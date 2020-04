Los Mejores Juegos De IO 2020

¿Estás buscando juegos gratuitos y divertidos que puedas jugar en tu navegador? ¿O podría ser para tu tableta? Si ese es el caso, seguramente deberías probar el último fenómeno viral: los juegos io.

¡Estos juegos son intensos, emocionantes y muy divertidos de jugar! No solo son de fácil acceso, sino que también te dan mucha variedad. La jugabilidad puede ser bastante diversa y te da la opción de elegir entre intensa y despiadada hasta informal y relajada: la elección es realmente tuya. El problema surge cuando tienes que decidir en cuáles de estos juegos io debes gastar tu tiempo y esfuerzo.

Pero no te preocupes! Hemos cavado todo y hemos hecho una lista de los 10 mejores juegos de io que puedes tener en este momento y definitivamente vale la pena intentarlo.

¿Qué significa io?

Estas son algunas de las preguntas más comunes que las personas tienden a hacer que alguien hable sobre io. Vamos a ser sinceros aquí: las definiciones son ciertamente difíciles. Además, nos gustaría aclarar uno de los conceptos erróneos más grandes que son bastante comunes con respecto a los juegos io de que cada juego necesita tener el dominio .io al final para ser clasificado como el mismo.

Si esto falta, no es parte de esta categoría y podría ser otra cosa. Bueno, esto no podría estar más lejos de la verdad. En general, el dominio .in es solo un dominio de nivel superior de código de país. Considérelo similar a cómo Canadá usa .ca o cómo India usa .in. Entonces, io es lo mismo para el Océano Índico británico.

Muchos juegos, especialmente los lanzados más recientemente, usan el dominio .io debido a la popularidad que ya tiene, y la rápida asociación de las personas tiende a construir en sus mentes con este tipo de juegos. No olvidemos que dos de los juegos más grandes de io: Agar.io y Slither.io, ambos usan .io como dominio de elección. Por lo tanto, se ha convertido en un estándar de facto para que todos lo sigan.

Definición De Juegos De IO

Los juegos Io son populares por diferentes tipos de razones: juegos gratuitos, juegos casuales y basados ​​en navegador, la mayoría de las veces tienen componentes para varios jugadores. Los gráficos son minimalistas, por lo que no encontrará una calidad de primera categoría disponible, junto con algunas mecánicas, lo que lo hace fácilmente comprensible y simple.

Es la parte gratuita que atrae multitudes y despierta el interés de las personas. En cuanto a los gráficos, hay bastantes juegos que son en 3D, pero en su mayoría son gráficos en 2D que sirven como sello distintivo.

También nos gusta señalar que encontrar los mejores juegos io disponibles que no tienen por qué ser una tarea difícil si sabes lo que estás buscando. Hay diferentes tipos de géneros disponibles que incluyen arcade, disparos, acción y rompecabezas que pueden ser una forma fantástica de pasar el tiempo y albergar tu espíritu competitivo.

Sin embargo, esté extremadamente atento cuando descargue los juegos porque algunas veces puede encontrar versiones que pueden causar un virus. Además, no olvides revisar las opiniones de los clientes para comprender cómo funciona el juego y si te interesará o no el juego.

Si ya has estado buscando los mejores juegos de io disponibles en el mercado, es posible que sepas cuán repetitivos son algunos de ellos. Hay tantos desarrolladores que se copian produciendo juegos que solo pueden describirse como spin-offs (incluso estafas en ciertos casos). Afortunadamente, zombie.io respira aire fresco en este mercado, ofreciéndote tu pase de tiempo más nuevo y favorito.

Como habrás adivinado, este juego trata sobre zombies donde tienes que construir tu ejército, defenderte y sobrevivir. Los gráficos de los zombies son bastante buenos que te ayudan a mejorar el estado de ánimo. Hay mucha acción, juego de rol y estrategia involucrados mientras juegas. Se supone que desatas la destrucción en una ciudad, y sus habitantes reaccionan como lo harían en la vida real: llaman a las unidades policiales y militares para que te derroten.

En cuanto al servidor de juego, no es nada fuera de lo común, pero sigue siendo único y mejor. Este juego es fácil de jugar y puedes elegir fácilmente lo que necesitas hacer para convertirte en el ganador final. Además, date cuenta rápidamente de que para sobrevivir aquí, necesitarás experiencia. Esto es, por supuesto, algo que solo ganarás después de jugar varios juegos. Esta es precisamente la razón por la que puede sentir que es un poco desafiante al principio, pero no es nada que no pueda conquistar.

