Los Mejores Software de Traducción para el Sistema Linux

Con el desarrollo de la tecnología, el mundo se ha convertido en una aldea global. La única barrera que puedes mencionar es el idioma. No importa si usamos el mejor software de traducción o no, seguimos confiando en los traductores humanos principalmente para la localización del idioma. Pero la gestión y la documentación no se pueden hacer fácilmente sin la ayuda de las computadoras. Las herramientas de traducción de código abierto juegan un gran papel en este escenario.

Las herramientas se llaman software de traducción no significa que traducirán automáticamente el idioma por usted. Más bien, la mayoría de estas herramientas son más herramientas de gestión de traducción. Automatizarán el proceso de traducción humana cuando sea necesario para maximizar la eficiencia del traductor. La parte confusa es que no puede decir groseramente cuál es el mejor software de traducción. Debe elegir el mejor de acuerdo con las necesidades personales o de su organización.

La mayoría de las herramientas de traducción están disponibles para usuarios empresariales y se ejecutan en un servidor. Pero si desea utilizar un software que pueda ejecutarse de forma nativa en su escritorio, las opciones son muy limitadas. Pero le alegrará saber que algunas herramientas de traducción Linux de calidad están disponibles en Internet de forma gratuita. Estas herramientas de traducción de código abierto lo ayudarán a localizar cualquiera de sus proyectos directamente en su escritorio. Aquí hemos incluido los 15 mejores programas de traducción para Linux que vale la pena consultar.

1. OmegaT

OmegaT es una herramienta de memoria de traducción o TM para ayudar en el proceso de traducción. Es una herramienta de traducción gratuita y de código abierto. Este software fue originalmente escrito en C ++. Más tarde, la base de código fue reemplazada por el lenguaje de programación Java. Es por eso que se necesita Java IDE para instalar este software.

Actualmente, OmegaT es uno de los mejores programas de traducción disponibles para Linux. Esta herramienta está disponible en casi 500 idiomas. Muchas empresas confían en esta excelente pieza de un programa informático porque tiene muchas herramientas de traducción asistida por computadora o herramientas CAT integradas.

Características:

Puede traducir múltiples formatos de archivo ubicados simultáneamente en diferentes subcarpetas.

Esta herramienta ayuda a los usuarios a personalizar los tipos de archivo y las codificaciones. Además, admite traducciones parciales de diferentes tipos de documentos.

OmegaT admite la propagación de coincidencias y la coincidencia difusa para la conveniencia del proceso de traducción.

Esta herramienta puede integrarse con Google Translate y otros servicios populares de traducción automática.

La función de validación de etiquetas es muy útil para localizar errores de etiquetas no deseados.

El editor de texto avanzado tiene muchas características útiles como copiar, pegar, deshacer, rehacer y cambiar el caso de las oraciones.

Muestra un tutorial en video al inicio que ayuda a los principiantes a comenzar.

Descargar

2. Anaphraseus

Anaphraseus es una gran herramienta de traducción de código abierto. Además de ejecutarse en GNU y FreeBSD , este software de traducción de Linux también está disponible para otros sistemas operativos populares. Esta es una traducción asistida por computadora o herramientas CAT. Esta herramienta funciona como una herramienta de memoria para ayudar a los traductores humanos. Pero esta herramienta tiene funcionalidades adicionales que le permiten funcionar como traductor automático utilizando servicios de terceros.

Una cosa que debes recordar es que esta herramienta no es una herramienta independiente. Debe mantener instalado OpenOffice o LibreOffice suite para ejecutar este software correctamente. Esto también está disponible como una extensión o conjunto de macros para OpenOffice y LibreOffice. Esta herramienta tiene un gran foro donde puede obtener asistencia técnica.

Características:

Es compatible con la búsqueda difusa, al igual que otras herramientas de memoria de traducción. Esta característica ayuda a localizar un objeto relevante incluso cuando la palabra clave no coincide exactamente.

La segmentación de texto, así como el reconocimiento de terminología, son excelentes adiciones a la función de Anafraseo.

