¿Qué es Adobe Creative Cloud ? ¿Vale la pena el Precio?

Todos sabemos sobre Adobe, pero ¿qué es Adobe Creative Cloud y por qué vale la pena pagar? Adobe Creative Cloud es un conjunto de más de 20 aplicaciones móviles y de escritorio diseñadas para la creatividad, el diseño, la interfaz de usuario, la experiencia de usuario y el trabajo de video.

Adobe Creative Cloud también incluye otras funciones, como paquetes de fuentes, almacenamiento en línea y copias de seguridad. Hay diferentes paquetes disponibles para Adobe Creative Cloud, por lo que si vale la pena para usted se reducirá a sus propias necesidades y si hay suficientes alternativas gratuitas adecuadas en el mercado.

El paquete completo de Adobe Creative Cloud: más de 20 aplicaciones por $ 52.99 / mes

Echemos un vistazo más de cerca al paquete completo de Adobe Creative Cloud, que cuesta $ 52.99 por mes y presenta más de 20 aplicaciones, junto con otras características.

Antes de entrar en cada aplicación y su funcionalidad, los precios de Adobe deben explicarse más a fondo. Si bien se anuncia como $ 52.99 por mes, este es el precio de oferta si saca un plan anual. Esto significa que si no cancela durante el período de reembolso de 14 días, la única forma de dejar de pagar mensualmente es pagar la tarifa anual restante.

Hay una tarifa mensual que se puede cancelar en cualquier momento, similar a la mayoría de los otros servicios de suscripción en línea. Sin embargo, esto cuesta $ 79.49 por mes. Afortunadamente, puedes comprar aplicaciones individuales por $ 20.99 / mes en un plan anual o $ 31.49 mensualmente mes a mes. También hay ahorros para estudiantes y maestros.

Sin embargo, en última instancia, Adobe Creative Cloud está en el lado costoso de las cosas y, a diferencia del pasado, no hay forma de comprar directamente una licencia única para su software.

Entonces, ¿qué aplicaciones están incluidas en Adobe Creative Cloud?

Fotografía y diseño

Las siguientes aplicaciones de fotografía y diseño se incluyen en la suscripción completa de Adobe Creative Cloud.

Photoshop: crea gráficos, fotos y arte.

Ilustrador: crea ilustraciones y arte vectorial.

Adobe XD: diseño y prototipo de sitio web / aplicación UX.

Dimensión: cree imágenes realistas en 3D y marcas de productos.

InDesign – Diseño y maquetación de páginas para imprimir.

InCopy: permite la edición de copias en conjunto con InDesign.

Spark: crea gráficos personalizados y páginas web rápidamente.

Animar: crea animaciones vectoriales interactivas para video o juegos.

Dreamweaver: cree diseños de sitios web receptivos.

En algunos casos, habrá aplicaciones en esta lista que son cruciales para su trabajo, pero si solo necesita diseño gráfico general y edición, Photoshop puede hacer la mayoría de las tareas aquí con algo de práctica. También hay algunas alternativas gratuitas a Photoshop como GIMP o Paint.NET.

Aun así, Photoshop no puede ser mejor de muchas maneras. Adobe ha trabajado en la aplicación durante dos décadas, por lo que realmente se han refinado en la industria.

Photoshop no es una necesidad: puede obtener los conceptos básicos con otras aplicaciones de forma gratuita, sin embargo, muchos dirían que Photoshop es la opción número uno. Photoshop también tiene el mayor soporte para tutoriales oficiales y comunitarios.

Animate comparte una historia similar, siendo una de las mejores opciones para el trabajo de animación vectorial, pero eso no significa que no haya alternativas gratuitas que puedan usarse para el trabajo básico.

Vale la pena considerar las otras aplicaciones en el paquete, por ejemplo, si necesita mejores herramientas para la animación o el diseño de UX. Incluso entonces, siempre hay alternativas gratuitas también. Por ejemplo, Canva es una gran alternativa gratuita a Spark, que se puede usar para crear carteles llamativos, publicaciones sociales, imágenes para diseño web y mucho más. Google Web Designer podría ser una gran alternativa de diseño web gratuita para Dreamweaver.

En última instancia, es un caso por caso con las aplicaciones de fotografía y diseño de Adobe. A veces puedes sobrevivir con una alternativa gratuita, y a veces Adobe realmente es la mejor opción. Dependerá de sus necesidades específicas, pero con la forma en que el compromiso anual puede funcionar con Adobe, siempre vale la pena probar las alternativas gratuitas antes de comprometerse con una suscripción completa a Adobe Creative Cloud.

Audio video

Adobe Creative Cloud también viene con una serie de excelentes herramientas para la edición de video y audio. Aquí hay una breve descripción de lo que está disponible.

Premiere Pro – Edición de video y películas de nivel profesional.

Premiere Rush: herramienta rápida de edición y uso compartido de videos.

After Effects: cree excelentes efectos visuales para video.

Audición – Grabación y mezcla de audio.

Comencemos primero con Premiere Pro: es una de las herramientas de edición de video más conocidas de la industria. Perfecto para todo, desde recortar un video de YouTube hasta crear películas completas. Afortunadamente, este es un mercado muy competitivo, lo que significa que puede encontrar alternativas de edición de video gratuitas .

También hay otras excelentes suites de edición de video pagas, como Sony Vegas Pro. Sony Vegas Pro se puede comprar con una licencia única que puede ser atractiva para algunos.

Para muchos, es la inclusión de After Effects lo que hace que valga la pena quedarse con Adobe Creative Cloud. After Effects es la herramienta más poderosa que existe para crear excelentes efectos visuales y aprender After Effects puede llevar su producción de video al siguiente nivel. Si After Effects ya cuesta $ 20.99 por mes en un plan anual, incluir Premiere Pro, Photoshop y cualquier otra aplicación por un total de $ 52.99 de repente no parece tan descabellado.

La funcionalidad extra

Además de las aplicaciones y su funcionalidad individual, suscribirse a Adobe Creative Cloud le brinda acceso a más funciones. Por ejemplo, obtienes 100 GB de almacenamiento en la nube, que es perfecto tanto para hacer una copia de seguridad de tu trabajo creativo como para facilitar la colaboración con otros en tiempo real.

Adobe Fonts le permite obtener acceso gratuito y uso comercial a miles de fuentes, todas las cuales se pueden usar en todas las aplicaciones Creative Cloud. También tiene herramientas para mostrar su trabajo creativo a través de Adobe Behance y puede guardar y colaborar en activos como pinceles, materiales y diseños a través de las Bibliotecas Adobe Creative Cloud.

¿Adobe Creative Cloud vale la pena el precio?

Adobe Creative Cloud puede valer el precio, pero ¿vale la pena por usted? Todo se reduce a sus necesidades individuales. En la mayoría de los casos, una alternativa gratuita de Photoshop y Premiere Pro podría ser suficiente, pero a veces las aplicaciones individuales serán muy superiores.

Sugerimos comenzar con alternativas gratuitas primero, y si no puede obtener acceso a las funciones que necesita, considere pagar por Adobe Creative Cloud después.