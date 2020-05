Los 20 Mejores Launchers para Dispositivos Android

Hay muchas funciones personalizables en el sistema Android, que lo hacen mejor y más fácil para los usuarios. Un launcher es una gran función de Android que le permite personalizar la apariencia de su dispositivo Android. En realidad, no puede operar el sistema Android sin un Iniciador. Es la razón de la perspectiva de la pantalla de inicio, los catálogos de las aplicaciones, los iconos, el widget y otros.

Su dispositivo debe tener un iniciador predeterminado cuando lo compró, y puede que no sea excelente para mirar. Es por eso que PlayStore ha reunido toneladas de hermosos launchers para usted, y aquí estoy para describir brevemente algunos de los mejores para Android.

Aquí he elegido 20 mejores para Android disponibles en PlayStore de forma gratuita. Le solicito que lea la información de estos lanzamientos, pasando unos momentos porque puede que no le gusten todos los launchers destacados.

1. Nova Launcher

Como el launcher más popular para Android, primero debo presentarte Nova Launcher. TelsaCoil Software ha traído el launcher más rápido para Android gratis para usted. Puede usar esta aplicación como un reemplazo versátil y personalizable para su pantalla de inicio.

Nunca se aburrirá con la misma apariencia de su dispositivo, ya que esta aplicación puede cambiar la perspectiva tan a menudo si lo desea. El paquete de íconos finos siempre es impresionante, y los temas de íconos personalizados son otra cosa. ¿Quieres saber más sobre este poderoso lanzador? Luego puede ver las características para obtener más detalles.

Características importantes

Puede activar el modo de energía y usar muchos temas oscuros.

Un cajón de aplicaciones personalizable lo ayudará a usar el efecto de página, las formas de desplazamiento, las opciones de inmersión, etc.

Es bueno para permitirle experimentar un rendimiento suave y rápido.

Esta aplicación de almacenamiento en la nube protegerá todos los elementos eliminados y los almacenará en la nube o en el almacenamiento local.

Los íconos y widgets de ajuste también están disponibles aquí para usted.

Descargar

2. Go Launcher – Temas 3D Parallax y fondos de pantalla HD

El siguiente es Go Launcher que viene con miles de temas 3D Parallax y fondos de pantalla HD. Simplemente puede personalizar el aspecto de su dispositivo utilizando una interfaz de usuario muy interactiva de esta aplicación. Los temas y fondos de pantalla de bricolaje son muy impresionantes y puedes agregar animación y pegatinas en la pantalla.

Además, esta aplicación incluye algunos widgets realmente útiles como el widget de pronóstico del tiempo , widgets de interruptores y muchos más. Esa es probablemente la razón por la cual esta aplicación era conocida como el mejor de Android 2019.

Características importantes

Más de 10 mil temas gratuitos están disponibles aquí para usted.

Hay más de 20 efectos eficientes de animación de pantalla y cajón que puede usar en cualquier momento.

También puede usar el refuerzo Dr. Clean para mejorar el rendimiento y la velocidad de su dispositivo.

Con la ayuda de una conexión a Internet, esta aplicación importará temas y fondos de pantalla nuevos y modernos para usted.

Para un sistema operativo más rápido, este incluye un motor 3D desarrollado e independiente.

Descargar

3. APUS Launcher-Theme, Fondo de pantalla, Ocultar aplicaciones

También puede probar APUS Launcher, una nueva aplicación de personalización para Android que es bastante diferente de cualquier otro que haya utilizado antes. En esta aplicación, hay miles de temas y fondos de pantalla elegantes y circunfluentes para que pueda darle un aspecto totalmente nuevo a su dispositivo. Además, esta aplicación te permitirá bloquear tu aplicación favorita para que ningún intruso pueda romper su privacidad. Incluso si desea ocultar algunas aplicaciones, vídeos y fotos, esta aplicación también lo ayudará a hacerlo.

Características importantes

Hay más de 50 mil fondos de pantalla y temas disponibles que puedes probar en cualquier momento.

