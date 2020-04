Los Mejores Teléfonos Android 2020

Con la escasez de sistemas operativos para teléfonos inteligentes, en realidad solo hay dos alternativas para teléfonos inteligentes, el sistema operativo iOS de Apple o Android de Google. Cuando se trata de iOS, solo hay una opción, ya que solo hay un fabricante, Apple.

Pero Android no está vinculado a un solo fabricante, lo que resulta en una escala y variedad de teléfonos inteligentes que se funcionan con Android muy por encima del número de iPhones iOS en los Estados Unidos y el mundo. Si bien ambos sistemas operativos ofrecen excelentes características y facilidad de uso, solo Android ofrece una amplia variedad cuando se trata de seleccionar un teléfono inteligente.

Los teléfonos Android vienen en casi todas las variedades para satisfacer los deseos de los usuarios. Desde los teléfonos insignia de mega precio hasta los teléfonos básicos de presupuesto espartano, hay un sabor de Android para casi cualquier gusto de teléfono inteligente. Pero, con tantos para elegir, puede ser difícil discernir los mejores teléfonos inteligentes Android.

1. Samsung Galaxy S20

La última oferta emblemática de Samsung es el Galaxy S20 5G. Es posible que le falten algunas características de las versiones S20 Plus y S20 Ultra mucho más caras, pero en su punto de precio más bajo (aunque todavía algo caro), el S20 5G es una opción rica en funciones para aquellos que hacen una incursión por primera vez en un teléfono celular android insignia.

Al tener un llamado teléfono insignia, uno esperaría tener todas las funciones más recientes, y el S20 5G no decepciona. La pantalla con borde Infinity-O es brillante y nítida, y el espacio real (sin muesca) Que cubre en el teléfono le da una sensación de amplitud, aunque no tan voluminosa como sus primos más caros y más grandes. La frecuencia de actualización de 120 Hz es impresionante. También viene en una variedad de colores, desde Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink y Cosmic Black.

El S20 presenta una capacidad de imagen de alta resolución con tres cámaras traseras: una amplia de 12 megapíxeles, una ultra ancha de 12 megapíxeles y un teleobjetivo de 64 MP que produce excelentes resultados. El rendimiento es excepcional con el paquete Octa-core Qualcomm Snapdragon 865, que puede manejar casi todo sin problemas.

La batería de 4.000 mAh tiene suficiente energía para durar todo el día, con variaciones, por supuesto, dependiendo de su uso. Y si te quedas sin batería, la carga súper rápida con cable de 25 vatios te hará volver a funcionar en muy poco tiempo.

El S20 es una buena entrada al mundo del teléfono insignia de Android con suficientes características excelentes para satisfacer a aquellos que desean tener lo último y lo mejor sin tener que hacerlo exorbitantemente o tener que cargar con una bestia difícil de manejar de un teléfono.

Características importantes:

Cámara de nivel profesional

Pantalla de frecuencia de actualización de 120Hz

Snapdragon 865 con hasta 16 GB de RAM

Especificaciones:

Dimensiones: 5.97 x 2.72 x 0.31 in

Tamaño de pantalla: 6.2 en

Duración de la batería: 4,000 mAh

Sistema operativo: Android 10

Marca: Samsung

PROS

Rendimiento de la cámara

Hermosa pantalla

Buena duración de la batería

CONTRAS

Sensor de huellas digitales extraño

2. Samsung Galaxy S20 Ultra

Si el S20 es la última oferta insignia de Samsung, entonces el S20 Ultra es la versión premium. Se llama ‘Ultra’ por una razón. Este teléfono es una bestia, en tamaño, características y definitivamente precio. Es más o menos un S20 que apareció en ’11’ y quizás un poco más de lo necesario, pero sigue siendo un teléfono increíble.

