Un DeepFake Muestra a Jeff bezos y Elon Musk en Star Trek

El fundador de SpaceX , Elon Musk, sueña con la exploración espacial. El fundador de Blue Origin y Amazon , Jeff Bezos, también le llama la atención. Es lógico que se les una en un video falso sacado del clásico Star Trek .

El canal de YouTube The Fakening se especializa en divertidos vídeos alterados que colocan a las celebridades en lugares a los que no pertenecen. La tecnología se ha vuelto terriblemente precisa. Musk podría pasar por Capitán Pike, el primer capitán de Star Trek del episodio piloto no emitido llamado “The Cage“, que se filmó a mediados de la década de 1960.

Bezos y Musk, ambos al mando de sus propias compañías espaciales privadas, esta vez los han insertado digitalmente en el episodio piloto de la serie clásica. En dicho episodio, el predecesor de Kirk, Christopher Pike, aterriza en un planeta distante y se enfrenta a los extraterrestres talosianos de cerebro grande.

En el video, Bezos toma la forma de Talosian, mientras Musk interpreta a Pike. Creado por TheFakening.com, el video deepfake es hilarante y aterrador. Particularmente Bezos termina como un alienígena de cabeza grande que intenta mantener a la humanidad en cautiverio.

“En un futuro no muy lejano, Elon Musk nos salvará del cautiverio de la ilusión amazónica de Jeff Bezos”, escribió el Canal “The Fakening” en la descripción del vídeo .

El Deepfake es una tecnología que utiliza el aprendizaje automático o la inteligencia artificial, combinando imágenes digitales con archivos de audio para crear “vídeos falsos” pero muy convincentes de personas que pronuncian palabras que realmente han dicho en la vida real.

Ya hemos visto a la Mona Lisa cobrar vida, pero es probable que esto sea solo el comienzo de la avalancha que está por venir en cuanto a la creación de este tipo de vídeos, que podrían hacer que sea imposible saber si un vídeo es genuino o simulado. La técnica está en pañales, pero estamos seguros que se volverá cada vez más sofisticada en los próximos años.

Este no es el tipo de aventura espacial que Musk y Bezos tienen en mente para sus compañías, pero es algo muy llamativo para los fanáticos de Star Trek y cualquiera que siga las hazañas de SpaceX y Blue Origin.

Si bien The Fakening está utilizando el poder de la tecnología de intercambio de caras para entretener, los Deep Fake maliciosos son motivo de preocupación. Por ahora podemos disfrutar de la farsa (obviamente divertida) de la clásica serie, protagonizada por dos grandes de la tecnología con empresas espaciales de la vida real.

