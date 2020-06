Los Mejores Software De Control Parental Para el Sistema Linux

Diferentes personas tienen diferentes percepciones del software de control parental. Pero la mayoría de la gente piensa que este tipo de software debería usarse para monitorear las actividades de los niños. Internet es un mundo de todo. La mayoría de los contenidos de Internet no son adecuados para niños.

Además, siempre tienen curiosidad sobre diferentes asuntos, y eso podría llevarlos a distraerse de su camino. Si cree que su hijo está consumiendo solo contenido amigable para los niños, el tiempo de pantalla excesivo es un asunto serio que debe preocuparle. Estos son los casos en que el software de control parental y filtrado web es útil.

Le permiten controlar su tiempo de pantalla, tipo de contenido, sitios web accesibles y muchos otros aspectos para protegerlos contra distracciones. Linux viene con algunas excelentes configuraciones de control parental, como cualquier otro sistema operativo importante. Pero si desea controles más avanzados, hay algunas herramientas de control parental de Linux que debe consultar.

El mejor software de control parental para Linux

Elegir el mejor software para cualquier tarea específica es la parte más confusa. Además, hay herramientas gratuitas y de pago disponibles en Internet. En términos de herramientas gratuitas, puede tener algunas pruebas y errores para cumplir con el punto óptimo.

Pero antes de gastar dinero en software, debe estar al tanto de las funcionalidades. Aquí hemos alistado 10 software de control parental para Linux que creemos que son los mejores para proteger a sus amados hijos. Uno de ellos debe cumplir con sus propios requisitos. Entonces, échales un vistazo.

1. Timekpr-nExT

Timekpr-nExT es libre de usar software de limitación de tiempo de pantalla para Linux. Tiene una hermosa interfaz gráfica de usuario basada en GTK para el tablero del controlador. Puede usar esto en cualquier entorno de escritorio importante. Esta herramienta puede limitar el tiempo de uso de diferentes cuentas y cerrar sesión automáticamente después de que la sesión expire.

Proporciona un panel de usuario separado para cuentas individuales para rastrear su tiempo restante directamente en el escritorio. Es posible que haya escuchado el nombre de la famosa herramienta de control parental para Linux llamada Timekpr revivida. Después del retiro de esa herramienta, Timekpr-nExT llegó como una bifurcación con algunas características adicionales.

Características:

Cuenta con tres módulos individuales llamados Servidor, Cliente y Administrador para diferentes tipos de cuentas de usuario.

El administrador puede establecer diferentes intervalos de tiempo para diferentes días de la semana. El tiempo se mide con precisión al guardar en la memoria.

Esta herramienta puede excluir automáticamente las sesiones inactivas de una cuenta determinada para compensar el tiempo perdido para iniciar sesión en otra cuenta.

El administrador tiene control total sobre la suma o la resta de la duración incluso después de crear la programación.

El icono de la bandeja mostrará constantemente las métricas para que la cuenta de usuario pueda conocer el tiempo restante para esa sesión.

Descargar

2. GNOME Nanny

GNOME Nanny es un software de control parental Linux bastante antiguo diseñado para el entorno de escritorio GNOME. Pero funciona sin problemas en cualquier distribución de Linux. Este es principalmente un software de filtrado web con algunas capacidades adicionales.

Esta herramienta no se actualiza regularmente durante mucho tiempo. Pero esto ofrece tantas características que aún puede vencer a las herramientas de control parental más modernas. Además, la interfaz gráfica de usuario de esta herramienta es muy útil para los padres no tecnológicos.

Características:

Puede limitar el tiempo de uso del escritorio para una cuenta de usuario específica.

Los padres pueden filtrar páginas web específicas, así como su tiempo de uso en navegadores, correos electrónicos y aplicaciones de mensajería instantánea.

La interfaz de usuario está un poco desactualizada pero es muy intuitiva y fácil de entender.

Incluso puede importar sus sitios web en la lista negra de otros sistemas a esta herramienta para una fácil configuración.

Descargar

3. E2guardian

Esta es una herramienta de filtrado web completamente gratuita y de código abierto para distribuciones basadas en Linux. Esta herramienta no pretende limitar el uso fuera de línea de su computadora. Por el contrario, proporciona un montón de características relacionadas con la red y la seguridad como una ventaja adicional.

