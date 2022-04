10 creadores de logotipos para diseñar tu logo gratis

La importancia de un logotipo para una empresa no puede subestimarse. Un logotipo define su negocio para sus clientes actuales y potenciales y lo hace destacar entre la competencia.

Al iniciar un negocio, las personas suelen contratar a un diseñador gráfico profesional para diseñar un logotipo para su empresa. Esta puede ser una buena práctica, sin embargo, necesita algunos bolsillos realmente profundos para eso, ya que un diseñador gráfico profesional cuesta mucho.

Para pequeñas y medianas empresas y nuevas empresas, recomendaría probar una herramienta de creación de logotipos. Hay muchas herramientas excelentes disponibles en línea para ayudarlo a crear logotipos simples pero de calidad de manera rápida y efectiva. Y en este artículo, le mostraré algunos de los mejores creadores de logotipos gratuitos que puede usar para crear logotipos hermosos y de aspecto profesional.

🕵🏻 Cómo elegir una herramienta de creación de logotipos

Cuando se trata de diseño de logotipos, cada empresa tiene sus propias preferencias. Una corporación oficial prestará más atención a la apariencia profesional, mientras que una marca de moda enfatizará sus características distintivas. Dependiendo de sus requisitos de diseño, puede usar diferentes tipos de creadores de logotipos.

El factor más crítico a considerar al seleccionar un creador de logotipos es la facilidad de uso. Considere sus habilidades de diseño y elija un generador de logotipos que sea fácil de usar para cualquier persona.

El segundo factor a considerar es el nivel de personalización que brinda la herramienta. Con plantillas genéricas, no podrá desarrollar un logotipo creativo y que recuerde. Por eso es importante que la herramienta de creación de logotipos que elija ofrezca una gama de opciones de personalización.

Finalmente, el factor más significativo es el costo. Si bien sigue siendo más económico que contratar a un diseñador profesional, debe ajustarse a su presupuesto y, al mismo tiempo, debe proporcionar un producto de calidad.

Teniendo en cuenta todos los factores mencionados anteriormente, echemos un vistazo a los mejores creadores de logos que encontrará en Internet.

1. Canva

Canva ha existido por un tiempo y ofrece una impresionante línea de plantillas, incluida una amplia gama de opciones de logotipos gratuitas y premium. Para crear un logotipo, puede usar una de sus plantillas gratuitas y personalizar el texto, los colores, las fuentes y otros elementos para que coincidan con su marca.

También puedes cargar tus propios gráficos o usar la función de arrastrar y soltar para agregar elementos gratuitos de la amplia biblioteca de Canva a su plantilla de logotipo. Una vez hecho esto, puedes descargar su diseño en formato PNG, JPG o PDF. Además, puede usar el logotipo que creó para crear membretes y tarjetas de presentación, etc.

¿Cuánto cuesta ?

La descarga de un archivo PNG es totalmente gratuita.

Dependiendo de tu nivel de suscripción, algunos íconos y diseños tienen un precio.

2. Zyro

Zyro es un creador de logotipos que enfatiza el minimalismo. Para comenzar a usar este creador de logos, no necesitas registrarte para obtener una cuenta; simplemente ingresa el nombre de tu empresa y podrás crear un logotipo que lo combine con una imagen gráfica. Además, ¡puedes crear tu propio logotipo gratis!

Hay miles de plantillas para elegir, y sea cual sea el logotipo que elijas, puedes personalizar su fuente, tamaño y color para reflejar la visión de tu empresa. Zyro utiliza tecnología de punta para crear cada logo único.

Y cuando finalmente estés satisfecho con tu logotipo, simplemente descárgalo y utilízalo donde quieras.

¿Cuánto cuesta?

$10.00 por derechos completos de uso comercial y archivos de logotipo de alta resolución con fondo transparente (PNG).

Puedes obtener imágenes de baja resolución en formato PNG de forma gratuita.

3. Tailor Brands

Tailor Brands es una herramienta de alta gama para diseñar hermosos logotipos. Te ayuda a determinar el estilo visual más apropiado para tu empresa.

Simplemente ingresa el nombre de tu negocio y una breve descripción para generar un logotipo. Para facilitar el proceso, este creador de logotipos te proporciona diferentes tipos de logos (basados ​​en íconos, en nombres o ​​en iniciales).

Además, una vez que hayas terminado, el generador de logotipos mostrará cómo se verá tu logotipo en un sitio web, tarjeta de presentación, redes sociales y otros medios.

¿Cuánto cuesta?

$3.99/mes para archivos JPG y PNG.

$9.99/mes para archivos vectoriales EPS.

4. Creador de logotipos de Wix

Wix es el mejor sitio de diseño de logotipos para personas que no tienen experiencia ni habilidades de diseño. Una de las características más atractivas es la simplicidad. Para crear un logo, simplemente debes responder algunas preguntas básicas y generará rápidamente una plantilla de logotipo para usted. Luego, tendrás la opción de personalizar casi todos los elementos para adaptarlos a tus gustos individuales. Puedes cambiar el texto, el tamaño, los colores, las fuentes, etc.

¿Cuánto cuesta?

Descarga un logotipo gratuito, pero solo para uso no comercial.

$12.99 por logotipo de alta resolución y uso comercial completo.

