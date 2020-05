Los 20 mejores widgets de Android para mejorar tu pantalla de inicio

El widget es una de las partes inevitables del sistema Android. Debe ver la hora, la fecha, el clima, etc. en una parte particular de la pantalla de inicio que no es como una aplicación. Los widgets están diseñados para hacer que algunas de nuestras tareas sean más fáciles y rápidas.

Existen diferentes categorías, y las funciones se basan principalmente en lo que necesita con más frecuencia. Por ejemplo, ver la hora y la fecha o escuchar música. Tenemos que hacer este tipo de tareas con tanta frecuencia que es más cómodo acercarlas a nuestros dedos.

Es por eso que necesita algunos Widgets, y hoy vamos a hablar sobre los mejores de Android que puedes probar.

Los mejores widgets de Android que no debes perderte

20 Widgets de Android que he elegido de diferentes categorías. Encontrará widgets para clima, reloj, calendario, música, batería, linterna, tarea, todos y otros. Todos son de uso gratuito e incluyen muchas funciones personalizables. Con suerte, encontrará uno perfecto para su pantalla de inicio, y debe buscar la información para eso. Por lo tanto, dedica unos minutos a aprender las funciones y disfruta de su rendimiento.

1. Weather & Clock Widget para Android

Su pantalla de inicio no estará completa sin un widget de clima y reloj. Es Weather & Clock Widget para Android, un widget popular y completamente marcado. Te permitirá personalizar la mayoría de las opciones que incluye. Puede elegir el diseño del widget de una colección. Además, es posible cambiar el color y el tamaño del mismo. Parece interesante, ¿verdad? Tiene muchas más características impresionantes también.

Características importantes:

Le pedirá que active el GPS de su dispositivo para que pueda detectar automáticamente la ubicación.

Obtendrá el informe del tiempo por hora con la mayor precisión.

Puede buscar la ubicación desde el motor de búsqueda por su nombre o código postal.

Le mostrará el estado del tiempo para los próximos 10 días.

Verá la temperatura con su unidad Celsius o Fahrenheit.

Puede personalizar el tamaño, la fuente y la forma del reloj.

Descargar

2. Plug In Music Widget

También debe tener un hermoso widget de música en la pantalla. Para eso, puedes probar el widget Plug In Music. Con todas las funciones y actualizado automáticamente mejorará la bondad de su experiencia musical. Ahora, no tiene que encontrar la aplicación de música y elegir su canción favorita para disfrutar.

Disfrute de una experiencia musical de un toque. También puede personalizar la lista de reproducción, y este widget seguirá su comando al reproducir música por usted.

Características importantes:

Simplemente configure una cantidad de canciones en una lista y las reproducirá por usted.

Te permitirá usar un fondo transparente para más diversión.

Puede usar la tecla de volumen para ir a la canción siguiente o anterior.

Para los auriculares, se ajustará automáticamente a su volumen cómodo.

Dejará de reproducir música justo cuando desconecte los auriculares.

Es un widget de música de tamaño pequeño compatible con varias plataformas.

Descargar

3. Reloj

Conoce el mejor widget de reloj de Android, que se llama Reloj. Un reloj es imprescindible en su pantalla de inicio. Debido al reloj en el teléfono en nuestras manos, la necesidad de un reloj de pared está por terminar. Sin embargo, se ha convertido en el más utilizado, ya que incluye toneladas de opciones personalizables.

Puede cambiar la forma, el tamaño y el color del reloj si lo desea. Además, puede cambiar la ubicación simplemente tocando mucho y arrastrarlo a su lugar correcto.

Características importantes:

Puede configurar alarmas con unos pocos toques.

Puede personalizar el sonido de la alarma y otras opciones.

Mostrarle la hora de cualquier lugar del mundo.

Puede configurar el temporizador y usarlo como cronómetro con este widget.

Puede emparejar este widget con un dispositivo con sistema operativo.

Descargar

4. Calendar Widget Month + Agenda

El siguiente es el mejor widget de calendario de Android, y debes saber que los widgets de calendario son otra herramienta imprescindible para tu pantalla de inicio. Bueno. Puede mantener la agenda y tener todos los informes de calendario. Además, puede personalizarlo y cambiar la perspectiva del mismo. El uso es gratuito, pero debe pagar para tener acceso a sus funciones premium.

Características importantes:

Muestra eventos del calendario de Outlook y el calendario de Google.

Recibirá una notificación de los eventos que guarde en Facebook y otras redes sociales.