Originalmente solo admitía el formato TM. Pero ahora es compatible con la exportación en formato TMX, que es utilizado por una de las herramientas de traducción más populares OmegaT.

La integración de la suite Office ayuda a los usuarios a formatear los documentos traducidos fácilmente.

Si necesita la ayuda de traductores automáticos como Google Translate, incluso puede integrar Anaphraseus con eso.

Descargar

3. EsperantiloTM

EsperantiloTM es una pieza remasterizada del software original llamado Esperantilo. Es un software bastante anticuado. El Esperantilo original era una herramienta de traducción para el idioma Esperantilo. Contenía diccionarios, correctores gramaticales y otros componentes del idioma esperantilo.

Como el Esperantilo original era una herramienta de traducción de código abierto, los desarrolladores extrajeron la poderosa herramienta de memoria de traducción y crearon esta increíble herramienta de memoria para traductores profesionales. Ahora se puede usar con cualquier par de idiomas. Esperantilo TM es pequeño, ligero, fácil de usar y se puede ejecutar en cualquier variante de Linux.

Características:

Esta herramienta admite varios formatos de archivo, incluidos HTML, XML, TMX, etc. También admite archivos de la suite OpenOffice.

La característica principal de este software es la poderosa herramienta de memoria de traducción que es capaz de ayudar a los traductores humanos con una gran cantidad de datos.

Tiene una gran integración con otro mejor software de traducción para Linux para facilitar el flujo de trabajo.

El autor puede editar la memoria de traducción personalizable para que funcione mejor para la traducción más natural entre idiomas.

Descargar

4. Virtaal

Virtaal es otra poderosa herramienta de memoria de traducción. Este software de traducción de Linux tiene algunas características sorprendentes además de la localización del idioma. El nombre Virtaal se deriva de una palabra afrikaans, que significa “para el idioma” o “traducción”. Esta herramienta de traducción de documentos es completamente gratuita y, por lo tanto, es muy popular entre los traductores profesionales.

La interfaz de usuario de este programa es muy limpia y mínima. El formato tabular muestra los segmentos de oración de una manera muy intuitiva que aumenta la productividad de los traductores humanos. Incluso puede traducir automáticamente cualquier idioma y realizar controles de calidad al conectarse con los servicios de terceros.

Características:

Se puede integrar con Translate Toolkit de los mismos desarrolladores y realizar traducciones de múltiples formatos en un solo tablero.

Vale la pena mencionar las características del panel de control sin desorden que pueden ocultar módulos innecesarios para que los traductores puedan trabajar sin problemas.

Originalmente solo admitía formatos de traducción XLIFF y PO. Más tarde, esta herramienta mejoró enormemente y obtuvo soporte para muchos formatos de archivo populares.

Esta herramienta tiene algunas funcionalidades avanzadas como la optimización de casos de uso frecuente para una mejor experiencia del usuario.

Descargar

5. Lokalize

Lokalize es un programa patentado para el entorno de escritorio KDE . Pero se puede usar en cualquier distribución de Linux. Se lanzó como parte del conjunto de aplicaciones de KDE. Es el sucesor del popular programa KBabel. Se utiliza para la localización de KDE y otros tipos de software de código abierto.

Esta herramienta de memoria de traducción tiene algunas características únicas. No es una herramienta de traducción automática. Más bien se parece más a una herramienta de traducción asistida por computadora de CAT que está destinada a ayudar a los traductores humanos a prevenir errores de traducción. Puede compilar e instalar esta herramienta desde el tronco de KDE con un proceso fácil.

Características:

Los archivos OpenDocument que tienen formato ODT se pueden traducir directamente a través de este software.

Tiene una función adicional para extraer los textos a formatos compatibles con la memoria de traducción para localizar las cadenas.

Después de traducir, puede exportar el formato XLIFF al formato OpenDocument original que ahorra mucho tiempo.

Puede arrastrar y soltar el directorio de cadenas de traducción en la pestaña de memoria de traducción de este software, y actualizará automáticamente la base de datos.

