Los Mejores Juegos de Star Trek para dispositivos Android

Star Trek es una de las franquicias de entretenimiento más populares de todos los tiempos. Han pasado 54 años desde que la serie Star Trek se emitió por primera vez. Pero su popularidad nunca se ha reducido. Es por eso que las compañías de juegos lo toman como un gran tema. Crean juegos basados ​​en la lucha espacial y los misterios del planeta, al igual que la serie.

Y ahora, puedes disfrutar de esos juegos en tu dispositivo Android. Antes de planificar la lista de juegos, tratamos de verificar su popularidad, las revisiones de los jugadores, las funcionalidades, los gráficos, los sonidos y la disponibilidad.

Además, tratamos de mantener algunos juegos con diferentes tramas en aras de las variaciones. Por lo tanto, no se pierda los pequeños detalles que no tomarán más de 5 minutos y debe ayudarlo a elegir el mejor de estos 20 juegos.

1. Star Wars: Galaxy of Heroes

Si quieres juzgar tu habilidad de batalla con héroes icónicos del mundo de Star War, vamos a probar Star War. Este juego se trata de Galaxy of Heroes, donde tú eres uno de ellos. Ahora puedes conocer la parte clara y oscura de tus héroes favoritos y unirte al combate con ellos.

Si eres capaz de mostrar tu excelencia con la estrategia adecuada, serás el rey de la galaxia. Para demostrar que eres compatible con los héroes estelares, puedes construir tu propio equipo y entrenarlos estrictamente. Entonces, ¿estás listo para la batalla final?

Características importantes

Puedes ser el maestro de la galaxia simplemente derrotando a los enemigos.

Gana las partidas contra la épica batalla de naves espaciales y recoge más naves icónicas.

Después de un cierto número de niveles, aparecerán jefes épicos, y también tendrás que derrotarlos.

Muestra la tabla de clasificación mundial.

Puedes desbloquear muchas armas y habilidades.

Descargar

2. Space Armada: Galaxy Wars

Prueba este juego de disparos espaciales estratégicos, Space Armada. Este emocionante juego de Star Trek para Android ha ganado una gran popularidad en un período comparativamente más corto.

Aquí, usted es el capitán de la nave espacial interestelar, y tiene una flota masiva bajo su control. Primero, se te dará una pequeña nave espacial que debes reconstruir y convertir en una gigantesca. La flota galáctica siempre seguirá su comando, por lo que en el momento de la batalla, debe comandarlos de una mejor manera estratégica.

Características importantes

Más de 20 naves espaciales de diferentes clases y tipos están disponibles.

Puede personalizar sus naves espaciales con diferentes tipos de equipos.

Más de 100 tipos diferentes de pistolas y armas Galaxy están a su disposición.

Puedes unirte a ligas y jugar en el modo multijugador.

El chatbox en el juego te permitirá contactar a otros jugadores.

Descargar

3. Star Trek Fleet Command

Si quieres experimentar el conflicto épico en el juego de estrategia MMO de estilo Star Trek, entonces Star Trek Fleet Command es el juego que recomiendo. En este juego, debes ingresar a la poderosa galaxia con una flota galáctica y tu nave espacial.

Y la razón por la que estás allí es la guerra. Ahora, invoca tu habilidad y estrategia de guerra para luchar contra los enemigos de otros planetas. Aquí puedes reclutar héroes como James T. Kirk, Nero y Spock y construir naves espaciales icónicas. Además, puede explorar los planetas antiguos y extraños y enfrentarse a muchos secretos.

Características importantes

Más de cientos de misiones desafiantes se enfrentarán.

Puedes luchar contra los piratas y, a veces, puedes negociar.

Desbloquea misterios y habilidades ocultos para un mejor rendimiento.

Las épicas batallas de Star War con legendarias peleas de jefes también están ahí.

Puedes construir, mejorar y decorar tus naves como quieras.

