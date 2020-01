Spotify está probando su nueva App de música llamada Stations

Spotify, la compañía de streaming, ha lanzado una nueva aplicación independiente para los amantes de la música, una aplicación llamada “Stations“, la app ha sido lanzada solo en Google Play Store, esto porque no quiere hacer demasiado ruido por el momento, por ahora sólo está disponible usuarios de Android, por lo que la empresa la llama un experimento. Spotify también afirma que la aplicación Stations es la forma más fácil de escuchar la música que te gusta.

Por ahora solo puede encontrarse en Google Play Store, algo que se ha descubierto, es que la aplicación aún no es compatible para usuarios de Estados Unidos, incluyendo algunos otros países. aunque también está disponible y funcionando en Australia. La manera como funciona Stations es que en el momento que la abras, comienza a reproducir música, como si de una estacion de radio se tratara, en cuando al diseño es bastante simple y sólo contiene listas de reproducción con un gran numero de canciones ofreciéndote música interminable.

Para mantener todo lo básico y sencillo, Spotify no ha añadido ninguna opción de escritura o búsqueda. Sólo hay una lista de reproducción y puedes cambiar entre ellas desplazándote. No hay opción para saltar una canción como estamos acostumbrados. Además de eso, Stations no requiere que escribas o busques nada, simplemente ábrela y empieza a disfrutar de la música.

Spotify también ha añadido la función de lista de reproducción personalizada, que comenzará a mostrar la lista de reproducción de tu interés basado en lo que has reproducido recientemente. Sin embargo, los usuarios no pueden crear ninguna lista de reproducción, lo que si pueden hacer es personalizarla. Esto permite a los usuarios seleccionar qué lista de reproducción aparecerá en el menú principal o cuál se ocultará en la parte posterior.

“Mientras escuchas tus canciones favoritas, Stations busca artistas relacionados y crea estaciones personalizadas que te encantarán”

La aplicación también ha tomado prestados los servicios populares de su empresa matriz, incluyendo listas de reproducción personalizadas como Nuevos lanzamientos y Descubrimientos de la semana. Con una aplicación musical diferente, el servicio de streaming tiene como objetivo dar a los usuarios una experiencia diferente de escucha, por lo cuál, Spotify está tratando de fortalecer su posición en el mercado.

Como las estaciones no requieren mucha interacción por parte de los usuarios para reproducir la música que les gusta, la aplicación podría atraer a un gran número de usuarios nuevos cuando por fin se lance a nivel mundial.