Lo primero que notas sobre el teléfono es su tamaño; enorme puede ser un eufemismo. El Ultra es probablemente la oferta más grande y más pesada de Samsung Galaxy. Enfrentarse a su inmensidad es una excepción. La pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity-O se mide justo por encima del Galaxy 10+ a 6.9 pulgadas. El Ultra está reforzado con una frecuencia de actualización de 120Hz. La pantalla es simplemente increíble.

El próximo “ultraness” es la cámara. El Ultra viene con una cámara principal de 108MP, una cámara de teleobjetivo de 48MP con zoom híbrido de hasta 100X, una cámara ultra gran angular de 12MP y una cámara frontal de 40MP. El Ultra no decepciona, ya que toma imágenes claras, nítidas y hermosas con casi todas las funciones para satisfacer casi cualquier fotófilo de teléfono celular.

El rendimiento en Ultra es excelente gracias a la CPU Snapdragon 865 y 12 GB de RAM. Y el motor para el Ultra es una gran batería de 5,000 mAh. Dadas las características que debe soportar la batería, el agotamiento de la batería puede ser un problema, especialmente con la frecuencia de actualización de 120Hz. Pero, el Ultra tiene una carga súper rápida para que pueda comenzar a funcionar rápidamente.

El Ultra es un teléfono entusiasta que puede no ser para todos, dado su precio, tamaño y características superiores. Pero, como muchos predecesores emblemáticos, sus características son posiblemente una señal de lo que vendrá para todos los teléfonos.

Características importantes:

Pantalla de 120 Hz

Zoom de foto 10X

Conectividad 5G

Especificaciones:

Dimensiones: 7.30 x 3.70 x 2.60 pulgadas

Tamaño de pantalla: 6.9 in

Duración de la batería: 5,000 mAh

Sistema operativo: Android 10

Marca: Samsung

PROS

Gran duración de la batería

Rendimiento rápido

Cámaras versátiles

CONTRAS

Sin conector para auriculares

3. Samsung Galaxy A10

Cuando piensas en los teléfonos Samsung, la palabra “barato” no viene naturalmente a tu mente. Sin embargo, el fabricante del Galaxy S20 Ultra tiene algunas ofertas mucho más baratas, y a $ 175.00, el Galaxy A10 ciertamente se ajusta a la categoría barata, pero eso no significa que sea un teléfono Android malo.

A pesar de tener un cuerpo de plástico, la calidad de construcción del Galaxy A10 y su tamaño más pequeño lo hacen un buen ajuste para el uso con una sola mano. Tiene una pantalla IPS de 6.2 pulgadas que puede no tener las especificaciones de teléfonos mucho más caros, pero tiene un brillo decente y presenta una pantalla adaptable de Samsung que ajusta automáticamente su brillo para que coincida con la iluminación del entorno. Esa característica también hace que el Galaxy A10 sea energéticamente eficiente.

Tiene una cámara trasera de autoenfoque de 13MP junto con una cámara frontal de 5MP. Si bien las tomas pueden no ser adecuadas para un entusiasta de la cámara, sí toma buenas fotos con colores muy equilibrados y detalles nítidos.

También hay algunas características interesantes incluidas en el Galaxy A10, como memoria expandible gracias a una ranura micro-SD, un conector para auriculares y reconocimiento facial. El rendimiento se trata de lo que uno esperaría de un teléfono sub $ 200.00. Con un chipset Exynos 7884 y 2 GB de RAM, el Galaxy A10 no va a establecer ningún récord de referencia con cierta lentitud bajo cargas pesadas. Y la energía suministrada por un 3.400 mAh no convierte al Galaxy A10 en una fuente inagotable de ninguna manera, pero será suficiente para un uso prolongado y normal.

El Galaxy A10 es un teléfono económico y básico. Es un dispositivo sólido como un teléfono Android que ofrece un buen valor para mojarse los pies en los teléfonos inteligentes.

