Descargar CCleaner para Windows MacOS Y Android

Muy completo y efectivo, CCleaner es una utilidad de referencia para limpiar y optimizar rápidamente su PC con unos pocos clics. Un programa gratuito para ejecutar en sistema operativo Windows, MacOS y Android.

¿Qué es CCleaner?

CCleaner es el software gratuito más conocido en PC Windows, el cual permite limpiar y optimizar su sistema operativo. Su propósito es detectar y eliminar archivos y aplicaciones innecesarios que ralentizan la PC.

Existe en varias versiones, tanto para PC Windows como para macOS y para tabletas y teléfonos inteligentes con Android. Tenga en cuenta también que las versiones de pago Professional y Professional Plus también están disponibles con más funciones.

Acelera y optimiza tu PC

Cuando utilizamos la computadora, acumula archivos y entradas en el registro que son obsoletos o superfluos. No solo ocupan espacio innecesario en el disco, sino que a veces pueden causar problemas o ralentizar el sistema. En particular, las sucesivas instalaciones y desinstalaciones de aplicaciones crean archivos que no se eliminan sistemáticamente cuando ya no son útiles. CCleaner propone identificar y eliminar este tipo de archivo.

Esta herramienta consta de varios módulos que nos permiten limpiar el sistema operativo a fondo. El primero borra los rastros de navegación que deja su navegador, como las cookies, el historial de autocompletado y los archivos temporales, y así mejora la protección de la privacidad.

También ofrece la posibilidad de limpiar archivos del sistema que ya no se usan o que no son necesarios para su correcto funcionamiento. La segunda pestaña nos permite identificar y eliminar archivos generados por otras aplicaciones en nuestra computadora. Por otro lado, CCleaner integra una herramienta de optimización y reparación del registro que busca y elimina elementos innecesarios u obsoletos.

Ccleaner de Piriform no pesa mucho, pero nos permite analizar cualquier sistema buscando archivos no utilizados o duplicados. Por ejemplo, un escaneo simple enumerará todos los archivos temporales, archivos en caché y datos de navegadores obsoletos. Luego tendrá informes detallados sobre el espacio del disco duro ocupado y podrá llevar a cabo una limpieza al día, sección tras sección.

Finalmente, la utilidad tiene un módulo de desinstalación de software incorporado que garantiza que se elimine toda la aplicación.

Liberar espacio

El software no toma ninguna decisión por sí solo y eso es bueno, porque una mala limpieza de la máquina puede provocar un mal funcionamiento. Por lo tanto, depende de nosotros elegir cuidadosamente qué elementos debe eliminar o no. De hecho, puede ocurrir la eliminación de archivos o carpetas desconocidos del sistema. Del mismo modo, si eliminamos demasiados archivos antiguos, nuestro navegador puede perder información importante, como entradas de formulario.

Limpieza del registro

Puedes acceder a las claves de registro no utilizadas. Este proceso es casi inútil, pero puede usar esta función para borrar rastros persistentes de instalación de software obsoleto. Esta manipulación tampoco está exenta de riesgos.

Privacidad guardada

Si no desea dejar rastros después de usar la computadora, Ccleaner es lo que buscas. Con cuidado y precaución, puede sumergirse en los rincones de nuestra computadora y eliminar permanentemente los viejos rastros de uso de nuestra Pc.

Características avanzadas

Ccleaner es gratuito, pero hay disponibles versiones más completas por una tarifa: proporcionan algunas herramientas apreciables, como la restauración de archivos eliminados, la optimización en tiempo real o el análisis de componentes de hardware.

Puedes descargar está fabulosa herramienta desde la pagina web oficial