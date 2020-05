Los temas de Conky lo ayudan a personalizar completamente la apariencia del software Conky. Apenas hay un chico de Linux que no sepa sobre este tema. Conky es una increíble pieza de software gratuito que se ejecuta en Linux. Se utiliza para monitorear las variables del sistema de la computadora.

Puede mostrar diferentes parámetros del estado actual del sistema, incluida la carga del procesador, la temperatura, el uso de RAM, la velocidad de enlace ascendente y descendente de la red y muchos más. Esta poderosa herramienta puede visualizar casi 300 parámetros diferentes de su computadora, ya sea en texto o en visualizaciones gráficas.

Conky es una bifurcación no oficial de la popular herramienta de monitoreo del sistema, Torsmo. Como Torsmo ya no se mantiene, algunos muchachos extremadamente trabajadores comenzaron a desarrollar Conky como un proyecto de código abierto para los usuarios de Linux. Una gran comunidad mantiene este proyecto regularmente. Los usuarios avanzados no pueden vivir sin Conky. Por lo tanto, se considera una de las herramientas de Linux más potentes y útiles.

Los mejores temas de Conky para el sistema Linux

¿Sabes qué es lo más interesante? Displays Conky, la información del sistema dibujando directamente sobre la ventana X. Por esta razón, Conky utiliza una pequeña cantidad de recursos del sistema para ejecutar, ya que no necesita crear nuevas ventanas de widgets.

Además, no necesita ver los mismos gráficos de visualización antiguos de Conky. Puede configurarlo fácilmente para diferentes looks. La configuración de los temas puede ser un poco difícil para algunos usuarios, pero lo cubriremos.

Hay muchos disponibles gratuitamente en Internet de diferentes creadores talentosos. No es una tarea fácil descubrir qué tema se verá mejor en su escritorio. Es por eso que probamos e hicimos una lista de los 15 mejores temas de Conky para su escritorio Linux que puede instalar ahora mismo para que su Conky se vea más atractivo y único.

1. Conky Orange

Conky Orange es una variante de una de las series de temas más populares. Hay otras variantes diferentes de este tema del mismo autor, como Conky Red, Conky Gray, etc. Los elementos de este tema son muy modernos y elegantes. Muestra diferentes parámetros del sistema en el visualizador tipo reloj de reloj redondeado.

Reloj, calendario, estado de la CPU, uso de memoria, actividad de red, etc. se pueden mostrar con este tema. El color base es gris, mientras que usa un acento naranja para resaltar los puntos clave. Los usuarios pueden personalizar los anillos del visualizador editando los scripts LUA y Conky.

Descargar

2. Conky Chronograph Station

Como su nombre lo indica, sigue un lenguaje de diseño con estilo de cronógrafo para mostrar diferentes parámetros del estado de su sistema. El hermoso visualizador se parece a un reloj cronógrafo suizo moderno. Muestra la hora, la fecha, la actividad de la CPU, el uso de la memoria, la temperatura y otros aspectos del sistema dentro del dial del reloj.

Cada parámetro tiene su indicador de cuadrante. Incluso puede mostrar las actualizaciones del clima de AccuWeather con hermosos elementos gráficos. Los objetos transparentes con un tono blanco se ven hermosos en cualquier entorno de escritorio.

Descargar

3. Conky Colors

Conky Colors es un hermoso tema con una interfaz de usuario moderna. Puede configurar diferentes acentos de colores para que coincidan con su fondo de pantalla. El tema blanco estándar siempre está aquí, que se ve elegante y con clase. La característica principal de este tema es el uso de diferentes íconos contextuales. El conjunto de iconos actualizado se mostrará con parámetros como música, ubicación de IP, calendario, etc.

Cuenta con indicadores de marcación de reloj para mostrar el estado del procesador, el uso de la memoria, el uso del disco y otra información de estado diferente. Este script de Conky admite muchos idiomas europeos, incluidos alemán, polaco, ruso, español y ucraniano. Por lo tanto, cualquiera que no sepa inglés puede modificar el script y personalizarlo en consecuencia.

Descargar

4. Future Blue Conky

Este es un tema bastante antiguo para Conky. Se actualizó por última vez hace casi nueve años. Pero se ve tan genial y funcional que no pude evitar incluirlo en la lista. Tiene un aspecto futurista pintado sobre él. Al instalarlo en su escritorio, tendrá ganas de trabajar en una tecnología extraterrestre como en algunas películas de ciencia ficción de Hollywood.

