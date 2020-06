5 Problemas de salud por estar sentado mucho tiempo y cómo evitarlos

Con el crecimiento de tantas personas trabajando desde casa, la nueva amenaza para la salud que enfrentan los países desarrollados hoy en día es un estilo de vida sedentario. Sentarse demasiado tiempo es inevitable para la mayoría de las personas que trabajan con computadoras.

Desafortunadamente, sentarse durante largos períodos de tiempo conlleva algunas consecuencias muy graves para la salud. De hecho, esas consecuencias para la salud son tan malas que la mayoría de las autoridades sanitarias llaman a sentarse “el nuevo fumar”.

No es ningún secreto que hay mucho sobre el uso de la computadora que puede conducir a problemas de salud . Pero, ¿sentarse demasiado puede causar problemas de salud también? La respuesta es sí, y en este artículo aprenderá 7 razones por las cuales.

Conduce a la obesidad

En 2012, un grupo de investigación cuestionó una muestra de poco más de 3.000 personas mayores en España sobre cuán sedentario era su estilo de vida. El grupo examinó las correlaciones entre la cantidad de horas al día sentados, así como la cantidad de horas que caminaron al día.

Los hallazgos del grupo de investigación fueron asombrosos. No solo descubrieron que el tiempo de estar sentado aumenta la obesidad tanto en mujeres como en hombres, sino que descubrieron que la obesidad era independiente del tiempo de caminata. Sin embargo, otros estudios mostraron que la actividad física moderada durante más de 60 minutos al día, de hecho, contrarresta los efectos sobre la salud de estar sentado durante 8 horas.

Muchos otros proyectos de investigación han encontrado resultados similares a través de los años. Lo que es tan notable es que el impacto de sentarse en la obesidad es tan grave que en realidad puede contrarrestar la actividad física hasta el punto de cancelarla.

Las razones de esto son de sentido común. Cuando está sentado demasiado tiempo, todos los siguientes efectos contribuyen a su riesgo de obesidad:

Requiere menos energía que pararse o moverse, por lo que quema menos calorías con el tiempo de lo que lo haría de otra manera.

Fomenta el comportamiento que contribuye a la obesidad como picar o beber alcohol.

No usar la mayoría de los músculos durante un período prolongado puede conducir a una reducción de la masa muscular, lo que conduce a un metabolismo reducido.

La esperanza no se pierde. Hay cosas que puede hacer para combatir la obesidad, incluso si tiene que sentarse durante 8 horas al día.

Para evitar aumentar de peso si tiene que sentarse durante períodos prolongados durante el día:

Asegúrese de hacer al menos 30 minutos de ejercicio al día por cada 4 horas que necesite sentarse.

Optar por un escritorio de pie durante una parte del día puede quemar casi el doble de calorías que estar sentado. Esas calorías pueden acumularse significativamente con el tiempo.

Si tiene ganas de comer bocadillos, intente beber agua, té o sopa baja en calorías para evitar el hambre y evitar el consumo de calorías adicionales.

Puede causar degeneración prematura de la columna vertebral

Al examinar todos los problemas de salud por permanecer sentado demasiado tiempo, los efectos en la columna son los más significativos.

Sentarse por largos períodos de tiempo afecta su espalda y columna de las siguientes maneras:

Conduce a los músculos flexores de la cadera apretados que pueden reducir su flexibilidad con el tiempo.

Disminuye la circulación a los músculos de los glúteos, lo que puede contribuir al dolor de espalda baja.

Inclinarse hacia una pantalla puede provocar dolor en los músculos del cuello y tensión en los discos de la columna vertebral.

Para reducir la tensión en la columna por permanecer sentado demasiado tiempo:

Ejercita los músculos que no se acostumbran regularmente; específicamente abdominales, glúteos y los músculos entre los omóplatos (caminar y remar son excelentes para esto).

Estire los músculos que pueden tensarse y doler; como pectorales, cuello y cadera. La revista Prevention ofrece excelentes estiramientos para esto .

Alterne a un escritorio de pie y otros equipos ergonómicos de oficina . Esto puede eliminar el estrés y la presión sobre los discos en toda la columna vertebral y la tensión en las caderas.

Muévase al menos una vez por hora durante unos minutos para mejorar la circulación.

Aumenta las posibilidades de cáncer

Un estudio de la American Cancer Society en 2018 encontró un vínculo entre permanecer sentado demasiado tiempo y el riesgo de muerte por la mayoría de las principales causas principales. Uno de ellos fue el cáncer.