Características importantes:

Reconocimiento facial

6.2 en la pantalla LCD IPS

Chipset Exynos 7884 Experiencia de usuario de Samsung One UI

Especificaciones:

Dimensiones: 6.13 x 2.98 x 0.31 in

Tamaño de pantalla: 6.2 en

Duración de la batería: 3,400 mAh

Sistema operativo: Android

Marca: Samsung

PROS

Asequible

Memoria expandible

Buen rendimiento de la batería

CONTRAS

Solo dos cámaras

4. Samsung Galaxy Note 10+

Samsung tiene un excelente historial en lo que respecta a phablets (¿recuerdas ese término?), Y el Galaxy S10 + continúa con esa excelencia. Incluso con el eventual Galaxy Note S20 + en el horizonte, el Galaxy S10 + seguirá siendo una excelente opción de teléfono Android.

Los Phablets son teléfonos grandes típicamente dirigidos a usuarios avanzados o aquellos que prefieren y se sienten cómodos al tener que usar ambas manos para usar un teléfono, pero el Galaxy S10 + muestra que Samsung hizo un teléfono más grande dirigido a casi cualquier persona que esté buscando para un teléfono de alta gama. Con las características incluidas en este teléfono y su facilidad de uso, puede hacer que cualquiera se sienta como un usuario avanzado.

Destacando la excelente calidad de construcción es el fenomenal 6.8 en la pantalla Dynamic AMOLED Infinity-O, que ofrece colores vivos y nítidos y excelentes niveles de negro. El brillo de la pantalla hace que uno pase por alto que está equipado con solo una frecuencia de actualización de 60Hz. El Galaxy S10 + es un buque insignia de los esteroides, y una frecuencia de actualización más alta debería haber sido obvia.

Una gran característica del Galaxy Note S10 + es el S Pen actualizado con la capacidad de convertir la escritura a mano en texto. La característica adicional de Air Actions que le permite usar el lápiz óptico como una varita para controlar aplicaciones, cambiar los modos de cámara, etc. es un buen toque. Tener un lápiz óptico versátil es importante para aprovechar al máximo un teléfono bastante grande.

El Galaxy S10 + continúa la destreza de la cámara de Samsung con tres cámaras: una lente principal de 12MP, un teleobjetivo de 12MP y una lente ultra gran angular de 16MP. La versatilidad y la funcionalidad de la configuración de la cámara rivalizan con los teléfonos Pixel por excelencia fotográfica.

La alimentación del Galaxy S10 + es una batería de 4,300 mAh que puede comenzar a sufrir una gran carga de uso y una configuración de pantalla más alta, pero para un teléfono tan grande y lleno, la duración de la batería es aceptable.

El Galaxy Note S10 + es un phablet destinado no solo a usuarios avanzados, sino a todos los usuarios que desean poder. Incluso si un Galaxy Note S20 + suplanta al Note S10 +, este teléfono mantendrá su lugar como una increíble opción de teléfono Android.

Características importantes:

6.8 en la pantalla dinámica AMOLED

S Pen Air Actions

Rápido rendimiento de la CPU Snapdragon 855

Especificaciones:

Dimensiones: 6.39 x 3.04 x 0.31 in

Tamaño de pantalla: 6.8 en

Duración de la batería: 34,300 mAh

Sistema operativo: Android

Marca: Samsung

PROS

Sensor preciso de huellas dactilares en pantalla

Software de cámara bien ejecutado

Buena duración de la batería

CONTRAS

Sin conector para auriculares

5. Samsung Galaxy S10

La línea Galaxy S20 puede ser los teléfonos Android más nuevos de Samsung, pero eso no significa que se olviden las versiones anteriores del Galaxy. A pesar de las especificaciones avanzadas de la línea S20, el Galaxy S10 sigue siendo una alternativa de Android excepcional.

Cuando se introdujo la línea Galaxy S10, el S10 se colocó entre la pantalla más grande del S10 + (6.1 in vs. 6.4 in) y la pantalla S10e más pequeña (6.1 in vs. 5.8 in), pero comparte el mismo AMOLED Infinity increíble. O pantalla con su brillo y brillo. Con la sorprendente pantalla del S10 y su tamaño, el S10 está en esa categoría “perfecta”. Otra gran característica de la pantalla es la inclusión de un sensor de huellas digitales ultrasónico invisible.