Los elementos visuales tienen un refrescante tono azul hielo. La fuente está estilizada para que pueda combinarse fácilmente con el diseño general. Este Conky incluso admite el reproductor multimedia Exaile para mostrar información de la canción. Los desarrolladores estaban planeando traer otro soporte para reproductores multimedia, pero el proyecto se ha suspendido ahora. Además es completo y estable para que no necesite preocuparse por el soporte del desarrollador.

Descargar

5. AutomatiK

AutomatiK es un tema de Conky que no necesita configurar abriendo el archivo de script Conky. Este tema escanea automáticamente los componentes de hardware de su computadora y configura el Conky en consecuencia. Todo sucede automáticamente, y esta es la característica clave de este tema. Admite diferentes idiomas, incluidos japonés, francés, italiano, alemán, portugués, etc. y traduce los componentes de Conky en su idioma cuando los necesita.

Puede escanear su distribución de Linux, velocidad de CPU, número de núcleos, tipo de GPU, unidades montadas y varias otras cosas. Si hace clic presionando la tecla Alt, puede mover fácilmente los widgets alrededor de su escritorio. Es compatible con AMD y Nvidia GPU. Tiene diferentes componentes visuales hermosos para elegir.

Descargar

6. GoogleIntegratedSystemConky

Este es seguramente un nombre grande y extraño, pero al igual que su nombre, tiene una larga lista de funcionalidades. Los elementos gráficos y la interfaz de usuario general son muy llamativos y hermosos. El aspecto principal de este tema es la integración de algunos servicios de Google. Puede mostrar los próximos eventos desde su Google Calendar. También puede administrar su lista de tareas creadas con otra aplicación popular Google Keep con este tema directamente en su escritorio.

La integración con RSS es una característica adicional pero es útil. La configuración general está organizada de tal manera que puede echar un vistazo a su próxima agenda justo después de haber iniciado sesión en su escritorio Linux. Los estados del sistema como hora, fecha, carga de CPU, uso de memoria, etc. también están disponibles en este tema.

Descargar

7. Hightech Conky

Este tema te traerá la sensación de mirar el tablero de una nave espacial de alta tecnología que solo puedes ver en los cines. Utiliza muchos elementos visuales e íconos para darle un aspecto completamente futurista. Algunos de ustedes pueden encontrar una configuración un poco compleja. Pero puede configurarlo según sus necesidades y hacer algunos espacios.

El control del reproductor multimedia Now Playing viene con este tema es bastante útil. Los tonos azul neón de las barras de progreso y los indicadores aportarán un aspecto elegante y con clase a su escritorio. También hay un área de widgets para carpetas donde puede organizar bellamente las carpetas y accesos directos que necesita con tanta frecuencia.

Descargar

8. Conky Grapes

El acento rosado oscuro en los círculos grises se parece a las uvas jugosas. Este es un tipo de esquema de color que nadie saldrá mal con esto. Configurarlo con un fondo de escritorio claro y un tema claro le da un aspecto relajante a su máquina Linux. Este tema mostrará todos los parámetros relevantes y útiles en anillos dinámicos.

El número máximo de visualización del núcleo de la CPU y del sistema de archivos está limitado a 8 núcleos y 3 sistemas de archivos, respectivamente. También muestra advertencias de alta temperatura y poco espacio en el disco en acento naranja o rojo según la condición. Si no le gustan los colores predefinidos, tiene la opción de configurar los colores según su elección editando el script.

Descargar

9. Conky Calendar

Este es un tema útil de Conky con un simple calendario de escritorio. Hay diferentes otros temas disponibles que pueden mostrar la hora y la fecha. Pero aquellos que quieran ver la vista completa del mes del calendario definitivamente lo amarán. Fue un proyecto personal del desarrollador para su amigo. Pero más tarde, ganó mucha popularidad, y lo subió para uso público.

Este tema mostrará el mes en formato horizontal con los reflejos de color para el día actual. También tiene una opción para mostrar su cita favorita con el calendario. Sería sorprendente si la cita pudiera actualizarse al azar, ¿verdad? Puede instalar una herramienta llamada Fortune para que esto suceda. La página de descarga tiene una guía detallada sobre esto.