Le recuerda los días que marca para cumpleaños y aniversario.

Mostrará todas las vacaciones internacionales con la marca roja.

Este widget está diseñado al igual que el widget de calendario HTC.

Descargar

5. Gauge Battery Widget

Si cree que el widget de batería predeterminado de su dispositivo no es bueno para ver y algo nuevo podría ser mejor, entonces debes poblarlo. Este widget de batería eficiente está diseñado con una interfaz de usuario moderna y toneladas de funciones útiles. Siempre le mostrará cuántas horas puede usar su dispositivo con el resto de la energía. Además, puede ver el porcentaje de la energía disponible cuando está cargada e incluso cuando no lo está.

Características importantes

Incluye 3 tamaños diferentes y gráficos visuales de alta calidad.

En la barra de estado, muestra la temperatura y el voltaje.

También puede ver el estado de la batería en la barra de estado.

Le muestra cuántas horas puede usar aplicaciones particulares con la carga restante.

Toneladas de opciones de color de widget configurables están disponibles aquí.

Descargar

6. Sense Flip Clock & Weather

Permíteme presentarte otro widget del clima que puede darle a tu pantalla de inicio un aspecto perfecto. Es Sense Flip Clock & Weather, un widget personalizable con todas las funciones. Puede ver el detalle del clima y el reloj. Puede cambiar el tamaño, la forma, el color del widget y el diseño del reloj. Puede configurar tanto el reloj analógico como el digital. Además, le permite diseñarlo con toneladas de animación, pegatinas y texto.

Características importantes:

Puedes elegir un widget de 3 tamaños diferentes.

Incluye instalaciones de alarma, cronómetro y recordatorios.

Se mostrarán los iconos para la próxima alarma y cronómetro.

Hay varias máscaras de widgets disponibles para usted.

Proporcionará actualizaciones automáticas del clima con el informe del próximo día 7.

Este widget muestra la temperatura con unidades Celsius y Fahrenheit.

Descargar

7. Indicador de nivel de batería

Eche un vistazo a la mejor aplicación de información de batería disponible para Android Widgets. Se llama Indicador de nivel de batería del equipo de desarrolladores de M2Catalyst. Está repleto de toneladas de funciones útiles que proporcionan información crítica sobre la batería del dispositivo.

Es de uso gratuito y funciona con recursos del sistema muy limitados. Tendrá total libertad para elegir entre seis diseños diferentes de widgets de batería en vivo. También viene con accesos directos y botones de alternancia rápida para acceder a la configuración del teléfono rápidamente.

Características importantes:

Más de veintisiete idiomas son compatibles con este widget de batería.

La interfaz de la herramienta es ampliamente accesible y viene con hermosos temas y patrones de color.

Muestra el porcentaje actual de la batería y las estadísticas de uso con gráficos de acuerdo con la tasa de consumo de la aplicación.

Puede crear un widget personalizado que muestre datos diferentes, como porcentaje de batería, temperatura, duración restante de la batería, tiempo de espera, historial, etc.

Permite configurar notificaciones y alertas sobre las condiciones de la batería, como problemas de temperatura, carga baja, carga completa, estado crítico de la batería, etc.

El widget puede hacer accesos directos de un toque a todas las utilidades y configuraciones del dispositivo.

Descargar

8. Widget de cuenta regresiva

No te perderás ningún evento importante en la vida si comienzas a usar Countdown Widget. Es una aplicación de widget de conteo ampliamente personalizable con hermosos efectos visuales y temas coloridos. Este es uno de los mejores gratuitos de Android que puedes descargar de PlayStore. Countdown Widget es de uso gratuito con anuncios en la aplicación. Siempre puede actualizarlo a premium para experiencias sin publicidad. Permite contar en el formato de días, semanas, meses y también le permite contar hasta un día específico de elección.

Características importantes:

Los widgets son ampliamente personalizables, y los usuarios son libres de implementar sus propios estilos.

Es compatible con una amplia gama de dispositivos Android y está optimizado tanto para teléfonos como para tabletas.

Puede encontrar eventos importantes directamente desde los widgets y también proporciona notificaciones inteligentes.

Permite importar fechas y eventos importantes desde las aplicaciones de calendario.

Puede ajustar el tamaño de los widgets y organizarlos libremente en la pantalla de inicio.

Funciona en la mayoría de los dispositivos Android y consume una cantidad sorprendentemente pequeña de recursos.