Características principales:

Deambula libremente por la ciudad

Pondrá a prueba tu pensamiento de acción-RPG-estrategia

Construye un ejército de aliados no muertos y reina el caos en la ciudad

Luchar contra las unidades policiales y militares

Especificaciones:

Editorial: Jon Colibaba

Género: acción

Modo: multijugador

Plataforma: Android

Calificación: Orientación sugerida

PROS

Refrescante

Los zombis significan mucha aventura

No hay problemas por los que preocuparse

CONTRAS

Desafiante

El Sheep.io se encuentra en una granja 3D de baja poli, y justo cuando crees que es aburrido y aburrido, de repente encontrarás ovejas que comienzan a correr de la nada.

La idea aquí es convertirse en la oveja más popular en el rancho y nada más. Básicamente es tu único objetivo. Si bien esto puede no parecer una lectura muy emocionante al respecto, pero cuando juegas el juego, sin duda puede ser muy divertido, y puede ser sorprendente lo invertido que puedes llegar a ser el líder definitivo de la tierra de las ovejas.

Hay muchos golpes y arrastre en la pantalla para no usar el control de la dirección en que se mueven las ovejas. También debes capturar las ovejas de otros jugadores para hacer que el tuyo sea el más grande del rancho. Recuerda, solo puedes capturar las ovejas de tus oponentes; no puedes eliminarlos por completo. Y no, tus ovejas no tienen que parecer aburridas mientras haces la captura. Hay nuevos sombreros y máscaras que puedes desbloquear para ese factor de jazz adicional.

Este juego podría no ser adecuado para personas que prefieren más acción y participación en sus juegos io. La mayor desventaja para nosotros tiene que ser la falta de emocionantes misiones para mantenernos al tanto y al borde de nuestros asientos. Esto es algo en lo que otros fabricantes deben trabajar si quieren mantener una base de seguidores leales a lo largo de los años.

Características principales:

Robar seguidores de otros rebaños de ovejas

Recoge seguidores de toda la granja

Crea la manada más grande

Nuevos sombreros y máscaras para desbloquear

Especificaciones:

Editorial: Ammonite Design Studios Ltd

Género: Aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Android, Microsoft Windows

Calificación: Orientación sugerida

PROS

Fácil de jugar

Forma divertida de pasar el tiempo

Nuevos sombreros y máscaras para desbloquear

CONTRAS

Falta de misiones diversas

No confundas el Hovercraft: Battle Arena para que sea similar a los juegos multijugador compulsivos que encuentras en tu App Store, simplemente porque es mucho más que eso.

Como su nombre lo indica, este se trata de la lucha de aerodeslizadores en diferentes tipos de arenas. No es el típico juego de matar tener bastantes giros intermedios para mantenerlo lo suficientemente desafiante como para intrigarte. Su objetivo principal aquí es recoger y mantener cubos de poder. Su cubo inicial estará justo en el centro de la arena, que es donde lo atrapará primero y luego procederá a buscar a los demás. Tenga en cuenta que no solo está recolectando estos cubos de energía; tienes que sostenerlos también.

Cada vez que un equipo lleva diez cubos, comienza una cuenta regresiva en la que si todos permanecen vivos durante 15 segundos, ganas el juego. Por otro lado, si te matan, todos tus cubos caerán como resultado y tendrás que reiniciar. Entonces, no se trata solo de atacar, también debes defenderte.

Como todos amamos los extras, también encontrarás potenciadores. Hay mejoras, paquetes de munición y paquetes de escudos que lo hacen aún más interesante. La naturaleza frenética de este juego siempre te mantendrá en movimiento, y pronto te darás cuenta de que la clave para ganarlo es el trabajo en equipo. Cuanto más tiempo permanezcan juntos, mayores serán sus posibilidades de ganarlo.

Características principales:

Explora todos los campos de batalla únicos

Vigila tus escudos y gestiona tus reservas de impulso y munición

Mejora los aerodeslizadores para ser más poderoso

Física en tiempo real física y daños

Especificaciones:

Editorial: High Score Hero LLC

Género: acción / carreras de combate

Modo: multijugador

Plataforma: iOS, Android

Calificación: Orientación sugerida

PROS

Amigable para niños

Arenas fantasticas

Buena interfaz de control

Buenos gráficos

CONTRAS

Algunos compradores encontraron que el juego se reiniciaba normalmente

Puede volverse un poco repetitivo después de algún tiempo

Ha pasado bastante tiempo en que se lanzó un emocionante juego de disparos de supervivencia. Ahora, no nos malinterpreten: hay muchos juegos io que se han creado en torno al formato ‘supervivencia del más apto’. Cada iteración trae su propio conjunto de puntos positivos únicos, puntos negativos y desafíos. Pero, fuera de ellos, creemos firmemente que Guns.io es un fuerte contendiente para la primera posición.

