¿Porqué algunas teclas de mi Mac no funcionan correctamente?

¿Estás tratando de escribir en el teclado de tu Mac y descubres que algunas de las teclas simplemente no funcionan? ¿O presionar esas teclas no da como resultado la salida esperada? Cuando presiona la tecla “I”, ¿hace clic en algo en lugar de mostrar la letra I?

Si tiene alguno de estos problemas extraños en su teclado Mac o teclado Magic, podría deberse a que una de las funciones de accesibilidad en OS X se activó inadvertidamente. El principal culpable aquí es Mouse Keys, que es una característica que se puede usar para controlar el mouse con el teclado.

Si bien es muy útil en ciertas situaciones, es realmente molesto y frustrante si no lo habilitó a propósito. En este artículo, hablaré sobre las teclas del mouse y cómo puede deshabilitarlo.

¿Para qué se usan las teclas del mouse?

Mouse Keys es una función integrada en la mayoría de los sistemas operativos modernos que básicamente permite a alguien que no puede usar un mouse físico controlar el puntero del mouse con su teclado.

Las teclas del mouse funcionan de la misma manera tanto en Windows como en OS X. En Mac, si tiene un teclado sin el teclado numérico en el lado derecho, le permitirá controlar el mouse usando las siguientes teclas: 7, 8 , 9, U, I, O, J, K, L y M.

Nuevamente, realmente solo notará esto en los teclados de Apple que no tienen el teclado numérico, que son prácticamente los más antiguos. Para aquellos, de repente no podrá escribir palabras correctamente porque el lado derecho del teclado ya no funciona como se esperaba. En cambio, se está utilizando para mover el puntero del mouse y hacer clic con el mouse.

Deshabilitar teclas del mouse en Mac

Para que su teclado vuelva a funcionar, simplemente tiene que deshabilitar las teclas del mouse. Pensarías que esto sería bastante fácil y algo que podrías encontrar fácilmente en Preferencias del Sistema, pero estarías equivocado.

Si va a Preferencias del sistema y hace clic en Teclado , hay cinco pestañas, ¡todas las cuales no lo ayudan a apagar las teclas del mouse!

A continuación, puede ir a Preferencias del sistema y hacer clic en Accesibilidad y luego hacer clic en Teclado y esperar encontrar una configuración allí, pero nuevamente se sentirá decepcionado.

Puede activar y desactivar Sticky Keys y Slow Keys, pero no hay ninguna opción para Mouse Keys, a pesar de que es una función de accesibilidad del teclado. Entonces, ¿cómo se accede a la configuración de las teclas del mouse?

Hay dos formas: si tiene una Mac con Touch ID, puede presionar el botón Touch ID rápidamente tres veces para abrir el Panel de opciones de accesibilidad. Si no tiene Touch ID, puede presionar la opción + Comando + combinación de teclas F5 .

Finalmente, aquí puede ver la opción para habilitar o deshabilitar las teclas del mouse y otras configuraciones. Continúe y desactive la casilla Habilitar teclas del mouse y su teclado debería volver a la normalidad ahora.

Si desea obtener información sobre lo que hacen todas las demás opciones de accesibilidad, consulte la página de Apple para eso. Además, asegúrese de consultar nuestro otro artículo sobre cómo hacer clic derecho en Windows y Mac con un teclado