Descargar

9. Ticktick: Tareas, planificador de listas, recordatorio y calendario

Administrador de tareas y tiempo popular puede ser una parte muy útil de su sistema Android. Es Ticktick. Mantener planificadores diarios, listas de tareas, recordatorios y horarios es esencial para cualquier persona ocupada. Si eres una persona con un horario apretado, entonces deberías probarlo para hacer las cosas más fáciles y fluidas que antes.

Este widget puede ayudarlo a tener un acceso muy rápido a todas estas cosas y a funcionar como los mejores de calendario de Android. Además, puede personalizarlo como lo desee.

Características importantes:

Hecho con un diseño muy iniciativa y una interfaz de usuario simple.

Puede sincronizarlo a través de la web, otros dispositivos Android, Mac y PC también.

La toma de tareas con un solo clic con funciones de comando de voz está disponible

Puede disfrutar de instalaciones como alarma, recordatorio, calendario, etc.

Puede compartir listas y otros elementos colaborando con otros.

Los temporizadores de baile y los rastreadores de hábitos también están ahí para ti.

Descargar

10. UCCW – Ultimate Widget personalizado

Si quieres probar el mejor fabricante de widgets de Android, entonces debes optar por UCCW, que conocemos como el Ultimate Custom Widget. Solo enfoca tu gusto y crea tu propio widget de esa manera. Esta aplicación incluye un gran conjunto de herramientas de edición que puede usar para diseñar widgets para diferentes propósitos, como un reloj, informes meteorológicos, linterna, batería, etc. Por lo tanto, esta sería la mejor opción para decorar su pantalla de inicio.

Características importantes:

Le permite cambiar la forma y el tamaño de los widgets.

Es muy fácil agregar texto, calcomanías y emojis a los widgets.

Hay una gran tabla de colores desde donde puede cambiar el color de los widgets.

Le permite configurar los widgets en cualquier lugar que desee.

Muchos objetos gráficos como pastel, código de barras, etc. están disponibles para usar en los widgets.

Descargar

11. Reloj transparente, Clima, Pronóstico y Radar

Si está buscando el widget de reloj más útil, pruebe Transparent Clock & Widget. Esto también se conoce como uno de los mejores widgets del clima para usuarios de Android. Te mostrará el pronóstico del tiempo más preciso en tu lugar. Además, si desea conocer las condiciones climáticas de cualquier otro lugar, esta aplicación también se lo mostrará.

Realizará un seguimiento de su ubicación automáticamente y recopilará el estado del tiempo de la estación meteorológica más confiable para usted. Por lo tanto, no tiene que correr sin paraguas en un día lluvioso, y también puede tomar precauciones para las tormentas peligrosas u otros desastres naturales.

Características importantes:

Mostrarle que el informe meteorológico total incluye la temperatura, la humedad, la probabilidad de lluvia o tormenta, la velocidad del viento, etc.

Le permite conocer el estado del tiempo para los próximos 7 días.

Te mostrará la hora del amanecer y el atardecer.

Puede consultar la imagen del radar para obtener un mejor informe meteorológico.

Un motor de búsqueda activo está disponible para encontrar el lugar pronto de lo que desea saber sobre el estado del tiempo.

Descargar

12. Calendario DigiCal

Puede diseñar la pantalla de inicio de su teléfono con el mejor widget de calendario de Android, que conocemos como Agenda Calendario DigiCal. Es un widget de calendario muy flexible con todas las características necesarias relacionadas con él.

Puede utilizar el planificador diario incluido para poder realizar sus tareas diarias con una planificación adecuada. Además, esta aplicación te permitirá cambiar la forma y el diseño para decorar la pantalla de inicio como quieras. Las otras características de esta aplicación también son impresionantes, y pronto te encantará usarla.

Características importantes:

Le permite usar cualquiera de las 7 vistas de agenda limpias y eficientes.

Si prefiere más personalización, tiene muchas funciones para eso.

Puede usar cualquiera de los 6 widgets de calendario con diferentes diseños y tamaños.

Te mostrará el pronóstico del tiempo global.

Si no le gusta el color del widget, no se preocupe. Hay 42 opciones de color diferentes disponibles aquí.

El tema oscuro del diseño material está aquí de forma gratuita para ahorrar más energía y hacerla visible por la noche.

Descargar

13. Batería HD

Ahora, puede disfrutar de su tiempo escuchando música, jugando juegos de Android y viendo vídeos sin pensar en la batería. Este widget ayudará a su dispositivo a mantener la energía de la batería de larga duración. Además, esta aplicación de ahorro de batería le mostrará el porcentaje de batería para recordarle sobre la carga de su dispositivo.