Como era de esperar con los teléfonos Samsung, el S10 tiene una excelente funcionalidad de cámara.

El Galaxy S10 tiene una cámara de triple lente en la parte trasera con una lente normal de 12MP, teleobjetivo con zoom óptico de 12MP y una lente ultra gran angular de 16MP. En el frente hay una sola lente de 10MP. Hay un montón de características para hacer que el S10 sea una opción para fotos excelentes.

Otras características que hacen que este teléfono siga siendo una excelente opción son el Qualcomm Snapdragon 855, que hace que el teléfono sea bastante rápido, y una batería de 3,400 mAh para el rendimiento durante todo el día y la carga inalámbrica, incluida Wireless PowerShare.

Si bien los primeros usuarios pueden acudir en masa para obtener los buques insignia más nuevos, esto solo crea una oportunidad para tener un teléfono aún excepcional a un precio más bajo. El S10 ahora representa un teléfono de gama alta a un precio razonable.

Características importantes:

6.1 en pantalla dinámica AMOLED Infinity-O

PowerShare inalámbrico

Escáner ultrasónico de huellas dactilares

Especificaciones:

Dimensiones: 6.13 x 2.98 x 0.31 in

Tamaño de pantalla: 6.2 en

Duración de la batería: 3,400 mAh

Sistema operativo: Android

Marca: Samsung

PROS

Pantalla impresionante

Toma de auriculares

Cámara versátil

CONTRAS

Escáner de huellas digitales inconsistente

6. Google Pixel 4

Google Pixel 4 es la última oferta insignia del gigante de búsqueda. Al igual que la interfaz de usuario sencilla con todos los teléfonos Pixel, el Pixel 4 tiene una estética sencilla. No es un experto en moda, pero es una excelente opción de teléfono Android con muchas funciones.

Desde el primer momento, el Pixel 4 te saluda con una brillante pantalla OLED de 90Mz que Google llama Smooth Display. Y esa pantalla está alojada en una carcasa bien construida que se siente y es duradera.

Donde los teléfonos Pixel han brillado son sus cámaras que aparentemente siguen subiendo el listón con cada iteración, y el Pixel 4 continúa esa excelencia. Con un doble deportivo de 12MP (gran angular principal) y 16MP (telefoto con zoom óptico de 2X) y la magia de la foto AI que es común para los teléfonos de Google, el Pixel 4 toma fotos impresionantes.

El Pixel 4 también tiene algunas características excelentes nuevas en la línea. Si bien no hay un sensor de huellas digitales para desbloquear el teléfono, sí tiene Desbloqueo facial. También hay Motion Sense, que permite al Pixel 4 monitorear los gestos en el aire para varias funciones de control, como omitir pistas de música o vídeos y posponer alarmas.

El rendimiento es decente con la adición del chip Snapdragon 855 de Qualcomm. Es de esperar que un teléfono insignia tenga un rendimiento excelente, y el Pixel 4 lo hace con un uso regular. Este es también el caso con la batería, que a un pequeño tamaño de 2.915 mAh hace que el agotamiento de la batería sea un problema, especialmente toda la nueva tecnología de sensor incorporada en el Pixel 4. Pero, el Pixel ofrece carga inalámbrica y un USB de 18 vatios de carga rápida -PD cargador.

A pesar de algunas deficiencias, el Pixel 4 es una excelente opción para un excelente rendimiento de la cámara y una experiencia pura de Android.

