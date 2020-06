Los Mejores Juegos de la consola PS4 hasta ahora

La Playstation 4 ha sido un monstruo absoluto de su generación de consolas. Lanzarse con $ 100 dólares menos que la Xbox One en el lanzamiento, eventualmente lo superó en 2 a 1, y tener un modelo base más poderoso ayudó a consolidar a la PS4 como la ganadora en esta ronda de guerras de consolas.

Queda por ver si Playstation 5 puede repetir este éxito. Pero a medida que la PS4 comienza a llegar al final de su tiempo, creemos que es una buena oportunidad para echar un vistazo a los mejores juegos de PS4.

Spider-Man

Marvel’s Spider-Man podría muy bien ser el mejor juego jamás creado para llevar la marca Marvel. Esta es también, sin lugar a dudas, la mejor adaptación de videojuegos de la popular franquicia de web slinger. Juegas como Peter Parker (también conocido como Spider-Man) y un increíble mundo abierto de Nueva York es tu patio de recreo.

La historia es de primera categoría, hay un millón de cosas que hacer y, lo mejor de todo, la mecánica de balanceo de la web es impresionante. Nunca ha habido un juego de mundo abierto con mecanismos transversales tan únicos y divertidos.

El propio Spidey también está en su mejor momento sabio. Con un combate apretado y una variedad de villanos interesantes a los que enfrentarse, Spider-Man es casi el juego completo perfecto con un gran atractivo incluso para aquellos que no son fanáticos de Marvel.

Horizon Zero Dawn

Horizon Zero Dawn es una propiedad intelectual nueva y fresca en una industria de juegos que está repleta de remakes, remasters y secuelas. Viniendo del mismo desarrollador que creó la excelente serie Killzone, Horizon Zero Dawn es un juego de ciencia ficción de mundo abierto que lleva la PS4 a sus límites absolutos.

Posiblemente el juego más atractivo de la plataforma, el escenario es un mundo increíble de futuro lejano donde el hombre ha retrocedido a niveles relativamente primitivos. Al mismo tiempo, los animales robóticos deambulan por la selva y las misteriosas fuerzas antiguas todavía están en juego, lo que podría significar el final incluso de esta dura existencia.

Juegas como una joven llamada Aloy, que debe descubrir de dónde vino y cuál podría ser el futuro de la Tierra. El juego real implica subir de nivel y personalizar a tu personaje, cazar robots y ayudar a un grupo diverso de tribus con sus problemas. Horizon Zero Dawn es un título imprescindible para cualquiera que tenga una PS4.

God of War

Este no es el God of War original para Playstation 2. En cambio, es un reinicio suave establecido después del juego final de la serie original. No es necesario que hayas jugado nada de lo que vino antes, pero sin duda mejorará la experiencia.

Con un escenario nórdico, God of War rompe con el panteón griego de los juegos anteriores. Nos unimos a Kratos y su hijo mientras acuestan al otro miembro de su familia para que descanse. Ahora Kratos y su hijo deben luchar contra criaturas increíbles en escenarios hermosos y exóticos. God of War habría sido un gran éxito incluso si no fuera parte de una mega franquicia.

Los gráficos y el combate son excepcionales, mientras que la historia coincide con los altos estándares que los jugadores esperan de estos juegos. Si bien este nuevo God of War juega de manera bastante diferente de los que lo precedieron, el talento de la serie para el espectáculo y el drama literalmente divino sigue siendo el núcleo de la experiencia.

Persona 5 (Royal)

La serie Persona de juegos de rol japoneses no es exactamente la corriente principal y es un spin-off de los juegos aún más oscuros de Shin Megami Tensei. Sin embargo, Persona ha tenido seguidores devotos desde los días de la Playstation original. Para el tercer título, la gente había comenzado a darse cuenta, y Persona 4 fue un éxito legítimo.

Persona 5 ha sido el título de la serie y es criticado casi universalmente tanto por los críticos como por los jugadores. Juegas como un estudiante de secundaria que se involucra en un mundo que yace debajo del nuestro donde las personas tienen castillos psíquicos. Como los “Ladrones Fantasmas”, debes robar el tesoro en el corazón de esos castillos para cambiar la psicología de esa persona para mejor. Sí, es tan extraño como parece, pero Persona 5 cuenta una historia fenomenal y utiliza un juego nuevo para darle vida a la fórmula JRPG.

Cuando no estás en el otro mundo, vas a la escuela, socializas, buscas pasatiempos y, en general, vives tu vida. Todo lo cual influye en las estadísticas y poderes de tu personaje. Persona 5 también tiene un estilo proveniente de todos los poros.

Desde el elegante diseño de la interfaz de usuario hasta la música y los diseños de personajes, este juego es tan moderno que no puede ver su propia pelvis. Disculpas a Douglas Adams. La versión Royal del juego es la que hay que conseguir ahora. Como nuevo jugador, tiene importantes adiciones y mejoras al juego original.

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 es uno de los mejores juegos en PS4 que tiene una reputación masiva. Fue el primer título de Final Fantasy en utilizar gráficos en 3D y fue un escaparate del poder de la primera consola Playstation. Desde ese lanzamiento de 1997, los fanáticos han estado clamando por una nueva versión en máquinas más modernas. Finalmente, durante la era de PS4, obtuvieron lo que pidieron.

Es un remake total. En primer lugar, esta no es la historia completa. En cambio, es el primero de la serie Remake, así que espere más lanzamientos a medida que pase el tiempo. En segundo lugar, Square Enix ha reinventado la historia y los personajes de manera significativa.

Rellenar los vacíos que dejaron nuestra imaginación para los gráficos de 1997 y repensar por completo el sistema de combate. Si bien puede ser un recuento de Final Fantasy 7, este juego es un título moderno de vanguardia que toma lecciones de los últimos juegos y se ejecuta con nuevas ideas.

También ha recibido una aclamación casi universal y es un título clave de PS4 para los fanáticos nuevos y viejos. Hay muchos juegos increíbles en la PS4. Creemos que los mencionados anteriormente merecen ser llamados los mejores juegos en PS4, pero como siempre los gustos difieren. Por ejemplo, Bloodborne a menudo aparece como uno de los mejores títulos absolutos en la consola.

Sin embargo, solo atrae a un subconjunto estrecho de jugadores hardcore que anhelan la dificultad de castigar. Del mismo modo, Gran Turismo Sport es, sin duda, el portador de la bandera de PS4 cuando se trata de juegos de carreras, pero tiene un nicho bastante atractivo.

El peculiar Death Stranding es una obra maestra gráfica y un innovador en el diseño de juegos, pero es más como el equivalente de videojuego de una película de arte. La PS4 también tiene juegos como The Last Of Us Remaster , que son títulos esenciales para jugar, pero es un puerto de PS3.

También se debe decir que todavía hay algunos grandes bateadores en el horizonte antes de que la PS4 lo llame un día. Los mejores juegos aún pueden llegar, como a menudo sucede tarde en una generación de consolas.

Ghost of Tsushima y The Last of Us 2 están luchando para ser candidatos al título, pero solo el tiempo lo dirá. ¿Qué juegos crees que son los mejores que la PS4 tiene para ofrecer? Sean lo que sean, no cabe duda de que Sony está dejando a esta generación en una nota alta, lo que nos emociona por lo que traerá la próxima generación.

👇 Más en Reiniciado: