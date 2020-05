Las 20 Mejores Aplicaciones de Control Remoto de TV para Android

¿Sabes que puedes controlar cualquier dispositivo con tus dispositivos Android? Con el avance de la tecnología moderna, un control remoto de TV entra en su teléfono móvil. Muchas aplicaciones remotas de TV para Android están disponibles en Play Store.

Algunos años antes, los miembros de la familia a menudo participaban en una dulce lucha por el control remoto del televisor. Pero el tiempo ha cambiado. Ya no necesitas pelear por el control remoto. Ahora incluso puedes controlar o jugar juegos en tu TV con la ayuda de tu dispositivo Android. Google Play Store ofrece muchas aplicaciones de control remoto de TV de forma gratuita.

Estas aplicaciones tienen una funcionalidad similar, como un control remoto de TV real. Como tienen muchas opciones, es fácil confundirse fácilmente. No todas las aplicaciones de Play Store tienen cualidades similares. Por lo tanto, una lista de las mejores 20 aplicaciones de control remoto de TV para dispositivos Android puede ahorrarle tiempo y energía.

1. TV Remote App, Universal TV Remote – MyRem

Esta aplicación es útil para controlar todas las marcas de TV. Hasta ahora, es la mejor aplicación para administrar la televisión. Como no hay limitaciones de marca, se convierte en una súper aplicación. Es fácil de usar. Tiene todas las facilidades de un control remoto tradicional.

Características:

La interfaz es simple y fácil.

Su dispositivo Android y su televisor deben estar en la misma red WiFi.

Si su WiFi no funciona correctamente, hay instalaciones de infrarrojos.

Es compatible con más de 100 marcas de TV.

Descargar

2. TV Remote Control for Samsung

Es una aplicación dedicada para televisores Samsung. Puede controlarlo fácilmente con esta aplicación. Aunque no es un control remoto universal, funciona muy bien con Samsung. Tiene características IR impresionantes que le permiten controlar la televisión sin problemas. Es compatible con todos los modos que Samsung fabricó desde 2007 hasta ahora.

Características:

El diseño es familiar, ya que es el mismo que el control remoto tradicional.

La función estándar también funciona muy bien con televisores antiguos que no son compatibles con Internet.

Mientras lo usa, asegúrese de que su móvil tenga suficiente energía. El modo de bajo consumo o una batería vacía pueden debilitar la función IR.

Admite un rango de 3 a 15 pies para controlar su televisor.

Otro punto a favor es que no necesita perder tiempo configurando. Funciona inmediatamente después de la descarga.

Descargar

3. Universal TV Remote – Twinone

Es una de las mejores aplicaciones remotas de TV para Android. No tiene limitaciones de marca. Simple, intuitivo e interfaz. Puede usar esta aplicación justo después de descargarla. Esta aplicación necesita un dispositivo Android que tenga funciones de explosión IR. De lo contrario, esta aplicación no funcionará.

Características:

No llena de anuncios emergentes.

Puede personalizar fácilmente su configuración.

Puede guardar múltiples dispositivos. Por lo tanto, no necesita seleccionar cada vez que lo use.

Será una alternativa perfecta para su dispositivo remoto habitual.

Le permite eliminar botones adicionales que no necesita.

Descargar

4. Mi Remote Controller

Hasta ahora, es una de las aplicaciones remotas de TV más fáciles de usar para Android. Aunque es un producto MI, es compatible con todas las demás marcas. Pero debe necesitar de IR incorporado en el teléfono para usar esta aplicación. Todo está en una aplicación. No solo controla la televisión, sino que también puede ejecutar cosas en un televisor inteligente.

Características:

Funciona rápido y la navegación es fácil.

Interfaz de usuario simple y fácil.

Obtendrá una variedad de opciones para controlar su AV / TV.

Puede controlar múltiples dispositivos a la vez con esta aplicación única.

Lo obtendrá de forma gratuita y sin publicidad.

Descargar

5. Free Universal Tv Remote Control for any LCD

Es otra aplicación de control remoto de TV potente para dispositivos Android. No puede funcionar con televisión vieja. Pero es una alternativa perfecta para el control remoto habitual de la televisión inteligente. Es capaz de la última televisión inteligente. Sus características súper intuitivas le brindan el máximo placer de los sistemas avanzados de control remoto.

Características:

Mando por voz.

Puedes navegar con el mouse y el teclado para buscar en Internet.

