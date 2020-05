La Nintendo Wii U, que sucedió a la Wii en 2012, es la primera consola de juegos de Nintendo que admite gráficos HD. La consola permite una configuración multijugador siempre que ambos jugadores permanezcan en la misma sala. Viene con botones físicos y joysticks para el juego. También cuenta con una pantalla táctil que se puede usar como un complemento del televisor o como la pantalla principal de los juegos compatibles.

También es compatible con el control de movimiento, lo que hace que los juegos sean más emocionantes en el dispositivo. Es compatible con versiones anteriores y admite software y accesorios hechos para Wii. Si compra el paquete básico, tendrá una consola y un gamepad con 8 GB de memoria interna y 3 GB de memoria disponible para usted, el usuario. Si compras el paquete premium, obtienes 32GB de memoria flash interna y un paquete de juegos.

Sin embargo, es posible que desee más opciones que las que vienen con su paquete premium, y si tiene el paquete básico, quiere una variedad de juegos que pueda jugar y divertirse, ya sea solo o con sus seres queridos. Por lo tanto, hemos reunido esta colección de los mejores juegos de Nintendo Wii U para ti..

1. Monster Hunter 3 Ultimate

The Monster Hunter 3 Ultimate fue creado por Capcom para jugarse en varias plataformas como Nintendo Wii U y Nintendo 3DS. Sin embargo, si no eres fanático del disco, puedes comprar el código digital 3DS o el código digital Wii U en línea. Puedes jugarlo en línea con otros jugadores ya que cuenta con la función multijugador en línea. También tiene una función cooperativa local que permite jugarlo localmente con otros.

Tienes la oportunidad de luchar contra monstruos con una apariencia más grande que la vida y crear muchas armas al tiempo que proporciona armadura para tus batallas. El juego es divertido y puedes realizar más de 200 misiones, cada una con sus desafíos. Tienes que poner tu armadura y armas a buen uso para que salgas victorioso en cada misión. Si eliges jugar el juego e ir solo a las misiones, el juego te dará dos compañeros de IA que te ayudarán en el camino.

También puedes decidir jugar con amigos que están contigo, ya que el juego puede tomar hasta tres jugadores adicionales que colaboran contigo a la vez. Sin embargo, los amigos necesitan tener la Nintendo 3DS para que se unan a ti en tu divertida aventura. Además de la cooperativa local que usa 3DS, puedes jugar en línea con hasta tres amigos que tienen sus propios sistemas Nintendo Wii U. Sin embargo, deberás jugar algunas misiones de un solo jugador para que puedas colaborar con otros.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Multijugador en línea

Más de 200 misiones

Compañeros de IA

Muchas armas y armaduras

ESPECIFICACIONES

Editorial: Capcom

Género: RPG

Modo: multijugador en línea

Plataforma: Nintendo Wii U

Calificación: T

PROS

Divertido para jugar

Cooperativa local

Pueden jugar hasta 4 personas a la vez

Compatible con Nintendo 3DS

CONTRAS

Toma un poco de tiempo de juego para que se disfrute

2. Wii Sports Club

El Wii Sports Club es un gran juego para tu Nintendo Wii U. El Wii Sports Club está hecho por Nintendo y te ofrece una variedad de deportes para jugar. Estos incluyen béisbol, bolos, boxeo, golf y tenis. Puedes elegir jugar los juegos solo o con otros a través de una conexión en línea. Cuando usas el modo multijugador en línea, puedes jugar en tiempo real con otros en todo el mundo. Este juego es fácil de jugar y puedes disfrutarlo con amigos y familiares. Jugar en el club deportivo, como los bolos y el boxeo, puede hacer que te levantes y te muevas, e incluso hasta podrías sudar.

Puede unirse a un club y competir con otros clubes en su región. También puede usar el modo de entrenamiento para mejorar sus habilidades antes de unirse a un club o antes de los juegos y competiciones del club. La tecnología MotionPlus también permite que tus movimientos físicos se traduzcan en el juego y se reflejen en tu forma de jugar. Por lo tanto, cuando juegas deportes como el béisbol en el juego, puedes hacer movimientos para atrapar la pelota.

El juego también usa la pantalla en el gamepad de Wii U para hacer que el juego sea más envolvente, ya que puedes ver tu pelota y el ángulo de tu swing cuando juegas al golf. Si te quejas de tener un estilo de vida sedentario y quieres sudar un poco mientras te diviertes, el Wii Sports Club – Wii U es para ti. Seguro que lo disfrutarás.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Béisbol, bolos, boxeo, golf y tenis.