Se actualiza automáticamente e incluirá nuevos temas y fondos de pantalla también.

¿No te sientes cómodo con el inglés? Esta aplicación es compatible con más de 19 idiomas diferentes.

Puede guardar widgets para la linterna, la barra de herramientas, etc. en la pantalla.

También puede usar el modo de desplazamiento horizontal o vertical.

Existe un motor de búsqueda muy activo si necesita encontrar algo importante.

Descargar

4. Solo Launcher – C Clean, Smooth, DIY

Solo Launcher, con miles de características personalizables. Además de la gran colección de temas, fondos de pantalla e íconos, esta aplicación incluye un moderno sistema de limpieza. Por lo tanto, aumentará el rendimiento de su dispositivo y lo acelerará al máximo. ¿No te parece atractivo? Puede mantener la vista en la lista a continuación para conocer las otras características impresionantes que no querrá perderse.

Características importantes

Equipado con el diseño de material 2.0 y gestos rápidos.

Limpia el caché está disponible para la limpieza de basura y las funciones que aumentan el rendimiento.

Puede usar una opción de casillero inteligente para proteger su dispositivo de usuarios no autorizados.

También hay un cuadro de búsqueda que le permite encontrar lo que desee en un segundo.

Le permite personalizar los iconos con sus imágenes y otras imágenes.

Descargar

5. POCO Launcher

Xiaomi inc. ha traído otro launcher impresionante que puedes probar. Esta vez, es POCO Launcher y es conocido como uno de los mejores para Android. Los usuarios desde el inicio comienzan a amarlo debido a su capacidad de trabajo rápido y su pequeño tamaño que nunca obstaculiza el rendimiento de su dispositivo. Miles de fondos de pantalla, temas y animaciones de la pantalla de inicio siempre convertirán su dispositivo en algo más hermoso y diferente. ¿No te convence que lo pruebes?

Características importantes

Modo oscuro para protección ocular y toneladas de temas oscuros para elegir.

Es completamente compatible con Android Q.

Incluye soportes funcionales extendidos para dispositivos con diferentes modelos.

Le permite bloquear la pantalla con dos toques.

Puede personalizar y cambiar fácilmente las insignias de notificación.

Cambiar el tamaño y ajustar los iconos y los diseños de la pantalla de inicio son muy fáciles.

Descargar

6. Microsoft Launcher

No creo si dices que no estás familiarizado con el nombre de Microsoft. La corporación Microsoft ahora trajo una emocionante aplicación de personalización para Android, Microsoft Launcher.

Puedo prometer que no te arrepentirás de usarlo. Puede tener una mejor experiencia de pantalla de inicio con esta aplicación. Pero la mejor parte es la transición perfecta entre su PC y dispositivo Android que también puede experimentar. De esta manera, puede hacer que su dispositivo sea más productivo y potente. ¿Quieres más para estar impresionado? Bueno, mira a continuación para otros detalles.

Características importantes

Hay una gran colección de temas claros, oscuros y transparentes que puedes probar.

Paquetes de iconos personalizados con miles de iconos adaptativos están disponibles.

Le permite personalizar el feed y elegir ver el calendario, noticias, relojes, contactos, archivos de documentos, etc.

Puede bloquear su teléfono con solo tocarlo dos veces y también usar el cajón de aplicaciones.

Organizará los contactos y mantendrá los contactos más importantes cerca de su dedo.

Descargar

7. Apex Launcher: Personalización, seguridad y eficiencia

También puedes probar Apex Launcher si quieres algo más personalizable y eficiente. Es conocido como uno de los mejores para Android y viene con un paquete de iconos gratis y toneladas de excelentes temas .

Puede darle un nuevo aspecto a su dispositivo con este iniciador de Android. Puede redefinir el iniciador con elegantes efectos de transición 3D. Además, tiene un mejor sistema de bloqueo de aplicaciones que protegerá las aplicaciones que está utilizando de los intrusos. Si desea personalizar el sistema de bloqueo de la aplicación, incluso es posible con esta aplicación.

