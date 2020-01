Zero SR / S: Una nueva Motocicleta Eléctrica que llegará en Febrero

Los especialistas en motocicletas eléctricas, Zero Motorcycles, planea agregar otro modelo más a su catálogo para el próximo mes: La Zero SR / S.

Regularmente, los proyectos de Zero Motorcycles siempre se encuentran en el centro de atención. La compañía estadounidense presenta regularmente alguna de sus nuevas motocicletas eléctricas, una de las más famosas es la SR / F , respaldada por la Zero FX , FXS, S, SR, DS y DSR.

El lanzamiento se planea para el 24 de febrero

Los detalles de esta motocicleta aún no se conocen, pero su nombre sugiere que debería ser una variación de la Zero SR / F lanzada en 2019, sin embargo, algo las debe diferenciar. El modelo Zero SR / S, según algunos rumores, está completamente optimizada para ofrecer un mejor desempeño aerodinámico, además de un diseño un poco más deportivo.

También se piensa que podría tener las mismas características que la Zero SR / F, presentada hace un año y la cuál fue la punta de lanza para la marca californiana. Por lo tanto, esta Zero SR / S tiene la posibilidad de tener el nuevo motor Z-Force 75-10. El SR / F, el cual alcanza los 82 kW de potencia (110 CV) con una velocidad máxima de hasta 200 km / h.

La nueva Zero SR / S se uniría a las raras motocicletas eléctricas de este tipo. Sin embargo, si la motocicleta Lightning Strike , tiene un precio de 13,000 Euros, a modo de comparación, podemos decir que la Zero SR / F tal vez oscile entre los 21,000 euros.

Motor Z-Force

Aún queda por ver si la Zero SR / S tendrá el mismo motor Z-Force 75-10 que la SR / F, capaz de desplegar 110 hp (82 kW) hasta alcanzar una velocidad máxima de 200 km / h. Con tal motor, la Zero SR / F ofrece un alcance de 259 km en la ciudad, o 320 km con la adición del Power Tank.

Aunque para saber cómo estará equipada la Zero SR / S, tendremos que esperar su lanzamiento a finales de febrero.