aplicar este efecto retro a tu texto, sólo tienes que editar la capa inteligente, y habrá quedado listo en un abrir y cerrar de ojos, ¡simplemente siéntete libre de insuflar el espíritu de tu proyecto con este efecto!

Descarga gratuita

¿Te has quedado con ganas de más? Los equipos que te presentamos a continuación se han dedicado a los complementos de texto, así que estás destinado a enamorarte de sus increíbles estilos.

Hemos presentado tanto efectos de estilo grunge como vintage, así que no hay más remedio que darle caña a uno de estos magníficos proyectos. También hay un montón de efectos de texto industriales, tecnológicos, glitch, artísticos e incluso en 3D, así que agárrate, porque la selección va a ser súper alucinante.

43.Efecto de texto de metal de los 80

Haz que cualquier texto y fuente tenga un efecto inspirado en el heavy metal de los 80s con un doble clic. El pack incluye un archivo PSD de alta resolución y con capas, con objetos inteligentes para el texto, efectos de capa, una textura de hormigón gratuita y un vídeo tutorial para añadir extras. En él se muestra cómo añadir sombras alrededor de la extrusión y ligeros destellos en los bordes para que tu diseño destaque de verdad.

Descargar ahora

44.Efecto de texto 3D cinematográfico

Crea un impresionante efecto cinematográfico para tus logos o textos y dales una nueva dimensión con este efecto de texto en Photoshop creado por Designercow. El archivo PSD incluye objetos inteligentes que te permitirán aplicar el efecto fácilmente: coloca tu copia dentro de la capa, pulsa Guardar y ¡listo!

Descargar gratis

45.Efecto de texto tipo de pared de concreto

Consigue rápidamente una imagen impecable con este efecto de texto de hormigón o concreto para Photoshop. Todo lo que tienes que hacer es pegar tu texto dentro del objeto inteligente y guardarlo. Esta tipografía será una excelente solución para el branding, la publicidad, los logotipos. O puedes arriesgarte y utilizarla como elemento de tu decoración o impresiones de papelería.

Descargar ahora

46.Efecto de Texto PSD Frames

Un sutil y suave efecto de texto en Photoshop con increíbles características de sombra e iluminación para ayudar a que su texto brille a través de sus diseños: carteles, logotipos, impresiones, envases, marcas, papelería y mucho más. Utiliza la capa inteligente para aplicar el efecto de texto PSD a tu propio texto.

Descargar gratis

47.Efecto de texto de título cinematográfico

Añade este efecto de título cinematográfico de gran detalle a tus logotipos o a cualquier otro texto para conseguir un aspecto dramático propio de tus películas favoritas. Todo lo que tienes que hacer es escribir el texto deseado dentro del objeto inteligente, y tu trabajo está hecho. Espero que te diviertas mucho con él y que tu trabajo final sea digno de un Oscar.

Descargar gratis

48.Efecto Patchwork Photoshop Toolkit

Con este Efecto llamado Patchwork encontrarás todo lo que necesitas para crear diseños de impresión, como carteles, tarjetas postales, envases, etc. El paquete incluye 180 estilos de capa de Photoshop y también pinceles de puntada, botones y alfabetos.

Si necesitas un diseño para una pantalla o un sitio web, como un banner para una red social o un post, sólo tienes que guardar el resultado en la resolución requerida. Después de todo, ¡más es mejor que menos!

Descargar ahora

49.Efecto de texto digital Glitch

Ten este efecto de texto digital gratuito para Photoshop en tu colección. Este puede ser utilizado para añadir algún efecto creativo digital a tu texto. Podrás agregar fácilmente tu copia utilizando la capa superior de objetos inteligentes. El archivo PSD también contiene dos versiones del efecto, y puedes personalizarlo fácilmente según tus necesidades.

Descarga gratuita

50.Efectos de texto en Photoshop con cromo

¡Aquí encontrará los archivos con capas bien organizadas, proporcionando un flujo de trabajo ligero que te encantará tener! Echa un vistazo a los 5 efectos de texto de Photoshop con la lista sugerida de tipos de letra gratuitos para descargar.

Estos estilos de capa metálicos están creados en alta resolución, por lo que te resultará difícil saber si se trata de una auténtica señalización cromada o no.

Descarga gratuita

51.Sketch PSD Efecto de Texto

Esta plantilla PSD utiliza objetos inteligentes para crear un efecto de boceto realista para cualquier texto o forma. El archivo incluye tres estilos diferentes de efectos de texto con colores cambiantes. ¡Adecuado para encabezados, títulos, logotipos, diseños de envases, ideas de marca, en otras palabras, en cualquier lugar donde un efecto de texto de boceto se vería llamativo!

