Ubisoft lanzará 5 juegos AAA entre abril de 2020 y marzo de 2021

Ubisoft promete lanzar 5 juegos AAA entre abril de 2020 y marzo de 2021, incluidos Assassin’s Creed y Far Cry

¿Que es un juego AAA?

En la industria de los videojuegos, triple AAA ó Triple A es un término de clasificación utilizado para videojuegos con los presupuestos más altos de desarrollo y promoción. Los jugadores y los críticos esperan que un título con calificación AAA sea un juego de alta calidad o que se encuentre entre los más vendidos del año.

El editor francés ha pasado por un período complicado luego de los recientes fracasos en títulos como Ghost Recon: Breakpoint y The Division 2 . Sin embargo, Ubisoft intentará superar esto con las futuras producciones muy ambiciosas que tienen en mente.

Durante su conferencia telefónica sobre sus resultados financieros, la empresa hizo declaraciones sobre el nuevo año fiscal, el cuál comenzará a principios de abril y finalizará el 31 de marzo de 2021. Durante los próximos 12 meses, la multinacional dirigida por Yves Guillemot ha declarado que quiere lanzar no menos de cinco juegos AAA, es decir, proyectos que se benefician de un presupuesto muy grande.

Ubisoft no correrá grandes riesgos

Los títulos en cuestión son Gods & Monsters , Rainbow Six Quarantine y Watch Dogs Legion . La compañía rechazó estos tres juegos en octubre pasado tras los resultados decepcionantes obtenidos. Esta vez quiere jugar en grande con la llegada de nuevas consolas y otros softwares, que sin duda acompañarán sus nuevos lanzamientos. La empresa confirmó que Watch Dogs Legion también llegará a las consolas de próxima generación.

Los otros dos juegos serán Assassin’s Creed y Far Cry . Por desgracia, no hay Splinter Cell en la lista o incluso Beyond Good & Evil 2 . Lo que si es seguro, es que Ubisoft tendrá que redoblar sus esfuerzos para superar el bajo rendimiento que tuvo en el 2019 .

Un nuevo juego de Splinter Cell es algo que los fanáticos de la serie han esperado durante mucho tiempo, había rumores en 2018 , pero nunca se anunció, aunque sabemos que un nuevo título de Splinter Cell al menos había estado en las etapas conceptuales en algún momento, por su parte, Ubisoft no ha descartado la posibilidad de que la franquicia pueda regresar algún día.

La compañía confirmó que Watch Dogs Legion , Rainbow Six Quarantine , Gods & Monsters , llegarán a fines de 2020, es decir, antes del 31 de diciembre y los otros dos antes del 31 de marzo de 2021.

“El los últimos meses hemos mejorado nuestra manera de organizarnos para fortalecer nuestro enfoque en títulos de alto potencial, por lo cual estamos muy entusiasmados con la idea de lanzar cinco nuevos juegos AAA entre 2020 y 2021”, dijo Guillemot en el informe. “Aunque sabemos que la competencia está difícil, la producción de estos juegos está progresando bien y cada uno de ellos viene con excelentes características que los distinguen”.

La franquicia se tomó un descanso este año luego del éxito de Assassin’s Creed Origin y Assassin’s Creed Odyssey en 2017 y 2018, respectivamente. Esperamos escuchar más detalles sobre la próxima entrega de la serie.