Descargar

4. Star Conflict Heroes

Aquí, tengo el mejor juego de rol de acción para ti que tendrá lugar en el espacio. Suena emocionante, ¿verdad? Prueba Star Conflict Heroes, uno de los mejores juegos de Star Trek para Android que ha sido diseñado con un estilo de juego RPG de ciencia ficción.

Hay una rica historia detrás del juego, y no puedes resistirte a ser adicto a ella muy pronto. Puedes explorar la vasta galaxia y luchar contra los piratas y extraterrestres rebeldes. Para eso, también tienes que construir tu flota fuerte y aprender las estrategias de batalla correctamente.

Características importantes

Los espectaculares gráficos en 3D y los sonidos realistas lo harán aún más emocionante.

Puedes descubrir muchos misterios ocultos en el universo galáctico.

Puedes unirte a tus amigos para formar el equipo e ir a las guerras de clanes.

Chatbox en el juego está ahí para comunicarte con tus amigos.

Puedes desafiar a otros jugadores y derrotarlos también.

Descargar

5. Dawn of Titans: Epic War Strategy Game

Lo primero que quiero decir sobre este juego es su singularidad. Creo que nunca antes has jugado un juego tan emocionante de Android Star Trek. Es el amanecer de los titanes. Esta vez no tienes que luchar contra los alienígenas u otros luchadores, pero ahora, gigantes titanes con su naturaleza devastadora están parados frente a ti.

Pero no estás solo aquí. Tienes tu fuerza lista para luchar contra esos monstruos. No pienses que harán todo por ti. No levantarán la mano hasta que obtengan tu orden. Entonces, prepárate para ser un comandante hábil y salvar el mundo con tu equipo.

Características importantes

Puedes entrenar a miles de tropas y derrotar a tus enemigos con ellas.

Los gigantescos titanes con sus devastadoras habilidades de lucha parecerán aplastarte.

Proporciona misiones diarias y campañas únicas con misiones desafiantes.

El chat MMO en tiempo real lo ayudará a unirse y comunicarse con sus amigos.

También puedes construir tu clan e invitar a tus amigos a unirse a tu clan y derrotar a los invencibles.

Descargar

6. TerraGenesis – Stellars espaciales

Si ya no estás interesado en pelear, entonces hagamos algo grandioso. ¿Puedes traer la luz de la vida a un planeta muerto? Esa es la tarea para ti en este popular juego. En el planeta inactivo, puedes explorar libremente e investigar cómo traer vida aquí.

Obtendrá suficientes datos de la NASA y tendrá que seguir sus instrucciones correctamente. Aquí, debes cultivar árboles y hacer las cosas más fáciles para los seres humanos. El nuevo planeta es tu patio de recreo, y tienes derecho a hacer lo que quieras allí.

Características importantes

Puedes construir tu planeta derritiendo hielo en tierra nueva.

Además, puedes descubrir nuevos planetas e intentar dar vida allí.

Ayuda a la NASA a hacer civilización en los nuevos planetas.

Debes comenzar con alrededor de 26 filos diferentes y 64 genes diferentes para crear organismos y nuevos habitantes.

Se darán docenas de misiones desafiantes para llevar a cabo.

Descargar

7. Nova Empire: Space Commander

Otro juego de batalla épico está aquí para probar. Nova Empire es ese juego en el que puedes conocer jugadores en todos los rincones del mundo y competir con ellos en el campo de batalla. Este juego lleno de acción está diseñado con tecnología de última generación, por lo que nunca te aburrirás.

Aquí, tienes que ganar la batalla para tener acceso al dominio sobre la galaxia. Para eso, asegúrate de haber creado una alianza galáctica y luchar contra los alienígenas. Parece emocionante, ¿verdad? Entonces no pierdas tu tiempo y prepárate para la batalla final.

Características importantes

Puedes dominar la galaxia si logras ganar batallas épicas con luchadores de otros planetas.

