Como ver el código fuente de un sitio web desde tu celular

Tal vez en este momento estás buscando como ver el codigo fuente HTML de un sitio web, pero no sabes como hacerlo. Si estás empezando en el mundo del desarrollo web esta parte es muy importante para tu formación. En este articulo te daremos el paso a paso para que puedas hacerlo tan to para iOS como para Android de una manera fácil y rápida. Así que no perdamos más el tiempo y comencemos.

Cómo ver el código fuente de un sitio web en Android

Para ver el codigo fuente de un sitio web desde un dispositivo Android, deberás descargar la aplicación llamada HTML Source Code Viewer Website desde la Play Store.

Esta app lo que hace, es resaltar la sintaxis HTML, además de esto te muestra los números de cada línea. Si lo deseas, puedes copiar y pegar el codigo en otra aplicación, cambiar el color de fondo para que te sea más fácil identificar, buscar palabras clave o simplemente guardarlo.

A continuación te diremos como utilizarla.

1. Inicia la aplicación

El primer paso es iniciar/ejecutar la aplicación HTML Source Code Viewer, seguido de esto, deberás introducir la URL completa del sitio web. En la siguiente imagen ponemos de ejemplo para pagina de Amazon. Así es como debes introducir la URL.

2. Ver el código fuente

Da clic en el botón llamado «Source Code» (Código Fuente) dentro de las opciones. Y ¡listo!, así de fáicl podrás ver el codigo fuente del sitio web.

Cómo ver el código fuente de un sitio web en iPhone y iPad

Hay una herramienta gratuita que puedes descargar desde la App store llamada HTML Viewer Q con esta app podrás ver el cogido fuente de cualquier sitio web. A continucación te diremos cuales son los pasos a seguir.

1.Inicia la Aplicación HTML Viewer Q

Una vez iniciada, da clic en el botón (del icono de enlace) que se ecuentra del lado derecho.

2. Introduce la URL del sitio web

Introduce la URL completa del sitio web que quieres ver su codigo, seguido de esto, da clic en el botón «Go»

3. Ver el código fuente

En este paso verás como se carga pagina, a continnuación, toca el boton que tiene el simbolo de «Código» (</>) que se encuentra del lado izquiero, en la parte superior izquierda. Una vez hecho esto, verás como se carga la página del codigo HTML del sitio.

Ver el código fuente en Android y iPhone sin una aplicación

Así como existen aplicaciones con las que puedes ver el codigo fuente de un sitio web tanto en iOS como en Android, también existen alternativas donde no necesitarás descargar ninguna app de terceros. Hay webs como View Page Source, en donde que lo único que necesitas, es introducir la URL del sitio en el navegador. La ventaja de esto, es que puedes hacerlo desde tu dispositivo, ya sea Android o iOS, incluso desde cualquier navegador.

A continuación te diremos cuales son los pasos a seguir.

1. Copia y pega la URL

Desde tu teléfono abre el sitio web View Page Source, como puedes ver te aparecera un cuadro que dice «Enter URL» aquí es donde debes pegar la url del sitio que quieres ver el codigo.

2. Ver el código fuente

Una vez que hayas pegado la URL, da clic en «View Source Code» (Ver código fuente). Y ¡voilà!, Así de fácil y en pocos pasos podrás hacerlo.

Así que ahora ya sabes como ver el codigo fuente de cualquier sitio web, ya sea desde un disposivo móvil o desde tu computadora a través del navegador. Esperamos que este artículo te haya sido de gran utilidad, si es así, déjanos un comentario para saber que te pareció. 😉