Además de una lista específica de dominios y URL, esta herramienta puede bloquear contenido basado en la coincidencia de frases y algoritmos de inteligencia artificial relacionados . Puede utilizar esta herramienta para satisfacer sus necesidades específicas de su repositorio de Github si es un desarrollador.

Características:

Tiene características avanzadas como la manipulación de cookies web basadas en análisis de encabezado.

Puede limitar el tamaño de carga y descarga de archivos, y eso es muy conveniente cuando está utilizando una conexión medida.

Según la gravedad, puede dividir la lista de URL en tres categorías diferentes llamadas blanco, gris y negro.

Esta herramienta puede incluso filtrar imágenes en la búsqueda de Google, y tiene prevención contra otras omisiones.

Descargar

4. Privoxy

Privoxy es otra herramienta de software de filtrado web destinada a control parental. Es una herramienta veterana en el mundo del filtrado web, y es completamente gratuita. Esta herramienta puede controlar el acceso web y manipular los datos solicitados para la seguridad de los niños.

La característica icónica de esta herramienta es que le da al administrador la flexibilidad y personalización de la instalación. En la mayoría de los casos, puede configurar Privoxy utilizando el panel de control basado en la web. Incluso puede usar esta herramienta para cortafuegos de su oficina corporativa.

Características:

Puede manipular el contenido del sitio web reemplazando textos, pancartas, imágenes, etc.

El bloqueador de anuncios incorporado se puede usar para ocultar anuncios de distracción y para adultos que se muestran en diferentes redes de anuncios automáticos.

Puede configurar esta herramienta por separado para diferentes usuarios, y el archivo de configuración siempre se mantiene separado el uno del otro para evitar la anulación.

Puede desarrollar una página web ficticia basada en HTML a partir de plantillas para mostrar cuándo alguien quiere ingresar a un sitio web bloqueado.

Descargar

5. WebCleaner

WebCleaner es un software de control parental de Linux para restringir el uso de la web. Tiene un analizador HTML incorporado escrito en lenguaje de programación C que es capaz de filtrar algunos módulos como anuncios.

Esta herramienta también puede filtrar algunas ventanas emergentes innecesarias de JavaScript que reducen drásticamente el tiempo de carga de la página. Esta es una herramienta de código abierto que puede ser modificada por cualquier persona, y la capacidad multiplataforma mantendrá todos los dispositivos protegidos.

Características:

Esta herramienta puede eliminar las animaciones pesadas de GIF y otros formatos de archivo similares.

Se puede integrar con otra herramienta popular de filtrado web SquidGuard para incluir en la lista negra los sitios abusivos.

WebCleaner puede corregir las fallas de seguridad de cualquier sitio web. Además, puede crear conexiones seguras basadas en HTTPS cuando sea necesario.

Utiliza el software de archivo gZip para comprimir archivos para reducir el uso de ancho de banda.

Descargar

6. WebContentControl

WebContentControl es una herramienta simple pero poderosa para las actividades web de control parental. Tiene una interfaz gráfica de usuario sencilla que se utiliza para configurar la herramienta. Este paquete incluye un asistente de instalación para instalar algunas herramientas adicionales como TinyProxy, FireHOL, etc.

Puede activar fácilmente estas herramientas de red adicionales mediante el uso de la GUI de este software y realizar controles parentales. Esta herramienta cambia el archivo de configuración para cada usuario. Incluso puede hacer una copia de seguridad y restaurar los archivos de configuración mientras instala o desinstala la herramienta.

Características:

Puede generar los archivos de configuración automáticamente para las herramientas de red TinyProxy, FireHOL, etc.

Puede bloquear la configuración del proxy para Firebox y algunos otros navegadores para realizar el filtrado SSL.

Admite dos URL individuales o listados de dominio para bloquearlos.

Esta herramienta puede filtrar direcciones IP específicas y sus contenidos escaneando encabezados HTML.

Descargar

7. SquidGuard

SquidGuard es un software de control parental gratuito para Linux. Es un complemento de la herramienta de red original Squid. SquidGuard se utiliza para bloquear URL y realizar otras operaciones de filtrado web con Squid.