Te permite diseñar tus propias flotas y armas.

Este juego está diseñado con excelentes gráficos en 3D y un sistema de sonido HD.

Puedes ver las flotas en tiempo real de los otros jugadores que exploran la galaxia.

Se actualizará automáticamente y se agregarán nuevas funciones cada vez que se actualice.

Descargar

8. Galaxy on Fire 2 HD

Echa un vistazo al famoso juego de acción Galaxy on Fire 2 HD del equipo de desarrolladores Deep Silver. Es uno de los mejores juegos de Star Trek para Android. Te encantará su trama ya que los elementos se basan en la ciencia ficción.

El sistema de combate del juego es versátil y le da al jugador la libertad de recorrer su enorme mundo de juego. Siempre está creciendo con actualizaciones periódicas, y el jugador tiene la opción de actualizar a funciones premium en el centro de compras del juego. Necesitará un dispositivo que funcione con Android 4.1 o superior con al menos 1.2 Gb de espacio libre.

Características importantes

Este título ofrece infinitas posibilidades y emocionantes aventuras que siguen creciendo.

Cuenta con una de las historias más amplias para un solo jugador con sesiones de juego fuera de línea.

Quedará fascinado con sus efectos de sonido de alta calidad y su excelente integración de voz.

El juego está habilitado con la tabla de clasificación de Google y los logros para que puedas competir con tus amigos y otros jugadores.

Cuenta con más de 50 naves espaciales únicas, una amplia gama de armamento, cientos de productos básicos en el juego y rutas de actualización lógicas.

Descargar

9. Stellar Age: MMO Strategy

Vamos a sumergirnos en un extenso juego de temática espacial multijugador llamado Stellar Age: MMO Strategy. Se trata de conquistar el cosmos con tus tácticas y estrategias de combate. Tendrás que construir la defensa de tu planeta y asegurar recursos importantes.

Ofrece una ruta de actualización lógica y un sistema de nivel para personajes y edificios. Debes mejorar tus recursos e infraestructuras para potenciar el ejército. El juego ofrece desafíos competitivos y un sistema de clasificación para mantenerte motivado.

Características importantes

Puedes construir tu ejército personalizado con potentes naves espaciales.

Ofrece una gran comunidad de jugadores de todo el mundo.

Puedes unirte a otros jugadores y formar equipos mientras conquistas otros planetas y mejoras tu base.

Declara la guerra contra los piratas espaciales y diezma las ligas enemigas, y tampoco te olvides de recoger el botín.

El juego presenta más de trescientos mil planetas y más de veinte mil sistemas solares.

Ofrece imágenes 3D impresionantes junto con modos de juego PvP y PvE en línea altamente adictivos.

Descargar

10. Pixel Starships

Otro juego épico de Star Trek para usuarios de Android es Pixel Starships. Es un juego muy popular donde puedes construir tus propias naves espaciales y vigilar tu habilidad de batalla en la Galaxia.

Millones de jugadores de diferentes países ahora disfrutan de este juego, y también puedes intentar experimentar algunas técnicas inolvidables de batalla de estrellas. Con sus naves espaciales, puede construir su flota y comandar a sus seguidores. Y también, tenga en cuenta los extraterrestres que siempre están listos para la destrucción masiva.

Características importantes

Es un juego de microgestión de naves espaciales diseñado en base al universo en línea de 8 bits.

Puedes construir tu nave espacial y tomar el control total de la nave.

Hay armas épicas escondidas en diferentes lugares, y tienes que descubrirlas.

En este juego de aventura, puedes explorar el planeta y revelar muchos secretos.

Construido con comandos de IA situacionales del programa y combate automático sin conexión.

Descargar

11. Ark of War – The War of Universe

Vamos a sumergirnos en otro juego de temática espacial llamado Ark of War. Es un juego multijugador basado en estrategia para Android que te dejará boquiabierto. Puedes hacer tu propia base en arcas espaciales y fortificarlas ya que las ligas enemigas siempre están creciendo alrededor del universo.

