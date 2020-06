Las Mejores Aplicaciones de Llamadas Gratuitas y SMS ilimitados

Mantenerse en contacto con sus seres queridos no debería ser costoso, y si mira en los lugares correctos, ciertamente no lo será. Por supuesto, estamos hablando de aplicaciones de llamadas gratuitas que ofrecen llamadas y mensajes de texto ilimitados.

No es fácil ejecutar un servicio como este de forma gratuita, lo que significa que puede ser difícil encontrar una aplicación de este tipo, pero hemos enumerado las mejores opciones que realmente ofrecen llamadas y hemos explicado cuidadosamente cualquier posible inconveniente, como anuncios en la aplicación o restricciones regionales

Es importante distinguir la diferencia entre las aplicaciones que pueden realizar llamadas y mensajes de texto SMS externos gratuitos, y aquellas que le permiten enviar mensajes a otros usuarios en su aplicación.

Algunas aplicaciones le darán un número temporal gratuito con el que puede llamar a otros números, y no necesitarán instalar ninguna aplicación. Estas aplicaciones, con la excepción de Google Voice, incluyen anuncios en la aplicación para ayudar a sus costos operativos.

También hay aplicaciones de llamadas gratuitas que le permiten realizar llamadas y mensajes de texto gratuitos, pero solo para otros usuarios. Entonces, por ejemplo, puede hacer llamadas gratuitas en WhatsApp o Viber, pero solo cuando llame a otros usuarios de WhatsApp o Viber a través de WiFi o datos móviles. Incluimos ambos en este artículo y creamos una sección diferente para cada uno.

Aplicaciones de llamadas gratuitas para mensajes de texto SMS y llamadas

Le recomendamos encarecidamente que solicite a sus contactos que instalen una aplicación de chat como WhatsApp o Viber para que las llamadas y las comunicaciones sean fáciles y gratuitas, pero si no puede hacerlo, las siguientes opciones pueden ser de su agrado.

Si estás en Canadá o los EE. UU., Esta puede ser la mejor aplicación de llamadas gratuitas disponible. Se le da un número gratuito y puede llamar, enviar mensajes de texto y recibir el mismo desde cualquier número, incluso si otros no tienen la aplicación instalada. Viniendo de Google, estás libre de cualquier anuncio frustrante que muchas otras aplicaciones en esta lista tienen.

También hay algunas otras características interesantes, como las transcripciones de texto directo de sus correos de voz, para que pueda ver lo que la gente ha dicho en lugar de solo escucharlas. Si bien las llamadas gratuitas están disponibles para números de EE. UU., También puede pagar para realizar llamadas internacionales salientes.

La interfaz de usuario está limpia, puede grabar sus llamadas y hacer una copia de seguridad de cualquier mensaje o llamada importante. Google Voice no está disponible en países fuera de los EE. UU. Y Canadá por el momento.

Dingtone ofrece llamadas gratuitas, mensajes de texto y un número gratuito para acompañarlo. Al registrarse, obtendrá 15 créditos que se pueden usar para llamar y enviar mensajes de texto a otros dentro de las primeras 48 horas de usar la aplicación. También puede reclamar un número de teléfono gratuito de una variedad de regiones.

Después de eso, puedes obtener más créditos completando minijuegos. Es una forma divertida de recompensar a los usuarios con más actividad en la aplicación. Encontrará más créditos gratuitos abriendo la aplicación todos los días, viendo anuncios, invitando a amigos y completando ofertas.

También puede comprar créditos, y hay una opción para eliminar anuncios durante 1 mes, que cuesta solo $ 0.99, mucho más barato que otras alternativas en esta lista. Recomendamos encarecidamente Dingtone como la mejor aplicación de texto gratuito con publicidad si no puede usar Google Voice. Después de esto, las aplicaciones comienzan a ser más intrusivas con los anuncios.

TextMeUp es otra aplicación gratuita de llamadas y SMS disponible para la mayoría de las regiones. Puede elegir entre varios números locales para organizar sus comunicaciones, por ejemplo, un número para el trabajo y otro para los contactos que pueda tener en el extranjero.

El acceso puede variar según su región, pero a menudo puede reclamar un número local gratuito y también comprar números internacionales. Para darle acceso a algunas llamadas y mensajes de texto gratuitos, TextMeUp incluye un montón de anuncios, algunos de los cuales pueden ser bastante intrusivos.

Afortunadamente, puede optar por eliminar todos los anuncios y obtener un paquete mensual / semanal de minutos de llamadas. Algunas regiones también son más limitadas, por ejemplo, en el Reino Unido solo puede obtener 4 créditos al registrarse y se deben comprar más créditos.

