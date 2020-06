Los Mejores teléfonos inteligentes Android comparados 2020

Cuando compra un nuevo dispositivo, la parte más difícil es elegir entre la gran variedad de opciones. La buena noticia es que si está buscando un nuevo teléfono Android, no importa qué modelo elija, obtendrá una experiencia de usuario similar. Eso significa que puede prestar más atención a las características específicas que considere importantes.

Además del precio, debe tener en cuenta cosas como la duración de la batería, la calidad de la cámara, el rendimiento general y otras especificaciones. Para facilitar su elección, hemos reunido una lista de los mejores teléfonos inteligentes Android de 2020.

Ya sea que busque las mejores características, el diseño elegante o la durabilidad, encontrará un teléfono en esta lista que se ajusta a sus necesidades. Lo interesante es que hicimos los mejores teléfonos inteligentes Android en 2019 y la lista es bastante similar en términos de marcas, solo modelos más nuevos.

Pros: Cargado con excelentes extras, una hermosa pantalla fluida de 120Hz, batería de larga duración, excelente rendimiento

Contras: baja disponibilidad en el mercado

Precio: desde $ 899 usd

El OnePlus 8 Pro es probablemente el mejor teléfono inteligente Android que puedes comprar hoy. Está repleto de excelentes características de alta gama, como una pantalla brillante de 120 Hz, una configuración de cámara cuádruple y un procesador Snapdragon 865 de primera línea.

Si está buscando el mejor teléfono inteligente Android con buena duración de batería, OnePlus 8 Pro no lo decepcionará. Este teléfono le durará fácilmente un día con una sola carga. Además de eso, presenta una nueva característica: carga rápida inalámbrica, que lo ayudará a evitar perder demasiado tiempo cargando su dispositivo.

El único inconveniente aquí es la falta de disponibilidad del teléfono inteligente con la mayoría de los operadores.

Pros: gran duración de la batería, excelente pantalla de 90 Hz, potente procesador Snapdragon 865, un gran almacenamiento de 128 GB

Contras: menor calidad de cámara en comparación con el OnePlus 8 Pro

Precio: desde $ 699 usd

Si no puede encontrar o pagar el modelo OnePlus 8 Pro pero todavía quiere comprar un teléfono inteligente OnePlus, OnePlus 8 es una buena alternativa. Es el buque insignia más barato de la marca que todavía tiene excelentes especificaciones y puede obtenerlo a un precio razonable.

La principal diferencia entre los dos teléfonos es que OnePlus 8 no tiene carga inalámbrica, y la calidad de la cámara es menor. Sin embargo, si esas no son las características principales que le interesan, considere optar por este modelo.

Pros: un teléfono Android premium adecuado, especificaciones de primer nivel

Contras: alto precio

Precio: desde $ 1,199 usd



Samsung Galaxy S20 Ultra es el último teléfono inteligente insignia. Si está buscando un teléfono con las mejores especificaciones, no encontrará nada que supere al Ultra en este momento. Un procesador potente, una excelente duración de la batería y una hermosa pantalla de 6.9 pulgadas son solo algunas cosas que puede esperar de este teléfono.

Incluso entonces, Samsung Galaxy S20 Ultra es bastante caro. Al mismo tiempo, el mayor activo de este teléfono, su función de zoom óptico de 5x y digital de 100x, compensa parcialmente el aumento de precio.

Pros: Gran rendimiento con una impresionante RAM de 12 GB, batería de larga duración, pantalla de 6.7 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz

Contras: no es tan caro como el modelo Ultra, pero sigue siendo un teléfono inteligente muy caro

Precio: desde $ 999 usd



Samsung Galaxy S20 Plus es un gran teléfono inteligente Android premium con todas las características principales que puede esperar de un teléfono insignia de Samsung. Similar al modelo Ultra, S20 Plus viene con una impresionante configuración de cámara de cuatro lentes, incluido el teleobjetivo de 64MP. La principal diferencia es que el S20 Plus no tiene la función Space Zoom de Ultra.

Samsung Galaxy S20 Plus es una buena opción si está buscando obtener un teléfono inteligente Android de primera línea sin pagar más por las características exclusivas de la cámara.

Pros: la cámara inteligente con modo Night Sight, el Asistente de Google más rápido, ofrece la verdadera experiencia de Android

Contras: la pantalla palidece en comparación con otros teléfonos inteligentes en la lista

Precio: desde $ 399 usd



Si está buscando un teléfono Android con la mejor cámara , Google Pixel 4 es la mejor opción para usted. El teléfono inteligente tiene un teleobjetivo con un zoom óptico de 2x. Además de eso, esta cámara es inteligente. Gracias al software actualizado de la cámara, puede ajustar el brillo al tomar fotos y obtener las imágenes perfectas incluso de noche.

Pros: Android limpio, cámara impresionante, almacenamiento ilimitado en la nube de Google Photos, precio bajo

Contras: hardware de gama media

Precio: desde $ 279 usd



Google Pixel 3A ofrece el mejor valor por el precio. Es uno de los mejores teléfonos con cámara en esta lista gracias a las funciones de fotografía con tecnología AI. También puede esperar una batería de larga duración y, aunque no el mejor, un rendimiento sólido.

En cuanto a los inconvenientes, uno es la pantalla OLED de 5.6 pulgadas que no es la mejor. También tenga en cuenta que Pixel 3A está hecho de plástico. Aún así, Google Pixel 3A es una gran opción para cualquiera que busque obtener un teléfono inteligente superior a un precio bajo.

Moto G Power – Para compradores con presupuesto limitado

Pros: Diseño limpio, batería grande, precio bajo

Contras: Las especificaciones no están en el nivel insignia

Precio: Desde $ 189 usd



Para aquellos que buscan la mejor elección de presupuesto, Moto G Power es la mejor opción. Si bien las especificaciones de este teléfono inteligente están lejos del nivel principal, es el mejor valor por el precio en la lista.

El principal punto de venta de Moto G Power es su batería de larga duración. El teléfono inteligente también tiene una cámara de cuatro lentes decente y ofrece un buen rendimiento. Además, no puedes superar el precio.

Pros: diseño único para juegos, una hermosa pantalla de 120Hz, excelente duración de la batería

Contras: diseño específico para juegos que podría ser demasiado para un no jugador

Precio: desde $ 899



El teléfono 2 de ASUS ROG (Republic of Gamers) es un teléfono inteligente perfecto para cualquiera que pase mucho tiempo jugando juegos móviles. Este teléfono está diseñado específicamente para juegos, con carga secundaria, sensores táctiles Air Trigger y un enfriador externo para evitar que su dispositivo se caliente mientras juega.

El único inconveniente es que no es un teléfono inteligente multipropósito, y no es probable que lo disfrutes tanto si no eres un jugador.

Elija el mejor teléfono inteligente Android para usted

Al final del día, el mejor teléfono inteligente Android es el que más se ajusta a sus necesidades. Seguramente encontrarás uno así en nuestra lista. ¿Estás buscando un nuevo teléfono inteligente? ¿Qué modelo estás pensando conseguir? Comparte tus pensamientos con nosotros en los comentarios.