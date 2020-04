Las 20 mejores aplicaciones Android para compartir archivos sin conexión

A menudo en la universidad o en nuestro lugar de trabajo, necesitamos compartir archivos importantes con otros. Compartir archivos de vídeo, fotos, libros electrónicos, archivos PDF o DOC se vuelve esencial a veces. Pero a menudo, la conexión WiFi o los datos móviles no están disponibles a nuestro alrededor para que podamos compartir esos archivos mientras estamos en línea.

Si se enfrenta a una situación así a menudo, le sugiero que pruebe algunas aplicaciones de transferencia de archivos de Android. La mayoría de estas aplicaciones son buenas para compartir una gran cantidad de archivos muy rápidamente. Por lo tanto, creo que algunas de sus tareas pueden ser más fáciles con una aplicación de este tipo.

Las mejores aplicaciones de transferencia de archivos de Android

Aquí, encontrará las 20 mejores aplicaciones para compartir archivos para Android, y casi todas funcionan sin conexión a Internet. Compartes archivos y, en la mayoría de los casos, no importa cuál sea el formato. Obtendrá los archivos con los formatos y tamaños originales. Además, hay algunas aplicaciones que pueden manejar otras tareas relevantes para que sean más útiles. Entonces, lea la información de estas aplicaciones y seleccione una o más para una mejor experiencia de intercambio de archivos.

1. SHAREit

Shareit se ha vuelto tan popular que cuando necesitamos compartir algo de nuestro teléfono con otro, SHAREit es el primer nombre que viene antes de nuestra lengua. Sin embargo, esta popular aplicación incluye su red para compartir el archivo de un dispositivo a otro. Por lo tanto, no le pedirá que verifique su red para una conexión a Internet o que conecte un cable USB. Puede compartir archivos, vídeos, aplicaciones, fotos cuando y donde quiera. Parece emocionante, ¿verdad? Espera, eso no es todo lo que tiene.

Características importantes:

•Puede transferir archivos conservando la misma calidad del original.

•Aquí se admiten archivos de video de todos los formatos.

•Puedes descubrir tendencias y música y videos nuevos en esta aplicación.

•Puede compartir fondos de pantalla, GIF, emoji y todos los demás archivos.

•Puede compartir archivos hasta 200 veces más rápido que Bluetooth.

•Escanea el código QR y encuentra la identificación de tu compañero en unos segundos.

Descargar

2. File Transfer

File Transfer es una aplicación liviana para compartir archivos para tu dispositivo Android. Para su uso regular, puede ser la mejor opción. Es una aplicación muy ligera, pero no significa que no pueda competir con otras mejores aplicaciones de este criterio. Incluso, puede hacer muchas cosas que la mayoría de las aplicaciones para compartir archivos no pueden manejar en absoluto.

Sin embargo, la mejor parte de esta aplicación es su interfaz de usuario simple y su sistema para compartir fácilmente. Además, puede llamarse la aplicación para compartir archivos más rápida, ya que no tomará más de unos segundos compartir archivos de cualquier tamaño. Pero es mejor informarle que no es un sistema en la nube, y que los archivos se transfieren directamente de un dispositivo a otro.

Características importantes:

•Esta aplicación ofrece una versión profesional para características y ventajas extensas.

•Incluye cifrado AES que te permite compartir muchos archivos raros.

•No tomará mucho tiempo compartir varios archivos a la vez.

•Puede compartir archivos de hasta 5 MB a la vez.

•Esta aplicación es compatible con cualquier sistema de almacenamiento de archivos.

•Puede acceder al almacenamiento interno y externo con esta aplicación.

Descargar

3. Bluetooth File Transfer

Comience a utilizar el sistema Bluetooth de su dispositivo al máximo a través de Bluetooth File Transfer. Es una de las aplicaciones de transferencia de archivos de Android más ligeras. Podrá explorar y compartir casi todo tipo de archivos y carpetas con esta aplicación. No afecta el rendimiento del dispositivo.

Utiliza su protocolo de transferencia de archivos, que ofrece el envío y la recepción de datos entre múltiples dispositivos. Es completamente gratuito, pero para usarlo en el modo sin publicidad, tendrá que comprar el sistema de licencias del software Mediaeval.

Características importantes:

•Viene con una interfaz de usuario moderna y ampliamente accesible donde puede explorar y administrar todos los archivos y carpetas que están listos para ser compartidos.