Descargar

6. Swordfish

Swordfish es un software editor de traducción para Linux. Es una herramienta de edición XLIFF basada en Java. Esta herramienta es tan poderosa que siempre es la mejor opción para traductores profesionales. Esta herramienta tiene un servidor de base de datos interno rápido y fluido y soporte para un servidor remoto externo. Estas adiciones lo convierten en una excelente herramienta de memoria de traducción.

La versión gratuita de esta herramienta está basada en la versión de prueba, y después de un cierto período, debe optar por el servicio de pago. El servicio pago es un plan costoso, pero las características de esta herramienta hacen que valga la pena pagar. Además, la capacidad multiplataforma y la atención al cliente son logros adicionales para uno de los mejores software de traducción.

Características:

Admite el intercambio de memoria de traducción de datos CAT creados mediante el uso del estándar XML.

Esta herramienta admite la integración con motores de bases de datos de terceros para almacenar cadenas de traducción.

Swordfish admite numerosos formatos de archivo, incluidos texto plano, HTML, XML, etc.

Es compatible con otras herramientas populares de memoria de traducción y traducción asistida por computadora y sus respectivos formatos de archivo.

La interfaz de usuario es totalmente personalizable, incluidas fuentes, colores, etc.

El motor de traducción incluido en este paquete de software es capaz de conectarse con servicios de terceros mediante API de fácil acceso.

Descargar

7. Heartsome TMX Editor

Heartsome TMX Editor es una excelente herramienta de intercambio de memoria de traducción. Esta herramienta es gratuita para distribuciones basadas en Linux, y el código fuente de esta herramienta de traducción de código abierto está disponible en Github. Tiene muchas características poderosas relacionadas con la traducción asistida por computadora. Si desea administrar y mantener la memoria de traducción de manera profesional, esta es una excelente opción.

Heartsome TMX Editor se encuentra actualmente en su versión estable 8.0. Requiere Java Runtime Environment preinstalado en su PC con Linux para funcionar sin problemas. Este software de traducción de Linux incluso admite todas las demás plataformas principales para que los recuerdos creados en una plataforma se puedan usar sin problemas en otra.

Características:

No tiene ningún límite de memoria y, por lo tanto, esta herramienta puede funcionar con grandes archivos TMX.

Puede aplicar y editar diferentes filtros para facilitar la consulta desde grandes cantidades de datos TMX.

Puede trabajar con muchos formatos de archivo en esta herramienta. Los formatos de archivo se pueden convertir ay desde diferentes tipos de formatos genéricos basados ​​en texto.

La edición por lotes es una gran característica que puede mejorar el flujo de trabajo del equipo de traductores.

Descargar

8. Wordfast Professional

Wordfast Professional es una herramienta veterana en el sector de la traducción. Muchos traductores profesionales confían en este software de memoria de traducción. Es el sucesor de la popular herramienta de Windows Wordfast Classic. Wordfast classic sigue siendo un gran software para usuarios de Windows.

Aunque era compatible con Linux, la configuración necesitaba muchas soluciones alternativas. Además, Wordfast classic depende de Microsoft Word. Pero el moderno Wordfast Professional superó todos estos inconvenientes. Está basado en Java y es compatible de forma nativa con Linux. Por lo tanto, esta herramienta de traducción independiente para Linux es muy útil para la comunidad de traductores.

Características:

Puede filtrar la segmentación de oraciones en función de diferentes atributos como notas, puntajes de coincidencia, términos, etc.

Esta herramienta permite traducir el proyecto a múltiples idiomas desde un único tablero de manera simultánea.

Wordfast Professional puede importar y exportar sin problemas archivos de memoria de traducción para usar con los compañeros de equipo.

La función de traducción automática es una gran adición a esta herramienta. Siempre que no encuentre ninguna coincidencia, buscará la cadena en servicios de traducción automática de terceros.

Es compatible con una variedad de formatos de archivo, incluidos HTML, XML, TTX, XLIFF, etc.

