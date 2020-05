Los 20 mejores juegos de realidad virtual para dispositivos Android

Todos los jugadores deben soñar con explorar el mundo de los juegos en realidad; aun así, saben que eso no es posible. Pero la tecnología llega lejos para llevarlos a su mundo favorito y ha tenido éxito de una manera más protectora. Ahora puedes explorar el mundo dentro de tu monitor, y los enemigos ni siquiera pueden hacerte daño de verdad. Gracias al sistema de Realidad Virtual. Si logra tener un auricular VR , no puede diferenciar lo real y lo que está experimentando en el entorno de juego.

Y PlayStore no puede quedarse atrás sin ofrecer oportunidades para sus usuarios. Muchos de los mejores juegos de realidad virtual para Android están disponibles en PlayStore, y hoy vamos a hablar de ello.

Se seleccionan 20 juegos para formar esta lista y para nosotros antes de la jugabilidad, el entorno 3D, la historia, la compatibilidad de realidad virtual y otros hechos esenciales. Pero no han enumerado las bases de la mejor a la peor alineación. Pero hay variedades, por lo que debes mantener un buen vistazo a la información para descubrir uno de tus géneros favoritos. Por lo tanto, no se apure y tome su tiempo para elegir los mejores juegos de realidad virtual para que su dispositivo Android disfrute de algo inolvidable.

1. Water Slide 3D

¿Quieres tener una experiencia emocionante con un tobogán de agua? Juguemos Water Slide VR. Créeme, no sentirás que estás sentado en tu habitación, pero sentirás la aprensión exacta que sentirías en un tobogán acuático con este juego. En un parque acuático en 3D, puede explorar diferentes diapositivas y tener la oportunidad de probarlas. Además, puede controlar la velocidad del deslizamiento y moverse con cuidado para tomar curvas cerradas. No te lo tomes con calma, tal como suena. No será muy fácil para algunas de las diapositivas, y hay que tener cuidado a toda costa.

Características:

Hay 7 tipos diferentes de atracciones que puedes experimentar en este juego.

Puede disfrutar del viaje desde las vistas en primera persona y en tercera persona.

Más de 40 niveles diferentes y desafiantes te están esperando.

Es compatible con Google Cardboard con lo que puede ir más allá de su imaginación.

Puede explorar la ciudad, escapar, nevadas en la montaña, selva tropical, etc.

Descargar

2. VR Thrills: Roller Coaster 3D

VR Thrills es lo siguiente que debes probar si quieres experimentar la mejor experiencia de montaña rusa. Es la última versión de todos los juegos de realidad virtual de montaña rusa para Android, estarás encantado con este juego. Aquí, puede crear su propia experiencia de montaña rusa con Google Cartón. En este juego multijugador, incluso puedes compartir los juegos que creas con tus amigos y otros jugadores. Este último juego de parque temático de realidad virtual no te dejará aburrir en tu tiempo libre.

Características:

Millones de jugadores han creado atracciones, y también puedes probarlas.

Es compatible con VR Google Cardboard para brindarte una experiencia inolvidable en una montaña rusa.

Sonido realista como la verdadera montaña rusa y el entorno 3D.

Puede configurar los auriculares con su teléfono usando un sistema de escaneo de códigos QR.

Configuración muy fácil, y es compatible incluso con un dispositivo barato.

Descargar

3. VR Temple Roller Coaster for Cardboard VR

Si te encantan los juegos mecánicos, prepárate para disfrutar de una épica montaña rusa a las antiguas civilizaciones y templos con Temple Roaller Coaster VR. Ofrece una experiencia real, junto con un entorno hermoso e ingenioso en el juego.

Se puede jugar con auriculares VR, como Google Cardboard, y también es compatible con el juego regular con control táctil. Su dispositivo no requiere un giroscopio para jugar. Google Cardboard te ahorra costos, así que es más que suficiente para disfrutar al máximo este juego.