Esto es muy ligero y funciona sin problemas en cualquier configuración. Presenta muchas opciones de configuración como hora y fecha, fuentes de grupo, destinos de grupo, listas de control de acceso, etc.

Características:

Esta herramienta puede crear una base de datos de bloqueo de URL a partir de algunas expresiones seleccionadas.

Tiene una fuerte protección contra eludir las listas de bloqueo ingresando las direcciones IP.

Puede personalizar la página que se mostrará en lugar de un sitio web bloqueado.

Puede manipular los datos del sitio web de manera diferente para diferentes tipos de usuarios de la computadora.

Descargar

8. MintNanny

Como su nombre indica, este software es bastante similar a GNOME Nanny pero con un sabor diferente. Esta herramienta fue desarrollada originalmente para Linux Mint que se usa comúnmente en computadoras domésticas y centros de medios. Pero también se puede usar en otras distribuciones. Funcionalmente, este es un software bastante básico.

Aunque puede bloquear los nombres de dominio no deseados mediante el uso de la interfaz gráfica de usuario intuitiva, no puede bloquear las direcciones IP como otras herramientas avanzadas. Pero para su hijo, es suficiente porque la mayoría de los casos, no son lo suficientemente inteligentes como para ingresar una dirección IP.

Características:

Esta herramienta puede bloquear dominios y URL para que su hijo no pueda ingresar a sitios web abusivos.

La interfaz de usuario es bastante simple y mínima.

Puede redirigir los dominios a una dirección IP nula.

Esta herramienta es muy liviana y no utiliza tantos recursos informáticos mientras se ejecuta.

Descargar

9. DansGuardian

DansGuardian es un software simple y fácil de usar para el control parental. Funciona igual que el ángel guardián para proteger a los niños de actividades web no deseadas. Esta herramienta fue desarrollada por SmoothWall.

Aunque este es un freeware obsoleto para Linux, es bastante capaz de hacer su trabajo. Existe una herramienta comercial con algunas funcionalidades adicionales del mismo desarrollador llamado SmoothGuardian.

Características:

Puede usar servidores proxy separados para bloquear sitios web y contenido abusivo.

Esta herramienta tiene capacidades adicionales de detección de virus para proteger sus datos cruciales contra ataques.

Puede bloquear sitios web de sus listas personalizadas de URL.

Además de esto, puede escanear y comprender algunas palabras y frases para filtrar contenido.

Descargar

10. PeerGuardian

Herramienta de control parental de código abierto para su computadora. PeerGuardian es el sucesor de la popular herramienta de filtrado web veterana llamada MoBlock. Esta es la bifurcación no oficial para Linux y está cargada con muchas características útiles.

Los desarrolladores originales de esta herramienta no mantienen activamente este software. Así que usa esto con tus riesgos. Si le preocupa su seguridad, siempre puede modificar el código fuente y compilar su versión.

Características:

Utiliza una enorme base de datos de listas de bloqueo que contiene una amplia gama de direcciones IP para bloquear sitios web.

Tiene un editor de listas incorporado para administrar múltiples listas que pueden actualizarse automáticamente.

PeerGuardian está especializado para proteger sus datos mientras se conecta a una red punto a punto.

Esta herramienta puede bloquear todas las direcciones IPv4, incluidas TCP, UDP, etc.

Descargar

Bueno, Linux se considera la plataforma más segura para redes. Por otro lado, las distribuciones de Linux ofrecen mucha flexibilidad y libertad a los usuarios. La combinación de ambos tiene algunas ventajas y desventajas obvias.

Su hijo puede estar expuesto a un enorme mundo de negatividad mientras usa computadoras e internet. La mayoría de las herramientas en la lista anterior son software de filtrado web, mientras que algunas están destinadas a resistir el uso fuera de línea de su máquina Linux.

Por lo tanto, usar computadoras e Internet desde una edad temprana ayuda a desarrollar la mente y la perspectiva de los niños, no siempre debe mantenerlos alejados. Por esta razón, puede usar uno o más software de control parental de la lista anterior para controlar el uso.