Uhive: La red social que te paga con tokens por pasar tiempo en ella

Las personas cada vez pasan más tiempo en las plataformas de redes sociales. Todos nuestros amigos, colegas, conocidos y familiares están en una plataforma u otra, o en todas ellas. Si bien no pagamos dinero en estas plataformas de nuestros bolsillos, sí pagamos con nuestra privacidad y datos. Esto permite que dichas plataformas ganen miles de millones de dólares del contenido que creamos y del tiempo que pasamos en ellas.

¿Qué pasaría si hubiera una red social que no solo mantuviera nuestros datos privados sino que también nos permitiera ganar recompensas por el tiempo que pasamos en la plataforma? Bueno, Uhive tiene el objetivo de hacer exactamente eso, y en este artículo, vamos a contarte todo al respecto.

¿Qué es Uhive?

Uhive es una innovadora plataforma de redes sociales que opera bajo la creencia de distribuir las ganancias entre sus usuarios. La startup británica detrás de Uhive entiende que son los usuarios los que pasan su tiempo y generan el contenido que permite que la plataforma gane dinero. Y están dispuestos a compartir ese éxito con sus usuarios. Esto no era factible hace algunos años, pero gracias al auge de las criptomonedas, ahora es posible.

Uhive usa su propia moneda digital, el token Uhive, que existe en la tecnología de cadena de bloques Ethereum. Puedes usar estos tokens de Uhive para hacer un montón de cosas, incluso convertirlo en dinero. Ahora que comprendes un poco los conceptos básicos de Uhive, profundicemos un poco más para aprender sobre la plataforma.

Características clave de Uhive

En esta sección, nos familiarizaremos con las características clave de Uhive para que puedas comprender profundamente esta plataforma y ver si es para ti o no.

1. Intereses

Uhive funciona según el principio de mostrar a los usuarios contenido en donde les dan a elegir sus intereses. No hay un gran algoritmo malo donde se muestran contenido que “te pueden interesar”. Esta plataforma, solo verás publicaciones de los intereses que sigues.

Hay 26 intereses diferentes, como por ejemplo:

Música

Belleza y maquillaje

Películas y programas de televisión

Astronomía

Negocio

Educación

Noticias y politica

Tecnología

Autos

Mascotas y animales

Viaje

Historia

Ciencias

Comics y anime

Comedia y diversion

Fotografía

Paternidad

Hogar y estilo de vida

Religión

Deportes

Salud y Belleza

Comida y bebida

Moda

Libros y literatura

Juego de azar

Arte y arquitectura

Puedes seguir estos intereses y tu feed consistirá en publicaciones solo de estos temas. Además, dependiendo de tus interacciones con las publicaciones, la aplicación mostrará más publicaciones de ese interés en particular que otros. He estado usando Uhive durante un par de días y parece que comprende mi gusto.

2. Espacios

Los espacios son los que diferencian a Uhive de todas las demás plataformas de redes sociales que existen hasta ahora. Son perfiles personales que puede crear en cualquier área o áreas de interés . Lo que lo hace increíble es que puedes crear múltiples espacios a través de diferentes intereses para que no estés limitado a un solo perfil. Por lo tanto, si deseas compartir algo relacionado con la historia, por ejemplo, puedes crear tu propio espacio en el “Interés histórico“. Esto asegura que tengas espacios exclusivos para publicar cosas exclusivas o un tema en particular.

3. Tokens Uhive

Como se mencionó, Uhive usa su propia moneda llamada “Uhive Token” que se basa en la tecnología de cadena de bloques Ethereum. El precio actual de un token Uhive es de $ 0.003, pero aumentará exponencialmente a medida que más y más personas se unan a la plataforma. Algo que te debes estar preguntando es ¿cómo gano tokens ? Bueno, en realidad es bastante simple; solo debes hacer lo que normalmente hacemos en cualquier red social.

Abre la aplicación, lee publicaciones, dale “me gusta”, publica contenido, comparte publicaciones e invita a otros a unirse. Para todas estas acciones, los usuarios serán recompensados ​​con tokens, que llegarán a tu modenero de tokens dentro de la aplicación Uhive.

Dado que la plataforma tiene solo unas pocas semanas, Uhive ofrece a los nuevos usuarios una opción para ganar aún más tokens. Puedes ganar hasta 50,000 tokens en muy poco tiempo. Puedes gastar tokens en la plataforma de múltiples maneras. Estas son algunas de las cosas en las que actualmente puedes gastar los tokens, y algunas más que vendrán pronto:

-Comprar y reservar espacios.

-Compra de atracción para tu espacio.

-Recibir una parte de los ingresos que genere tu espacio.

-Anunciar.

-Conseguir efectos especiales.

-Suscribirte a ciertos espacios.

-Permitir que las empresas vendan productos o servicios utilizando tokens Uhive.

Como podrás ver, hay un montón de cosas para usar los tokens Uhive. La red social también planea hacer que sus tokens sean utilizables en el “mundo real”, al permitir que se negocien en intercambios de cifrado de nivel 1 en el futuro.

4. Mundo gris y mundo civilizado

Uhive ofrece dos tipos de experiencias: el mundo civilizado y el mundo gris. Si bien el mundo civilizado es el lugar donde puedes crear tu perfil, seguir a tus amigos y otros usuarios, y hacer todas las otras cosas “cotidianas” de las redes sociales, en el “Mundo gris” es para las personas que desean permanecer en el anonimato. Aquí serás completamente anónimo por identidad o ubicación. Es un lugar ideal para expresarse y liberar tus pensamientos sin dudarlo. La mejor parte es que puedes ser parte de ambos mundos y cambiar sin problemas entre ellos. Por lo tanto, no estás limitado por las restricciones en ninguno de estos dos mundos.

Interfaz de usuario y facilidad de uso

En términos de interfaz de usuario, Uhive se siente familiar cuando se trata de plataformas de redes sociales. Te sentirás como en casa cuando te registres. Obtiene una fuente de publicaciones de intereses que sigues y puedes dar me gusta, comentar o compartir el contenido. Algo importante por mencionar, es que la aplicación se encuentra en fase “Beta” en este momento, así que te puedes encontrar algunos errores. Mientras estaba usando la aplicación, me sentí bien y nunca me molestaron dichos errores. En general, la experiencia fue bastante buena.

Disponibilidad

Uhive es una plataforma de redes sociales basada en aplicaciones móviles. Eso significa que no hay una versión para escritorio (al menos por ahora). Su aplicación para Android está en versión beta en la Google Play Store y puedes descargarla ahora mismo. En cuanto a la versión para iOS se encuentra disponible para descargar, pero deberás pasar por iOS TestFlight ( descarga la aplicación TestFlight primero) por ahora. El equipo de Uhive argumenta que esperan obtener la aprobación de la App Store en las próximas semanas.

Gane dinero usando una plataforma segura de redes sociales

Uhive brinda una nueva experiencia de redes sociales a los usuarios, aunque la idea de una red social donde los usuarios ganan dinero por pasar tiempo y crear contenido ha existido por algún tiempo, esta es la primera vez que parece estar llevada de una manera muy competente. El éxito de la plataforma depende de la cantidad de usuarios que se creen su cuenta y hasta ahora el impulso parece agradable.

Todavía está en versión beta y ya más de 100,000 usuarios se han unido a la plataforma, además existen más de 2 millones de publicaciones. Te recomendamos que pruebe la plataforma al menos una vez y decidas si es de tu agrado o no. Aquí abajo te dejamos el enlace para descargarla desde la Play Store.

Descarga Uhive para Android