Descargar

10. Revolutionary Clock

Este es otro reloj para el Conky. Mostrará la hora actual, la fecha en una esfera de reloj con estilo de cronógrafo. Hay varios otros diales pequeños dentro del dial grande para mostrar el uso de la CPU, el estado de la memoria y la capacidad de almacenamiento. Tiene un diseño minimalista que se ve muy limpio y elegante.

Los elementos transparentes pueden combinarse fácilmente con cualquier tipo de fondos de pantalla. El reloj viene en algunas variedades según el tamaño. Estos son HD, Midi, Mini y SuperMini. Lo único de este Conky es que el anillo de marcación es dinámico. No tiene una posición de inicio fija. Más bien se mueve en función del tiempo mientras se expande circunferencialmente.

Descargar

11. Victor Conky

Si está harto de ver la misma interfaz de usuario redondeada para la mayoría de los temas, entonces este tema debería recibir su favor. Victor Conky tiene una forma hexagonal no convencional de elementos visuales. Trae algunos widgets potentes para mostrar estadísticas de la computadora. Este tema muestra la hora, fecha, carga del procesador, uso de memoria, etc.

El desarrollador ha publicado en tres formas diferentes para que no necesite configurarlo en su tamaño adecuado. Las variantes pequeñas, medianas y grandes también son compatibles con Arch Linux, lo que será útil para muchos usuarios. Puede aplicar este tema ejecutando el script de instalación o configurando manualmente, lo cual es altamente recomendado por el desarrollador.

Descargar

12. Sci-Fi HUD

Este tema de Conky para Linux se asemeja al Heads Up Display o HUD de un avión. Los elementos visuales tienen un aspecto futurista pintado sobre ellos. Tal vez estos aspectos hicieron que el desarrollador lo nombrara así. De todos modos, el tema tiene un poco de complejidad en la interfaz de usuario. Pero la configuración general está muy pulida. Es por eso que se ha convertido en uno de los temas más hermosos disponibles para configurar su Conky.

Tiene un indicador de cuadrante individual para cada uno de los núcleos de la CPU. Esta es una característica poco convencional pero útil. Además de mostrar los parámetros típicos de Conky como hora, fecha, estado de la memoria, información meteorológica, tiene un espacio separado para mostrar la imagen de perfil del usuario. Esto se ve muy bien, aunque siempre tienes la opción de cambiar cualquier cosa con la ayuda del script Conky.

Descargar

13. Minimalis Conky

Pensé que no es posible encontrar un tema de Conky que sea minimalista y hermoso al mismo tiempo. Pero este demostró completamente que estaba equivocado. Muchos de ustedes, incluido yo, queremos ese tema, que no ocupa mucho espacio en el escritorio, sino que muestra todos los parámetros útiles en texto fácilmente legible.

Puede configurar fácilmente este Conky orientado verticalmente y dejarlo en el lado izquierdo o derecho del escritorio sin distraer sus ojos. Muestra el nombre de los procesos individuales en ejecución, así como su uso de CPU y RAM. Esto es útil cuando desea saber qué proceso está causando estrés en su sistema.

Descargar

14. Equalizer Conky

No te confundas con el nombre. Debido a que este tema no visualizará el ecualizador de su reproductor multimedia ni le permitirá sintonizar los altos y bajos de la canción que está reproduciendo. En su lugar, mostrará los parámetros comunes del estado de su sistema con algunas barras verticales que se ven exactamente como una visualización de ecualizador.

Cada una de las barras de estado se divide en cinco partes iguales. Por lo tanto, no obtendrá el número exacto simplemente mirando las barras. Pero los números exactos también se mostrarán debajo de las barras, y por lo tanto no creará ningún problema.

En cambio, el tono verde de las barras con reflejos rojos se verá hermoso en cualquier tipo de configuración de escritorio. Opcionalmente, puede configurarlo con un fondo de pantalla como la imagen adjunta para obtener un aspecto envolvente.

Descargar

15. Infinity Dark

Infinity Dark es un hermoso Conky que prioriza la hora y la fecha. El desarrollador incluyó la fuente Monofur con este tema, lo que hace que la fecha y la hora sean aún más vibrantes. Este tema utiliza el conjunto de iconos de Entypo para visualizar el uso del disco, la actividad de la red, etc. También muestra la carga de la CPU, el uso de RAM y el tiempo de actividad del sistema.

