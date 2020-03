Descargar Microsoft Office 365 para Windows 32 y 64 bits

¿Qué es Microsoft Office 365 ?

Microsoft Office 365 es el paquete de Office de Microsoft que te da todas las herramientas que necesitas para ser más productivo en tu trabajo diario. Encontrarás Word como procesador de textos, Excel como hoja de cálculo para tus cálculos o PowerPoint para tus presentaciones.

Esta es una evolución exitosa para la suite de oficina Microsoft Office 365, que es una suite basada en suscripción y en la nube. Este lanzamiento aporta una serie de mejoras y valida con éxito la entrada de varias características como la gestión de versiones de documentos y el intercambio con un solo clic a través de OneDrive.

La suite Microsoft Office, cuya primera versión data de 1998, es una referencia en la automatización de oficinas bajo Windows y MacOS tanto para particulares como para profesionales. Desde 2013, el conjunto se distribuye, además de una versión clásica de compra (denominada clásicamente Office 2016 o 2019 para la más reciente) o en una versión de suscripción: Office 365, existe la versión Microsoft Office 365 Pro.

Las ventajas es que constantemente recibe nuevas actualizaciones, acceso a las herramientas de Office directamente desde una interfaz web, instalación en una o más máquinas, así como en una tableta.

¿Qué herramientas ofrece Microsoft 365?

Microsoft Office 365 te ofrece nuevas formas eficientes y eficaces de llevar a cabo tus tareas de oficina en el trabajo, en casa o en la escuela, desde un ordenador, un smartphone con Windows Mobile o a través de unexplorador web. Incluye mejoras y/o cambios en el menú y la gestión de Clip Art, editor HTML para SharePoint e InfoPath, características de mejora del contraste y el brillo de Da Vinci, preferencias de idioma, etc.

La interfaz de Microsoft Office 365 está evolucionando constantemente y se dispone de integración en línea para que pueda acceder a sus múltiples archivos desde cualquier lugar del mundo, siempre que tengas una conexión a Internet.

Word

Microsoft Word 365 ofrece lo mejor en procesamiento de textos: funciones avanzadas para crear documentos de calidad profesional, métodos simplificados de trabajo en equipo y acceso casi universal a sus archios.v Diseñado para proporcionarle las herramientas de formato de documentos más avanzadas, Word 365 también facilita la organización y la redacción de sus documentos. También puede almacenar documentos en línea y luego acceder y editarlos en prácticamente cualquier navegador de Internet. Tus documentos están siempre a tu alcance, así que puedes escribir tus mejores ideas en cualquier momento y lugar.

Excel

Con las nuevas herramientas de análisis y visualización de datos de Microsoft Excel, puede rastrear fácilmente los datos importantes y sus tendencias. Puedes subir fácilmente tus archivos a la web y trabajar en línea simultáneamente con otros usuarios. Cuando estés en movimiento, accede a tus datos críticos con Microsoft Excel Mobile 365 o Microsoft Excel Web App.

PowerPoint

Con sus nuevas características audiovisuales, puedes crear una historia tan cautivadora como estimulante de ver. Con las nuevas y mejoradas herramientas de edición de vídeo y de fotos, los gráficos SmartArt y los efectos de texto, puedes crear presentaciones elegantes para tu público. PowerPoint 365 también le permite trabajar simultáneamente con otros o publicar sus presentaciones en línea para que pueda acceder a ellas desde cualquier lugar de la web o desde su Smartphone con Windows Mobile.

Outlook

Microsoft Outlook ofrece herramientas de calidad para la gestión del correo personal y empresarial. Con Outlook 365, te beneficias de un conjunto más completo de características que satisfacen tus necesidades de comunicación en la oficina, en casa y en la escuela.

OneNote

Microsoft OneNote 365 te ofrece el lugar perfecto para almacenar y compartir tus notas en un solo lugar de fácil acceso. Captura texto, fotos y archivos de vídeo o audio con OneNote 365 para que tus pensamientos, ideas e información importante estén disponibles inmediatamente.

Descarga la versión de prueba

Puedes probar Office 365 Pro de forma gratuita y sin compromiso, también es posible probar Office 2016 durante 29 días. Invitamos a los usuarios a que descarguen la versión preliminar de Office 2016 e introduzcan la clave de producto disponible en el formulario. Office 2016 cumple con muchas de las expectativas de los usuarios.

Las ofertas de Microsoft Office 365

Los detalles de las ofertas de suscripción a Microsoft Office 365 (a diferencia de la versión de pago) son los siguientes:

– Office 365 Personal: (OneNote, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, Publisher y Access) para 1 PC o Mac y 1 tableta más 20GB de almacenamiento OneDrive

– Office 365 Family: para 5 PCs o Macs y 5 tabletas más 20 GB de almacenamiento,

– Office 365 Universidad: Oferta de descuento por 4 años, para 2 PCs o Macs y tabletas más 20GB de almacenamiento,

– Office 365 Small Business (hasta 25 usuarios): no incluye la instalación del software del paquete, pero proporciona acceso al correo electrónico empresarial, a documentos compartidos y a videoconferencias en una oferta alojada por Microsoft.

– Office 365 Small Business Premium (hasta 25 usuarios): todo el software del paquete estándar más el acceso al correo electrónico empresarial, documentos compartidos y videoconferencias en una oferta alojada por Microsoft,

– Office 365 Medium Enterprise (hasta 300 usuarios): todo el software de la suite estándar e Infopath más acceso a mensajería profesional, documentos compartidos, videoconferencia, un sitio web público, integración con Active Directory y un servicio de BI de autoservicio.

Microsoft Office Mobile

¿Quieres llevar tu oficina a todas partes contigo? Microsoft Office Mobile para Android e iOS lo hace posible.

¿Qué es Microsoft Office Mobile?

Es una versión más ligera de Microsoft Office 365. Como su hermano mayor, contiene las aplicaciones hijas habituales: Word, PowerPoint, Excel, Office Lens (un lector/escáner de PDF y un escáner de códigos QR), una aplicación para tomar notas.

Estas aplicaciones hijas ya están disponibles en los teléfonos móviles, pero de forma separada. Microsoft ofrece con Microsoft Office Mobile agruparlos para centralizar los datos en una sola aplicación, la aplicación también proporciona acceso directo a OneDrive.

En el caso de Word, Excel y PowerPoint, se pueden crear documentos en blanco o a partir de plantillas, pero también se puede analizar un documento tomado a partir de una foto y convertirlo al formato elegido (gracias, en particular, al reconocimiento del OCR). Los documentos pueden guardarse (localmente o en su cuenta OneDrive), guardarse como PDF, compartirse o imprimirse (si tiene una impresora conectada a su dispositivo móvil).

Ten en cuenta que la versión móvil de Office no ofrece un corrector gramatical, sólo un corrector ortográfico, lo cual es bastante bueno, ya que esta versión es gratuita. En lo que respecta al formato, hay un formato de texto (negrita, cursiva, centrado, color, viñetas y números, etc.) y un formato de párrafo (con estilos, sangrados, espacios, espaciado de líneas, etc.). Y para los modos de visualización: móvil o página

