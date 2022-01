Los 5 mejores navegadores para Windows, Android, Mac y iPhone

Tanto si necesitas acceder a Internet para el trabajo, la escuela o las redes sociales, navegar por la red es tan rutinario como ir a la tienda. Encontrar el mejor navegador para tu dispositivo ya sea Windows, Mac, iPhone o Android puede ayudarte a sacar el máximo partido a tu navegación.

Puede parecer algo mundano, pero el navegador web que utilizas puede tener un gran impacto en la velocidad, e incluso en el rendimiento de tu ordenador. Por eso, elegir el adecuado merece la pena a largo plazo. En este análisis del mejor navegador te mostraremos nuestras principales recomendaciones y cómo encontrar el más adecuado para ti.

Puntos clave:

El «mejor» navegador dependerá del tipo de dispositivos que tengas y del uso que les des. Además, algunos de ellos presentan grandes diferencias entre las versiones para móviles y las de escritorio, y otros son más uniformes.

Algunos están diseñados con un propósito específico en mente, mientras que otros están pensados para un uso general. Además, un criterio del navegador puede venir a costa de otro. Por ejemplo, una buena seguridad a veces compromete el rendimiento.

Elegimos Vivaldi como el mejor navegador para Windows, Puffin es el mejor para Android y Brave es el mejor para Mac e iOS. Sin embargo, Google Chrome es el navegador más popular.

Todo el mundo utiliza Internet por diferentes razones y en diferentes dispositivos, por lo que el «mejor» navegador diferirá de una persona a otra. En esta revisión, hemos clasificado nuestros favoritos para Windows, Android, Mac y iPhone.

El mismo navegador puede tener grandes diferencias entre la versión de escritorio y la móvil, y entre las variedades de Mac y Windows. Así que sigue leyendo para encontrar el mejor para cada dispositivo que utilices.

¿Como saber si un navegador es bueno o malo?

Los criterios con los que trabajamos en esta revisión son las características, la facilidad de uso, la privacidad, la seguridad y el rendimiento. Aunque un navegador sobresalga en una de estas áreas, eso por sí solo no lo convierte en el mejor para esa plataforma.

Esto es especialmente cierto cuando una alta puntuación en uno de los criterios puede ir en detrimento de otro. Por ejemplo, alguno podría tener gran protección de seguridad pero podría sufrir una reducción del rendimiento; un navegador fácil de usar podría tener sólo las características básicas. Ha sido una elección difícil, pero estas son las mejores versiones de nuestros cinco favoritos.

Vivaldi :Es el que tiene más funciones de todos, y nuestra elección número uno para Windows; rápido y compatible con las extensiones de Chrome

:Es el que tiene más funciones de todos, y nuestra elección número uno para Windows; rápido y compatible con las extensiones de Chrome Brave: Sin duda es el mejor para macOS y iPhone; sobresale en privacidad e incluye funciones de criptomoneda y DeFi

Sin duda es el mejor para macOS y iPhone; sobresale en privacidad e incluye funciones de criptomoneda y DeFi Mozilla Firefox: El mejor polivalente, con una política de privacidad mejor que la de la mayoría

El mejor polivalente, con una política de privacidad mejor que la de la mayoría Google Chrome: Navegador sencillo y fácil de usar que funciona bien en todos los dispositivos y sistemas operativos; aunque sufre de poca privacidad

Navegador sencillo y fácil de usar que funciona bien en todos los dispositivos y sistemas operativos; aunque sufre de poca privacidad Puffin: La mejor opción para Android que utiliza un modelo de seguridad basado en la transmisión; es mucho más rápido que su contraparte de escritorio

Algunos navegadores son mejores en ciertos dispositivos y sistemas operativos que en otros. Puffin es el mejor ejemplo de esto por tener un navegador móvil que es gratuito, contiene más funciones y funciona a una velocidad mucho mayor que la versión de escritorio. En el extremo opuesto del espectro, tienes algunos navegadores que son mucho más uniformes en todos los dispositivos y plataformas.

Sea cual sea que elijas, debe contar con protecciones de seguridad fiables y recibir actualizaciones periódicas. Un bloqueador de anuncios y una protección contra el malware integrados son un buen punto de partida, aunque la mayoría ofrecen esta funcionalidad a través de complementos.