•La aplicación utiliza protocolos FTP y OPP para transferir datos en dispositivos Bluetooth integrados.

•Incluye su sistema de seguridad y sistema de autorización para evitar el robo de datos y las intrusiones de terceros.

•Admite cifrados AES y legacy 2.0 para archivos ZIP y RAR.

•Viene con un explorador de archivos limpio y rápido para su conveniencia.

•Puede cortar, copiar, mover, comprimir, descomprimir y hacer mucho más con sus herramientas integradas.

Descargar

4. Smart Transfer

Te encantará Smart Transfer por su capacidad de transferencia de archivos multiplataforma. Es una aplicación integral para compartir archivos que admite cualquier tipo de intercambio de archivos entre múltiples dispositivos a través de puntos de acceso y redes WiFi. Puede compartir o clonar el contenido de su teléfono anterior con solo unos pocos toques con esta aplicación inteligente.

Proporciona sistemas de seguridad mejorados y protocolos eficientes para compartir códigos QR. Smart Transfer proporciona una velocidad de transferencia de datos ultrarrápida según la condición de los dispositivos. El diseño de la aplicación materialista y compacta lo hace más atractivo para los usuarios.

Características importantes:

•Puede transferir archivos sin problemas dentro de diferentes plataformas, como iPhone a Android, Android a iPhone o iPad, Android a Android, etc.

•No tiene límite en el tamaño y el paquete de transferencia de datos.

•Ofrece intercambio de archivos en 3G, datos móviles y redes de Internet.

•Puede compartir o clonar fácilmente contactos y mensajes de texto entre sus dispositivos.

•Es muy fluida y no afecta el rendimiento general del dispositivo.

•También es compatible con la transferencia de aplicaciones entre dispositivos e integrado con las capacidades de intercambio de archivos de respaldo de WhatsApp.

Descargar

5. Send Anywhere

Estmob Inc le ofrece una aplicación de transferencia de archivos de Android altamente eficiente. Se llama Send Anywhere (enviar en cualquier lugar). Como su nombre lo indica, le brinda la oportunidad de compartir archivos y carpetas entre múltiples dispositivos.

Cuenta con una interfaz muy simple con muchas características útiles. Puede compartir cualquier tipo de archivo en su formato original a la velocidad más rápida posible. La aplicación funciona tanto en modo en línea como fuera de línea. Puede usar la conexión WiFi Direct con las mejores instalaciones de protección de la industria.

Características importantes:

•Permite compartir archivos APK entre múltiples dispositivos a la vez.

•Esta aplicación es compatible con el servicio de intercambio de archivos multiplataforma, funciona en Android e iOS sin problemas.

•No ocupa mucho espacio en sus dispositivos y también requiere recursos relativamente bajos del sistema para operar.

•Puede enviar video, audio, aplicaciones, documentos y todo tipo de archivos desde su dispositivo Android a su PC a través de redes WiFi.

•La aplicación también proporciona actualizaciones periódicas y soporte técnico 24/7 de su equipo de desarrolladores.

Descargar

6. Files by Google

Como de costumbre, Google no perdió el lanzamiento de su aplicación en este criterio. Si eres un gran fanático de las aplicaciones de Google, entonces Files by Google está aquí para ti. Es otra aplicación útil que puede hacer mucho además de permitirle compartir el archivo esencial con sus amigos.

Lo primero que debo decirle es que siempre mantendrá su dispositivo limpio, ya que funciona como una aplicación eficaz de limpieza de archivos. Además, le permitirá compartir archivos con múltiples dispositivos, y no le llevará mucho tiempo hacerlo. Es por eso que creo que debería echar un vistazo a esta aplicación si desea una aplicación para compartir archivos multitarea.

Características importantes:

•Un motor de búsqueda activo está allí para encontrar archivos en un segundo.

•Utilice un enfoque de limpieza de archivos para mantener su dispositivo libre de basura y también para aumentar el rendimiento de su teléfono.

•Funciona como una mejor aplicación de almacenamiento en la nube al guardar todos los archivos en su almacenamiento.

•Le sugerirá que borre los archivos antes de salir del almacenamiento.

•Puede compartir archivos a una velocidad de 480 Mbps incluso sin conexión.