Las probabilidades de los siguientes tipos de cáncer aumentan por estar sentado durante mucho tiempo.

Colorrectal

Ovárico

Endometrial

Linfoma no Hodgkin.

Se sabe que sentarse, y en realidad cualquier forma de vida sedentaria, causa inmunidad e inflamación deterioradas. La mayoría de los expertos están de acuerdo en que la inmunidad deteriorada puede aumentar las posibilidades de contraer cáncer.

Cualquier cosa que pueda hacer para aumentar su inmunidad puede contrarrestar el riesgo de permanecer sentado demasiado tiempo. Las siguientes son excelentes formas de hacer esto.

Dormir lo suficiente aumenta la respuesta inmune del cuerpo.

La exposición a la luz solar proporciona energía a las células T que respaldan la inmunidad.

La terapia de masaje regular mejora la salud de la inmunidad endocrina y celular.

Los estudios muestran que incluso una caminata de 30 minutos causa cambios positivos en la inmunidad.

Los suplementos para la salud que aumentan más la inmunidad incluyen las vitaminas C, D y B, ajo, curcumina y equinácea.

Además de todas estas cosas, una dieta saludable rica en nutrientes tiene los mismos efectos positivos en su inmunidad que tomar suplementos.

Una inmunidad fuerte no solo reducirá su riesgo de cáncer, sino que lo mantendrá protegido de los virus y el resfriado común.

Alta probabilidad de diabetes

Un estudio significativo publicado en 2012 que consta de casi 800,000 participantes encontró que la sesión prolongada todos los días duplica el riesgo de una persona de desarrollar diabetes tipo 2.

Lidiar con la diabetes puede afectar gravemente su calidad de vida, y es uno de los peligros más graves y probables por estar sentado por mucho tiempo. Puede parecer difícil entender por qué sentarse puede causar diabetes hasta que se observe la causa y el efecto de sentarse en su metabolismo.

Sentarse durante muchas horas al día eventualmente reducirá el metabolismo de su cuerpo. Un metabolismo más bajo hace que su cuerpo desarrolle una mayor resistencia a la insulina. Una mayor resistencia a la insulina finalmente conduce a la diabetes tipo 2.



La buena noticia es que contrarrestar el efecto sobre tu metabolismo no es difícil, si trabajas en él todos los días.

Para mejorar tu metabolismo:

Asegúrate de moverte durante algún tiempo durante el período de sesión. Esto significa pararse de vez en cuando y caminar todos los días.

Incluya suficientes proteínas en su dieta todos los días.

Beber abundante agua.

Entrena al menos moderadamente 3 o 4 veces por semana, incluido el levantamiento de pesas.

Dormir lo suficiente.

De vez en cuando come alimentos picantes.

Incluso si se ve obligado a sentarse 8 horas al día para su trabajo, eso no tiene que garantizar que va a tener diabetes. Simplemente significa que debes ser muy diligente para asegurarte de cuidar tu metabolismo todos los días.

Aumenta las probabilidades de enfermedad cardíaca

Si bien no es suficiente que estar sentado demasiado tiempo pueda provocar tantos otros problemas físicos, también puede aumentar sus probabilidades de enfermedad cardíaca. ¿Pero por qué?

Cuando te sientas durante un largo período de tiempo, reduce el flujo sanguíneo. Las siguientes son relaciones directas de causa y efecto entre la enfermedad cardíaca y la sentada.

Reduce el flujo sanguíneo y permite que los ácidos grasos en la sangre se acumulen en los vasos sanguíneos

La capacidad de su cuerpo para producir la enzima lipoproteína lipasa que su cuerpo necesita para descomponer la grasa se reduce en aproximadamente un 90 por ciento, dejando que esa grasa circule en la sangre.

Los métodos para contrarrestar estos riesgos son exactamente los mismos que para otros riesgos anteriores. Aumente su movimiento diario y haga ejercicio de manera significativa. Además, trate de moverse con frecuencia durante la jornada laboral, no solo durante sus entrenamientos.

Más personas que nunca se encuentran en trabajos donde no tienen más remedio que sentarse por largos períodos de tiempo. Sin embargo, estar sentado demasiado tiempo no tiene que ser una sentencia de muerte si eres creativo para hacer las cosas que necesitas hacer para mantenerte saludable cuando no estás trabajando.

¿Qué haces para adaptar el ejercicio y otros hábitos saludables a tu estilo de vida? Comparta sus ideas en la sección de comentarios.