En la última actualización, el desarrollador agregó soporte para mostrar la lista de tareas. Será útil para muchos usuarios aumentar la productividad. Este tema tiene una opción para mostrar la imagen de perfil del usuario en forma circular. La configuración general proporciona un aspecto sólido y funcional de Conky.

Descargar

Configuración de cosas y personalización

La herramienta Conky original extrae información diferente de su sistema Linux, mientras que los temas le indicarán que los muestre de manera atractiva. Si eres un usuario profesional, es posible que desees crear tus propios temas para reflejar tu personalidad en tu escritorio. Pero no es una forma agradable de personalizar Conky para la mayoría de los usuarios.

Si es un principiante, no se desanime porque hay muchos temas disponibles gratuitamente en Internet. Los mejores pocos que has visto en la lista anterior. Ahora, mientras ha descargado su tema favorito, es hora de aprender a configurarlo y personalizarlo.

Instalación

La instalación es más fácil que configurarlo. No importa qué distribución de Linux esté utilizando, puede instalarla de todos modos. La forma más fácil de instalar esto es mediante la ventana de terminal. Simplemente abra la aplicación Terminal desde el iniciador o use el atajo de teclado para iniciarla. Luego, escriba los siguientes comandos uno por uno mientras está conectado a Internet. En unos momentos, instalará la herramienta de monitoreo del sistema.

$ sudo apt-get install conky-all

Si encuentra algún problema al instalar Conky con el Terminal, siempre puede usar el método de instalación manual. Ahora tiene que iniciar Conky escribiendo el siguiente comando.

$ conky

Después de haber lanzado Conky con éxito, se verá algo así como la imagen de arriba, que ni siquiera se parece a lo que has visto en la lista de temas anterior. Ahora es el momento de vestirlo con temas.

Instalación de Conky Manager

Conky Manager es una herramienta de configuración de terceros. Por supuesto, puede configurar Conky sin esta herramienta. Pero esta herramienta tiene una interfaz gráfica de usuario que facilitará la personalización del aspecto. Incluso los principiantes pueden personalizar los temas con esta herramienta. Para instalar, abra la ventana Terminal nuevamente y escriba el siguiente código. Instalará el repositorio Mark pcnetspec PPA en su sistema.

$ sudo add-apt-repository ppa:mark-pcnetspec/conky-manager-pm9

Después de esto, escriba el siguiente código para instalar la herramienta.

$ sudo apt-get install conky-manager

Después de la instalación exitosa, la herramienta se agregará a su lista de aplicaciones, que se puede abrir con el iniciador.

Aplicando Temas Deseados

Conky depende del archivo .conkyrc para la opción de configuración. Este archivo generalmente viene con el archivo de tema descargado. Entonces, antes de instalar cualquier tema de Conky, actúa de acuerdo con el archivo /etc/conky/conky.config para mostrar el aspecto predeterminado.

Después de descargar el archivo de tema archivado, extráigalo en su escritorio. Habrá un archivo de texto con algunos recursos adicionales o incluso un manual de instalación. Cambie el nombre del archivo de texto con Anything. conkyrc y muévelo a tu carpeta de inicio.

Después de colocar el archivo Conky en su lugar, inicie nuevamente para ver los cambios. Puede personalizar el tema usando diferentes variables dentro del archivo Conky usando su editor de texto .

Si desea manejar esto utilizando el Administrador de Conky, debe colocar el archivo ~ / Anything.conkyrc renombrado dentro de la carpeta ~ / .conky . No te confundas La carpeta ~ / .conky se creó automáticamente mientras terminaba de instalar Conky Manager.

Ahora abra el Administrador de Conky y verá que el nuevo archivo de tema de Conky se carga automáticamente dentro de la herramienta. Desde aquí, puede seleccionar cualquier tema de Conky y editar los parámetros utilizando la interfaz gráfica de usuario o el editor de texto clásico.

Algunas personas pueden encontrar un trabajo pesado descargar todos esos temas de Conky y configurarlos. Pero para que su escritorio se vea hermoso y productivo, creo que vale la pena el tiempo que pasará después. Aquellos que ya son usuarios de Conky deberían probar algunos de la lista anterior.

Sentirá que su escritorio tiene una nueva vida. Como dijimos anteriormente, hay una gran cantidad de temas disponibles, y esta es la razón por la cual algunos buenos temas pueden quedar sin contar. Por lo tanto, puede sugerir su tema favorito en la sección de comentarios para que otros lo sepan.