La jugabilidad aquí es bastante sencilla. Juegas con un personaje que navega a través de un mapa aleatorio en el que te colocan, con solo un arma simple en tu arsenal, y disparas, mucho. Eventualmente, sin embargo, cuando te mueves por el mundo, recoges diferentes tipos de artículos. Los diamantes azules son sus puntos de experiencia, mientras que los cuadrados blancos simbolizan kits de salud que restaurarán cualquier lesión.

Agregar a la emoción es la imprevisibilidad cuando se trata de subir de nivel de tu personaje. Obtienes tres posibles actualizaciones que son aleatorias, y nunca sabes qué estará disponible para ti. Algunas de las actualizaciones más comunes incluyen aumentos de salud, armaduras o mejoras de armas. Además, estas actualizaciones también son muy diversas. Las actualizaciones de armas, por ejemplo, pueden incluir drones asesinos, láseres o pegamentos pegajosos.

La razón por la que recomendamos Guns.io es por la aleatoriedad. Tienes a tu disposición una amplia gama de mejoras impredecibles, lo que ayuda a romper la monotonía cada vez que juegas.

Características principales:

Acción de disparos de ritmo rápido

Elige entre toneladas de mejoras y ventajas increíbles

Personajes personalizables e hilarantes disponibles

Juego fácil de aprender e impredecible.

Especificaciones:

Editorial: Wizard Games Inc

Género: disparos de supervivencia

Modo: multijugador

Plataforma: iOS, Android

Calificación: Orientación sugerida

PROS

No es aburrido en absoluto!

Personajes personalizables e hilarantes disponibles

Acción de disparos de ritmo rápido

CONTRAS

Tiende a retrasarse y restablecerse

En Big Baller Wars.io, los jugadores de todo el mundo intentan competir entre sí. Su objetivo principal es construir la pelota más grande que puedan en un corto período de tiempo.

Para mantener la calidad, todos comienzan con el mismo tamaño de la pelota. Esto aumenta gradualmente una vez que comienzas a rodar por la ciudad. También tienes que aplastar varios artículos más pequeños que tu pelota; Esto actuará como un refuerzo de tamaño. Eventualmente, para cuando llegues a las etapas posteriores del juego, podrás consumir fácilmente rascacielos y estadios. ¡Seguramente debes haber tenido una idea de los cambios de tamaño de los que estamos hablando!

Además de esto, el juego es ideal para los niños, ya que los gráficos coloridos y la jugabilidad fácil de entender les hacen maravillas. A diferencia de la mayoría de los juegos de io, no hay violencia, consumo de alcohol, lenguaje desagradable o drogas de las que, como padre, deba preocuparse.

Como la base de este juego es rodar la pelota, hubiéramos preferido mejores controles. Pero sigue siendo decente con una aparición minimizada de fallas técnicas.

También es excelente para tu actividad mental, ya que implica hacer una estrategia inteligente si quieres ganar al final. Básicamente, Big Baller Wars.io es familiar, adictivo y corto para que no te aburras. Además, ¡es muy divertido pasar el tiempo jugando!

Características principales:

Colorido y atractivo entorno de nieve en 3D

Desbloquea más bolas obteniendo puntuaciones más altas

Mantente vivo para ganar el desafío

Jugabilidad fluida

Especificaciones:

Editorial: Best Games Studio

Género: Arcade

Modo: multijugador

Plataforma: Android

Calificación: Sugerencia de orientación

PROS

Fácil de jugar

La necesidad de estrategias que lo hace desafiante

Amigable para niños

CONTRAS

Los controles pueden ser más suaves

¿Cómo suena la idea de jugar con muchos jugadores múltiples en todo el mundo? Bueno, si te gusta, puedes probar Slither.io, que es un juego simple e intuitivo con un aspecto súper lindo y estético.

Para darle una mejor comprensión de cómo es exactamente el juego, solo piense en su antiguo teléfono Nokia. ¿Recuerdas el juego llamado Snake que jugaste en él? Es exactamente eso: solo 3D, en línea y multijugador.