Juega en línea con otros

Modos de entrenamiento

Tecnología MotionPlus

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: deportes

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo Wii U

Calificación: E 10+

PROS

Varios deportes disponibles

Puede jugar con sus seres queridos

Fácil de jugar

Diversión casi ilimitada

CONTRAS

El CD es caro en comparación con las tarifas de descarga

3. Star Fox Zero + Star Fox Guard

Star Fox Zero + Star Fox Guard es una combinación del juego Star Fox Zero que se lanzó en 2016 junto con un breve trailer de anime que los fanáticos disfrutaron. Este paquete también viene con Star Fox Guard para Nintendo Wii U como un juego de bonificación. El juego está basado en la serie Nintendo Star Fox que ha sido una de las favoritas en varias plataformas de Nintendo. En el juego Star Fox Zero, juegas como un equipo de famosos pilotos de combate que defienden un grupo de planetas contra un señor de la guerra que marcha hacia tu galaxia y quiere tomarlo por sí mismo.

Luchas contra las fuerzas malvadas de Andross, y a medida que conquistas cada nivel del juego, obtienes acceso a más misiones y más cámaras. Como protectores del sistema Lylat, luchas con uñas y dientes para protegerlo contra los invasores del espacio y conducir la galaxia hacia la paz. El juego combina el uso de su televisor y su GamePad a medida que usa el televisor para ver el entorno e identificar objetivos mientras usa su GamePad para ver la situación a través de los ojos de Fox.

El juego te pone a cargo de varios vehículos aéreos y terrestres como el avión Arwing, el avión no tripulado de vuelo Gyrowing y el tanque Landmaster para que utilices en la realización de tu tarea: proteger la galaxia y traer paz. Puede jugar solo o jugar con un amigo cuando uno de ustedes pilotea su vehículo y el otro dispara. Sin embargo, necesita dos controladores diferentes para lograr esto.

En general, el juego es bueno y seguro que lo disfrutarás.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Crea tus propias olas enemigas

Funcionalidad Amiibo

Utiliza el GamePad y la TV.

En el carril con algunas peleas de perros

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Rail / Scrolling Shooter

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo Wii U

Calificación: E10 +

PROS

Muchas secciones de campo libre

Variedad de vehículos

Divertido para jugar

Hay caminos alternativos disponibles.

CONTRAS

Puede ser difícil para los nuevos jugadores acostumbrarse

4. Super Smash Bros.

Super Smash Bros. te permite luchar con una variedad de personajes y rivales a los que Nintendo se refiere como “la lista más grande de estrellas de Nintendo jamás reunidas”. Puedes interpretar personajes como Bowser, Link, Lucina, Mario, Palutena, Robin, Shulk y Star Fox, junto con otros personajes conocidos de Nintendo. Muchos de los personajes están disponibles para jugar desde el principio del juego, sin embargo, hay algunos personajes que solo se desbloquean en el camino.

También incluye nuevos personajes en la versión para Wii U de Super Smash Bros. Además de eso, puedes traer tus propios jugadores personalizados de la versión del juego para Nintendo 3DS. Cada victoria contra un oponente te ayuda a obtener más personalización además de más equipo que mejora los movimientos, habilidades y estadísticas de tu personaje.

También puedes entrenar figuras amiibo en el juego y dejar que luchen contra las figuras de tus amigos. La figura amiibo se puede seleccionar, encender y entrenar con el Wii U GamePad. Sin embargo, debes tener en cuenta que las figuras amiibo son un complemento del juego y deben comprarse por separado.

El juego se puede jugar solo o con otros. Mientras todos tengan un controlador separado, puedes usar el modo multijugador para jugar con hasta otros tres jugadores que estén contigo en la misma sala. También puedes jugar con hasta 7 jugadores más, haciendo un total de 8 jugadores en línea. Sin embargo, debe tener en cuenta que necesita una conexión de banda ancha para jugar en línea.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Emocionante y divertido de jugar

Varias opciones de personajes

Conéctate y entrena con tus figuras amiibo

Modo multijugador en línea

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Lucha

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo Wii U

Calificación: E10 +

PROS

Hermosos gráficos

Puede usar caracteres personalizados

Juego casi interminable

CONTRAS

Algunos desafíos son muy difíciles de completar.

