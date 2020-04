Los mejores sitios para ver películas y series de anime online

El anime, que simplemente significa “animación” en Japón, se ha convertido en una de las exportaciones más famosas del país. El anime ha existido desde principios de 1900 y comenzó a ser popular en Japón en los años 60. Sin embargo, en Occidente no fue hasta mediados de los 80 cuando el público comenzó a darse cuenta.

El anime comenzó como una subcultura dedicada en cintas VHS y luego copias digitales subtituladas de shows, se ha convertido en un fenómeno global. En estos días, todo lo que tiene que hacer para ver anime es encender su televisor, pero la calidad de las ofertas de transmisión puede variar ampliamente.

Para ayudarte, hemos reunido una lista de los seis mejores lugares para transmitir anime en línea.

Sin lugar a dudas, Crunchyroll es el rey indiscutible de los servicios dedicados de transmisión de anime. No solo tiene una amplia presencia internacional, sino que también viene con una asombrosa biblioteca de espectáculos que abarca varios años. Puede ver episodios de transmisión simultánea que están disponibles solo unas horas después de su emisión en Japón.

La mayoría de los programas que se ofrecen están subtitulados, con versiones dobladas de algunos programas disponibles unas semanas después de su emisión. Casi todos los programas que a alguien le importan están en Crunchyroll. También obtienes una suscripción incluida a su aplicación Manga si pagas por el servicio premium.

Si es un usuario gratuito, espere publicidad frecuente y un retraso entre el momento en que se transmite un nuevo episodio y puede verlo. Hay una prueba de 14 días para que los nuevos usuarios le den una muestra de Premium. Por $ 7.99 al mes, es muy difícil recomendar ir a la ruta gratuita si puede pagarla.

Puede transmitir anime en línea con Crunchyroll en un navegador, así como Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4 , Xbox One, Roku, Apple TV, Android, iOS y algunos otros. Lamentablemente, Crunchyroll ya no hace aplicaciones de TV inteligentes, pero afirman que desarrollan aplicaciones a medida que aparecen nuevas plataformas, por lo que también esperamos soporte para futuras consolas.

Para quién es Crunchyroll: si está de acuerdo con la lectura de subtítulos, desea acceder a la mayoría de los nuevos programas mientras se emiten y tiene un dispositivo compatible, este es el servicio número 1 que recomendamos a todos. Especialmente si vives fuera de los Estados Unidos.

Funimation es el otro jugador importante en el mundo de la distribución de anime y ofrece un catálogo más profundo con un enfoque más fuerte en el anime animado . Cuando se trata de nuevos programas de transmisión simultánea, encontrarás una gran superposición con Crunchyroll, pero hay más programas clásicos y características adicionales, como la capacidad de descargar episodios en dispositivos móviles.

Hablando de eso, Funimation tiene aplicaciones para Apple TV, iOS, Android, Amazon Fire TV, Amazon Kindle, Roku, Xbox One, PS4, Chromecast y ciertos modelos de televisores Samsung y LG. Ese soporte de Smart TV definitivamente le da una ventaja sobre Crunchyroll.

Para quién es Funimation: Funimation se limita a los EE. UU. En este momento, por lo que cualquier persona fuera de ese territorio debe recurrir a Crunchyroll. Si estás en los EE. UU. Y tienes que elegir, entonces ve a Funimation si quieres transmitir anime clásico que podrías haberte perdido o preferir fuertemente el anime doblado sobre el anime subtitulado.

Si vives en los Estados Unidos, puedes usar VRV para agrupar Crunchyroll y HiDive juntos y también obtener muchas otras transmisiones de contenido de ciencia ficción y tecnología amigables para los geeks en buena medida. También hay una muy buena razón para hacer esto. Dentro de los Estados Unidos, HiDive tiene derechos exclusivos para ciertos estudios de anime populares, como Sentai Filmworks.

El servicio también ofrece algunos beneficios únicos, como las ediciones de videos caseros de algunos programas y versiones dobladas de programas dentro de las dos semanas posteriores a la emisión del episodio. Similar a Funimation.

HiDive admite una gran cantidad de dispositivos. Estos incluyen ChromeCast, Android, iOS, Xbox ONe, Fire Tablet y Roku. También funcionará en todas partes donde funciona la aplicación VRV.

Para quién es HiDive: si se encuentra en los EE. UU. Y desea Crunchyroll, le recomendamos que aproveche el paquete VRV que también incluye HiDive. Los dos servicios de anime son complementarios y los shows exclusivos que los anfitriones de HiDive definitivamente valen la pena.

Netflix no necesita presentación, es el líder mundial en servicios de transmisión a pedido y famoso por contenido original como The Witcher y Stranger Things. Cuando se trata de transmitir anime en línea con Netflix, ciertamente no es la selección más grande y variada.

Pero Netflix tiene una serie de anime original y exclusivo de alta calidad en oferta. Vale la pena suscribirse a títulos como Knights of Sidonia , Devilman Crybaby y Violet Evergarden .

Para quién es Netflix: si de alguna manera aún no se suscribe a Netflix y solo le interesa el contenido de anime, entonces definitivamente vale la pena suscribirse al servicio durante un mes o dos solo para ver programas que son exclusivos del servicio de transmisión. Incluso entonces, el precio de venta todavía representa una oferta increíble.

El competidor de Netflix de Amazon tampoco tiene una selección masiva de anime, pero al igual que con Netflix, hay algunos títulos importantes exclusivos de este servicio que cualquier fanático del anime querrá transmitir.

Los títulos destacados incluyen Vinland Saga y Dororo . Algunos programas tienen temporadas divididas en Amazon y otros servicios, lo que significa que si desea ver el programa completo, debe suscribirse a más de un servicio. La buena noticia es que Amazon es uno de los servicios de transmisión más baratos de todos cuando se trata de transmitir anime en línea.

Para quién es Amazon Prime Video: al igual que con Netflix, si no eres un suscriptor de Amazon Prime Video y solo te importa el contenido de anime, vale la pena suscribirte brevemente para ponerte al día con sus programas exclusivos. Que se puede consumir fácilmente en 30 días.

El último servicio de transmisión en nuestra lista también es un competidor principal de Netflix y Amazon Prime Video, pero es exclusivo de EE. UU. Sin planes publicados para expandirse fuera de ese territorio. Hulu tiene una biblioteca masiva de contenido general, especialmente espectáculos clásicos más antiguos.

Esto se extiende a su selección de anime también. Aunque no hay shows de anime exclusivos en Hulu, su selección de shows es impresionante. Aquí hay mucha calidad, anime clásico y tomaría mucho tiempo ver todas las cosas buenas. Solo recuerda que el precio base no está libre de publicidad. Tendrá que pagar $ 11.99 por mes para obtener la experiencia sin publicidad.

Para quién es Hulu: si bien le recomendamos que haga una suscripción exitosa en Netflix y Amazon Prime Video por sus pequeñas pero excelentes selecciones, cuando se trata de Hulu vale la pena suscribirse como un servicio de anime por derecho propio. De hecho, si solo puede permitirse un servicio de transmisión y desea transmitir contenido general y anime en línea, Hulu es sin duda la mejor opción general.