Eres la serpiente (en este caso, el gusano) y tienes que recoger todos los orbes en la pantalla. Como habrás adivinado, cuantos más orbes conectas, más tiempo creces y más experiencia obtendrás. Necesitas obtener experiencia porque más experiencia te permitirá obtener un impulso, lo que se puede hacer absorbiendo a otros jugadores. Sin embargo, en toda esta emoción, ¡no olvides que otros jugadores también están fuera de ti!

Este videojuego es compatible con navegadores web, Android, iOS y Windows 10. La razón principal por la que Slither.io se hizo tan popular recientemente se debió a la promoción realizada por bastantes estrellas prominentes de YouTube como PewDiePie. De hecho, en el año 2016, Alexa clasificó la versión del navegador de este juego como uno de los 1000 sitios más visitados.

Obtiene 16 máscaras predeterminadas, cada una de las cuales tiene diferentes colores sólidos con múltiples patrones repetitivos. Tiene la opción de elegir su máscara o usar una herramienta conocida como ‘Construir un Slither’.

Características principales:

Juega contra otras personas en línea

Si tu cabeza toca a otro jugador, el juego ha terminado

Puedes ganar incluso si eres pequeño

El jugador más largo del día puede establecer un mensaje de victoria

Especificaciones:

Editorial: Lowtech Enterprises

Género: casual

Modo: multijugador

Plataforma: navegador web, iOS, Android, Windows 10

Calificación: Orientación sugerida

PROS

Fácil de jugar

Amigable para niños

Adictivo

CONTRAS

Propenso a fallas y reinicio

El juego de acción en línea para jugadores más popular, Diep.io, es enormemente adictivo. Está disponible en navegadores web, iOS y Android. El juego inteligente y estéticamente agradable ha sido diseñado por Matheus Valadares.

En este juego, tienes que ganar puntos destruyendo objetos y matando a tus compañeros competidores. Empiezas disparando balas con el tanque en una arena 2D, y luego obtienes puntos extra cuando destruyes diferentes objetos poligonales con sus balas. Ganar más puntos, por supuesto, te ayudará a subir de nivel.

También puedes personalizar el tanque para hacerlo más poderoso y letal. Algunas de las actualizaciones incluyen movimiento de velocidad, capacidad de soportar daños de bala, etc. Y no solo eso, cada 15 niveles que ganes, puedes actualizar a la versión más poderosa. Sin embargo, esto es solo hasta el nivel 45.

Una de las principales razones por las que Diep.io se ha vuelto tan popular es por su diversa jugabilidad que implica el uso de diferentes modos de juego y actualizaciones de tanques. No solo es simple y fácil de jugar, sino que también es bastante divertido. Dicho esto, no entendimos la necesidad de las declaraciones malas que se te lanzan mientras juegas, que es lo que los usuarios anteriores también han encontrado ofensivo.

Poniendo las cosas en perspectiva, la regla es simple: cuantas más gracias recibas, más puntos ganarás. Trata de hacer de tu tanque el vehículo más grande y malo en esta arena inspirada en la geometría.

Características principales:

Sigue moviéndote para evitar ser golpeado

Cada logro de objetivos te lleva más arriba en el ranking

100 niveles para completar

Pon a prueba tus habilidades y reflejos a nuevas alturas

Especificaciones:

Editorial: Miniclip

Género: acción

Modo: multijugador

Plataforma: navegador, Android, iOS

Calificación: Todas las edades

PROS

Gráficos impresionantes

Entretenido y divertido

100 niveles para completar

CONTRAS

Las declaraciones medias son arrojadas

En este juego, tu objetivo principal es expandir tu territorio rápidamente, mientras compites con jugadores de todo el mundo. También puedes personalizar tu puntero con emojis y avatares.

En general, Hexar.io es un juego fácil, simple y bastante adictivo. Su puntero le brinda controles táctiles completos sobre el juego para ayudarlo a jugar. Empiezas desde tu zona e intentas cubrir todas las cajas que puedas, y luego llevas el puntero a tu territorio para reclamar el nuevo como tuyo, tan rápido como puedas.

El camino de tu puntero también puede ser cortado por tu rival, lo que te hará perder el juego. De manera similar, incluso puedes cortar los punteros de otros jugadores para reclamar el resto del territorio como tuyo. ¡Solo ten cuidado mientras haces eso!

Este juego io es perfecto para vencer el aburrimiento con las emocionantes misiones que ofrece. Por ejemplo, ¡hay una misión que necesitas completar 500 cajas de una vez! Suena bastante emocionante, ¿verdad? Hay varios otros también.