5. Mario Kart 8

Mario Kart 8 es uno de los mejores juegos de carreras que puedes jugar en tu Nintendo Wii U. El juego te permite conducir a lo largo de las paredes o incluso desafiar la gravedad con la ayuda de las pistas de carreras antigravedad que te permiten conducir al revés. Puedes usar el modo multijugador a través de la cooperativa local que te permite jugar contra tus amigos usando otros controladores como GamePad, Wiimote, Wii Remote Motion Plus, Wii u pro controller, Wii u classic controller pro y el control remoto Wii y el controlador nunchuck.

El juego admite el uso de prácticamente todos los controles que sean compatibles con la Nintendo Wii U. Esto hace que sea más fácil para ti competir con tus amigos y permitirles participar de la diversión cada vez que estén en tu casa. También puedes jugar en línea contra otros jugadores de todo el mundo. Mario Kart 8 incluye características favoritas que se encontraban en juegos anteriores de Mario Kart como planeadores, trucos en el aire, motos, carreras submarinas, entre otros.

Tiene gráficos HD nítidos y la animación se reproduce sin problemas durante el juego, brindándote a ti y a otros jugadores una experiencia visual maravillosa. Puedes grabar momentos de los que estés orgulloso durante el juego y compartirlos usando Mario Kart TV y en todo el universo. Puedes jugar como cualquiera de los siete Koopalings, minions de Bowser, y también puedes usar karts personalizados para que el juego sea más agradable para ti.

Compre este juego y disfrútelo en modo Gran Premio, juego en línea o contrarreloj.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Juego de carreras

Varios modos

Gráficos nítidos de alta definición

Modo multijugador local y en línea

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Kart Racing

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo Wii U

Calificación: E

PROS

Puede compartir videos en el Miiverse

Incluye características favoritas de versiones anteriores

Divertido y competitivo

Soporta todos los controladores.

CONTRAS

Puede ser difícil para los nuevos jugadores de Mario Kart

6. The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de acción y aventuras que puedes jugar en tu Nintendo Wii U. En el juego, tienes la libertad de explorar la naturaleza de Hyrule como elijas. Subes montañas y torres para tener una gran vista del desierto y determinar el camino que deseas seguir. Sin embargo, llegar a su ubicación deseada no será una caminata en el parque, tendrá que cazar animales para comer y recolectar ingredientes para proporcionarle nutrientes y los elixires que necesitará en su viaje.

Descubrirás armas y armaduras que te resultarán útiles. También lucharás con enemigos en el camino mientras buscas más de 100 santuarios de pruebas que se encuentran en el desierto. Cuando localices cada santuario, debes resolver varios acertijos en el interior y superar las trampas y los dispositivos en el interior para que puedas acceder a los artículos especiales y recompensas allí. Estos artículos y recompensas te ayudarán en tu búsqueda para encontrar los más de 100 santuarios ubicados en el desierto.

Debes cuidar los atuendos que te pones, y debes asegurarte de que cada uno se adapte a la situación en la que te encuentras. Algunas de las prendas tienen habilidades especiales incluidas. Dichas actividades incluyen velocidad y sigilo. El juego es compatible con amiibos, que se venden por separado.

Este juego pondrá a prueba tu ingenio, y tienes el libre albedrío para tomar tus propias decisiones y enfrentar las consecuencias.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Más de 100 santuarios de juicios

Jugabilidad casi infinita

Tecnología especial Sheikah Slate

Compatible con amiibos

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Acción-Aventura

Modo: un jugador

Plataforma: Nintendo Wii U

Calificación: E10 +

PROS

Varias misiones

Saca a relucir el ingenio

Jugabilidad inmersiva

Bonito diseño

CONTRAS

Las limitaciones de hardware se pueden notar en ciertas escenas.

7. The Legend Of Zelda: The Wind Waker HD

The Legend of Zelda: The Wind Waker HD es la versión para Wii U del popular juego Wind Waker de Nintendo. El juego permite al jugador emprender una búsqueda para encontrar a una hermana secuestrada y navegar por el Gran Mar, encontrar islas, luchar con los jefes mientras busca la legendaria Trifuerza. Durante el juego, es fácil acumular rupias para tus necesidades. Sin embargo, aunque no ofrecen mucho en términos de recompensas, pasar por las misiones secundarias puede ser divertido y muy agradable para el jugador.

Sin embargo, este no es solo el mismo juego en una plataforma diferente. La versión de Wii U tiene gráficos mejorados en comparación con la versión de GameCube. Esta mejora HD mejora los gráficos en los ojos con más detalles sobre el entorno del juego. Esta versión también te permite tomar y compartir capturas de pantalla de tu juego y chatear con otros jugadores en la sección de comentarios del Miiverse.