Descargar

7. AirDroid: Remote Access & Files

El siguiente es AirDroid, otra popular aplicación de transferencia de archivos sin conexión. Este también es bueno en la multitarea. Además de transferir archivos de diferentes tipos, esta útil aplicación funcionará como una mejor aplicación de escritorio remoto.

Eso significa que le permitirá operar otro dispositivo usando su teléfono de forma remota. Pero la mejor parte de esta aplicación es su forma de transferir múltiples archivos a la vez. Y también, su interfaz de usuario súper rápida le permitirá compartir archivos con otro dispositivo de forma remota. En este sentido, es bastante diferente de las otras aplicaciones. Puede obtener más información al respecto a continuación.

Características importantes:

•Esta aplicación no necesita que su teléfono esté rooteado.

•Utilice el escritorio remoto de PC AirDroid de forma gratuita con esta aplicación para controlar el dispositivo de forma remota.

•La opción para notificación de teléfono espejo está disponible.

•Comparta archivos de forma remota desde un dispositivo a otros con mayor velocidad y protección.

•Le permitirá compartir archivos de cualquier formato como gif, APK, PDF, videos, música, fotos, libros electrónicos, etc.

Descargar

8. File Manager: Easy File Explorer & File Transfer

¿Quieres probar una aplicación de archivo todo en uno? Luego intente con el Administrador de archivos. Este administrador lo ayudará a transferir archivos a otros dispositivos y a recibir archivos de eso. Además, esta aplicación de explorador de archivos le permitirá administrar todos sus archivos, eliminar la basura de esos archivos y descubrir archivos de su almacenamiento.

Puede manejar todas las tareas relacionadas con los archivos, y no significa que sea menos compatible con la capacidad de compartir archivos. Esta aplicación puede compartir la cantidad masiva de archivos a la vez e incluso con múltiples dispositivos. Entonces, ¿qué más quieres?

Características importantes:

•Incluye un sistema de administrador de archivos con todas las funciones.

•Este requiere una conexión WiFi para transferir archivos de un dispositivo a otro.

•Cuadro de búsqueda activa para encontrar sus archivos que se pueden ordenar por nombres, guardar la fecha y las carpetas.

•Clasifique sus archivos y guárdelos en orden para que pueda encontrarlos rápidamente.

•También puede verificar los archivos basura y limpiarlos para aumentar el rendimiento de su teléfono.

Descargar

9. XShare – File Fast Transfer

También puede probar XShare, una popular aplicación de transferencia de archivos de Android para compartir archivos sin conexión a Internet. Con muy poco tiempo, esta aplicación se ha convertido en una de las herramientas de intercambio de archivos más rápidas del mundo.

Esta aplicación incluye una interfaz de usuario muy completa que le permitirá compartir casi todo tipo de archivos en un abrir y cerrar de ojos. Además, no pedirá verificar su red o conectar un cable USB para compartir archivos con otros. Simplemente combine el código QR con su socio para compartir y disfrute del sistema de intercambio de archivos más rápido que protegerá el formato original de cada archivo.

Características importantes:

•Puede compartir archivos más rápido, incluso 200 veces mejor que Bluetooth.

•Opción de uso compartido de archivos con código QR para mayor seguridad.

•Puede instalar esta aplicación utilizando la opción de instalación rápida para omitir muchos requisitos.

•Transfiera archivos con múltiples dispositivos a la vez.

•Puede acceder al almacenamiento interno y externo sin ninguna interrupción.

Descargar

10. Sendo

SendoClogica ha traído Sendo, una aplicación de transferencia de archivos como muchos otros desarrolladores. Elegí este por su capacidad integral de intercambio de archivos multiplataforma. Además, puede usar esta aplicación en cualquier dispositivo, y también comparte archivos con numerosos dispositivos.

Compartir archivos como archivos de video, libros electrónicos, mensajes, fotos, archivos PDF, etc. no es más que unos segundos con esta aplicación. Esta aplicación altamente eficiente le permitirá compartir archivos utilizando una red de puntos de acceso para compartir más rápido. La interfaz de usuario también está diseñada para liderar la transferencia más rápida. Por lo tanto, intentarlo no te decepcionará.

Características importantes:

•Tiene mejor almacenamiento de respaldo para archivos de tarjetas SD.

•Aplicación de tamaño pequeño y, por lo tanto, no tomará más espacio para disminuir el rendimiento de su teléfono.