Si quieres desbloquear todas las opciones de personalización, debes ganar monedas. Se pueden ganar puntos al reclamar más territorios y ganar partidos. Para anotar más, también puedes completar las diferentes misiones. Obtienes un bono cada vez que cortas los punteros de otros jugadores que te acercarán a tu objetivo.

Características principales:

Captura bloques y defiende tu territorio

Juego divertido y colorido

Experimenta con avatares geniales y cambia tu piel

Recoge potenciadores para obtener una ventaja

Especificaciones:

Editorial: MochiBits

Género: Rompecabezas / Bloques

Modo: multijugador

Plataforma: iOS, Android

Calificación: Todas las edades

PROS

Los avatares son súper geniales y originales.

Presenta desafíos divertidos

Mínimo o sin problemas de fallas

CONTRAS

Instrucciones vagas

Viniendo de Voodoo, Hole.io es una versión avanzada y moderna de los juegos arcade tradicionales. Aunque podría ser un juego de un solo nivel, todavía involucra una ciudad en miniatura compleja que tiene todo tipo de componentes diferentes. Desde mover autos hasta trasladar personas a parques, este juego es increíblemente detallado con explosiones de color para que sea una experiencia vívida para ti.

Puedes elegir entre tres modos de juego: clásico, batalla y diversión en solitario. Tu competencia son jugadores aleatorios de todo el mundo, y el único objetivo es controlar la dirección del agujero negro. Mientras tanto, debe consumir tantas cosas como sea posible mientras maniobra el agujero. Recuerda, cuantas más cosas consumas, más grande será tu agujero negro, lo que te facilitará engullir toda la ciudad.

Al final del juego, gana el jugador que tiene el agujero negro más grande. El problema aquí es que debes tener en cuenta los agujeros negros de los otros jugadores. Si terminas entrando en contacto con un agujero más grande, consumirán tu agujero. Sin embargo, resucitarás después de unos segundos.

La razón por la que sentimos que Hole.io merece una mención en esta lista es por el impacto extrañamente satisfactorio y adictivo que tiene en su cerebro. ¡Solo prepárate para pasar horas jugando a este juego completamente adictivo!

Características principales:

Come pequeños objetos que encuentres

Comience a aumentar lentamente el tamaño de su agujero

Intenta tragar toda la ciudad si puedes

El jugador con el mayor agujero negro gana

Especificaciones:

Editorial: Voodoo

Género: Arcade

Modo: multijugador, un jugador

Plataforma: Android, iOS

Calificación: Orientación sugerida

PROS

Fácil de jugar

Gráficos vívidos

Entretenido y divertido

CONTRAS

No te da mucho control

Las reglas de Biome.io 3D son bastante simples: come tanto como puedas y haz tu mejor esfuerzo para no convertirte en la comida de otra persona. ¡Sí, eso es exactamente lo que debes hacer!

¿El único desafío aquí? Habrá otros jugadores que son más grandes que tú y querrían comerte para crecer aún más. Puedes considerar esto como un juego de supervivencia en el que tienes que durar en el juego hasta que te conviertas en la célula más grande.

Atención: este videojuego no es exactamente perfecto, pero aún tiene mucho en juego que hace que valga la pena.

Nos gustaron bastante los gráficos de este juego que, francamente, solo se sumaron a toda la diversión al azar. Obtiene excelentes controles que han sido especialmente diseñados y desarrollados por One Ton Games. A los pocos minutos de jugar, te vuelves igualmente excitado y adicto a su interesante juego. Además, nunca puede ser aburrido ya que constantemente está tratando de salvar su bioma de la competencia.

Biome.io 3D no solo es completamente gratuito, sino que también es apropiado para niños de seis años en adelante. No hay problemas técnicos o problemas de reinicio de los que deba preocuparse como resultado de lo cual las personas tienden a perder el progreso. Con una competencia masiva de personas de todo el mundo y muchas máscaras personalizadas para elegir, ¡este es un juego fantástico, seguro!

Características principales:

Jugabilidad interesante y adictiva

El mundo entero es tu competidor.

Come a tus rivales mientras te proteges de comer

Incluye varias pieles

Especificaciones:

Editorial: OneTonGames

Género: Arcade

Modo: multijugador

Plataforma: Android

Calificación: Todas las edades

PROS

súper divertido

Jugabilidad competitiva

Incluye varias pieles

CONTRAS