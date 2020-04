Un usuario muestra que Windows 10 se ejecuta en una máquina de 192 MB de RAM

Windows 10 ha sido uno de los sistemas operativos más populares en los últimos tiempos. Recientemente vimos que el último sistema operativo de Microsoft alimenta más de mil millones de dispositivos en el mundo. Sin embargo, de esos mil millones de dispositivos, ningún tenía el sistema operativo funcionando con solo 192 MB de RAM. Excepto la máquina de este usuario de Twitter.

Un usuario de 16 años llamado Sakura Nori ( @ 0xN0ri ) tuiteó un hilo recientemente en donde ejecutó la versión de 32 bits de Windows 10 en una máquina con solo 192 MB de RAM. Este es un gran logro ya que ejecuta el sistema operativo en menos de una cuarta parte de la RAM recomendada de 1 GB de Microsoft.

Nori utilizó una Dell Inspiron 3670 con Arch Linux con la que pudo realizar la tarea ejecutando el sistema operativo en Oracle VM VirtualBox . La CPU que se utilizó para este experimento fue un Intel Core i5-8400.

Decided to go even lower pic.twitter.com/vORqmpqXzZ

— Sakura NØri 🌸 (@0xN0ri) April 2, 2020