Características:

Ofrece una impresionante experiencia de realidad virtual de 360 ​​grados de paseos en montaña rusa con gráficos de alta calidad.

Disfrutará del viaje tanto en alta como en baja velocidad junto con la vista detallada de los entornos temáticos de los antiguos templos mayas.

También ofrece paseos bajo el agua donde podrás ver el hermoso ecosistema marino como si realmente estuvieras allí.

La interfaz del juego es simple, con amplia accesibilidad.

Sus efectos visuales se basan en un motor de renderizado de gráficos 3D con integración VR.

Ocupa espacio relativamente bajo en el sistema y funciona perfectamente en CPUs multiproceso.

Descargar

4. Jurassic VR: Dions for Cardboard Virtual Reality

¿Cómo se ve cuando tienes que correr para deshacerte de dinosaurios como la película Jurassic Park en un juego de realidad virtual de Android? Si crees que sería genial, prueba Jurassic VR. Este juego de realidad virtual con temática de dinosaurios te permitirá tener una experiencia para explorar la era prehistórica cuando los dinosaurios estaban aquí y allá.

Tendrás la libertad de recorrer el mundo virtual y disfrutar de un viaje aventurero. Puedes conocer a tu dinosaurio favorito de todas las especies. Parece emocionante, ¿verdad? Veamos más al respecto.

Características:

Este juego es compatible con todo tipo de gafas de realidad virtual.

Tiene toda una película como una historia con efectos visuales HD.

El universo cinemático visual de nivel profesional Unity 3D pronto hará que te encante.

Fácil de controlar y diseñado con temas de acción de terror.

Se sugiere para jugadores mayores de 15 años, ya que es bastante aterrador para los niños.

Descargar

5. Simulador de montaña rusa loca

Tómese un descanso de la vida agitada y disfrute de uno de los mejores juegos de realidad virtual para Android llamado Roller Coaster VR: Ultimate Free Fun Ride. Es completamente gratuito para descargar y ocupa un espacio relativamente bajo en su sistema.

Te encantará este juego con gráficos realistas y efectos visuales. Requiere lentes de realidad virtual como los Google Cardboard Glasses u otros para disfrutar al máximo. El juego está optimizado para dispositivos Android y recibe actualizaciones periódicas con soporte técnico avanzado.

Características:

El juego presenta gráficos 3D basados ​​en realidad virtual y efectos visuales HD.

Puede configurar fácilmente los controles del juego y cambiar los modos de juego seleccionando el modo simple / modo VR.

El juego requiere un sensor giroscópico para funcionar y engranajes VR compatibles.

Proporciona efectos de sonido realistas para simular un ambiente de montaña rusa real.

El juego presenta hermosos parques temáticos basados ​​en entornos dentro del juego junto con fascinantes vistas al río.

Te lo pasarás genial montando en el veloz tren de la montaña rusa y recogiendo objetos raros.

Descargar

6. Sisters

Profundicemos en Sisters by Otherworld Interactive. Se adapta mejor con Google Cardboard. No gastarás fortunas para jugar a este espeluznante juego. Es uno de los juegos de realidad virtual para Android más populares que presenta una historia de fantasmas. Te encantará, tiene gráficos realistas, proporciona una experiencia realista con engranajes de realidad virtual. Te sorprenderán sus efectos visuales de 360 ​​grados y su salida de audio de alta calidad. Está optimizado para teléfonos Android y funciona perfectamente en dispositivos actualizados.

Características:

El juego brinda la oportunidad de experimentar una configuración de terror real.

Viene con un sistema de control simple, y la mayoría de ellos están basados ​​en apariencia.

El mundo del juego se crea con tecnologías de vanguardia para responder y dar forma a medida que el jugador interactúa con el entorno.

Ofrece exquisitos efectos de terror con mejora de audio binaural y direccional.

Disfrutarás de su representación VR ya que te permite sentirte como si estuvieras en el mundo del juego.