•Motor de búsqueda avanzado para encontrar archivos en un segundo.

•Esta aplicación se actualizará automáticamente.

•También puede compartir aplicaciones raras y archivos como archivos APK usando esta aplicación.

Descargar

11. Xender

La siguiente opción para ti es Xender. Es otra aplicación útil de transferencia de archivos que puede usar en su dispositivo Android. Esta aplicación es conocida como la herramienta para compartir más fácil por su interfaz de usuario diseñada y pocos recursos del sistema.

Al mismo tiempo, le permitirá compartir cualquier tipo de archivo con la velocidad de intercambio más rápida. No tiene que garantizar una conexión wifi o sus datos móviles para usar esta aplicación. Incluso no requiere ningún cable USB para compartir archivos con otros dispositivos. Entonces, sin ninguna duda, puede ser una mejor opción para usted.

Características importantes:

•Funciona incluso doscientas veces más rápido que un sistema móvil Bluetooth Sharing común.

•El sistema de esta aplicación comparte más de 200 millones de archivos al día.

•No se necesita conexión USB para compartir archivos con la PC.

•Le ayudará a descargar archivos, incluidos videos de diferentes redes sociales.

•Esta aplicación puede convertir archivos de video a archivos automáticos.

Descargar

12. inShare – Share Apps & File Transfer

InShot Inc. ha venido con su mejor herramienta de transferencia de archivos de Android. Es inShare. Con esta aplicación, comparte cualquier tipo de archivo con la mayor velocidad.

Incluso, es muy fácil compartir aplicaciones con tus amigos y familiares. También puede compartir archivos de vídeo, fotos, libros electrónicos, archivos PDF y la mayoría de los demás. Además, esta aplicación no necesita una conexión WiFi o datos móviles para compartir archivos. Al mismo tiempo, puede compartir una gran cantidad de archivos en muy poco tiempo.

Características importantes:

•La velocidad para compartir videos de esta aplicación es de hasta 40 Mb por segundo.

•Es cien veces más rápido que un sistema para compartir Bluetooth.

•También es posible compartir archivos infinitamente grandes con esta aplicación.

•Puede transferir archivos cuando está desconectado, y no hay conexión wifi o incluso una red.

•Le permitirá compartir múltiples archivos a la vez con un solo toque.

Descargar

13. Zapya

A menudo ves a nuestros amigos aburridos pedirle a tu lista de reproducción que disfruten de su tiempo ya que confían en tu gusto. Pero compartir una lista de reproducción completa no siempre es fácil.

Puedes usar Zapya, una aplicación de transferencia de archivos de Android muy útil que es especialmente buena para compartir tu lista de reproducción. También puede compartir archivos de cualquier tipo con esta aplicación. No importa si es un archivo de video o una foto; Tarda unos segundos en compartirlo con tus amigos. Pero la mejor parte de esta aplicación es la ventaja de que le permitirá compartir archivos incluso sin una conexión a Internet.

Características importantes:

•Le permite transferir una gran cantidad de archivos con solo un toque.

•La opción de replicación del teléfono está disponible aquí, lo que lo ayudará a mover todo de su teléfono antiguo a uno nuevo.

•Desde esta aplicación, puede instalar varios archivos a la vez.

•Puede compartir archivos con múltiples dispositivos a la vez.

•No tiene carga oculta y admite más de 20 idiomas diferentes.

•El código QR personalizado lo ayudará a disfrutar de un uso compartido de archivos más seguro.

Descargar

14. Easy Share: WiFi FileTransfer

Easy Share también está aquí para permitirle disfrutar de una mejor manera de transferir y recibir archivos, fotos, videos y otros. Incluso puede usar su red wifi para compartir esos archivos con sus amigos.

Compartir sus datos móviles es una ventaja excepcional de usar esta aplicación de transferencia de archivos de apoyo para su dispositivo Android. Además, la interfaz de usuario de esta aplicación está diseñada para que tengas una mejor experiencia con ella. Al mismo tiempo, no llevará mucho tiempo transferir archivos o activarse.

Características importantes:

•La velocidad para compartir videos sube a 20 Mb por segundo.

•Nunca usará ningún dato celular o de su teléfono sin su permiso.

•Soporta múltiples idiomas.

•Puede compartir múltiples archivos con múltiples dispositivos.

•Funcionará como una aplicación de respaldo de Android para los archivos instalados.