Te mostrará cuántas horas puede reproducir música, ver un vídeo y usar otras aplicaciones como Facebook, Instagram, etc. Debe estar impresionado con las otras características de esta aplicación.

Características importantes:

Le muestra toda la información de la batería en un solo lugar.

Puede usar el modo oscuro con este widget para ahorrar batería.

Hará un cuadro del uso diario promedio de la batería y se lo mostrará.

Mientras se carga, este widget le mostrará cuánto tiempo necesita cargarse.

Este widget está diseñado con una interfaz de usuario muy simple y se puede calibrar.

Descargar

14. Google Calendar

Si desea mantener limpia su pantalla de inicio, aún teniendo actualizaciones de hora y fecha, esta es la mejor opción para usted. Solo usa el widget de Google Calendar. De lejos, es el mejor widget de Calendario de Android con la mayor cantidad de usuarios.

Creo que no tengo que presentarte a Google. Cuando proviene de Google, puede estar seguro de su mejor rendimiento sin duda. Para mantenerse actualizado en el calendario, puede elegir un diseño de calendario diferente de una larga lista.

Características importantes:

Puede hacer horarios y recibir notificaciones de eso.

Hay una opción para mantener sus tareas pendientes en esta aplicación.

Una forma rápida de ver las fechas por semana, mes y año desde el widget.

Una forma directa de buscar vuelos, hoteles y otras cosas está disponible aquí.

Con este widget, puede usar el tema oscuro para cambiar la perspectiva de su dispositivo.

Le permite cambiar el estilo de cuadrícula del calendario muy fácilmente.

Descargar

15. El clima de hoy: widget, pronóstico, radar y alerta

Si desea una vista rápida de las condiciones climáticas más auténticas y actualizadas, consulte el Clima de hoy. Proporciona uno de los widgets meteorológicos más populares de la historia. Esta aplicación meteorológica recopila información de las 10 fuentes de pronóstico meteorológico más confiables.

Es personalizable con numerosas opciones de datos sobre el clima local e internacional. Le encantarán sus efectos visuales junto con una presentación detallada en un paquete tan pequeño.

Características importantes:

Proporciona pronósticos meteorológicos de todo el mundo con capacidades de visualización rápida.

Proporciona información precisa sobre el amanecer, el atardecer, el cambio repentino de clima, la noche de luna llena, la noche de luna nueva, etc., para que nunca te pierdas los hermosos momentos.

Proporciona notificaciones meteorológicas diarias con alertas para un cambio repentino de clima y emergencias.

La aplicación está integrada con un radar meteorológico que muestra pronósticos meteorológicos en tiempo real y modelos visuales de la tierra.

Encontrará informes detallados, como humedad, punto de rocío, presión de aire, temperaturas, etc. en los diseños personalizables y el conjunto de widgets.

Funciona con recursos limitados del sistema y no ralentiza el sistema.

Descargar

16. Fancy Widgets

Dale un nuevo aspecto a tu pantalla de inicio con Fancy Widgets. Es un paquete de widgets que consta de clima, reloj, ubicación, fecha y widgets de batería. Esto te ayuda a personalizar tu dispositivo Android libremente. Viene con uno de los mejores widgets de reloj de Android. Esta aplicación es fácil de usar y la interfaz de usuario es ampliamente accesible. Es de uso gratuito y no incluye condiciones ocultas. La aplicación requiere acceso GPS y conexión a internet.

Características importantes:

Viene con relojes de estilo digital y analógico con formatos de fecha y hora personalizables.

Obtiene actualizaciones de ubicación del GPS y también se puede seleccionar mediante una búsqueda por nombres o códigos postales.

Recibirá notificaciones de temperatura en tiempo real y alertas de emergencia por clima severo.

Permite cambiar el tamaño de los widgets y los diseños de máscaras. También es compatible con la copia de seguridad / restauración fácil para la configuración del widget.

Proporciona información sobre el nivel de la batería y notificaciones de estado de carga.

Viene con un calendario interactivo con fases lunares y soporte de ubicación múltiple para reloj y clima.

Descargar

17. Notas adhesivas + widget

Tomar notas de las tareas diarias siempre es útil para mantener una vida programada. Sticky Notes + Widget es una aplicación que te permite organizar una variedad de widgets basados ​​en notas en la pantalla de inicio de tu dispositivo.