También tiene contenido de video cinemático de 360 ​​grados y excelentes efectos de luces y sombras.

Descargar

7. Deep Space Battle VR

Archiat ha venido con el último juego de disparos con un toque de realidad virtual, y lo conocemos como Deep Space Battle VR. Puedes disfrutar de este juego en VR totalmente gratis. En este juego de batalla de peleas, el poderoso héroe necesitará tu ingenio rápido y habilidades de manejo de armas. Un Warfield muy colorido y galáctico está ahí para mostrar tu excelencia en este juego. Muchas naves enemigas peligrosas vendrán a destruirte a ti y al equipo que tendrás que liderar. Y sabes lo que tienes que hacer. Ahora, salva tu tierra derrotando a los enemigos en este juego de disparos VR.

Características:

Proporciona al jugador la experiencia de realidad virtual más inmersiva.

No requiere mucho control, y la nave disparará a los enemigos automáticamente cuando aparezcan ante ti.

Diseñe con un elegante efecto de realidad virtual para una mejor experiencia de disparo.

Hay 6 tipos diferentes de barcos elegantes, y puedes elegir cualquiera de ellos.

No hay compras en la aplicación, y no aparecerá ningún anuncio que interrumpa su experiencia de juego.

Descargar

8. VR Horror

¿Qué pasa si la experiencia de realidad virtual viene con una horrible combinación de zombies? Eso es lo que parece cuando se trata de VR Horror. Es uno de los mejores juegos de realidad virtual para Android, y muy pronto te volverás adicto. Los zombis que gritan están en todas partes, y no tienes nada más que tus armas. Entonces, sigue disparando y sálvate de esos zombis, y no olvides que estás en una montaña rusa aterradora. Por lo tanto, la experiencia que obtendrá con un cartón de Google debe ser otra cosa. Aprendamos más al respecto y emocionémonos.

Características:

En primer lugar, no juegues a este juego si tienes problemas de epilepsia.

Es compatible con Google Cardboard , Homido, Freefly y otros.

, Homido, Freefly y otros. Usa auriculares para escuchar música emocionante y el sonido de los zombis que gritan.

Se darán misiones para diferentes propósitos.

Se actualizará automáticamente y aparecerán nuevas funciones para mejorarlo.

Descargar

9. VR Traffic Racing In Car Driving: Juegos virtuales

Si eres un verdadero fanático de los juegos de carreras y quieres combinar la experiencia de correr un auto con un controlador de realidad virtual, prueba este juego. Es VR Traffic Racing en conducción de automóviles.

Bueno, usando tus gafas de realidad virtual o Cardboard, puedes sentir la experiencia de carreras más emocionante. Le permitirá disfrutar de un control total sobre el campo de prácticas. Tienes toneladas de autos modelados para elegir. Además, puedes desafiar a otros jugadores en el campo de carreras y ganar el partido con tu propia voluntad.

Características:

Configuración fácil y perceptible con un juego muy emocionante.

El control suave del juego te permitirá disfrutar de una experiencia de conducción realista.

La autopista de la ciudad, el medio ambiente y otros vehículos están diseñados adecuadamente.

La rotación de 360 ​​grados es posible en este juego de carreras de realidad virtual.

Tendrás muchos lugares y autos que podrás probar.

Puedes recoger monedas y mejorar tu habilidad y autos.

Descargar

10. Walk The Plank VR

Conozcamos un tipo de juego de realidad virtual totalmente diferente. Esta vez, es un juego de aventuras llamado Walk The Plank VR. Si eres lo suficientemente valiente como para caminar sobre la tabla, simplemente ve y explora la ciudad. Este juego es muy recomendable para las personas que tienen miedo a la altura, ya que les ayuda a enfrentarlo en la realidad virtual. Por lo tanto, asegúrese de no cerrar los ojos y sentir el escalofrío en la espalda. ¿Buscaste un juego tan increíble? En caso afirmativo, vea las características y pruébelo.