Características importantes

Para bloquear las aplicaciones, puede usar patrones y contraseñas como protección.

Es fácil personalizar la pantalla de inicio y el cajón de aplicaciones para cambiar fondos de pantalla, íconos, etc.

Puede ocultar sus elementos personales como la barra de estado, videos, fotos, etc.

Le permite decorar su pantalla con elegantes efectos de transición.

Puede proporcionar respaldo y restaurar sus datos esenciales.

Descargar

8. iOS 13 Launcher

Si quieres que tu dispositivo se vea simple pero bonito, ahora instala Launcher iOS 13. Uno de los mejores que definitivamente te encantará usar. Al igual que un dispositivo iOS, puede personalizar la apariencia de su dispositivo Android con esta aplicación.

Características como lo que incluyen los launchers de iOS más hermosos están casi disponibles en esta aplicación. Además, hay toneladas de temas ambientales disponibles aquí que lo ayudan a darle a su dispositivo nuevas apariencias todos los días. ¿Todavía no está convencido? De acuerdo, aquí hay más para impresionarlo.

Características importantes

Organizará sus aplicaciones y mantendrá la más utilizada cerca de sus dedos.

De una gran colección de temas con diferentes categorías, puede elegir su favorito.

Le permite personalizar el fondo de pantalla con pegatinas y animaciones.

Puede cambiar los íconos y usar el cajón de aplicaciones para decorar el sistema.

Es compatible con el dispositivo Android de cualquier versión y modelo.

Descargar

9. Smart Launcher 5

Smart Launcher Team ha venido con su aplicación de personalización más exclusiva para Android, Smart Launcher 5. Este puede ser su launcher favorito si le encanta usar su dispositivo Android de la manera más eficiente e inteligente.

Es un reemplazo de la pantalla de inicio que traerá una apariencia totalmente nueva y diferente a la pantalla. Esta aplicación clasificará automáticamente las aplicaciones en categorías relacionadas y las organizará correctamente. Además, para que sus tareas diarias sean más fáciles y rápidas, esta aplicación se integra con una solución moderna.

Características importantes

Habrá muchos íconos adaptativos y la versión del sistema operativo de sus dispositivos no será un problema.

Clasificará todas las aplicaciones automáticamente y le ahorrará tiempo al organizar esas aplicaciones.

Sus iconos más interactivos se colocarán en la parte inferior de la pantalla para que su dedo los encuentre fácilmente.

Use el modo ultra inmersivo para ocultar cosas como la barra de navegación y maximizar el espacio de la pantalla.

Disfrute del reloj incorporado y el widget del clima con alarma y recordatorio.

Descargar

10. LINE Launcher

También puedes probar el launcher oficial de LIEN, que todos conocemos como LINE Launcher. Y ya sabes, esta aplicación resulta ser uno de los mejores lanzadores para Android. Incluso es difícil encontrar un punto débil de este lanzador. Si prefiere tener más temas, este debe satisfacerlo con su gran cantidad de temas y fondos de pantalla. Hay muchas funciones personalizables disponibles en esta aplicación y, por lo tanto, puede decorarla como lo desee.

Además, ocupa un espacio muy pequeño del almacenamiento de su dispositivo que no tiene posibilidad de dañar el rendimiento y la velocidad de los dispositivos. Eso no es todo lo que tiene. Incluso hay más que suficiente para ti.

Características importantes

Puedes probar más de tres mil temas hermosos y ambientales.

Le permite personalizar su pantalla de inicio con pegatinas y animaciones.

Es compatible con cualquier versión de su dispositivo Android.

La función de Windows con un solo toque está disponible.

Un motor de búsqueda muy optimizado está disponible en la aplicación para que pueda encontrar lo que esté buscando.

Puede aumentar el rendimiento de sus dispositivos y la energía de la batería.

Descargar

11. ADW Launcher 2

Echemos un vistazo a uno de los mejores launchers para Android llamado AWD Launcher 2. Ofrece una nueva personalización con muchas funciones útiles. Puede convertir su teléfono en un escritorio de Android en cualquier momento con sus diseños personalizables.