Puedes reproducir y pausar cualquier video.

También es compatible con el uso compartido inteligente. Puede disfrutar de sus imágenes móviles, videos y canciones en su televisor.

Cuenta con IR y WIFI.

Descargar

6. Galaxy Universal Remote

Es una aplicación simple pero potente para Android. No necesita ser experto en tecnología para usarlo. Pero tenga en cuenta que solo funciona cuando tiene un blaster infrarrojo incorporado. Todo lo que necesita es descargar y seleccionar la marca de su televisor y disfrutarlo.

Características:

Lo obtendrá a un precio razonable.

Es compatible con muchas marcas.

No necesita la misma conexión a Internet para televisión y dispositivos móviles.

No hay anuncios molestos.

Garantía de reembolso.

Descargar

7. Roku Remote Control: RoSpikes

Es una de las mejores aplicaciones remotas de TV gratuitas para Android. Es compatible con WiFi e IR. Te sentirás cómodo haciendo que la aplicación sea informal pero con una funcionalidad significativa. No necesita configurarse manualmente. Su tecnología inteligente y avanzada hace que la configuración sea automática y fácil de usar.

Características:

Puede compartir sus fotos, videos y otros archivos multimedia desde su teléfono móvil a la televisión.

Agite su móvil para encender / apagar.

Es compatible con YouTube, Netflix y otros sitios famosos de transmisión.

Puede usar directamente su teclado móvil para escribir algo para buscar.

Una de sus características atractivas es que también admite presentaciones de fotos.

Descargar

8. All TV Remote Control

Es otra buena aplicación básica de control remoto de TV. Tiene una funcionalidad simple como jugar y detiene la televisión. También puede cambiar los canales y subir o bajar el volumen. No hay limitaciones de marca y regionales. Pero debe necesitar una ráfaga de IR en su móvil. De lo contrario, esta aplicación no puede funcionar.

Características:

Tiene una interfaz bonita y limpia.

Fácil de usar.

Simple y sin complicaciones.

Es compatible con muchas marcas.

Funciona sin problemas con marcas conocidas.

Descargar

9. TV Remote for LG

Es una aplicación dedicada para la marca LG. Puede usar esta aplicación para reemplazar los dispositivos remotos tradicionales. Funciona tanto en modo IR como WiFi. Tiene muchas características únicas. Si tiene un televisor inteligente LG, esta aplicación será su socio de todos los tiempos. No necesita gastar un solo centavo para obtener esta aplicación. No es necesario tener un teléfono inteligente de la marca LG. Puede usar esta aplicación con teléfonos de otras marcas.

Características:

Obtendrá todas las funcionalidades que proporciona el dispositivo de control remoto LG original.

Admite un clic largo para cambiar canales y niveles de volumen.

La TV se comporta de manera inteligente ya que se silencia o se detiene cuando tiene una llamada en su teléfono.

Puede ordenar por voz o texto.

Otra mejor atracción es que puede personalizar la interfaz y los botones según su necesidad.

Descargar

10. T-Cast MagiConnect TCL Android TV Remote

También es una aplicación de control remoto dedicada para la televisión de la marca TCL. Debe configurar manualmente esta aplicación en el primer uso. Es obligatorio tener la misma red WiFi tanto para TV como para dispositivos móviles. Es una aplicación de control remoto de televisión multifuncional. Pero otra cosa es que su televisor TCL debe ser inteligente.

Características:

Puede reproducir sus programas de televisión, películas y canciones descargados directamente en su televisor.

La navegación es rápida y fluida.

También puede compartir su pantalla de televisión en las redes sociales a través de su teléfono móvil.

Puede reproducir videos de YouTube buscando desde su teléfono móvil o directamente desde su televisor.

La autoridad actualiza frecuentemente la aplicación. Entonces, siempre vendrán cosas más sorprendentes.

Descargar

11. Universal Remote for All TV

Es otra aplicación remota de TV más notable para dispositivos Android. Pero desafortunadamente, solo funciona con dispositivos Samsung y HTC Android. Los desarrolladores están trabajando continuamente para que sea viable con las herramientas de otras marcas. Aunque existen limitaciones para los dispositivos Android, es compatible con casi todas las marcas de televisión de renombre. Es un control remoto IR que puede funcionar sin una conexión WLAN.

Características:

Puede conectar su televisor con su computadora portátil, PC, proyectores y dispositivos móviles.

Si usa la aplicación con WiFi, asegúrese de que todos los dispositivos estén en la misma red.