•El servidor FTP está aquí para compartir archivos con la PC usando esta aplicación.

Descargar

15. PC to Mobile Transfer – Send Files Anywhere

PC to Mobile Transfer le brinda una manera rápida y fácil de intercambiar cualquier tipo de archivos desde su PC a Android y viceversa. Funciona a través de redes WiFi, puntos de acceso y otras redes móviles. No requiere ningún cable USB para mantener la conexión.

Puede tener acceso completo a los datos de su teléfono, ya sea que estén en la ROM del sistema o en la tarjeta SD. Funciona con un software llamado FTP Manager Lite para brindarle funciones avanzadas. La interfaz de usuario es muy sensible y accesible para personas de todas las edades.

Características importantes:

•Proporciona una velocidad incomparable en la transferencia de archivos tanto en modo fuera de línea como en línea.

•Puede acceder a los archivos del teléfono y tener un control completo desde cualquier PC con Windows.

•Permite acceso múltiple y le permite crear numerosos perfiles de conexión para una transición sin problemas.

•Puede transferir cualquier tipo de archivo a través de esta aplicación, como música, fotos, videos, datos, etc.

•La aplicación tiene protección por contraseña que impide que otros accedan a sus datos y perfiles.

•Ocupa poco espacio del sistema y no afecta el rendimiento del dispositivo.

Descargar

16. Messenger File Transfer

¿Por qué no probar Messenger File Transfer? Es una de las aplicaciones de transferencia de archivos de Android más rápidas que funciona en línea. No necesita ninguna conexión WiFi o punto de acceso.

La velocidad de intercambio de archivos depende del ancho de banda de Internet. Puede compartir cualquier tipo de archivos y datos a través de Facebook Messenger. Es una gran solución para intercambiar archivos con sus amigos y familiares en Facebook con la ayuda de esta aplicación. Acomoda pocos recursos del sistema y no daña el rendimiento de su dispositivo.

Características importantes:

•Puede compartir cualquier archivo multimedia y documentos con sus amigos de Facebook.

•Le brinda la oportunidad de compartir todo tipo de archivos a través de Messenger.

•Puede transferir múltiples archivos y carpetas a la vez, y puede filtrar archivos de acuerdo con sus categorías.

•Muestra la progresión de la transferencia de datos en tiempo real y notifica diferentes tareas.

•La aplicación usa sus algoritmos de envío de archivos para enviar archivos, y el destinatario tiene que unir archivos si el tamaño del archivo es mayor a 18Mb.

•Es compatible con casi todos los sistemas operativos junto con Android, como iOS, Web, Windows, etc.

Descargar

17. Fast File Transfer

Conozcamos otra aplicación de transferencia de archivos súper rápida. Se llama Fast File Transfer. Puede compartir archivos sin estar conectado a ninguna plataforma desde sus dispositivos Android. Viene con una interfaz de usuario moderna y un sistema de gestión de herramientas accesible. Esta aplicación puede ser su solución integral para compartir archivos. Esta aplicación es capaz de enviar múltiples archivos en un solo toque. Es de fácil acceso y utiliza protocolos de transferencia de archivos sin complicaciones. No necesitará ninguna conexión a Internet para enviar o recibir archivos.

Características importantes:

•Le ofrece todo en una solución para sus necesidades de intercambio de datos.

•Puede enviar múltiples archivos y carpetas en formato ZIP.

•Funciona en redes WiFi, NFC y protocolos basados ​​en pares.

•La aplicación presenta un motor para compartir archivos muy fácil que admite todas las plataformas populares.

•La aplicación requiere muy pocos recursos del sistema y puede pasar a su versión Pro en cualquier momento para obtener funciones más avanzadas.

Descargar

18. SmartIO – Fast File Transfer App

Conozcamos la aplicación de transferencia de archivos de Android de Aomata LLC. SmartIO es su aplicación de transferencia y gestión de archivos insignia con muchas características únicas. Le resultará muy fácil acceder.

Ofrece copia de archivos, clonación y conectividad segura para sus dispositivos Android. Es compatible con múltiples plataformas. La aplicación tiene una gran comunidad de usuarios en las plataformas Android y Apple. Puede intercambiar de forma segura diferentes tipos de archivos a través de esta aplicación.

Características importantes:

•Puede clonar fácilmente archivos, carpetas y aplicaciones entre diferentes dispositivos móviles.