Viene con total libertad de sintonización. Puedes crear tu propio tema en la pantalla de tu teléfono. La aplicación también ocupa muy poco espacio en el sistema. Funciona mejor con dispositivos que se ejecutan en Android 5.1 o posterior. Puede organizar sus herramientas y aplicaciones esenciales de la manera que desee en diferentes cajones con facilidad.

Características importantes

Viene con una hermosa interfaz de usuario que cambia los colores dinámicamente de acuerdo con los colores de los fondos de pantalla.

Permite usar diferentes diseños de iconos, pantallas, fondos de pantalla, pantallas de bloqueo, fuentes, etc.

Puede agregar accesos directos y widgets de cualquier aplicación a su manera.

La aplicación viene con efectos visuales de vanguardia con transiciones suaves mientras desliza o desplaza los cajones e iconos de la aplicación.

Puede cambiar por completo la forma en que se desbloquea el sistema de su teléfono junto con acceder al tablero y la configuración.

También permite cambiar el contenido del panel inferior y las extensiones para widgets personalizados.

Descargar

12. Golden Launcher

Dale a tu dispositivo Android una nueva vida con Golden Launcher. Es un iniciador de Android personalizable con muchas herramientas para personalizar los temas y diseños de su teléfono o tableta.

Es completamente gratuito y viene en un paquete relativamente pequeño. Si quieres que tus dispositivos brillen como el oro, pruébalo. Le encantarán sus paquetes de temas de calidad HD y sus efectos visuales. Realiza algunas sintonizaciones simples en el sistema y prepara todas las necesidades si el dispositivo es compatible para usar el iniciador.

Características importantes

Esta aplicación de inicio ofrece muchos temas con capacidades de cambio de color.

Es fácil de configurar y proporciona instrucciones útiles para los intentos de personalización.

Puede cambiar los colores de los temas y las fuentes para que coincidan con el diseño del sistema.

No ralentiza la carga de aplicaciones y las transiciones a múltiples aplicaciones.

Puede personalizar el diseño del teclado con diferentes colores y estilos de fuente.

Consume poca cantidad de recursos del sistema para operar.

Descargar

13. WP Launcher (estilo Windows PhoneS)

¿Estás aburrido con tus diseños habituales de Android? Entonces prueba WP Launcher. Es una aplicación de inicio de estilo Windows para Android con toneladas de personalizaciones. Esta aplicación hace que la interfaz de usuario de su teléfono se vea como un teléfono con Windows. Desde pantallas de bloqueo hasta widgets, tendrá total libertad sobre los diseños del teléfono.

Proporciona servicios sin publicidad y funciona perfectamente con recursos limitados del sistema. Este es de uso gratuito sin ninguna condición. A diferencia de otros, este no consume demasiada batería.

Características importantes

Proporciona un diseño de teléfono Windows limpio y rápido en sus teléfonos o tabletas Android.

Ofrece hermosas pantallas de bloqueo con funciones adicionales y un avanzado sistema de protección con contraseña.

Ofrece carpetas de bricolaje, cajones para aplicaciones y archivos con soporte de bloqueo de contraseña.

Podrá utilizar muchos temas desde el centro de descargas y también crear su propio tema personalizado.

Cuenta con capacidades de búsqueda rápida llamadas Superbúsqueda tanto para almacenamiento web como local.

Descargar

14. Phone 11 Launcher, OS 13 iLauncher, Centro de control

Conoce Phone 11 Launcher que le da a tu teléfono Android una perspectiva de iPhone en muy poco tiempo. ¿Por qué no probar iPhone como UI y tema en su teléfono o tableta Android favorita? Es gratis en Playstore y viene con muchas herramientas para personalizaciones visuales.

Este iniciador hará que su dispositivo se vea como iPhone X, iPhone 11 pro, etc. También recibirá las últimas actualizaciones sobre nuevos diseños y paquetes de temas. Viene con funcionalidad de búsqueda inteligente y bloqueo de pantalla estilo iOS con capacidades de bloqueo de contraseña y patrón.

