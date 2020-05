Cómo instalar Ubuntu en Raspberry Pi: Tutorial completo

Raspberry Pi, o en resumen, la placa Pi, hoy en día es notablemente conocida y se usa para hacer una mini computadora personal (Do It Yourself) que crea el kit. Últimamente, toneladas de proyectos de Internet de las cosas (IoT) se ejecutan sin problemas según la placa Raspberry Pi.

En el pasado, Raspberry Pi había estado usando solo para proyectos de ingeniería de pregrado y nivel escolar. Pero desde que el sistema operativo líder Ubuntu comenzó a construir el sistema operativo para la placa Raspberry Pi, la demanda de placas Pi ha aumentado en el lugar de los rascacielos.

Ahora, en lugar de tener el sistema operativo Raspbian, la mayoría de los usuarios usan Ubuntu Server o el subordinado de Ubuntu, el Ubuntu Mate en la placa Raspberry pi.

Raspberry Pi: una mini PC infalible con Ubuntu

Con 40 pines de entrada / salida de propósito general (GPIO) y EEPROM , la Raspberry Pi puede manejar muchas tareas a la vez. La última Raspberry Pi viene con un procesador quad-core de 64 bits a 1,5 GHz y hasta 4 GB de RAM. Esta bestia de microcontrolador también es compatible con el puerto LAN, el adaptador WIFI, el puerto HDMI y el puerto USB normal y tipo C.

Se puede construir fácilmente una mini PC perfecta con todas estas características atractivas. Para ejecutar esta configuración de hardware correctamente, es muy importante elegir un sistema operativo estable y funcional.

Entre todos los sistemas operativos alternativos de Raspberry Pi , sin duda Ubuntu es una buena elección. Ubuntu Mate y el servidor Ubuntu es el sistema operativo más elegido y utilizado en Raspberry Pi. En esta publicación, veremos cómo instalar Ubuntu, así como el servidor Ubuntu y el subordinado de Ubuntu, Ubuntu Mate, en la placa Raspberry Pi.

Instalar Ubuntu Linux en Raspberry Pi

Antes de Raspberry Pi, las placas Arduino eran muy populares entre los ingenieros de microcontroladores para proyectos de construcción. Arduino viene con un circuito integrado programable (IC) donde Raspberry Pi viene con un entorno de escritorio totalmente funcional.

Los proyectos basados ​​en Arduino son mucho más básicos que la construcción de proyectos complejos multifuncionales. Instalar Ubuntu en placas Pi es una decisión acertada porque la mayoría de los proyectos y servidores de IoT están construidos en Ubuntu. Y también es fácil de manejar.

Paso 1: descargando el archivo de imagen de Ubuntu

Para instalar Ubuntu en la placa Pi primero, necesitamos descargar el archivo de imagen de Ubuntu desde el sitio web oficial de Ubuntu. Puede elegir el servidor Ubuntu o la imagen Ubuntu Mate.

Si usted es un administrador del sistema, necesita mantener una base de datos, un clúster de servidores o algún otro sistema FTP, definitivamente le recomendaré que tome la imagen del servidor Ubuntu, de lo contrario, para un uso normal como mini PC, Ubuntu Mate es perfecto.

También puede confundirse acerca de qué versión debería obtener? 32 bits o 64 bits? No voy a darte ningún consejo de novato, para Raspberry Pi 4, la versión de 32 bits funciona bien. Pero para otras placas Pi antiguas, la versión de 64 bits funciona sin problemas. Entonces, si tienes la versión Raspberry Pi 4, elige la versión de 32 bits.

Descargar Ubuntu Image para Raspberry Pi

Paso 2: Instalar Etcher en su sistema

Etcher es un software que puede extraer, grabar o abrir una imagen de Os o un archivo ISO. Como estamos trabajando con un archivo de imagen de Ubuntu Mate / Server, usaremos la herramienta Etcher para hacer que nuestro archivo de imagen sea de arranque. Puede descargar el archivo del paquete Debian desde GitHub, o puede continuar con el repositorio PPA. Si está haciendo todas las tareas desde una PC con Windows o una PC con MAC, encontrará los paquetes de instalación en el sitio web oficial de Etcher.

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 379CE192D401AB61 sudo apt update sudo apt install balena-etcher-electron

Descarga de Etcher para Linux

Paso 3: flashear Ubuntu OS para Raspberry Pi

Cuando hayas terminado de instalar Etcher, ahora estás listo para hacer un archivo de arranque de Ubuntu para preparar tu pequeño caballo. Para crear un archivo flasheable para Raspberry Pi, no deje que la tarjeta de memoria se convierta en un problema, siempre tome una tarjeta de memoria SD de clase 10. Inserte la tarjeta SD en su escritorio y abra Etcher. Ahora, siga las instrucciones, como se muestra en la figura a continuación.

Si su tarjeta SD se inserta correctamente, Etcher encontrará automáticamente su dispositivo extraíble, si no lo hace manualmente. Luego, para la opción, haga clic en el ícono Más (+) y elija el directorio donde descargó el archivo de imagen de Ubuntu. Ahora, si todo está bien, presiona el botón Flash. Según su clase de tarjeta SD y la configuración de su sistema, tomará más o menos 15 minutos.

Paso 4: Habilitar el overclocking de Raspberry Pi

Si está utilizando la versión Raspberry pi 4, entonces tiene una CPU de 1.5GHz. Las computadoras modernas inspiran a los usuarios a realizar múltiples tareas. Si cree que usará la placa Raspberry Pi para trabajo multifuncional, le recomiendo que haga un poco de ingeniería dentro de su imagen Ubuntu Server / Mate. Sí, vamos a ver cómo habilitar el overclocking de la placa Pi. Al permitir el overclocking, puede acelerar su sistema hasta 2.147 GHz.