Puedes unirte al gremio de tu nación y hacer un pacto con otros jugadores para dominar el universo del juego. Intenta llegar a la cima y convertirte en el mariscal definitivo del universo del juego. El juego presenta una interfaz de usuario ampliamente accesible y no consume mucho espacio del sistema.

Características importantes

El juego ofrece a los nuevos jugadores recursos listos para usar y ventajas de arranque para adaptarse a la comunidad cada vez mayor.

Lucharás llevando todo tu arca, así que prepárate y fortifícate antes de unirte a las batallas.

Permite formar un equipo con diferentes especies y fuerzas para enfrentar al opresor gobierno imperial y preservar las condiciones de vida del espacio.

Podrás mejorar tus flotas y arcas con diferentes poderes, armamento, naves espaciales y personal de combate de fuentes humanas y alienígenas.

Permite intercambiar e intercambiar equipos y recursos con otros jugadores y compañeros de equipo.

Está habilitado con tablas de clasificación y logros de Google Play para que puedas competir con amigos y familiares.

Descargar

12. Star Trek Timelines

¿Por qué no echas un vistazo a Star Trek Timelines? Un paquete completo de juegos de Star Trek con temas espaciales. Viene con controles fáciles y una interfaz de usuario ampliamente accesible.

El juego se adapta a teléfonos y tabletas Android. Está bien optimizado y utiliza recursos del sistema relativamente bajos. Juegas como el capitán de tu nave y estás listo para construir tus flotas espaciales para dominar el espacio profundo. Ofrece una gran historia para un escenario de rol. Así que únete a la Flota Estelar y salva al universo de todas las negatividades.

Características importantes

Integra cientos de personajes de Star Trek con habilidades únicas. Para que puedas jugar como quieras y también formar tu equipo.

Ofrece un gran mundo de juegos para explorar, y la calidad gráfica es impresionante con imágenes en 3D.

El motor del juego evoluciona continuamente con actualizaciones y complementos regulares del equipo de desarrolladores.

Te permite luchar con otras naves espaciales en la nave para enviar batallas.

El juego incluye naves espaciales icónicas que viste en los shows de Star Trek. Prepárelos con actualizaciones y complementos equitativos.

Cuenta con numerosos modos de juego, como PvP, PvE, batallas automáticas, etc.

Descargar

13. Galaxy Legend – Cosmic Conquest Sci-Fi Game

También puedes ver Galaxy Legend. Este destacado juego de rol de estrategia está diseñado en base a los combates de ciencia ficción de Star war. Este juego ha salido tanto de las tramas de juego de dimensión individual como multijugador con un campo de batalla galáctico que está listo para experimentar tu habilidad de guerra.

Tienes que construir tu nave espacial y diseñarla de una manera que te ayude a derrotar a tus enemigos. Pídales, amigos, que se unan y conquisten la galaxia y la gobiernen. Parece interesante, ¿verdad? Luego eche un vistazo a las características.

Características importantes

Hay cientos de flotas con diferentes estilos de lucha, y puedes reunirlas para luchar contra los enemigos.

Lucha mejor y podrás subir a la arena PVP y ganar los torneos.

Hay toneladas de equipos para mejorar sus flotas.

Proporcionará cientos de misiones y misiones para que sea adictivo.

Este juego está diseñado con una historia emocionante, gráficos en 3D y sonidos HD.

Descargar

14. ASTRONESTS – The Beginning

Otro popular juego MMO de naves espaciales y batallas de flotas está aquí, y estoy seguro de que definitivamente lo disfrutarás. Bueno, esta vez, es ASTRONESTS, y los jugadores lo conocen como uno de los juegos más populares de Star Trek para Android.

