Monument Valley 2 está gratis en Android para descargar en Play Store

Si estás atrapado en cuarentena y no puedes encontrar cosas que hacer para pasar el tiempo, jugar es uno de los mejores pasatiempos que puedes tener. Además, muchos desarrolladores de juegos están haciendo que sus juegos sean gratuitos u ofrecen grandes descuentos para ayudar a que más personas accedan a sus juegos.

Monument Valley 2 es uno de mis juegos de rompecabezas favoritos de todos los tiempos para jugar en un teléfono inteligente, y lo he mencionado varias veces en artículos, y ahora, el desarrollador detrás del juego lo ha puesto gratis para para Android para descargar en Play Store.

El juego trae un mundo de aspecto surrealista y lo que tienes que hacer en su mayor parte, es resolver acertijos aprovechando la geometría del nivel y encontrando formas de sortear obstáculos y llegar al punto de salida del nivel. Recomendaría jugar los juegos con los auriculares puestos porque la banda sonora para Monument Valley 2 es excelente y definitivamente te transportará a un lugar mágico, lejos de los problemas diarios de la vida en cuarentena.

El juego es técnicamente una secuela del aclamado “Monument Valley”, pero no está relacionado (en términos de la historia) con su precuela, por lo que no te perderás nada si nunca has jugado el juego original.

Esta promoción parece haberse hecho sin ninguna fanfarria o anuncio, ahora es simplemente gratis. No estamos seguros de si la aplicación tiene descuento en todos los mercados, pero definitivamente es gratis en Los estados Unidos y México, por lo cual debería ser gratis en todos los países durante los próximos siete días.

Ya sea que te hayas quedado sin juegos en medio de la pandemia, o simplemente nunca lo hayas jugado cuando salió en 2017 , ahora es tu oportunidad de disfrutar de un gran título móvil sin perder un solo centavo.

Así que, ¡que esperas! Descarga Monument Valley 2 desde la Play Store