Características:

Hay diferentes tipos de ranuras que experimentan altura, y tienes que caminar sobre ellas.

Puedes usar un jetpack para volar sobre los edificios y disfrutar de la vista panorámica de la ciudad.

Simplemente ajuste el sistema de sonido y la vibración para tener una sensación más realista.

Es compatible con los auriculares VR y otros elementos relevantes.

Se sugiere que las personas con un corazón sensible y débil se mantengan alejados de él.

Descargar

11. Zombie Shooter VR

¿Quieres juzgar tu inteligencia mientras sobrevives a un apocalipsis zombie? entonces juega VR Zombie Shooting, un juego de realidad virtual para Android que hace que tu supervivencia Zombie sea más emocionante con su genial sistema de realidad virtual. Las cosas se ven terrenales, y tendrás un escalofrío en la espalda mientras luchas contra los cadáveres podridos. La historia detrás de este juego es muy emocionante donde estás en el tiempo posterior al apocalipsis, y millones de zombis sedientos de sangre te están esperando. ¿Piensas en cómo puedes sobrevivir?

Características:

Diseñado con un emulador ultrarrealista de 360 ​​grados VR.

Puedes usar lentes de VR de cualquier marca para conectarte y jugar a este juego.

El entorno 3D y los objetos son responsables de la experiencia de juego más inmersiva.

Hay diferentes tipos de armas disponibles, y puedes elegir lo que quieras usar.

Puedes seleccionar atmósferas de diferentes tipos como tiradores espaciales, westerns y razas tridimensionales locas.

Descargar

12. VR Heights Fobia

Ahora puede deshacerse de su fobia a la altura con solo jugar un juego de realidad virtual en su dispositivo Android. Es VR Heights Phobia. El nombre debe darte una pista sobre qué tipo de juego puede ser. Cuando se trata de un juego de realidad virtual, puedes sentir la misma experiencia de lo que ves a través de él.

Pero es consciente de que no es cierto y que solo está parado en su habitación de manera segura. Es por eso que este juego se sugiere para aquellos que sufren de fobia a la altura. Este juego te proporcionará desafíos para saltar desde las alturas, y eso es realmente muy útil para superar una fobia tan dolorosa.

Características:

Es compatible con auriculares VR de cualquier marca.

Reproduzca el mismo sonido que puede sentir en las alturas como el aire que sopla.

Se rastreará su movimiento con un giroscopio telefónico para hacerlo aún más emocionante.

Ascensores, techos, torres y otros lugares están ahí para tener experiencia en eso.

Puedes disfrutar del juego en 3 lugares diferentes desde una experiencia diferente.

Descargar

13. Falling VR Simulator

Otra altura que experimenta el juego de realidad virtual está aquí para ti. Esta vez, es Falling VR Simulation. Para agregar emoción adicional a tu tiempo libre, definitivamente puedes jugar a este juego. Y también, puede configurar su dispositivo con cualquier cristal VR para disfrutar de la experiencia de juego más dura con un sistema VR. Ahora puede fortalecer sus nervios y deshacerse de la fobia a la altura. Puede saltar desde skyscape y experimentar la verdadera experiencia de salto alto. ¿Quiere saber más? Solo eche un vistazo a las características.

Características:

Los gráficos en 3D de este juego te dejarán una mejor impresión.

Para entonces, tendrás acceso para explorar los edificios más altos y disfrutar más.

La fuerza de la gravedad está perfectamente diseñada aquí.

Un entorno muy detallado lo hará aún más realista.

Se sugiere estrictamente a las personas con corazones débiles que se mantengan fuera de este juego.

Descargar

14. VR Haunted House 3D

Los juegos de realidad virtual están en demanda hoy en día. Si quieres tener una experiencia de juego de realidad virtual aterradora, echa un vistazo a VR Haunted House 3D. Ofrece gráficos realistas y efectos visuales realistas.

