¿Qué son los Fleets de Twitter y cómo usarlos?

Twitter ha estado probando sus tweets transitorios que desaparecen después de 24 horas de funciones desde hace bastante tiempo. Apodado como “Fleets”, esta característica le permite crear un tweet que no va en su línea de tiempo principal.

Si alguna vez ha utilizado la función Historias de Snapchat que luego fue adoptada por Facebook, Instagram y WhatsApp, ya sabe cómo son los fleets. Dicho esto, Twitter no solo ha copiado la función “Historias”, sino que ha implementado su versión. En este artículo, vamos a discutir todo lo que necesita saber sobre Twitter Fleets y cómo puede usarlo en su perfil.

Como se mencionó, los Fleets (o Flotas en español) de Twitter son una respuesta a la característica popular “Historias” que hemos visto en otras plataformas de redes sociales. Según Twitter, los fleets son para compartir pensamientos fugaces que desea desaparecer y no desea ver en su línea de tiempo. Al igual que en otros servicios, desaparecen después de 24 horas. En resumen, los fleets son perfectos para publicar algo casual que no queremos de forma permanente.

¿Cuál es la diferencia con las historias?

Lo más importante que diferencia a las fleets de las historias es la capacidad de compartir enlaces en los que se puede hacer clic . Si ha usado Historias de Instagram anteriormente, sabe que no puede compartir enlaces en los que se pueda hacer clic en las historias, a menos que esté verificado o tenga 10,000 seguidores. Me alegra ver que Twitter no va por el mismo camino.

También hay otras diferencias creativas, pero esta es la diferencia más grande y más ventajosa que las fleets tienen sobre las historias.

Crearlos es fácil. En su perfil, hay un carrusel en la parte superior. Además de mostrar las fleets de las personas que sigues, muestra tu foto de perfil con un icono “+” al principio.

1. Toque el icono para abrir la ventana de redacción.

2. Aquí, puede escribir sus pensamientos y pegar enlaces. Al igual que los Tweets normales, puede publicar fleets de hasta 280 caracteres.

3. También puedes agregar hashtags y menciones. Simplemente escriba ‘#’ o ‘@’ seguido del texto y le mostrará sugerencias, como se muestra a continuación.

4. Toque el botón “cámara” o “imagen” para agregar imágenes y videos.

5. Toque el botón “Aa” en la esquina superior derecha para agregar texto sobre sus fotos y videos.

6. Del mismo modo, puede agregar gifs tocando el botón “GIF” . Se abrirá una ventana donde puedes buscar gifs. Tenga en cuenta que no puede agregar texto encima de los gifs.

¿Cómo ver los Fleets?

Si alguien a quien sigues tiene acceso a los fleets y ha compartido un pensamiento fugaz, entonces lo verás en el carrusel en la parte superior de la alimentación del hogar. También puede encontrarlos visitando el perfil de alguien. Si han compartido una flota, verás un círculo alrededor de su foto de perfil. Puede tocarlo para revelar el botón para abrir la flota.

Interactuando con los Fleets

Cuando toca para ver una flota, notará que Twitter ha adoptado un enfoque ligeramente diferente. Los fleets se desplazan verticalmente al deslizar hacia arriba y hacia abajo o al tocar , en lugar de moverse horizontalmente. Tampoco se desplazan automáticamente, como es el caso con la mayoría de las otras aplicaciones con Historias.

Odio la función de desplazamiento automático en otras aplicaciones, ya que tengo que mantener presionada una historia para evitar que se mueva. Ese no es el caso aquí y me encanta. Dicho esto, mi colega (@_bournesach) Anmol, lo encontró engorroso. Entonces, supongo que depende de persona a persona.

Dado que los Tweets son efímeros y desaparecen después de 24 horas, Twitter no le permite dar me gusta, retuitear o responder públicamente a las Fleets. Puede reaccionar a estos con emojis o responder a través de mensajes directos. Si los DM están abiertos, cualquiera puede enviar una respuesta a su flota, pero si están cerrados, solo las personas que sigue pueden enviar una respuesta.

Todavía puede capturar la Flota de otra persona y compartirla en su línea de tiempo o Flota, similar a las Historias de Instagram. El usuario no recibirá una notificación de la captura de pantalla, lo cual es triste, y supera el propósito de los tweets efímeros. Sin embargo, podrá ver quién ha visto sus fleets.

Como ahora están en la fase de prueba, no hay muchas funciones. Puede agregar texto, imágenes, enlaces, videos y gifs, y eso es todo. No hay soporte para pegatinas y no hay opciones de estilo de texto . Además, si bien puede agregar hashtags y menciones e los fleets de texto, no puede hacerlo en estos con fotos y videos, lo cual es una lástima. Esto le da a Instagram Stories una ventaja en este momento.

Otra cosa que no me gusta es que el carrusel de la flota es medio intrusivos Lo que quiero decir con medio intrusivos es que desaparece cuando te desplazas hacia abajo en tu línea de tiempo, pero vuelve tan pronto como te desplazas hacia arriba. No espera a que llegues arriba de tu línea de tiempo. Y eso es simplemente molesto.

Hablando de los errores, me encontré con algunos al probarlos. Los probé en dispositivos Android e iOS. En iOS, cuando subía un video, estaba restringido a 30 segundos. Pero en Android, pude subir videos de hasta 1 minuto y 40 segundos. Del mismo modo, al grabar un video en Android, estaba restringido a 1 minuto, mientras que la función no funcionaba en el iPhone.

Twitter Fleets es una buena adición a las funciones existentes de Twitter y puedo verme usándola. Sin embargo, Twitter necesita corregir los errores antes de lanzar este servicio en todo el mundo. Puedo esperar las nuevas funciones, pero los errores (como la incapacidad para grabar videos) deben ser eliminados. Bueno, eso es todo de mi parte. Echa un vistazo a Twitter Fleets si está disponible en tu país y cuéntanos tu opinión en los comentarios.