Características importantes:

Pantalla de 90Hz

Dos cámaras traseras

Proyecto de tecnología de radar Soli

Especificaciones:

Dimensiones: 5.79 x 2.71 x 0.32 in

Tamaño de pantalla: 5.7 en

Duración de la batería: 2,800 mAh

Sistema operativo: Android 10

PROS

Cámaras de nivel profesional

Diseño moderno

Gran actuación

CONTRAS

Desbloqueo facial inconsistente

7. Moto G7 Power

Al igual que sus rivales mucho más centrados en teléfonos de alta gama como Samsung y Google, Motorola también ofrece variaciones en sus modelos para adaptarse a una amplia gama de usuarios. Para ir junto con el respetable Moto G7, está el Moto G7 Power. Con respecto a las principales diferencias, el nombre lo dice todo, ya que el Moto G7 Power tiene que ver con la duración máxima de la batería con el ritmo de una batería de 5000 mAh.

Debido a esa batería masiva, el Moto G7 Power es algo más voluminoso que su primo G7. Tiene el mismo 6.2 en la pantalla LCD que el Moto G7, aunque la muesca en el G7 Power es un poco más grande. Aunque algo más voluminoso que el Moto G7, el G7 Power todavía tiene la misma calidad de construcción.

También hay algunas diferencias notables con respecto a las cámaras Moto G7 Power, solo tiene dos cámaras de lente única, una cámara trasera de 12MP y una cámara frontal de 8MP. Hay muchas funciones e inteligencia artificial para ayudar a tomar buenas fotos, pero el Moto G7 no es para aficionados a la cámara.

El mismo Snapdragon 632 impulsa el Moto G7 Power, por lo que ofrecerá el mismo rendimiento suave y sensible del Moto G7 Power. Pero, la principal diferencia es que 5,000mAh bajo el capó del Moto G7 Power. Motorola afirma que la batería durará 60 horas de uso mixto, incluso si su millaje varía, además tiene suficiente energía para durar bastante tiempo.

Aunque es un poco más caro que su predecesor, el Moto G7 Power sigue siendo una excelente opción de Android para aquellos que están más interesados ​​en la potencia duradera que en la funcionalidad del teléfono de gama alta.

Características importantes:

Amazon Alexa incorporado

Batería de 5,000 mAh

6.2 en pantalla Full HD + LCD

Especificaciones:

Tamaño de pantalla: 6.2 en

Duración de la batería: 5,000 mAh

Sistema operativo: Android

Marca: Motorola

PROS

Batería de larga duración

Memoria expandible

Asequible

CONTRAS

Rendimiento decepcionante de la cámara

8. Moto G7

Hay muchos teléfonos Android económicos disponibles, y desafortunadamente, en muchos casos, el presupuesto significa sacrificar el rendimiento, las características y la usabilidad. Tal no es el caso con el Moto G7. Con poco más de $ 200.00, el Moto G7 da la impresión de un teléfono construido de calidad que ciertamente parece que debería costar mucho más. Y las características incluidas solo resaltan su valor.

La pantalla LCD de 6.2 pulgadas es nítida y vibrante. El Moto G7 está cargado con dos cámaras traseras, una de 12MP y otra de 5MP con flash LED, configuración panorámica y HDR. También hay una cámara selfie frontal de 8MP con HDR. Los disparos del Moto G7 son decentes, pero de un calibre que se espera de un teléfono en este rango de precios.

Alimentado por un chipset Snapdragon 632, el rendimiento del Moto G7 es suave y receptivo. Los juegos pueden causar una ralentización, pero eso es típico de un teléfono económico. El uso normal no debería ser un problema para el Moto G7. La batería de 3.000 mAh te mantendrá en funcionamiento durante un buen rato. El adaptador de pared TurboPower de 15 W incluido para una carga rápida es una buena adición.

La interfaz de usuario con el Moto G7 es prácticamente una versión estándar de Android, funcional y limpia. La interfaz se ve mejorada por los gestos de Motorola llamados Moto Actions, que permiten un acceso rápido a las funciones del teléfono. Otra buena característica es que el Moto G7 viene con Alexa incorporado de Amazon para funciones de asistente.

Uno de los pocos inconvenientes del Moto G7 es la falta de soporte NFC, pero eso puede considerarse aceptable teniendo en cuenta la calidad y las características que ofrece el Moto G7 a un precio económico.