El diálogo aparece rápido, lo que reduce el tiempo dedicado a leer las instrucciones y te da más tiempo para concentrarte en lo que quieres: jugar el juego. Puedes elegir jugarlo con el controlador Wii U Pro si pierdes tus días de GameCube. Sin embargo, recomendamos jugar con el GamePad, ya que puedes usar controles de movimiento al hacerlo. El GamePad también le permite ver sus mapas y cambiar elementos con facilidad y más velocidad.

El juego tiene buenos gráficos. La historia y la música también son agradables. Este es uno de los juegos que quieres jugar en tu Nintendo Wii U.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Imágenes inmersivas

Aventura llena de acción

Puede conectarse con otros jugadores a través del Miiverse

Gran historia

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: acción-aventura, juego de rol de acción

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo Wii U, Nintendo Entertainment System, GameCube, Wii y Nintendo 64

Calificación: E10 +

PROS

Se puede jugar fuera de la televisión con GamePad

Mejor vista 3D

Puede usar controles de movimiento en modo de primera persona

Vela rápida para reducir el tiempo de navegación

CONTRAS

Rupias fáciles de adquirir

Difícil para jugadores nuevos y jóvenes.

8. Nintendo Selects: Super Mario 3D World

La serie Nintendo Selects trata con grandes juegos de Nintendo que tienen precios económicos. Nintendo Selects: Super Mario 3D World te permite vivir aventuras con tu Super Mario favorito en una forma tridimensional. El juego ofrece a los fanáticos de Mario sus personajes favoritos con las habilidades y estilos únicos que lo acompañan. Cuando juegas como Princesa Peach, por ejemplo, puedes deslizarte sobre los huecos.

También puedes saltar más alto si juegas como Luigi. Este juego permite a los personajes tener una transformación de gato que les permite correr en todas las extremidades, trepar con sus garras, atacar en el aire y atacar a sus enemigos. El juego tiene hermosos paisajes e incluye cosas como cintas transportadoras verticales y tuberías transparentes. Estas características, además de agregar a la belleza, también se suman a los rompecabezas del juego.

Puedes aprovechar el Wii U GamePad usando la pantalla táctil para buscar bloques ocultos o congelar a tus enemigos. Puedes jugar en un estilo colaborativo con hasta tres amigos o competir contra ellos usando personajes como Luigi, Mario, Peach o Toad.

El juego mantiene su diferencia de los juegos de Mario habituales en factores como la función 3D, y Bowser secuestra a pequeñas princesas como hadas en lugar de a la Princesa Peach como se muestra en los otros juegos. Sin embargo, el juego no tiene pantalla dividida, y un jugador puede recibir daño mientras está fuera de la pantalla. El juego es uno de los mejores de Nintendo Wii U, y es genial jugar solo o con amigos en el modo multijugador.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Habilidades de personaje únicas

Transformación gato

Colorido entorno 3D

Bloques ocultos

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Acción / Plataformas

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo Wii U

Calificación: E Violencia de dibujos animados

PROS

Divertido para jugar

Buenos gráficos en 3D

Ataques aéreos

Enemigos congelados

CONTRAS

Sin pantalla dividida

9. Splatoon

Splatoon es uno de los mejores juegos de Nintendo Wii U. El juego es muy popular y ha vendido alrededor de 4,94 millones de copias en todo el mundo. Es una nueva IP de Nintendo que juegas disparando a tus oponentes con tinta, que resulta ser la munición en este juego. La munición también se puede rociar en paredes y pisos en el juego. Se le conoce como un ‘festival de desorden’ porque rocías tinta en los territorios de tus oponentes.

Tienes armas como pistolas de tinta, bombas de tinta y rodillos de tinta a tu disposición para que utilices para lograr la victoria. La tinta que rocía te da la capacidad de escalar paredes, esconderte transformándote en un calamar y viajar a gran velocidad. El juego es menos violento y colorido. Si eliges el modo para un jugador, lucharás contra un ejército de pulpos que ha secuestrado el bagre eléctrico que alimenta la ciudad de Inkopolis.