Una buena política de privacidad, muchas funciones y una biblioteca de extensiones son también imprescindibles. Sólo tienes que asegurarte de que el navegador que elijas no tenga un gran impacto en el rendimiento de tu dispositivo.

Sin más preámbulos, aquí están nuestros 5 mejores navegadores web y las plataformas en las que más brillan.

1. Vivaldi

La mayoría de los navegadores no integran el correo electrónico directamente en la aplicación, pero Vivaldi incluye un cliente de correo electrónico integrado. Sigue la filosofía de hacer innecesarias las extensiones. Este es el navegador más cargado de características que hemos encontrado, y sus herramientas integradas cubren la mayoría de los casos de uso. Esto es un buen augurio para el rendimiento, ya que no tienes que instalar innumerables extensiones de navegador que consumen recursos.

Además, en caso de que necesites una extensión para alguna funcionalidad de nicho que no esté cubierta por las herramientas nativas de Vivaldi, se puede modificar aún más con extensiones de la tienda web de Chrome, ya que es un navegador basado en Chromium.

Más detalles sobre Vivaldi:

Sitio web del proveedor: vivaldi.com

Precio: Gratis

Ventajas:

Personalizable

Muchas características

Rápido

Uso eficiente de la RAM

Contras:

No hay aplicación para iOS

Algo incómodo de usar en Android

No se necesitan extensiones

La capacidad de sincronización de dispositivos es particularmente útil en un navegador tan personalizable como Vivaldi. No perderás tus datos guardados o tu configuración personalizada cuando lo uses desde otro dispositivo. Si utilizas un dispositivo compartido, puedes mantener tu configuración y datos separados de los de otros usuarios configurando varios perfiles de usuario con una sola cuenta de Vivaldi.

Otras características útiles incluyen un panel lateral para la navegación, un cliente de correo electrónico integrado, notas, un traductor, fuentes de noticias, una amplia gama de temas y mucho más.

La página de marcación rápida es una forma cómoda de ir directamente a tus sitios favoritos. En general, es más fácil utilizar las distintas herramientas de Vivaldi con un ordenador de sobremesa, pero no se traslada muy bien a la versión de Android, que es un poco más desordenada y torpe de utilizar.

Descargar

2. Brave

Se puede acceder a sus características de privacidad y seguridad en el menú «escudos» justo al lado de la barra de direcciones. Brave está construido desde cero como un navegador destinado a proteger tu privacidad, y rinde al máximo en macOS e iOS. Toma Chromium como base, elimina el código propietario de Google y prioriza las funciones de privacidad como el bloqueo de anuncios integrado.

Se anuncia como un navegador de privacidad ante todo, pero las ambiciones de Brave van más allá de la mera privacidad. El equipo de desarrollo se centra en incorporar una gama más amplia de tecnología de la Web 3.0, como un nuevo modelo de publicidad en línea basado en la privacidad y un monedero de criptomonedas integrado.

Más detalles sobre Brave:

Sitio web del proveedor: brave.com

Precios: Gratis

Ventajas:

Excelentes características de privacidad y seguridad

Cartera de criptomonedas y bloqueador de anuncios integrados

Rápido

Bajo consumo de RAM

Contras:

Actualizaciones de seguridad poco frecuentes

Descargar

La privacidad es lo primero

Brave viene con varios controles de privacidad incorporados que puedes encontrar en el menú «escudos», que aparece en la parte derecha de la barra de direcciones. El navegador bloquea los anuncios por defecto e incluye otros controles para bloquear los rastreadores, las cookies y las huellas digitales del navegador. El motor de búsqueda por defecto es Brave Search, un motor de búsqueda que no rastrea lo que has estado buscando o tu historial de navegación.

También se incluye la funcionalidad HTTPS-Everywhere en el menú de «escudos», que forzará automáticamente a los sitios web a resolver la conexión a través del más seguro HTTPS si tanto HTTPS como HTTP están disponibles.

Brave también te permite conectarte a la red Tor para anonimizar tu identidad. Puedes aprender más sobre las diferencias entre Tor, proxies y VPNs aquí (y sobre ese navegador en nuestra reseña de Tor Browser).