$49.99 para archivos vectoriales, un kit de redes sociales, una guía de marca y archivos listos para imprimir.

5. hatchful

El hatchful de Shopify es un generador de logotipos diseñado específicamente para uso móvil. Aunque todavía funciona perfectamente en el escritorio. A diferencia de otros diseñadores de logotipos, hatchful se preocupa más por su marca que por el nombre de su empresa (con preguntas sobre el espacio, los valores y el estilo visual de su industria).

Esta herramienta es fácil de usar y le permite crear logotipos de aspecto moderno con un toque minimalista. Para crear un logotipo, simplemente ingrese su nombre, seleccione un icono y cambie el color y el tamaño. Una vez que haya terminado, puede descargar y utilizar el logotipo de forma gratuita. Además, para que el logotipo se adapte mejor a sus necesidades, puede cambiar las fuentes y los colores.

Cuanto cuesta la incubadora:

Gratis.

6. Graphic Springs

Graphic Springs ofrece una amplia selección de plantillas para muchas áreas. Para diseñar un logo, simplemente escribe el nombre y el eslogan de tu empresa, selecciona una categoría de imagen, selecciona su logotipo y modifícalo con facilidad. También puedes filtrar las opciones, buscando logotipos nuevos o populares. Comienza con las formas y los símbolos si deseas un poco más de libertad creativa con el diseño de tu logo, o utilízalos para agregar una apariencia elegante.

¿Cuánto cuesta?

$19.99 por un archivo JPG.

$39.99 para PNG y PDF.

$99.99 por SVG.

$199.99 para crear cualquier formato de archivo, perfecto para imprimir.

7. Ucraft

Ucraft es un poderoso creador de logos en línea que es de uso completamente gratuito e incluye más de 2 millones de íconos libres de regalías para ayudarlo a crear uno distintivo en solo unos minutos.

Esta herramienta te presenta un lienzo en blanco desde en el que puedes comenzar a crear un logotipo. El constructor incluye un editor gráfico básico que te permite agregar una variedad de íconos y formas geométricas. Entonces, en lugar de usar un diseño prefabricado, puedes usar íconos, texto y formas geométricas.

Cuando hayas terminado, podrás ver una previsualización de cómo se vería el logotipo en tarjetas de presentación, sitios web y como una imagen impresa en una camiseta. Pero, para descargar el logotipo, primero deberás iniciar sesión.

¿Cuánto cuesta?

Gratis para PNG de baja resolución.

$7 por un archivo vectorial SVG.

8. Designhill

Este generador de logotipos es perfecto si no tienes mucha experiencia en diseño. Ya que genera un conjunto de logos personalizados según tu estilo, color e ícono preferidos. A excepción de los colores y tamaños, no hay muchas opciones de personalización. Este creador es rápido y fácil de usar y es la mejor opción si no quieres tener problemas con las opciones de diseño individuales.

Elige primero sus cinco estilos de diseño principales. Luego, el sistema producirá varias plantillas especializadas basadas en tus elecciones. Puedes seleccionar y editar el que más le guste para para tu empresa, ajustando todo, desde el diseño hasta los símbolos.

¿Cuánto cuesta?

$20 por un archivo PNG de baja resolución.

$ 65 por un conjunto completo de archivos de logotipos profesionales, que incluyen EPS y SVG vectoriales, versiones en blanco y negro e información de color y fuente.

Con 150 usd puedes comprar un diseñador para una mayor personalización.

9. LogoMakr

LogoMakr es un software fácil de usar que te permite arrastrar y soltar formas y texto exactamente donde los quiere. Primero, busca formas e íconos, luego modifica los colores, tamaño y otras configuraciones. Puedes agregar texto y organizarlo de la forma que desees mientras cambia el tipo de fuente, el tamaño y el color.

Cuando hayas terminado, descarga el diseño del logotipo en tu computadora. Hay una opción de descarga gratuita, pero tiene limitaciones, como archivos de baja calidad y un acuerdo para dar crédito al sitio por tu logo. Pero, si deseas obtener el logotipo de alta calidad sin crédito, deberás pagar al menos $ 19 usd.

¿Cuánto cuesta?

Gratis para un archivo de baja resolución.

$19 por una gama completa de archivos (incluidos PDF y vectores SVG) y una licencia completa.

10. Free Logo Design

Free Logo Design es otro software de diseño de logotipos que incluye muchas funciones. Cuando te registras en el sitio web, debes proporcionar una dirección de correo electrónico a la que se te enviará el logotipo completo. Para crear uno, simplemente ingresa el nombre de tu negocio, y se generarán varias plantillas de logotipos. diferentes.

La otra alternativa para diseñar un logo es trabajar con diseñadores experimentados para crear un diseño personalizado desde cero. Para hacerlo, desplázate hasta la parte inferior del sitio web y haz clic en «Diseño de logotipo personalizado».

Aunque ten en cuenta que la creación de logotipos personalizados no es un servicio gratuito. Te costará $199. La única opción gratuita es guardar un archivo PNG con una imagen de logo de baja resolución.

¿Cuánto cuesta el diseño de logotipos gratis?

Gratis para un archivo PNG de baja resolución.

$59 por PNG, PDF, JPG y SVG de alta resolución.