Debes salpicar tinta sobre los pulpos, resolver acertijos de tinta y conquistar jefes para ganar el juego. Con el acceso a Internet, puedes jugar con o contra otros en el modo multijugador en línea. Allí puedes subir de rango y desbloquear nuevas armas y equipo. También puedes formar un equipo con otros y luchar contra otro equipo por la gloria de ser el equipo que cubre la mayor superficie con tinta. Puedes usar las múltiples opciones de control disponibles en el Wii U GamePad para divertirte y disfrutar jugando Splatoon.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Nueva IP de Nintendo

Multijugador

Transformaciones de personajes

Actualizaciones

ESPECIFICACIONES

Editorial: Nintendo

Género: Shooter en tercera persona

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo Wii U

Calificación: E10 +

PROS

Estilo de juego único

Vistoso

Menos violento y puede ser jugado con o por niños

De ritmo rápido y basado en estrategias

CONTRAS

Puede ser aburrido para los jugadores hardcore

10. Assassin’s Creed IV Black Flag

Assassin’s Creed IV Black Flag es un juego en el que puedes jugar tanto a un asesino como a un pirata. Juegas como Edward Kenway, interpretando los roles de capitán pirata y asesino. El juego te da acceso a armas como la popular espada de asesino y otras armas nuevas, como espadas de doble machete y pistolas de chispa.

Puedes jugar en más de 50 lugares que van desde Kingston a Nassau, viviendo como un capitán pirata de Jackdaw saqueando naufragios submarinos y un asesino asesinando templarios en grandes ciudades. El Jackdaw, su barco, se equipa y mejora a medida que saquea y saquea mientras experimenta eventos históricos durante la era dorada de los piratas.

Puedes jugar solo o con otros usando el modo multijugador, cazando animales, buscando tesoros y escapando a calas escondidas. Cuando eliges jugar en línea, puedes desbloquear algunos logros y completar misiones que solo son posibles jugando en el modo en línea. El protagonista en este juego es mejor que el de Assassin’s Creed III y se adapta perfectamente a su papel. Puedes disfrutar de batallas navales y tener un mapa fácilmente accesible en la pantalla del gamepad.

Saquea tesoros, completa misiones, mejora tu nave, captura otras naves para aumentar el tamaño de tu flota y diviértete mientras te sumerges en el mundo de Assassin’s Creed IV Black Flag.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

Telón de fondo del Caribe

Batallas navales

Varias armas

Definiendo momentos en la historia pirata

ESPECIFICACIONES

Editorial: Ubisoft

Género: Acción Aventura, Sigilo

Modo: un jugador, multijugador

Plataforma: Nintendo Wii U

Calificación: Maduro

PROS

Múltiples ubicaciones para explorar

Jugabilidad divertida e inmersiva

Impresionantes visuales

Mapa de fácil acceso en el Gamepad

CONTRAS

La jugabilidad puede parecer repetitiva

Desde el lanzamiento de la Nintendo Wii U, ha habido muchos juegos que se pueden jugar en la consola para satisfacción de los jugadores. Algunos de los juegos fueron creados por Nintendo. Sin embargo, otras compañías como Capcom, Namco y Ubi Soft también tienen juegos que se pueden jugar en la consola. La Nintendo Wii U también es compatible con versiones anteriores. Esto significa que todos los juegos que jugaste en la Nintendo Wii se pueden jugar en la Wii U, por lo tanto, tienes muchas opciones para elegir.

Elegir qué juegos comprar para tu Nintendo Wii U sería más fácil si tienes una idea de las cosas fundamentales que quieres de tu juego. Dichos fundamentos incluyen el género que deseas y otros factores, como si deseas jugar solo o con otros.

Género

¿Quieres un juego en el que puedas conducir y correr mientras sientes una descarga de adrenalina? Elige el Mario Kart 8 para Nintendo Wii U. Sin embargo, si eres un amante de los deportes y quieres llevar tu amor al mundo de los videojuegos, entonces deberías ir al Wii Sports Club, ya que esto te permite disfrutar de la sensación de jugar varios deportes como béisbol, bolos, boxeo, golf y tenis.

Un amante de la acción y la aventura también debe pensar en que la serie Legend of Zelda siga caminos de descubrimiento mientras disfruta de la acción que ofrece el juego. Un juego como Assassin’s Creed IV Black Flag también te brinda la oportunidad de hacerlo. También hay juegos de lucha como el Super Smash Bros si te encanta.

Modo De Juego

¿Pasará la mayor parte de su tiempo de juego solo o con amigos? Este factor debería ayudar a determinar los juegos para un solo jugador o los juegos que tienen un fuerte soporte multijugador. Si los otros jugadores con los que jugarás o contra ellos estarán físicamente presentes durante el juego, entonces debes ir a juegos que apoyen la cooperativa local. Sin embargo, si estás buscando jugar con otros que no necesariamente están ocupando el mismo espacio físico contigo, debes optar por juegos que brinden un fuerte soporte multijugador en línea.

Para el modo multijugador, también debes considerar si quieres un juego en el que puedas colaborar con amigos o uno en el que te diviertas competitivamente con ellos.