En su versión para iOS incluye una barra de pestañas, a diferencia de la mayoría de los navegadores para dispositivos móviles. Brave es único para los amantes de la privacidad, y puede muy bien liderar el camino hacia el futuro de los navegadores web.

descargar

3. Mozilla Firefox



La nueva página de «pestañas» se puede personalizar con tus fuentes de noticias, sitios web, motores de búsqueda y otros contenidos web favoritos. Mozilla Firefox entra en la categoría de navegador polivalente de uso general. Mientras que navegadores como Puffin y Brave se dedican a la seguridad y la protección de la privacidad -a menudo a costa de otras características, Firefox logra un equilibrio entre privacidad y usabilidad.

Rápido, privado y fácil de usar para cualquiera, Firefox es una buena opción para llevar a cabo tus actividades diarias en Internet. La mayoría de los navegadores actuales se basan en Chromium de Google.

Este no es el caso de Firefox, que se basa en su propio motor de navegación. Como consecuencia, no es compatible con la biblioteca de extensiones de Chrome, lo que puede ser un obstáculo para algunos. Sin embargo, Firefox tiene su propia biblioteca de extensiones de tamaño decente, y en la práctica, hay más que suficientes características adicionales para la gran mayoría de los usuarios.

Más detalles sobre Firefox:

Sitio web del proveedor: mozilla.org

Precios: Gratis

Ventajas:

Rápido

Buena política de privacidad

Fácil de usar

Contras:

Algunos problemas de compatibilidad

Uso elevado de la memoria RAM

El mejor navegador privado y completo

Firefox tiene una gran ventaja sobre Chrome en cuanto a la privacidad. Mozilla es una organización sin ánimo de lucro que no vende los datos recogidos de los usuarios a los anunciantes ni les compra datos. Como prácticamente todos los navegadores, Firefox sigue recopilando datos de sus usuarios, pero principalmente para el desarrollo continuo del navegador. La privacidad de los usuarios es una de las principales prioridades de Mozilla.

Además, Mozilla publica anualmente su informe «State of Mozilla«, que documenta, entre otras cosas, las actividades financieras de la empresa durante el año pasado. Firefox incluye opciones de protección de datos si quieres aumentar tu privacidad.

Descargar

4. Google Chrome



Google Chrome sustituyó a navegadores más antiguos como Internet Explorer después de que alcanzara la fama a finales de la década de 2000 y principios de 2010.

En el mundo de los navegadores, todos los caminos conducen a Chrome. El navegador de Google alcanzó rápidamente la fama tras su lanzamiento en 2008 y desde entonces se ha convertido en el estándar de la industria para el diseño de navegadores web modernos. Sigue siendo el navegador web más utilizado y sirve de modelo para casi todos los navegadores actuales. Su enorme éxito se debe en parte a su marco de trabajo de código abierto, Chromium.

En general, Chrome es un sólido navegador web de uso general. Su diseño simple es lo suficientemente fácil de usar para cualquiera, y lo que le falta en su forma básica puede ser aumentado con extensiones. Por sí solo, cuenta con un conjunto de funciones útiles cuando inicias sesión en el navegador con tu cuenta de Google. Eso te permitirá sincronizar fácilmente tus datos de Google en todos tus dispositivos y gestionarlos desde un solo lugar.

También es uno de los navegadores más rápidos que hemos probado, tanto si lo utilizas en el escritorio como en el móvil, en Windows o en Mac. Adquirió fama de devorar grandes cantidades de RAM a pesar de su rapidez, pero una actualización de marzo de 2021 frenó su rapaz consumo de recursos.

Más detalles sobre Google Chrome:

Sitio web del proveedor: google.com/chrome

Precio: Gratis

Ventajas:

Rápido

Fácil de usar

La mayor biblioteca de extensiones

Contras:

Problemas de privacidad

La mayor colección de extensiones

La mayoría de los competidores de Chrome utilizan Chromium como base en lugar de partir de cero, lo que permite la compatibilidad con la biblioteca de extensiones de Google. Es la mayor colección de extensiones del navegador del mundo.

La compatibilidad con sus extensiones es casi un requisito si los desarrolladores quieren competir en el mercado de los navegadores. Los que se basan en Chromium incluyen productos básicos como el nuevo navegador Microsoft Edge y el web Opera.