Descargar

9. DeepL Translator CLI

DeepL Translator CLI es una herramienta de traducción automática para Linux. Es una herramienta basada en la línea de comandos para facilitar el proceso de traducción directamente en su escritorio. Por esta razón, no da mucho estrés al sistema. DeepL es una compañía tecnológica europea que originalmente desarrolló una herramienta en línea con su mejor motor de software de traducción.

Más tarde, un desarrollador individual lanzó una herramienta de línea de comandos basada en DeepL bajo licencia MIT de código abierto y alojada en Github. La herramienta es de uso gratuito, pero el desarrollador mantuvo abierto el modelo de suscripción para los usuarios que están dispuestos a pagar. Ha instalado la última versión de Node.js para ejecutar esta herramienta correctamente en su sistema Linux.

Características:

Es compatible con muchos idiomas europeos, incluidos alemán, francés, italiano, etc.

Esta herramienta puede detectar automáticamente el idioma de entrada y traducirlo en consecuencia.

Está directamente conectado con la herramienta en línea DeepL para una potente función de traducción.

La herramienta base se ejecuta en una supercomputadora que permite que este cliente de línea de comandos traduzca en un abrir y cerrar de ojos.

Descargar

10. Translate Shell

Translate Shell es un software de traducción de Linux basado en la interfaz de usuario de línea de comandos. Esta herramienta se conocía anteriormente como CLI de Google Translate. Esta herramienta es simple pero muy poderosa. Es compatible con cualquier distribución de Linux con soporte adicional para Windows e incluso Android.

Esta herramienta admite servicios de terceros como Google Translate, Bing Translator, Yandex Translate, etc. para traducciones automáticas precisas. El desarrollador ha proporcionado documentación detallada en su página web oficial para los principiantes.

Características:

Esta herramienta puede identificar el idioma de entrada automáticamente y traducirlo a su idioma nativo predeterminado.

La cantidad de idiomas admitidos es teóricamente ilimitada porque esta herramienta le proporcionará un resultado actualizado siempre que el motor de traducción externo actualice su base de datos.

Traducir Shell tiene modo de diccionario para mostrarle el significado de cualquier palabra.

Tiene un motor de texto a voz incorporado que es muy conveniente.

Incluso puede especificar una URL de página web o una ruta de archivo local para que pueda traducir ese archivo.

Descargar

11. Translatium

Translatium es un software de traducción ligero para Linux. Es una herramienta de traducción de código abierto donde el código fuente está alojado en Github. Pero el hecho divertido es que el desarrollador cobra una cierta tarifa por la licencia de este software.

La licencia nunca caducará, y una vez comprada, puede usarla con un número ilimitado de dispositivos, independientemente de la plataforma. Esta herramienta admite la traducción en tiempo real de palabras, frases y oraciones en casi cien idiomas.

Características:

Esta herramienta puede identificar automáticamente el idioma del texto fuente, al igual que cualquier otra herramienta de traducción.

Puede importar una foto en esta herramienta, y traducirá el texto de esa foto.

Si usa esta herramienta regularmente, incluso puede personalizar el aspecto de la interfaz de usuario.

El avanzado motor de texto a voz está aquí para ayudarlo a escuchar las traducciones.

Descargar

12. Crow Translate

Crow Translation es un software de traducción Linux de código abierto basado en Google Translate. Esta herramienta está construida con el lenguaje de programación C ++ . El cliente de escritorio para Linux es muy ligero y fácil de usar. Puede traducir más de cien idiomas con esta poderosa herramienta.

Esta herramienta también tiene API de traductor Bing y Yandex incorporadas para que pueda conectarse a su base de datos de traducción automática. Siendo el código fuente abierto, siempre puede personalizar y compilar su versión.

Características:

La interfaz de usuario es muy limpia y hermosa, con un formato tabular.

Puede elegir hasta tres idiomas como botones de acceso directo para traducir.

El panel de texto de origen y el panel de texto traducido tienen botones individuales de texto a voz para escuchar.