Es una aplicación ligera para tomar notas y tomar notas que administra widgets interconectados para Android de forma gratuita. Los widgets también están habilitados con sincronización en la nube. Esta herramienta viene con integración de anuncios para apoyar a los desarrolladores. Es de fácil acceso y no consume muchos recursos del sistema.

Características importantes:

Puedes jugar con diferentes estilos y colores de fuente en los widgets de la página de inicio.

La aplicación viene con protección de contraseña estándar para la seguridad de los datos.

Permite tomar notas escritas a mano y también ofrece la opción de dibujar las notas.

Los widgets son completamente personalizables y los usuarios pueden cambiar su tamaño.

Puede ajustar sus efectos visuales como la transparencia y organizar las carpetas.

La aplicación presenta opciones de edición de texto, desplazamiento y uso compartido directamente desde los widgets.

Descargar

18. KWGT Kustom Widget Maker

Kastom Industries trae el mejor fabricante de widgets de Android para ti, y es KWGT. Puede crear sus widgets de cualquier función, batería, reloj, clima y linterna. También puede crear un widget de reloj personalizado, como un reloj digital o analógico.

Esta aplicación también le proporcionará las infinitas posibilidades para crear y diseñar sus propios widgets. ¿No te parece impresionante? Puede consultar más funciones de esta aplicación para obtener más información al respecto.

Características importantes:

Esta aplicación incluye más de miles de widgets en la sección destacada de forma gratuita.

Puede probar widgets con diferentes formas como redondo, ovalado, triángulo, rectángulo, estrella, etc.

Es fácil probar transformaciones de volteo 3D y textos sesgados.

Este creador de widgets incluye barras de progreso similares a las de zooper.

Muestra notificaciones de la barra de estado y gráficos vectoriales escalables.

Es muy fácil cambiar fuentes, colores, tamaños y muchas otras opciones.

Descargar

19. Texto Minimalista: Widgets

Si desea probar un widget de texto, entonces debo recomendar el texto minimalista. Esta aplicación proporciona toda la información escrita de una manera muy minimalista. Además, mostrará la información de hora, fecha, batería y clima que se muestra en la pantalla.

Puede aprender el tutorial sobre el uso y la formación a partir de los vídeos de YouTube de la misma compañía que ha producido esta aplicación. Además, esta aplicación incluye toneladas de funciones fácilmente personalizables utilizando los editores de diseño.

Características importantes:

Esta aplicación admite casi todos los idiomas conocidos además del inglés.

Esta aplicación de pequeño tamaño nunca perjudica el rendimiento de su dispositivo al ocupar demasiado espacio.

Este widget te permitirá disfrutar del acceso a la tarjeta SD.

Incluye opciones de representación automática y admite variables wifi.

Utilice editores de diseño para personalizar diferentes tiempos.

Le permite cambiar el tamaño de los widgets con mucha facilidad.

Descargar

20. Widget de linterna

Por último, es un widget de linterna, algo muy útil que puede ser una fuente rápida de luz en una situación de oscuridad en todas partes. Puede mantener el widget cerca de su dedo si realmente no le gusta la oscuridad de la noche.

Este widget pequeño y eficiente utiliza la linterna de la cámara de su dispositivo para encender la linterna. También puede personalizar la relación de luz simplemente tocando el widget durante un poco de tiempo. ¿Todavía no está convencido? Entonces deberías buscar más detalles aquí.

Características importantes:

Necesitará acceso para usar la linterna de la cámara.

Pesa menos de 30 KB, por lo que puede llamarlo el widget más ligero de la historia.

Una pulsación es suficiente para encender la linterna.

Ninguna aplicación parecerá matar tu tiempo cuando iluminar tus alrededores es esencial para ti.

Descargar

Todos los widgets que ha conocido aquí se pueden instalar gratuitamente desde PlayStore y usar en su pantalla de inicio. Pero algunos de ellos pueden pedirle que pague por la versión premium. Entonces, si crees que tener más instalaciones te ayudaría, entonces adelante.

Sin embargo, debe ver que hay widgets para diferentes propósitos, como un reloj, clima, calendario, batería, etc. No sé cuál necesita más. Por lo que no puedo sugerirles, algunos Widgets particulares que creo que son los mejores Widgets de Android. Entonces, piense en cuál o dos debe tener cerca de sus dedos y pruébelos.

Por favor, infórmeme si no he incluido ningún widget que considere que es muy eficiente y útil para ayudar a otros a encontrarlo. Gracias de antemano.