•Esta aplicación ofrece plataformas cruzadas para las instalaciones de transferencia de archivos. Puede compartir fácilmente archivos de iOS a Android y viceversa.

•Puede intercambiar diferentes tipos de datos y contenido entre dispositivos, y presenta un sistema de respaldo avanzado.

•Ofrece conectividad altamente segura a través del intercambio de códigos QR, el emparejamiento y utiliza puntos de acceso y WiFi para la transferencia.

•Los archivos de contacto y texto del teléfono se pueden transferir entre dispositivos con facilidad.

•Consume recursos mínimos del sistema y duración de la batería.

Descargar

19. Zapya MiniShare – Mini Size File Transfer App

Zapya MiniShare es otra aplicación de transferencia de archivos de Android que puedes probar. Es una aplicación de transferencia de archivos muy ligera con potentes funciones. Lo mejor de esta aplicación es su tamaño de archivo y el consumo limitado de recursos.

Ofrece instalaciones para compartir archivos sin conexión. Puede transferir sus archivos y carpetas a otros dispositivos a la velocidad más rápida posible. Ofrece soporte completo para todas las plataformas populares y también cuenta con el uso compartido multiplataforma. La interfaz de la aplicación es acogedora y ampliamente accesible.

Características importantes:

•La aplicación utiliza el uso compartido basado en códigos QR para una seguridad y personalización óptimas.

•Ocupa un espacio muy limitado y consume relativamente poca memoria del sistema.

•Esta aplicación admite múltiples idiomas, como chino, inglés, tailandés, ruso, etc.

•Es compatible con la transferencia de archivos a un grupo de personas a la vez.

•Utiliza un sistema llamado ‘recurso compartido local’, que genera un punto de acceso que está disponible para los receptores.

•MiniShare proporciona intercambios de archivos sin interrupciones y no reduce la velocidad de transferencia.

Descargar

20. FlyingFile

El último de la lista es FlyingFile. Es una de las mejores aplicaciones para compartir archivos para Android, y ofrece servicios premium de forma gratuita. Funciona con todas las plataformas populares. Puede transferir archivos y carpetas desde sus teléfonos a las computadoras. Proporciona total libertad cuando se trata de compartir archivos multiplataforma.

Funciona de forma inalámbrica, y puede usar esta aplicación para intercambiar archivos y datos de sus PC a teléfonos y tabletas. Proporciona una herramienta de administración de archivos para que las computadoras administren el intercambio de archivos para dispositivos móviles. Disfrutará de su interfaz de aplicación fácil de usar y su velocidad de transferencia de archivos sin precedentes. FlyingFile funciona perfectamente en la mayoría de los dispositivos Android.

Características importantes:

•Admite varios protocolos de transferencia de archivos según los tipos de redes.

•La aplicación admite métodos de intercambio de archivos basados ​​en categorías para fotos, videos, datos, música, etc.

•Puede enviar múltiples archivos y carpetas a la vez sin ninguna interrupción.

•No requiere una conexión a Internet para intercambiar archivos, y utiliza la conexión WiFi Direct entre dispositivos Android.

•Está equipado con transferencia de archivos en tiempo real entre múltiples dispositivos al mismo tiempo a través de ID de archivo.

•Puede transferir múltiples archivos grandes a una velocidad de hasta 250 Mbps.

•Proporciona total libertad en el intercambio de datos y ocupa sorprendentemente pocos recursos del sistema.

Descargar

Pensamiento final

Ahora es el momento de seleccionar la mejor aplicación para sus necesidades. Usted es el que más conoce sus necesidades, por lo que debe encontrar la aplicación más adecuada por su cuenta. Te he mostrado las pautas y facilito encontrar la mejor.

Aquí, aprenderá sobre estos dentro de unos minutos al echar un vistazo a la información de la aplicación y se le reconocerá cuál es la más adecuada para usted. Aún así, si crees que es confuso, entonces puedes seguir mi recomendación final. Le sugiero que pruebe SHAREit o Files by Google. Estas dos son la aplicación de transferencia de archivos de Android más popular.

Ahora dime en qué te fijas. Y también, no olvides informarme sobre tu experiencia con esa aplicación. Entonces, aquí llego a su fin. Pronto vendré con algo nuevo. Hasta entonces, mantente conectado y saludable. Gracias.