Características importantes

El iniciador proporciona el mismo diseño de pantalla de inicio que un sistema iOS con accesos directos rápidos y acceso a aplicaciones.

Puede organizar su dispositivo con diferentes fondos de pantalla de alta resolución y hermosas colecciones de pantallas de bloqueo HD.

Viene con un interruptor de palanca inteligente para configuraciones, conexión de datos, WiFi y todas las otras herramientas importantes en un solo lugar.

Puede personalizar el interruptor de palanca, el tablero, los cajones de aplicaciones con numerosas capacidades de ajuste visual, tamaño, posición y cambio de color.

Hace que su dispositivo sea suave y ágil sin sacrificar ninguna mejora visual.

Descargar

15. Butterfly Launcher Theme

Si quieres probar un Launcher que viene con muchas mariposas, entonces debes concentrarte aquí. Es el tema Butterfly Launcher y está repleto de íconos y widgets de aplicaciones personalizados construidos de manera eficiente.

Puede disfrutar decorando sus fondos de pantalla con muchas funciones disponibles en el cajón de aplicaciones. Además, esta aplicación de personalización para Android te permitirá bloquear la aplicación que no quieres que pasen usuarios no autorizados. Además, funciona muy bien para darle un nuevo aspecto a su dispositivo.

Características importantes

Toneladas de efectos visuales gratuitos que puedes usar para decorar el fondo de pantalla.

Puede personalizar los iconos con sus imágenes favoritas.

Es muy fácil cambiar las fuentes, los colores y el estilo de la cuadrícula.

Doble toque es suficiente para bloquear el dispositivo con esta eficiente aplicación de bloqueo de pantalla .

Puede organizar la página de inicio de su teléfono con mosaicos personalizables.

También puede configurar intentos personalizados con instrucciones esenciales.

Descargar

16. N + Launcher

Craftsapp Team ha venido con un gran launcher que puedes probar con seguridad. Esta vez, es N + Launcher, ampliamente conocido como uno de los mejores para Android. Esta emocionante aplicación está diseñada con una interfaz muy simple que es buena para el sistema operativo más rápido.

Además, esta aplicación incluye funciones del launcher de nougat nativo de Android 7.0. El cajón de aplicaciones de este lanzador está mucho más mejorado y extendido. Además, la colección de temas y fondos de pantalla es tan grande que no te aburrirás con la misma apariencia de tu dispositivo.

Características importantes

Te permitirá editar sus iconos y usar los paquetes de iconos.

Puede usar las funciones de bloqueo de la aplicación para proteger la privacidad.

Le permite utilizar la barra de búsqueda optimizada y el indicador de inicio.

Una gran colección de temas y fondos de pantalla está disponible aquí.

Puedes usar tu imagen favorita como fondo de pantalla e íconos.

También le permite cambiar las fuentes, los colores y el estilo de cuadrícula de su dispositivo.

Descargar

17. Computer Launcher

Si desea probar un iniciador de Android con estilo de computadora de escritorio, pruebe Computer Launcher. También es conocido como uno de los mejores para Android que puedes probar. Este launcher puede cambiar la perspectiva del sistema al igual que las ventanas normales 10.

Aquí se incluye la interfaz de usuario de metro incorporada que le brindará una mejor experiencia de uso. Además, borrará los archivos basura y acelerará el sistema operativo al aumentar el rendimiento del dispositivo.

Características importantes

Hay toneladas de efectos de mosaico disponibles en el menú de inicio.

Puede usar el estilo win x para eliminar elementos en la papelera de reciclaje después de haberlo eliminado.

Enumerará todos los elementos que haya almacenado en la tarjeta SD y en la memoria interna para que pueda encontrarlos muy fácilmente.

Un explorador de archivos incorporado está disponible en este launcher.

Proporciona una navegación fácil y toneladas de atajos.

