¿Vale la pena tener una PlayStation ahora?

Los servicios de transmisión de juegos han crecido en popularidad, pero pocos tienen el impacto de Xbox Games Pass. Sony intentó competir con PlayStation Now, pero la versión inicial del servicio dejó mucho que desear. Entre el alto precio, los problemas de rendimiento y la biblioteca más pequeña, PlayStation Now tuvo su cuota de críticas.

El servicio PlayStation Now ha visto cambios en los últimos años. Estos cambios han hecho que las personas vuelvan a evaluar si PlayStation Now vale la pena. Entre una biblioteca mejorada, un precio reducido y grandes mejoras de rendimiento, PlayStation Now definitivamente vale la pena. Si eres cierto tipo de jugador, eso es.

Esta revisión analiza la biblioteca de juegos, el rendimiento y más de PlayStation Now para ayudarlo a decidir si vale la pena probarlo usted mismo o no.

PlayStation ahora tiene más de 800 juegos

PlayStation Now tiene juegos de la era PS2, PS3 y PS4. Es una gran opción para los jugadores que desean explorar títulos clásicos de consolas pasadas. Los juegos de PlayStation 2 y PlayStation 3 solo están disponibles a través de transmisión, pero los cambios en el servicio han reducido el retraso que anteriormente hacía que muchos de los juegos no se pudieran jugar.

Con una conexión lo suficientemente fuerte, puedes jugar casi cualquier título sin demora en tu camino. Incluso si su conexión no es excelente, los títulos como Dark Cloud 2 se pueden reproducir perfectamente incluso con un poco de retraso. Solo querrás evitar los tiradores, ya que el retraso en ellos puede hacer que los disparos no se registren.

La colección de juegos se actualiza cada mes, pero las selecciones para juegos más antiguos son un poco escasas. Los títulos de PlayStation 2 son particularmente limitados, pero hay varios juegos importantes que vale la pena ver, incluyendo Harvest Moon: A Wonderful Life y Red Faction.

Los títulos de PlayStation 3 incluyen varios juegos de rol que incluyen entradas de la serie Atelier y la trilogía Batman: Arkham Asylum, así como BioShock.

La PlayStation 4 domina el servicio, pero eso es a menudo una marca en la columna más para los jugadores que quieren jugar juegos modernos que pueden tener algunos años. PlayStation Now ha comenzado a ofrecer juegos mucho más nuevos por un tiempo limitado, lo que permite a los suscriptores ver títulos como Metro Exodus y Just Cause 4.

Si su conexión no es excelente pero desea probar los títulos de PS4, hay buenas noticias: puede descargarlos directamente a su disco duro y reproducirlos sin ningún retraso. Sin embargo, esta opción solo está disponible para juegos de PS4 .

Puedes transmitir juegos de PlayStation Now a PC

Si eres un jugador de PC pero quieres ver de qué se trata el alboroto con los juegos de PlayStation, ahora puedes transmitir los juegos de PlayStation Now a la PC . Es una excelente manera de experimentar títulos que quizás te hayas perdido antes. Sin embargo, necesitará un controlador compatible (preferiblemente un DualShock 4) para jugar.



La velocidad mínima recomendada para PS Now es una velocidad de descarga de 5 Mbps, pero más rápido es mejor. Asegúrate también de tener el menor ping posible. Intente utilizar un cable Ethernet para establecer una conexión directa para reducir el retraso.

PlayStation Now cuesta $ 9.99 por mes

Anteriormente, PS Now cobraba $ 19.99 por mes. Aunque eso no es necesariamente un mal punto de precio, otros servicios de transmisión cobran menos. Xbox Games Pass solo cobra $ 9.99 por mes por la versión de consola y $ 14.99 por la versión de consola y PC.

Con eso en mente, Sony ajustó su precio y ahora solo cobra $ 9.99 por mes, lo que lo convierte en una perspectiva mucho más atractiva para los jugadores. También ofrece a los jugadores una prueba gratuita de siete días para probar el servicio y decidir por sí mismos si vale la pena conservarlo.

¿Vale la pena PlayStation ahora?

Si hubiera hecho esta pregunta incluso hace un año, la respuesta habría sido un rotundo “no”. ¿Ahora, sin embargo? Sony redujo el precio del servicio en octubre del año pasado y ha aumentado la incorporación de juegos al servicio. Cada mes, PlayStation Now mejora un poco.

Si bien aún está muy lejos de competir con Xbox Games Pass, PlayStation está en el camino correcto. Si la biblioteca continúa creciendo y se vuelve más curada (al igual que la biblioteca de Games Pass), PS Now será un candidato para un servicio de transmisión imprescindible.

La prueba gratuita hace que valga la pena echarle un vistazo, por lo menos. No toma mucho Todo lo que necesita es una cuenta de PlayStation Network con una forma de pago registrada, un controlador DualShock 4, una suscripción PS Now activa (o la versión de prueba gratuita) y una conexión de banda ancha activa. Pruébalo durante siete días y mira lo que piensas.

Si quieres jugar juegos de PS2, PS3 y PS4 sin ningún compromiso, entonces PlayStation Now definitivamente vale la pena.