Una nota sobre las aplicaciones de Text Me Inc: puede observar una gran cantidad de aplicaciones con nombres similares como TextMeUp, TextMe o FreeTone. Estas son esencialmente la misma aplicación, por lo que no se han incluido duplicados en nuestra lista.

TextPlus es una aplicación que le permite realizar llamadas y mensajes de texto gratuitos mediante la implementación de anuncios en la pantalla de llamadas, y prácticamente en cualquier otro lugar en el que puedan adaptarse.

También puede ver anuncios de video u ofertas completas para ganar créditos. Finalmente, hay una opción para comprar créditos o suscribirse, lo que eliminará los anuncios por completo.

También puede obtener un número de teléfono personalizado gratuito, pero el número puede cambiar si no paga para asegurarlo. Sin embargo, una vez que tenga un número, otros podrán llamarlo. En su mayor parte, TextPlus funciona cuando realmente necesita hacer una llamada importante o enviar un mensaje de texto, pero los anuncios excesivos son frustrantes.

Aplicaciones de llamadas gratuitas y mensajes de texto a otros usuarios

Es hora de ver las aplicaciones que puede usar para hacer llamadas y mensajes de texto gratuitos a los usuarios que también tienen la aplicación instalada. Estas aplicaciones ofrecen una experiencia muy superior a las aplicaciones mencionadas anteriormente.

Propiedad de Facebook, WhatsApp es una de las aplicaciones más populares del mundo para realizar llamadas y mensajes de texto de forma gratuita. Se ha incorporado un cifrado de extremo a extremo para mantener sus mensajes privados .

Puede enviar fotos, gifs, videos y mensajes de voz rápidamente a otros, y todo lo que necesita es un número en su lista de contactos para que WhatsApp los reconozca en la plataforma. Esto significa que puede agregar rápidamente nuevos contactos para chatear. Solo asegúrate de que también tengan la aplicación instalada.

También puede enviar su ubicación a otros usuarios, y si está atascado sin un teléfono, puede iniciar sesión en su cuenta con la aplicación web WhatsApp directamente desde su computadora .

Viber es otra aplicación de llamadas y mensajes de texto que viene con una variedad de características para sincronizar su comunicación entre dispositivos. Puede configurar copias de seguridad gratuitas para que todos sus mensajes se guarden siempre.

Puede iniciar sesión en un nuevo dispositivo simplemente escaneando un código QR, y todos sus mensajes pasados, fotos guardadas y videos compartidos también se enviarán a su nuevo dispositivo.

Puede agregar otros usuarios de Viber importándolos de su lista de contactos, porque Viber usará números de teléfono como identificador para los usuarios, de manera similar a Whatsapp. Viber también cuenta con video chat y llamadas grupales. También puede comprar créditos para llamar a otros números reales en todo el mundo, aunque si ya tiene a alguien agregado a Viber, puede hacerlo de forma gratuita.

Propiedad de Microsoft, Skype es una aplicación muy popular que a menudo se usa en computadoras de escritorio, pero la versión móvil también está llena de funciones. Skype es popular para la mensajería instantánea y las videollamadas, y a veces también se usa para hacer conferencias grupales o llamadas de negocios .

Skype también tiene su propio sistema de crédito para comprar minutos para llamar a números reales en todo el mundo, por lo que no tiene que agregar a alguien por su nombre de usuario.

También puede compartir videos, fotos y enlaces con otras personas, lo que lo convierte en un excelente lugar para compartir recuerdos o detalles importantes.

iOS ) Messenger ( Android iOS ) y Messenger Lite ( Android

Creado a partir de la función de mensajes desde Facebook, Messenger trae decenas de excelentes funciones de mensajería a su teléfono inteligente. Con Messenger, puede enviar mensajes, llamar y compartir con cualquiera que haya agregado a su cuenta de Facebook. También puede agregar nuevas personas directamente a través de Messenger ahora también.

Messenger presenta una variedad de funcionalidades de chat adicionales que realmente no se ven en ningún otro lugar, incluidos divertidos minijuegos, encuestas, colores y temas grupales personalizados, salas que admiten hasta 50 personas y mucho más.

Si no le gusta la cantidad de memoria que puede tener Messenger, puede obtener una versión reducida llamada Messenger Lite , que viene con texto básico y funcionalidad de llamada.

¿Debería usar una aplicación de llamadas gratuitas?

Todas estas aplicaciones ofrecen llamadas y mensajes de texto gratuitos, pero la funcionalidad difiere entre cada aplicación. Depende de usted decidir qué aplicación es la más adecuada para usted, pero le recomendamos primero Viber, Whatsapp y Skype, luego Google Voice, antes de considerar las alternativas con publicidad como Dingtone y TextMeUp.