El juego proporciona configuraciones de terror escalofriantes con una jugabilidad perfecta. El juego HUD y la interfaz son ampliamente accesibles, y puedes ajustar la configuración con facilidad. Este terrorífico juego de terror es famoso por su contenido de actividades paranormales y detalles de la casa embrujada. Necesitarás un juego de realidad virtual para jugar el juego correctamente.

Características:

El juego es compatible con la mayoría de los dispositivos Android modernos y funciona tanto en teléfonos como en tabletas.

Viene en un paquete pequeño y no consume muchos recursos del sistema.

El juego te permite jugar como el héroe, y tu misión es deshacerte de los fantasmas y las criaturas místicas de la casa.

No tienes que ser un experto para jugarlo; Es fácil con un sistema de navegación guiado.

Hay muchos objetivos para completar y numerosos zombis y muertos vivientes para matar, así que prepárate con entusiasmo.

Descargar

15. House of Terror VR juego de terror 360

Lakento presenta su propio juego de realidad virtual para Android para los jugadores amantes del horror. Se llama House of Terror VR 360. Es uno de los juegos 3D más populares con gráficos realistas y aventuras desafiantes. Juegas como el protagonista que observa escenarios oscuros espeluznantes llenos de obstáculos y monstruos aterradores. No requiere muchos recursos del sistema para ejecutarse y funciona sin problemas tanto en teléfonos como en tabletas con Android. Puedes jugarlo gratis, y viene con integración de anuncios.

Características:

El juego ofrece muchos rompecabezas para resolver y viene con un juego sigiloso.

Debes buscar pistas e investigar la historia de fondo para escapar del peligro inminente.

Funciona con engranajes VR compatibles y gafas VR con joystick Bluetooth.

Ofrece numerosos contenidos y niveles de dificultad adecuados para personas mayores de 12 años.

Cuenta con entornos realistas en el juego y efectos visuales de alta calidad.

Descargar

16. Simulación de vuelo de avión VR

¿Estás interesado en experimentar un simulador de vuelo en los auriculares VR? Simplemente pruebe VR Airplane Flight Simulation. Es otro popular juego de simulación de realidad virtual que no debes perderte en absoluto. Puede disfrutar de las vistas en primera persona de la cabina y despegar del avión de manera realista. Tener acceso para controlar un vuelo no es nada como algo que no puede ser adicto. Por lo tanto, mantenga su experiencia de volar en avión como piloto en un nivel totalmente nuevo.

Características:

Puedes usar Google Cardboard o unos auriculares con bandeja para experimentar una mejor versión de este juego.

o unos auriculares con bandeja para experimentar una mejor versión de este juego. Fácil configuración y funciones de conducción de aviones.

Entorno en tiempo real y control de juego fluido.

Hay toneladas de aviones y puedes probar cualquiera de ellos para volar.

Descargar

17. VR Fantasy

¿Estás en un juego de rol? Luego prueba VR Fantasy, un juego de realidad virtual para Android en primera persona. Le ofrece disfrutar de un juego de mundo abierto en su teléfono o tableta Android con facilidad. Se requiere un equipo de realidad virtual para jugar el juego.

Puede usar Google Cardboard o un conjunto VR similar de su elección. Te ofrece una aventura épica en antiguas fortalezas mágicas. El juego ofrece muchos obstáculos desafiantes y enemigos feroces; Tendrás que luchar contra ellos para llegar al jefe final. También es compatible con gamepads con conectividad Bluetooth.

Características:

La configuración y la jugabilidad del juego son tan reales que sentirás que estás explorando el mundo del juego en persona.

Viene con un sistema de combate versátil que te permite usar diferentes armas y bastones mágicos.

El motor del juego siempre está actualizando y agregando nuevo contenido para expandir el mundo del juego.

No ocupa mucho espacio del sistema para acomodar y recomendar a jugadores mayores de 7 años.