Vaya al administrador de archivos y localice la tarjeta SD donde creó el archivo de imagen arrancado. Ahora encariñe la carpeta de arranque del sistema. Y dentro de la carpeta, abra el config.txtarchivo con su bloc de notas. En la parte inferior de los códigos de texto, agregue los siguientes comandos de script y guarde el archivo.

over_voltage=4 arm_freq=2000 gpu_freq=650

Paso 5: Arrancando tu Raspberry Pi con Ubuntu Linux

Ahora prepárese para encender su placa Raspberry Pi, asegúrese de tener una fuente de alimentación estable. Inserte la tarjeta SD dentro de su placa Raspberry Pi. Conecte el cable de ethernet para actualizar su sistema operativo. Conecte su cable HDMI con su monitor. Si está utilizando una pantalla LCD IPS capacitiva de 7 pulgadas, es posible que deba hacer un pequeño cambio nuevamente dentro de su config.txtarchivo para asegurarse de que su cable HDMI transmita la señal sin problemas. Los códigos de script se dan a continuación.

max_usb_current=1 hdmi_group=2 hdmi_mode=1 hdmi_mode=87 hdmi_cvt 1024 600 60 6 0 0 0

Bien, ahora es el momento de enchufar el cable de alimentación con su placa Raspberry Pi. Cuando la placa está encendida, lo llevará automáticamente a la pantalla de inicio. El primer tiempo de arranque hace que tome de 3 a 5 minutos. Pero una vez que haya terminado, se le pedirá que ingrese un nombre de usuario y una contraseña. Para Ubuntu Mate y el servidor Ubuntu, el nombre de usuario y la contraseña predeterminados se proporcionan a continuación. Obtendrá una opción para cambiar el nombre de usuario y la contraseña más adelante.

Username: ubuntu Password: ubuntu

Hasta este paso, ya casi ha terminado de instalar Ubuntu en su placa Raspberry Pi. En adelante, la función de generación de contraseña ha terminado; verá un símbolo del sistema flotante. Aquí elegirá su sistema operativo, ya sea que desee obtener Ubuntu Mate o el servidor Ubuntu. Siga los comandos que se proporcionan a continuación según las instrucciones.

Para instalar el escritorio de Ubuntu Mate en Raspberry Pi

sudo apt install ubuntu-mate-desktop

Para instalar el servidor Ubuntu en Raspberry Pi

sudo apt install ubuntu

Si desea instalar las otras variaciones de Ubuntu como Xubuntu, Lubuntu o Kubuntu, puede reemplazar la parte de ubuntu desde su línea de comando.

sudo apt install xubuntu sudo apt install lubuntu sudo apt install kubuntu

Después de que todos los archivos de instalación se descarguen e instalen dentro de su máquina, se le pedirá que elija el administrador de pantalla si desea usar gdm3o lightdm. Aquí gdmsignifica Gnome display manager y lightdmsignifica light display manager. Puede elegir el administrador de pantalla predeterminado de Ubuntu , que es gdm3y presionar Ok.

Después de presionar todas estas acciones, no hay casi nada en su mano. Deje que la placa Raspberry Pi se encargue del resto del trabajo. Con el formulario de conexión a Internet El cable LAN que conectó, descargará e instalará casi todo lo que necesita para configurar una PC completamente nueva.

Después de un tiempo, encontrará que el proceso de instalación ha terminado y luego puede reiniciar su sistema Raspberry Pi con Ubuntu. Para Ubuntu Mate, puede reiniciar su sistema con la siguiente línea de comando escrita a continuación.

sudo reboot

Y para Ubuntu Server, el comando de reinicio es:

startx

Paso 6: Configuración de Secure Shell (SSH) para Ubuntu Server

Si ha instalado el Servidor Ubuntu, debe configurar Secure Shell (SSH) para su placa Raspberry Pi. Puede habilitar el SSH desde los archivos de arranque de Ubuntu o desde la placa Raspberry Pi. Para habilitar SSH desde Ubuntu Server, siga las instrucciones.

No debe olvidar que hemos editado el config.txtarchivo para habilitar el overclocking de Raspberry Pi, podemos habilitar el SSH de la misma manera antes de que se inicie el proceso de instalación. En Linux, el archivo de configuración SSH se encuentra en el directorio raíz. Se encuentra el archivo de SSH aquí: /etc/ssh/sshd_config. Puede editar este archivo con el nano notepad.

También puede habilitar el SSH utilizando los comandos del terminal. Para habilitar SSH, siga las instrucciones del terminal.

sudo apt update sudo apt upgrade sudo apt install openssh-server sudo service ssh enable sudo service ssh start

Paso 7: Mantenimiento de la placa Raspberry Pi

Para mantener su mini PC fresca y tranquila, siempre puede usar un ventilador de enfriamiento junto con una carcasa atractiva. Hay diferentes tipos de fundas Raspberry Pi disponibles en el mercado en línea que puede elegir fácilmente. También puede usar un disipador de calor de aluminio justo sobre el panel de su CPU para evitar el sobrecalentamiento.

La placa Raspberry Pi es la primera opción de los ingenieros para construir cualquier proyecto o mini servidor. Como Raspberry Pi funciona sin problemas con Ubuntu Mate, puede ser un kit de aprendizaje informático perfecto para los niños. En esta publicación, hemos discutido el campo de usos y utilidad de Raspberry Pi. También hemos cubierto el área de cómo obtener una PC instantánea con Ubuntu y Raspberry Pi.

Hola, si eres usuario de Raspberry Pi, puedes compartir tus experiencias con nosotros. Si encuentra útil esta publicación, también puede compartir esta publicación en sus cuentas sociales. Siéntase libre de escribir cualquier comentario sobre esta publicación en la sección de comentarios.