Características importantes:

Amazon Alexa incorporado

6.2 en pantalla LCD

Sensor de huellas dactilares

Especificaciones:

Dimensiones: 6.18 x 2.96 x 0.31 in

Tamaño de pantalla: 6.2 en

Duración de la batería: 3.000 mAh

Sistema operativo: Android

Marca: Motorola

PROS

Asequible

Buena calidad de construcción

Batería de larga duración

CONTRAS

Sin soporte NFC

9. Huawei Y9

Si bien no es un nombre familiar como Samsung y Motorola, Huawei ofrece alternativas decentes para teléfonos Android. El Huawei Y9 es solo una oferta. Lo que primero se nota sobre el Y9 es el precio inferior a $ 200.00. ¿Se pueden esperar características y rendimiento actualizados en un teléfono de tan bajo precio? El Y9 responde a la pregunta afirmativamente.

El Y9 ofrece una gran pantalla LCD TFT de 5.93 pulgadas que ofrece colores nítidos y llamativos. Hay una muesca en la parte superior de la pantalla, que alberga dos cámaras frontales. Hay cámaras traseras duales a 16MP y 2MP. El Y9 no ofrece muchas de las campanas y silbatos que ofrecen muchos teléfonos más caros, pero aún así toma fotos decentes.

El Y9 viene con un procesador HiSilicon KIRIN 659 (8 núcleos, 2,36 GHz). Esa potencia de procesamiento es suficiente para proporcionar al Y9 un rendimiento ágil y fluido en condiciones normales de uso. Si bien es posible que no se compare con los últimos procesadores Snapdragon, lo que ofrece el Y9 a este precio ofrece un gran valor.

La estrella del Y9 es la batería. El Y9 viene con una batería masiva de 4.000 mAh, que proporcionará suficiente energía para el uso durante todo el día.

Por supuesto, hay contratiempos con el Y9, como no ser solo GSM y sin carga inalámbrica, y no tener las campanas y silbatos de otros teléfonos, pero tales características ciertamente tienen un precio. La lista relativamente corta de deficiencias no resta valor a lo que es un teléfono Android sólido.

Características importantes:

Batería de 4.000 mAh

Dos cámaras traseras y dos frontales

Procesador de ocho núcleos Kirin 710

Especificaciones:

Dimensiones: 6.39 x 3.04 x 0.32 in

Tamaño de pantalla: 6.5 en

Duración de la batería: 4,000 mAh

Sistema operativo: Android

Marca: Huawei

PROS

Batería grande y duradera

Modo de disparo nocturno estabilizador AI

Diseño atractivo

CONTRAS

Solo GSM

10. Google Pixel 3a

Si uno quiere un teléfono Android “como debe ser” sin las posibles “distracciones” de las interfaces de usuario del fabricante, entonces la línea de teléfonos Pixel de Google es el camino a seguir. Si bien el Pixel 3a puede no ser el último modelo, sigue siendo una excelente opción.

La línea Pixel ha sido bastante cara como una opción de teléfono Android, y Google considera que Pixel 3a es un movimiento para poner más de sus teléfonos en manos de los usuarios. El Pixel 3a es la versión más barata del Pixel 3 y con ese precio más bajo vienen algunos sacrificios. El Pixel 3a es ligeramente más grande que su predecesor y está hecho de plástico. El Pixel 3a no tiene carga inalámbrica, un chipset Snapdragon 670 menos potente, no tiene una segunda cámara frontal de gran angular y no es resistente al agua.

Sin embargo, el Pixel 3a todavía tiene algunas características impresionantes. A pesar del precio más bajo, el Pixel 3a tiene una pantalla OLED, generalmente reservada para teléfonos más caros. Y gracias a la cámara trasera única de 12MP digna de un buque insignia con muchas características excelentes como Night Sight, la Pixel 3a toma excelentes fotos.

