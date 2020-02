Muere Larry Tesler el inventor de “Copiar y Pegar” a los 74 años

Larry Tesler, el pionero de Silicon Valley que creó los conceptos informáticos ahora todos conocemos como “cortar”, “copiar” y “pegar” murió a la edad de 74 años. Larry facilitó el uso de las computadoras durante generaciones como defensor de lo que llamó “edición sin modo”. Lo que permitía al usuario no tener que usar un teclado para cambiar entre modos para escribir y editar.

Tesler nació en Nueva York asistiendo a la Universidad de Stanford, en la cual recibió el título en matemáticas en 1965. En 1973, se unió al Centro de Investigación Xerox Palo Alto, una división de la compañía de copiadoras que trabajó en la creación de productos informáticos. Allí, fue pionero en conceptos que ayudaron a que las computadoras fueran más fáciles de usar. Eso incluía conceptos tales como mover texto a través de cortar y pegar e insertar texto haciendo clic en una sección y simplemente escribiendo.

Continuó su labor cuando se unió a Apple en 1980, trabajando en una variedad de productos, incluida la computadora Lisa, el asistente digital personal Newton y el Macintosh. Después de dejar Apple en 1997, cofundó una compañía de software educativo y ocupó cargos ejecutivos en Amazon, Yahoo y el servicio de pruebas genéticas 23andMe antes de recurrir a la consultoría independiente.

En 2012, Tesler le dijo a la BBC que disfrutaba trabajar con gente más joven.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon

— Xerox (@Xerox) February 19, 2020