Puede personalizar los iconos de la barra de tareas, mosaicos de fotos, estilos de cuadrícula y muchos más.

Descargar

18. Lollipop Launcher

Lollipop Launcher es el iniciador de Android más simple pero poderoso que debes probar para una experiencia divertida. Esta aplicación personalizable para Android reemplazará la pantalla de inicio de su dispositivo y le facilitará la operación del sistema.

Este launcher lo ayudará a cambiar los temas de los iconos, diseños, animaciones y widgets. Un cajón de aplicaciones fácilmente personalizable está disponible. ¿No te parece impresionante? Estos no son todos los que incluye y puedes disfrutar de más funciones.

Características importantes

Le permite usar miles de temas de iconos para decorar su pantalla.

Puede iniciar aplicaciones muy rápidamente utilizando diferentes gestos como deslizar hacia arriba o hacia abajo.

Le permite crear varios muelles y también desplazarse entre ellos.

Puede ocultar sus artículos personales como una aplicación para protegerlos de intrusos.

Muestra notificaciones no leídas para llamadas, mensajes, correos electrónicos, etc.

Le permite superponer widgets y usar más efectos de transición.

Descargar

19. Evie Launcher

Evie Labs inc también tiene un gran launcher que puedes probar para una mejor experiencia. Para muchos usuarios, Evie Launcher es uno de los mejores para Android. Un reemplazo incomparable de la pantalla de inicio traerá una excelente apariencia a su dispositivo.

Está diseñado teniendo en cuenta el rendimiento y puede personalizar los iconos, diseños, fondos de pantalla, etc. para decorar la pantalla. De esta manera, puede hacer que su dispositivo se vea muy único y decorativo. Hay muchas más funciones que disfrutará cuando comience a usarlo.

Características importantes

Aquí hay un motor de búsqueda muy activo que te permite encontrar todo lo que quieras en solo unos segundos.

Puede personalizar el cajón de aplicaciones y la cuadrícula de carpetas.

Puede bloquear los iconos de la pantalla de inicio con doble toque.

Simplemente arrastre los iconos con una pulsación larga y decórelo como desee.

Puede crear carpetas muy fácilmente y organizar las aplicaciones en orden.

Esta aplicación también admite varios idiomas.

Descargar

20. Square Home 3 – Launcher: Estilo Windows

Echemos un vistazo al último de hoy. Es Square Home 3. Esta aplicación personalizable de apoyo es buena para brindar una excelente perspectiva en su dispositivo.

Puede probar el iniciador de Windows 10 con esta aplicación y, por lo tanto, será más fácil operar el sistema automáticamente. Existe una interfaz de usuario de metro muy potente para facilitar el proceso de personalización. Hay un cajón de aplicaciones que también te permite cambiar los íconos y su aspecto con las cuadrículas. Además, puede usar este iniciador en su teléfono inteligente Android, tableta e incluso en su Android TV.

Características importantes

El sistema de desplazamiento vertical y horizontal está disponible.

Muestra iconos de notificación y cuenta los mosaicos.

Tendrá acceso rápido a sus aplicaciones más utilizadas, como contactos.

Ordenará las aplicaciones disponibles y las organizará en orden.

Es una aplicación de tamaño muy pequeño y, por lo tanto, no obstaculizará el rendimiento de su dispositivo.

Es muy fácil proporcionar instrucciones útiles para los intentos de personalización.

Descargar

Entonces, ha aprendido una manera de no cansarse del iniciador predeterminado de su dispositivo. Prueba algo nuevo y dale una nueva vida. No debo ser consciente de su gusto, y es por eso que no puedo reducir la lista para el mejor para usted. Debería echar un vistazo a la información de estos lanzamientos para poder encontrarla con precisión.

Pero pensando en las características, debo recomendar Nova Launcher y APUS Launcher como los mejores launchers para Android. Estas dos aplicaciones pueden vencer a todas las demás al tener más funciones y funciones personalizables. Pero sobre los demás, no puedo negar su excelencia, ya que no tienen defectos notables.