El Pixel 3a en realidad tiene una batería más grande que el Pixel 3 (3.000 mAh en comparación con 2.915 mAh). La mayor batería con la CPU Snapdragon 670 menos potente ofrece una mayor duración de la batería. Y esa degradación del procesador no significa exactamente un rendimiento más lento. Si bien el Pixel 3a puede no romper ningún punto de referencia, el rendimiento sigue siendo bueno.

A pesar de las especificaciones más bajas, el Pixel 3a lo compensa ofreciendo la experiencia pura de Google que ofrece algunas de las mejores e innovadoras características de Google como Active Edge, Google Assistant, incluidas las actualizaciones oportunas.

Google Pixel 3a es una gran opción para un teléfono Android. Puede que no tenga las especificaciones de un teléfono insignia, pero es un buen punto de entrada para los teléfonos estilo Google a un precio muy accesible.

Características importantes:

Asistente de Google Active Edge

Seguridad Titan M

Pantalla OLED

Especificaciones:

Dimensiones: 5.96 x 2.76 x 0.32 in

Tamaño de pantalla: 5.6 in

Duración de la batería: 3.000 mAh

Sistema operativo: Android

Marca: Google

PROS

Asequible

Buena duración de la batería

Excelente camara

CONTRAS

No resistente al agua

Personalización

El antiguo argumento sobre qué sistema operativo es mejor, Android o iOS está cansado e inútil. Lo que es crucial con los teléfonos inteligentes es satisfacer las necesidades del usuario, ya sea un usuario avanzado que quiera las mejores y más recientes funciones posibles, un entusiasta que pueda estar más enfocado en tomar fotos o vídeos, o alguien que solo quiera un teléfono para mantener conectados con o sin campanas y silbatos.

Donde Android sobresale es que es un ecosistema que se puede personalizar para adaptarse a casi cualquier necesidad de teléfono inteligente. Esto no quiere decir que iOS y iPhone no satisfagan las necesidades de lo que quieren los usuarios. La diferencia puede estar en si el usuario quiere un teléfono que satisfaga sus necesidades o prefiere permitir que sus necesidades sean dictadas por el teléfono. Solo hay un cierto nivel de libertad con un teléfono Android.

Aunque hay muchos fabricantes que producen teléfonos Android, Samsung, Google y LG son algunos de los nombres más conocidos, la única constante es que cada uno de esos teléfonos usa una variedad de un sistema operativo. Puede haber versiones disponibles de Android, o diferentes interfaces de usuario disponibles, ya sea del fabricante o reemplazos de terceros descargables, pero todo sigue siendo el mismo. Esta es una variedad y personalización que ningún otro sistema operativo puede ofrecer.

Caracteristicas

Dejando de lado la personalización, los teléfonos Android ofrecen algunas de las mejores funciones disponibles para teléfonos inteligentes. Además de la fácil integración con todo lo relacionado con Google, hay teléfonos Android con cámaras de nivel profesional y otros con un rendimiento increíblemente rápido.

Y tener las mejores especificaciones no significa necesariamente tener que pagar el mejor dólar. Junto con los costosos teléfonos Android emblemáticos, también hay disponibles ofertas de nivel de entrada, rango medio y presupuesto. Un usuario de un teléfono inteligente fotófilo querrá una cámara de nivel superior; Hay un Android para eso.

Un usuario avanzado querrá especificaciones y rendimiento líderes en la industria; Hay un Android para eso. Un usuario económico querrá un teléfono inteligente con características modernas, pero no un precio moderno; Hay un Android para eso. Realmente hay un Android para todos.

Sin embargo, ser el sistema operativo en más teléfonos que cualquier otro no significa que todas las opciones valen la pena. Con tantas opciones, puede ser difícil separar lo bueno de los ladrillos. Y al igual que el argumento sobre qué funcionamiento es mejor, también se debate cuál es el mejor teléfono con Android. Aquí hay un sombrero lanzado en ese debate con una lista de los 10 mejores teléfonos Android.