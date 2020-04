¿Qué es Chrome Software Reporter Tool y cómo deshabilitarlo?

En todas las plataformas, Chrome es conocido por acaparar recursos, agotar la batería y en consecuencia, afectar el rendimiento. Para abordar este problema, incluso hemos escrito una guía detallada sobre formas de acelerar Chrome en PC.

Pero, ¿qué pasa si te digo que hay una herramienta oculta llamada Chrome Software Reporter Tool que dispara la CPU de forma anormal? Google dice que es para proteger a los usuarios de malware y extensiones dañinas. Pero muchos usuarios han informado que sigue ejecutándose en segundo plano y afecta gravemente el rendimiento.

Entonces, si te preguntas qué es Chrome Software Reporter Tool y cuál es su propósito exacto, estás en el lugar correcto. En este artículo, explicamos el problema en detalle y también le brindamos dos formas sencillas de deshabilitarlo de forma permanente.

Si bien los geeks pueden administrar e inspeccionar su PC por su cuenta, a menudo se ve que los consumidores en general son engañados para instalar malware desde Internet. Como resultado, Chrome se infecta con extensiones y software dañinos que cambian el motor de búsqueda, agregan una barra de herramientas maliciosa, reemplazan la nueva pestaña con una página web personalizada y generan una gran cantidad de anuncios y redireccionamientos desde todos los rincones.

Todos estos cambios hacen que Chrome no funcione correctamente. Y es por eso que explicaremos cómo mejorar la seguridad de Google Chrome para los consumidores en general. De todos modos, para combatir este problema, Software Reporter Tool escanea en segundo plano los programas instalados en tu computadora y elimina los dañinos. Básicamente, funciona como un antivirus, pero su alcance solo se limita al buen funcionamiento de Chrome.

Dicho esto, los usuarios han informado que Chrome Software Reporter Tool se ejecuta constantemente en segundo plano y consume recursos cruciales de la CPU. Muchos han informado que generalmente consume alrededor del 30-60% de la CPU incluso cuando la PC está inactiva. Un usuario planteó el problema en Twitter y descubrió que Chrome incluso estaba escaneando archivos dentro de la carpeta Documentos. Evidentemente, quedó claro que Chrome Software Reporter Tool está escaneando todo el disco duro, incluidos los archivos personales y el Registro de Windows, lo que finalmente está aumentando el uso de la CPU.

I was wondering why my Canarytoken (a file folder) was triggering & discovered the culprit was chrome.exe. Turns out @googlechrome quietly began performing AV scans on Windows devices last fall. Wtf m8? This isn’t a system dir, either, it’s in Documents pic.twitter.com/IQZPSVpkz7

— Kelly Shortridge (@swagitda_) March 29, 2018