El sistema de sonido y los efectos visuales son estables y optimizados para engranajes de realidad virtual como Google Cardboard y otros.

Descargar

18. Ping Pong VR

Los juegos de realidad virtual serán aún más emocionantes que tu imaginación cuando puedas compartir tu experiencia con tus amigos. Bueno, estoy hablando de los juegos multijugador de realidad virtual. Puedes probar Ping Pong VR si quieres experimentar algo así. Debes estar familiarizado con un juego de ping pong, y debes saber lo interesante que sería cuando puedas jugar, será tu amigo. Además, hay toneladas de características personalizables, y puede configurar las funciones como desee.

Características:

Prueba este juego en cualquiera de tus dispositivos Android como TV, tableta y teléfono.

Puedes personalizar la raqueta y lucir un look individual.

Es compatible con el controlador de movimiento de cuerpo completo VicoVR.

También puedes jugarlo con Google Cardboard.

La música y el entorno 3D son muy realistas.

Descargar

19. VR Abyss: Mundo de tiburones y mar en realidad virtual

En un barco que se hunde, estás tratando de sobrevivir y tiburones sedientos de sangre y deambulando para beber toda tu vida. En un juego de Android VR, puedes experimentar una situación tan emocionante. Para eso, tienes que jugar VR Abyss.

Puede controlar fácilmente el sistema y configurarlo con sus auriculares VR con cualquier marca. En este juego, debes descubrir todo lo esencial por ti mismo para poder sobrevivir. Además, debes ser consciente de todos los monstruos marinos silenciosos pero peligrosos que llegarían a saborear tu sangre.

Características:

Proporciona toneladas de misiones desafiantes que tienes que completar.

Sumérgete en el océano y explora el mundo submarino de cerca.

No hay cargos ocultos y anuncios para molestar.

Control y música simples pero muy realistas.

Los poderes de oxígeno están aquí y allá que debes recoger para sobrevivir.

Descargar

20. Real Dinosaur Roller Coaster VR

Terminaré la lista de hoy con un juego que combina la montaña rusa con dinosaurios. Parece interesante, ¿verdad? Bueno, esta vez, es Real Dinosaur Roller Coaster VR. Este no se trata de cazar o disparar dinosaurios como un juego de dinosaurios de realidad virtual. Aquí, puedes sentir el escalofrío en tu espalda mientras recorres la montaña rusa mortal que recorrerá las montañas y las selvas por donde deambulan los dinosaurios. ¿No crees que es como el paseo del Parque Jurásico? Eso es lo que parece.

Características:

Los diferentes tipos de montañas rusas están disponibles aquí, y puedes disfrutar de un paseo en todas esas montañas rusas.

Cuando estés usando un auricular VR, sentirás la fuerza de la velocidad con este juego.

En la tierra real de los dinosaurios, subirás a una montaña rusa y experimentarás la vista.

Este juego está diseñado con efectos visuales nítidos y cinemáticos de alta definición.

No requiere una conexión a Internet para que pueda jugar en cualquier momento y en cualquier lugar.

Descargar

Algunos de ustedes pueden pensar qué hacer sin un auricular VR. No te preocupes, puedes jugar juegos de realidad virtual sin soporte de realidad virtual. Pero la experiencia que obtendrá con un auricular VR será diferente.

Sin embargo, debes ver que hay juegos con diferentes géneros como Montaña Rusa, Dinosaurios, Disparos, Horror, Alivio de Fobia a la Altura, etc. No sé qué tipo te gusta más. Es por eso que no puedo reducir la lista a unos pocos juegos. Entonces, esta vez, tú eres el que elige el juego y lo prueba. Estoy bastante seguro de que te encantará.

Después de comenzar a jugar cualquiera de estos juegos de realidad virtual para Android, deje un comentario para compartir su experiencia de jugar ese juego con nosotros. Además, avísanos si conoces otros juegos de RV lo suficientemente buenos como para vencer a estos 20.