Esta herramienta admite servidores proxy y utiliza muy poca RAM en comparación con el sitio web de Google Translate que se ejecuta en Google Chrome.

Descargar

13. Simple Translate

Como su nombre lo indica, Simple Translate es simplemente una simple pieza de software. Esta herramienta de traducción para Linux aún no está completamente lista. Pero aún ofrece un poderoso conjunto de características. La interfaz de usuario se divide en dos paneles verticales para el panel de traducción.

Esta herramienta tiene un modo de diccionario adicional incorporado. Aunque requiere una conexión a Internet estable en este momento para ejecutarse, el desarrollador está preparando una versión fuera de línea para su lanzamiento en breve.

Características:

Admite una larga lista de idiomas, incluidos inglés, alemán, español, etc.

El modo de diccionario le mostrará el significado con algunas propiedades gramaticales de esa palabra.

Esto es muy liviano y, por lo tanto, utiliza muy pocos recursos informáticos para ejecutarse.

El código fuente está abierto y puede crear su propia versión con funcionalidades adicionales.

Descargar

14. GoldenDict

GoldenDict es principalmente una herramienta de diccionario para Linux. Por lo tanto, se considera una gran herramienta de traducción de código abierto. Este es probablemente el conjunto de diccionarios con más funciones para Linux. La razón por la que los traductores adoran este programa es que puede traducir frases de un idioma.

El programa está escrito con C ++, y la interfaz de usuario es muy moderna pero limpia. Esta herramienta admite una amplia gama de formatos de archivo de diccionario, y siempre puede instalar recursos descargables para agregar las funcionalidades.

Características:

Esta herramienta puede monitorear sitios web externos y archivos de audio para el significado de las palabras y la pronunciación.

Puede empaquetar diferentes tipos de archivos fuente de un idioma en un formato de archivo comprimido.

Esta herramienta tiene una función global de teclas rápidas que puede traducir directamente cuando copia un texto en su portapapeles.

La función de impresión y zoom es muy conveniente para el traductor profesional.

Puede representar los artículos en formatos exactos utilizando los mismos colores y estilos.

Descargar

15. OpenDict

Este es otro software de traducción de Linux basado en diccionario. En el proceso de traducción humana, el diccionario es un kit muy importante. OpenDict es una plataforma muy popular que es capaz de indexar los formatos de archivo de diccionario más comunes.

Tiene una funcionalidad avanzada que puede convertir cualquier archivo de texto en una fuente de diccionario. Esta herramienta incluso admite archivos de diccionario remotos al funcionar como un cliente de servidor DICT. Puede usar complementos para ampliar las características de esta herramienta.

Características:

Puede personalizar la interfaz de usuario según su propia elección de fuentes y colores.

Esta herramienta admite una amplia gama de codificaciones de caracteres, incluido el Unicode más popular.

Puede acceder a los servidores de diccionario remotos mediante esta herramienta.

OpenDict puede instalar diccionarios adicionales fuera de línea de los archivos fuente.

Puede traducir directamente los textos copiados desde el portapapeles.

Descargar

En la mayoría de los casos, los traductores y autores profesionales están acostumbrados a sistemas operativos comerciales como Windows y macOS. Pero hay una gran cantidad de traductores que se sienten cómodos usando Linux. Es por eso que los desarrolladores de Linux le proporcionan el mejor software de traducción. La mayoría de las herramientas de traducción son multiplataforma, lo que significa que puede usar simultáneamente cualquiera de sus dispositivos.

Algunas de las herramientas de la lista anterior ayudarán a los traductores humanos, mientras que otras realizarán rápidamente traducciones automáticas por usted. Hoy en día, con el desarrollo de IA, las traducciones automáticas son bastante confiables. Por lo tanto, finalmente es su elección qué tipo de herramienta de traducción utilizará para su proyecto. Si tiene una herramienta de traducción de Linux favorita, no mencionamos que puede recordarnos en la sección de comentarios. ¡Feliz traducción!