Descargar gratis

52.Efecto de texto bajo el agua

Hazte con esta plantilla de alta resolución para crear un escenario submarino. Funciona con Photoshop CS6 y todas las versiones CC, y contiene los elementos esenciales para crear logotipos, eslóganes, carteles, portadas o anuncios geniales en un abrir y cerrar de ojos. Prepárate para realizar diseños extraterrestres y asombrar a todos con soluciones de composición geniales.

Descarga gratuita

53.Efecto de texto estilo años 80

¡El brillo del neón después de muchos años sigue teniendo su encanto! Probablemente, estos son los mejores efectos de texto que puedes tener para devolver los años 80s a tus obras. Realistas, elegantes y únicos: ¡justo lo que necesitas para crear tu propia iteración de algún álbum de música retro, o hacer un póster vintage que te recuerde a los rugientes años 80!

Descargar gratis

54.Efecto de texto dorado realista

Nada puede reemplazar el asombro cuando miras fijamente los glamurosos carteles deseando estar allí como parte de ese mundo elegante. Y estamos encantados de poder acercarte con este estilo de texto para Photoshop, elaborado con precisión, para ocasiones especiales.

Descarga gratuita

55.Efecto de texto 3D de los 80

¿Estás preparado para volver a los años 80, la época de las discotecas alucinantes, los colores vivos y los videojuegos? Entonces, dale la bienvenida a un efecto de texto 3D de los 80 creado magistralmente.

Si quieres viajar en el tiempo, sólo tienes que escribir tu texto y aplicar este estilo de texto entonces siéntate y relájate, tu hermoso texto de los 80s está listo. Este efecto de texto gratuito funciona mejor en folletos, logotipos, títulos de películas, líneas de tiempo de Facebook y muchas cosas más.

Descargar gratis

56.Efecto de texto de los años 70 para Photoshop

Este paquete de estilos de texto para Photoshop es muy fácil de usar ¡sólo tiene que reemplazar la copia a través de las capas de objetos inteligentes! Funciona con texto, formas vectoriales o cualquier tipo de capas.

Texto editable. Todas las fuentes utilizadas son de uso gratuito, libres para uso personal o versiones de demostración. Los enlaces para las fuentes están en el archivo de ayuda ubicado en la descarga principal. ¡Pero puedes usar las fuentes que quieras con estos efectos!

Descargar ahora

57.Estilos de Capa de Photoshop Vintage

Estos 16 efectos de texto de Photoshop están inspirados en los bordes desiguales de la tipografía antigua y su forma de impresión en medios tonos. Implementar ese romanticismo de la tipografía de los años 30 es un juego de niños: ¡abres un objeto inteligente, colocas las letras y aplicas un estilo gráfico! Viaja en el tiempo al pasado de la tipografía moderna es posible en menos de 15 segundos.

Descargar gratis

58.Efecto de Texto de Volver al Futuro

El efecto de texto de la famosa pelicula Volver al Futuro es un estilo de texto cinematográfico de los años 80 diseñado para adaptarse a cualquier tipo de texto que necesites: logotipos, flyers, banners, impresiones, etc. Este PSD cuidadosamente diseñado contiene Objetos Inteligentes, lo que significa que no tienes que hacer nada más que añadir tus textos, y ya estás listo ¡conoce a Marty McFly y rompe la barrera del tiempo!

Descargar gratis

59.Efecto de Texto Retro

¡Oh, ese encanto de una textura vintage con su efecto retro desgastado! Si tu corazón pertenece a él para siempre, entonces este efecto de texto en PSD está en buenas manos y en una mente ingeniosa. Crea una tipografía vintage distintiva con su ayuda, además, ¡es tan simple! Puedes utilizar la capa inteligente para aplicar el atrevido efecto 3D a cualquier texto o forma.

Descarga gratuita

60.Efecto de texto en Bold (negrita) 3D

Este es un llamativo y original efecto de texto en 3D para Photoshop que dará a tu diseño una profundidad extra y lo hará destacar. Para aplicar este efecto a tu texto o logotipo, sólo tienes que editar el objeto inteligente. Puedes utilizarlo para decorar banners, anuncios, impresiones, logotipos, portadas de libros, fotos y mucho más con su llamativo aspecto.

Descargar gratis

61.Pack Retrica Vintage efectos deTexto

El pack Retrica ofrece estilos de texto para Photoshop impregnados de nostalgia y fuego: una rara alianza emocional para hacer brillar tus diseños, incluyendo banners, tarjetas, papelería, ropa, logotipos y envases. Además estamos seguros que te encantarán para carteles de películas, diseño de tiendas de música y auténticas camisetas retro.

Descarga gratuita

62.Efecto de neón realista en Photoshop

Descubra un efecto de capa de texto en Photoshop, inspirado en los carteles de neón. Transforma cualquier texto y forma en un brillo de neón. ¡Deja que tus diseños brillen incluso en los momentos más oscuros! Este efecto es fácilmente editable e incluye clips movibles para adaptar tu propio texto.

Descarga gratuita