Tienes que unirte a la guerra intergaláctica y descubrir 3 elementos diferentes, que son Raon, Nugen y Sectium. Estos tres elementos se conocen conjuntamente como cosmentos. Aquí, la Alianza de Neos y la Federación de Terra son dos hegemonías diferentes que han compartido los costos. Ahora, muestre su excelencia en la lucha contra esas poderosas flotas y descubra más.

Características importantes

Hay torneos semanales y puedes unirte para obtener más recompensas.

Los piratas espaciales están aquí y allá para robar sus recursos, por lo que también debe capturar a esos piratas.

Encuentra nuevas armas y estrategias para convertirte en un hábil líder de guerra.

Puedes luchar contra alienígenas y aprender sus tecnologías que no te son familiares.

Gana recompensas y aumenta las habilidades de tus héroes.

Descargar

15. Hades’ Star

Hades ‘Star es otro juego que te permite construir tu imperio en el espacio y dejar tu comentario allí. En este exclusivo juego de estrategia en línea, tendrás control sobre un imperio en crecimiento y también crecerá tu territorio con trabajo duro.

Primero, solo tendrá un planeta, y luego aparecerán oportunidades que lo llevarán a tener control sobre otros planetas también. Entonces puedes construir colonización en esos nuevos planetas y ser el líder de tus flotas masivas. ¿Quiere saber más? Aquí están las características con más detalle.

Características importantes

Puede optimizar nuevas rutas y recursos mineros.

Hay muchas misiones que puedes completar y obtener recompensas.

Se darán misiones peligrosas de la estrella roja, y puedes unirte a tus amigos para completar esas misiones.

La minería y los grandes recursos te harán rico, y puedes comprar cosas nuevas para construir tu imperio.

Puedes conocer gente nueva y hacer amigos y ampliar sus relaciones con los demás.

Descargar

16. Colony Attack

Prepárate para experimentar otro juego súper emocionante de Star Trek para tu dispositivo Android, Colony Attack. Como de costumbre, se te dará un planeta que debes decorar y adaptar para la civilización. Además, el universo es gratis para que lo explores, y puedes derrotar a las otras criaturas del universo usando tus habilidades épicas de guerra.

A veces, los jefes poderosos parecen derrotarlo también, y usted sabe lo que debe hacer. En este caso, puedes descubrir nuevas armas y técnicas de guerra que pueden ser de gran ayuda. Estas son las otras características de este juego que no debes perderte.

Características importantes

Puede decorar sus edificios con tecnologías como instalaciones de plasma y equipos de investigación.

Puedes unirte a una alianza y hacer nuevos amigos en todo el mundo.

Puedes atacar a otros jugadores de diferentes alianzas como piratas e imperios.

Puedes desbloquear toneladas de poderosos escudos y habilidades.

Competir en diferentes eventos y tomar misiones también.

Descargar

17. ASTROKINGS

Debes marcar ASTROKINGS si quieres controlar tus propias naves espaciales cósmicas en la Galaxia. No es un juego muy difícil, pero lo encontrarás adictivo muy pronto. Este emocionante juego de Star Trek está diseñado con el modo saga multijugador en tiempo real, por lo que puedes competir con tus amigos y mostrarles tu técnica de lucha.

Además, la historia detrás del juego es realmente muy conmovedora. Aquí, el Nebula Imperium ha terminado debido a la muerte del emperador anterior. Y eres uno para enfrentar la situación caótica con tus manos hábiles. ¿Estás listo?

Características importantes

Hay docenas de naves espaciales y trajes, y puedes usarlos para mejorar tus flotas.

Realiza misiones desafiantes y descubre los misterios de la galaxia.

Sea el creador de políticas estableciendo una nueva política para la nueva civilización.

Tienes recursos preciosos que tienes que proteger de los enemigos al derrotarlos.

Puedes ser el líder más fuerte de tu nación y dominar la nación por tu cuenta.

