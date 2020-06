Los Mejores Juegos de Realidad Virtual (RV) en PlayStation

La realidad virtual todavía está en pañales, a pesar de los numerosos avances que se han hecho para mejorar la experiencia y el rendimiento de muchos dispositivos de realidad virtual . PlayStation VR es una de las mejores opciones para los recién llegados; después de todo, la mayoría de las personas ya posee una PlayStation 4, y los auriculares VR son una adición de costo relativamente bajo.

Lo mejor de todo es que Sony ha dicho que el modelo actual de los auriculares PSVR será compatible con la próxima PlayStation 5. Ya sea que planee comprar un dispositivo VR ahora o que actualmente tenga uno, estos son los juegos PlayStation VR que se lo debe a usted mismo. revisa.

1.Beat Saber

Los juegos de ritmo siempre son divertidos, pero hay algo sobre cortar los objetos que se aproximan a la mitad con sables de luz virtuales que otras experiencias no pueden igualar. Beat Saber es uno de los mejores títulos de la biblioteca de juegos de PlayStation VR, no solo por su lista de canciones y variedad, sino también por la facilidad de juego. El juego no es complicado y cualquiera puede aprender cómo jugar después de unos minutos.

Mejor aún, muchas personas quieren una forma de quemar algunas libras mientras juegan videojuegos. Beat Saber es un gran ejercicio, especialmente si aumenta la dificultad. Si bien la versión PlayStation VR de Beat Saber no tiene la misma variedad de canciones que la versión para PC, sigue siendo una maravilla.

2. Moss

Si estás buscando una aventura arenosa y realista, Moss no es el juego para ti, pero si quieres entrar en un juego que parece un cuento de hadas, pruébalo. Un solo narrador interpreta la voz de cada personaje, mejorando aún más la sensación de un cuento antes de acostarse. Ayudas a un ratoncito llamado Quill a alcanzar sus objetivos eliminando obstáculos e interactuando con el mundo.

El juego tiene una naturaleza caprichosa que lo hace atractivo para todas las edades, pero Moss es un punto de entrada particularmente bueno para los niños en los juegos de realidad virtual. El título utiliza el esquema de control PSVR de una manera que no induce mareo como muchas otras entradas.

3.Astro Bot Rescue Mission

La plataforma es uno de los géneros de juego más puros y originales que existen, pero parece algo que sería difícil de lograr en la realidad virtual, al menos sin causar una enfermedad grave por el movimiento. Astro Bot Rescue Mission logra ese objetivo de una manera brillante.

Astro Bot Rescue Mission tiene cinco mundos separados y más de 50 niveles. Es un juego de plataformas en tercera persona que te pone en control de un pequeño robot en una misión para rescatar a sus amigos. El juego hace un excelente uso del Dual Shock 4 de una manera que pocos otros juegos de PSVR han podido.

Si bien muchos de los juegos de PlayStation VR son geniales, pocos de ellos son realmente dignos de premios. Vale la pena elegir Astro Bot Rescue Mission por sí mismo.

4.Tetris Effect

Tetris ha existido de alguna forma o moda en casi todas las consolas. Nintendo incluso ha creado recientemente un Battle Royale Tetris en forma de Tetris 99, pero ninguna consola o plataforma ha creado una experiencia sensorial completa como Tetris Effect.

Fuera de la realidad virtual, Tetris Effect es un juego hermoso. La combinación de piezas y líneas de limpieza crea efectos musicales y estéticos en toda la pantalla que absorben al jugador. Sin embargo, es solo cuando te pones los auriculares VR que el juego te presenta la experiencia completa.

La jugabilidad se siente como el Tetris que conoces y amas, pero la experiencia general se ha mejorado. Es uno de los mejores juegos de “sentarse y relajarse” en la biblioteca de juegos de PlayStation VR.

5.Keep Talking and Nobody Explodes

La realidad virtual no es exactamente propicia para los juegos de fiesta dada la naturaleza singular de los auriculares, pero Keep Talking and Nobody Explodes cierra la brecha entre VR y no VR de una manera que es estresante y tremendamente divertida.

El reproductor dentro del auricular enfrenta una bomba con varios cables, botones y otros elementos interactivos. Todos los que estén fuera del auricular pueden ver las instrucciones que se muestran en la pantalla. Es un poco como una versión explosiva de Simon Says: sigue los pasos o explota.

Si desea una forma de presentar a los amigos no jugadores la realidad virtual, Keep Talking and Nobody Explodes es una excelente opción. Reúne a todos en lo que se convierte en una experiencia caótica y divertida.

6.Star Trek: Bridge Crew

Star Trek: Bridge Crew te coloca en el puente del USS Aegis mientras buscas en la galaxia un nuevo hogar para la raza Vulcan. Hay cuatro roles: capitán, oficial táctico, ingeniero y oficial de timón. Controlas la nave como si estuvieras en el asiento real del puente.

Solo esa descripción por sí sola es suficiente para poner a la mayoría de los fanáticos de Star Trek en un frenesí, pero Star Trek: Bridge Crew se distingue aún más por ser una de las mejores experiencias cooperativas en el PSVR.

La única persona que ve los objetivos es el jugador en el papel del Capitán, y deben transmitir estas órdenes a los demás en el puente. Cada rol es crítico para lograr el éxito, pero las habilidades claras de comunicación son absolutamente vitales.

Incluso las misiones simples pueden volverse caóticas, pero siempre es divertido. Si esto le parece un buen momento, hay buenas noticias: una actualización lo hizo para que no tenga que tener un auricular VR para jugar el juego PlayStation VR, aunque eso ciertamente mejora la experiencia.

7.Skyrim VR

Skyrim es una de las experiencias de juego por excelencia. Es uno de los juegos más jugados que existen. Incluso hay una broma que sale en cada nueva plataforma, y ​​eso incluye PlayStation VR. Sin duda una gran experiencia que te coloca en la piel de Dragonborn. Exploras y peleas usando los controles Move o el Dual Shock 4. Es inmersivo de una manera que ningún otro juego de Skyrim ha tenido.