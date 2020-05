¿Qué es un archivo de imagen digital con formato o extensión TIFF?

Algunos de los formatos de imagen más comunes que probablemente haya escuchado y utilizado muchas veces antes son GIF, JPEG y PNG. Cada uno tiene un propósito muy particular que hemos llegado a conocer y apreciar a través de Internet de memes, imágenes de reacción y todas las demás formas de expresión en línea a través de imágenes.

Sin embargo, hay muchos más formatos de archivo de imagen que debe conocer. De estos, TIFF es uno de los más complejos. Si eres alguien interesado en el diseño gráfico o la fotografía, los archivos TIFF pueden cambiar el juego.

Pero ¿qué es un archivo TIFF? En este artículo, le presentaremos este formato de archivo de imagen importante pero poco apreciado.

¿Qué es un archivo TIFF?

TIFF significa Formato de archivo de imagen etiquetado y es un formato de imagen desarrollado por Aldus en 1986. Los archivos TIFF utilizan compresión sin pérdidas, lo que resulta en un tamaño de archivo global más grande a expensas de preservar la calidad de la imagen. Esto hace que TIFF sea ideal para cualquier persona que trabaje en un trabajo o proyecto que requiera imágenes de la más alta calidad.

Los archivos TIFF conservan etiquetas, capas y transparencias, similares a PNG, y son totalmente compatibles con muchas aplicaciones populares de edición de fotos, como Photoshop .

También admiten almacenamiento avanzado de metadatos a través de GeoTIFF . GeoTIFF es la tecnología utilizada para almacenar los metadatos de un archivo TIFF, que contiene información importante, como las coordenadas GPS en las que se tomó la imagen (si se utilizó una cámara).

A pesar de sus muchos aspectos positivos, TIFF también tiene desventajas. Aunque los archivos TIFF se pueden abrir y ver con el Visualizador de fotos y fotos de Windows, necesitará un software de terceros para editarlos.

Es posible que el editor de imágenes que elija no sea compatible o no funcione perfectamente con archivos TIFF y, en este caso, es posible que deba convertir los archivos a otro formato antes de trabajar con ellos. Dependiendo del método de conversión, esto puede alterar o borrar los metadatos de la imagen . Otra advertencia importante es que los archivos TIFF no son compatibles con la web.

Para que los archivos TIFF se muestren dentro de un navegador, será necesario instalar un complemento de terceros. Sin embargo, es completamente impráctico que los diseñadores web utilicen TIFF, sobre alternativas como JPEG o PNG, debido al gran tamaño de estos archivos; es terrible para el ancho de banda del servidor.

Cómo abrir y editar un archivo TIFF

Aunque puede abrir y ver archivos TIFF con el visor de imágenes incluido el de Windows, muchas aplicaciones de terceros hacen que ver y editar archivos TIFF sea mucho más fácil y bajo una interfaz más limpia y rica en funciones.

Las siguientes aplicaciones de Windows se pueden usar para abrir y / o editar archivos TIFF:

Si está buscando manipular un archivo de imagen GeoTIFF, le recomendamos que consulte GDAL .

Además, puede instalar TIF, TIFF Viewercon la extensión Drive para Google Chrome que le permitirá ver los archivos TIFF almacenados en Google Drive a través del navegador.

Cómo convertir un archivo TIFF

En algunas situaciones, convertir un archivo TIFF a otro formato de imagen más común antes de manipularlo es su mejor solución. Sin embargo, tenga en cuenta que la conversión a algunos formatos, como JPEG, puede provocar una pérdida de calidad, una de las mayores ventajas de TIFF.

Aunque hay muchas aplicaciones diferentes que puede descargar para convertir archivos TIFF, este proceso se puede completar completamente a través de la web, sin la necesidad de descargar ningún software de terceros.

Zamzar

Zamzar es una de las mejores herramientas de conversión de archivos en general en la web y funciona perfectamente cuando se trata de convertir archivos TIFF a muchos otros formatos de archivos de imagen comunes.

Zamzar admite la conversión de archivos TIFF a BMP, GIF, ICO, JPG, PCX, PNG, TGA, WBMP y formatos WEBP. Las inversas de todas estas conversiones también son posibles.

Como dice el sitio web, puede arrastrar y soltar sus archivos, cargarlos haciendo clic en el botón Agregar archivos … o incluso cargarlos por URL . Luego, seleccione el formato al que desea convertir sus archivos y luego haga clic en el botón Convertir ahora .

Es posible que desee marcar la casilla debajo de este botón para enviarle un correo electrónico cuando se complete la conversión si está cargando una gran cantidad de archivos.

La página se actualizará dinámicamente para mostrar el estado de sus cargas. Una vez completada, la página cambiará a una con un botón Descargar al lado de cada uno de sus archivos convertidos.

Los archivos en Zamzar solo se almacenan durante 24 horas, por lo que deberá descargarlos antes de que caduquen o deberá volver a cargarlos y convertirlos nuevamente.

Dónde encontrar archivos TIFF de muestra

Si está interesado en trabajar con archivos TIFF pero no tiene los recursos para crear y guardar uno usted mismo, hay algunos sitios web que ofrecen diferentes imágenes TIFF de muestra para que pueda trabajar.

Los dos mejores que hemos encontrado son file-examples.com , que ofrece tres imágenes en tamaños de 1 MB, 5 MB y 10 MB, y FileFormat.info, que ofrece una selección mucho más grande y tamaños de descarga variables.

Descargar uno de estos archivos de muestra es una excelente manera de probar la funcionalidad de uno de sus editores TIFF o ver cómo es el proceso de conversión en línea. Esperamos que este artículo le haya ayudado a comprender mejor qué son los archivos TIFF, cómo puede usarlos y cómo puede editarlos y convertirlos a su gusto.

Si desea compartir algún consejo sobre el manejo de archivos TIFF o conoce un editor o convertidor que no se menciona en este artículo, ¡déjenos un comentario!