Descargar

18. Galaxy Control: 3D Strategy

Sumérgete en el universo de Star Trek con Galaxy Control: Estrategia 3D. Es uno de los juegos más intensivos en gráficos de este género para la plataforma Android. Te encantará su juego y su mecanismo de combate lleno de acción en el juego.

El juego presenta la integración completa de los logros de Google y la tabla de clasificación. Disfrutarás compitiendo con otros jugadores mientras alcanzas numerosas metas y objetivos basados ​​en las habilidades del juego. Viene con una gran etapa de juego multijugador que consiste en un asombroso número de jugadores.

Características importantes

Proporciona un juego de espacio basado en una estrategia alucinante con gráficos 3D futuristas.

Puedes hacer tu propia base y mejorar tu defensa con torres, cañones, muros fortificados, minas, etc.

Te permite elegir tu propio camino formando tus fuerzas armadas con unidades aéreas y terrestres únicas.

El juego ofrece innumerables posibilidades con una cantidad infinita de jugadores, y requiere una conexión a Internet estable.

Proporciona más de 30 misiones desafiantes en el modo campaña.

El motor del juego recibe actualizaciones periódicas del equipo de desarrolladores para mantener el mundo del juego siempre interesante.

Descargar

19. Tiny Space Program

Conozcamos uno de los primeros juegos de Star Trek para su dispositivo Android. Tiny Space Program es este juego, y lo recomiendo para ti, especialmente si te encantan algunos juegos nostálgicos de antaño. Bueno, aquí, tendrás acceso para explorar el universo y revelar cientos de misterios.

Puedes dirigir una compañía espacial y construir tu propia flota. Pero la mejor parte de este juego es su capacidad de actualización. Esta compañía espacial está diseñada con tecnología moderna, al igual que SpaceX, Blue Origins y Virgin Galactic. Por lo tanto, no hay forma de que este impresionante juego no tenga tu corazón desde el principio.

Características importantes

Puede establecer y administrar un sistema de economía fuera del mundo en el espacio.

Recopila datos de la NASA e investiga diferentes misterios y tecnologías desconocidas.

El entorno se parece más a una estación espacial o una estación espacial.

Puedes usar trajes espaciales y explorar el universo.

Casi todas las semanas, se actualiza y se agrega contenido nuevo automáticamente.

Descargar

20. Rivals at War: 2084

Hemos llegado a la última opción para ti entre los mejores juegos de Star Trek para Android. Y por último, recomiendo Rivals at War. Se trata de la época de 2084, las tecnologías sin duda alcanzan muchos límites y nos muestran lo desconocido y lo invisible.

Sin embargo, en 2084 según la trama de este juego, la galaxia está en caos. Tienes que entrenar a un equipo de élite y poderoso para cumplir con los elementos esenciales del espacio marino. Además, debes hacer todo lo posible para luchar contra las superpotencias de otros planetas.

Características importantes

Hay más de 75 planetas diferentes que puedes conquistar sobre la galaxia.

Sube de nivel tus habilidades, desbloquea diferentes habilidades y sé más poderoso.

Proporciona misiones especiales y campañas diarias que lo hacen aún más emocionante.

Puedes lograr más de 45 logros especiales para mejorar tu estrategia y habilidades de guerra.

Muchas cartas tácticas poderosas están escondidas aquí y allá. Tienes que encontrarlos también.

Descargar

Hemos descrito brevemente 20 juegos, y si los ha leído, te habrás dado cuenta que algunos de ellos son completamente diferentes de los juegos regulares de Star Trek para Android. Pero para reducir la lista de recomendaciones, debo sugerir Star Wars y Star Conflict Heroes. Además, puedes probar Dawn of Titans y Colony Attack si quieres probar algo diferente.

Entonces, es hora de decir adiós por hoy. No olvides compartir tu experiencia con el juego que has seleccionado para probar. Además, infórmeme si cree que algunos juegos de Android Star Trek merecen estar en esta lista. Gracias por tu apoyo.