Como puedes ver, Chrome es una gran opción para casi todo, excepto para la privacidad. Google es una empresa de publicidad que obtiene la mayor parte de sus beneficios de la recopilación de datos de los usuarios para la creación de anuncios dirigidos.

Chrome recopila muchos datos sobre ti y sobre la forma en que utilizas Chrome, y no se sabe dónde acaban esos datos. Esto incluye tu historial de navegación, las especificaciones del dispositivo, los datos de localización y otra información reveladora. Puedes visitar tu página «mi actividad» para optar por no recopilar algunos datos, pero eso no te exime de todo.

Este es uno de los navegadores más rápidos de todos, sin importar el tipo de dispositivo que utilices. Es el navegador universal de nuestra lista ya que la mayoría de los anteriores son más adecuados para ciertas plataformas y dispositivos, pero Chrome funciona igual de bien en todo.

5. Puffin



La versión para Android de Puffin es mucho más rápida que su homólogo de escritorio. Este es un navegador seguro que utiliza un innovador modelo de streaming para mantener tu dispositivo a salvo de los virus. Sin embargo, esto viene con un inconveniente importante: es el navegador más lento que hemos revisado, aparte del obsoleto Internet Explorer.

A pesar de su lentitud, Puffin no es gratuito, ya que cuesta 20 dólares al año o 2 dólares al mes para la versión de escritorio, aunque existe una versión gratuita con datos limitados y con publicidad para Android.

El obstáculo más inmediato para usar Puffin en el escritorio es su suscripción. No es probable que mucha gente pague por algo que suele ser gratuito, por muy buena que sea la seguridad. Si quieres probar la versión gratuita para Android, tendrás que lidiar con los anuncios, aunque también obtendrás una mejora significativa de la velocidad respecto a la lenta versión de escritorio.

Más detalles sobre Puffin:

Sitio web del proveedor: puffin.com

Precio: 20 dólares al año o 2 dólares al mes

Ventajas:

Sólida seguridad basada en la nube

Funciones de ahorro de datos en la aplicación móvil

Contras:

Se requiere una suscripción

Lentitud en el escritorio

Pocas funciones

No hay extensiones

Seguridad basada en la nube

El reclamo a la fama de Puffin es su innovador modelo de seguridad «en streaming». Puffin no carga exactamente las páginas web en el navegador, sino que los servidores de la empresa las cargan y envían una versión comprimida de la página web al navegador del usuario. Es más bien una simulación de la página web en lugar de la página real.

Esto proporciona un mayor nivel de seguridad al usuario que otros navegadores web, ya que cualquier amenaza de sitios maliciosos nunca pasaría por los servidores de la empresa. Su modelo de seguridad único significa que los criterios habituales para una buena seguridad no se aplican aquí, como la capacidad de bloqueo de scripts y malware.

La versión para Android cuenta con controles para ahorrar datos y optimizar el rendimiento. Puffin es un navegador único con muchos más trucos bajo la manga, sin duda se ha ganado el puesto número uno en nuestra lista de navegadores web más seguros, pero hay otros a tener en cuenta si la seguridad es tu prioridad y te preocupa la velocidad de navegación.

En conclusión

Si eres un usuario de Windows, Vivaldi es sin duda nuestra opción favorita. La amplia gama de herramientas de Vivaldi es más fácil de acceder en las plataformas de escritorio que en los teléfonos inteligentes, donde es un navegador torpe de usar.

Brave es excelente en los dispositivos de Apple, tanto en macOS como en iPhone. Puffin es nuestra opción favorita para Android. Su innovadora estructura de seguridad vence a todas las demás configuraciones de seguridad con creces.

Si buscas un navegador web más sencillo que los navegadores especializados anteriores, Firefox es la mejor y más completa opción. Por último, Chrome también merece ser mencionado, ya que es la plantilla de casi todos los navegadores web actuales.

En definitiva, todos estos navegadores sirven para algo, pero ¿cuál es el mejor para ti? Dinos cuál es tu combinación favorita de navegador, dispositivo y sistema operativo en la sección de comentarios más abajo. Como siempre, gracias por leer.