El diseño de la aplicación es como el dispositivo de hardware original.

Puede usar su dispositivo móvil como el mouse y el teclado.

Puede controlar y navegar todos los dispositivos juntos que ha conectado a su televisor.

Descargar

12. Universal TV Remote Control

Es una de las mejores aplicaciones de control remoto de TV universal que sustituye al dispositivo de control remoto original. Puede funcionar tanto en modo IR como WiFi y puede hacer todo el trabajo general. Puede obtener más características interesantes en esta aplicación.

Características:

Puedes compartir múltiples dispositivos.

Los diferentes botones de color muestran otra funcionalidad particular.

Gana popularidad por su interfaz simple e interactiva.

A los usuarios les resulta fácil controlar y conectarse con un televisor.

La experiencia después del servicio es agradable.

Descargar

13. Remote for Sony TV

Es una aplicación dedicada para Sony TV. Para usarlo, debes comprarlo en la tienda de Google. Funciona en modo WiFi. Obtendrá todas las funciones que obtiene en el control remoto original de Sony. Entonces, para usarlo, debe tener una televisión inteligente que admita Internet. Es un proceso de configuración único. Una vez configurado, no es necesario volverlo a hacer.

Características:

Puede reproducir, pausar, aumentar-disminuir el volumen y todas las demás funciones remotas.

Puedes hacer transmisiones de medios en tu televisión.

Le proporciona la guía de control remoto para usar todos los botones correctamente.

Hay un teclado de navegación para usarlo como mouse y teclado.

Es una aplicación muy receptiva.

Descargar

14. Remote Control for All TV – Screen Mirroring

Es una aplicación robusta con la que puedes compartir tu pantalla tanto en televisión como en dispositivos móviles. Funciona tanto en modo IR como WiFi. Tiene una amplia variedad de funcionalidades. Al duplicar la pantalla, puede jugar fácilmente juegos, películas y cualquier otra cosa que tenga en su teléfono. Es compatible con todas las marcas de televisores.

Características:

Tiene una interfaz limpia que facilita el proceso de control.

Tiene botones con números de canal.

Puede reproducir, pausar y subir y bajar el volumen de su televisor.

Funciona con la última tecnología de televisión inteligente.

Es la aplicación más efectiva y flexible en la tienda de aplicaciones.

Descargar

15. Fire TV Universal Remote Android TV

Es un control remoto multipropósito que funciona en varios modos. Es viable con televisión, PlayStation y muchos otros dispositivos. Obtendrá muchas características exclusivas no disponibles en un control remoto tradicional. Está disponible en varios idiomas. Necesitas comprarlo en Play Store para usarlo.

Características:

Tiene múltiples opciones de entrada.

Puede reproducir sin problemas cualquiera de sus archivos locales desde sus dispositivos Android.

Respuesta rápida e instantánea.

Compartir pantallas y tomar capturas de pantalla es fácil.

Tiene excelente calidad de imagen.

Descargar

16. TV Remote for Panasonic

Es una aplicación dedicada para la televisión inteligente Panasonic. Es compatible con los modos IR y WiFi. Obtendrá botones y aplicaciones similares disponibles en el controlador de hardware. No hay necesidad de pagar nada por esta aplicación. Recibe un reproductor multimedia incorporado que le permite reproducir, pausar, acelerar y dormir su dispositivo como un reproductor de video.

Características:

Admite botones de presión prolongada que permiten que el volumen y los canales cambien sin problemas.

Tiene múltiples opciones de entrada como: teclado, voz, navegación del mouse, etc.

Puede organizar sus botones y diseño como desee.

Tiene una gran instalación de macros.

Puede organizar y reunir sus canales favoritos como desee.

Descargar

17. Remote Android TV

Es una buena aplicación remota de TV para Android. Es compatible con todas las funciones de Android Smart TV. Con esta aplicación, no necesita ningún dispositivo remoto de TV real. Habilita todos los televisores Android. En su sitio web hay una lista de marcas y modelos, números compatibles con esta aplicación. Puede obtenerlo gratis para fines esenciales. Pero para obtener todas las funciones, debe pagar.

Características:

Te liberará de los anuncios aburridos.

Tiene una opción de panel táctil para usar de forma remota e impecable con su teléfono móvil.

El uso de la aplicación es simple y adecuado para cualquier persona sin tecnología.

Tiene todas las opciones de botones que puede desear.

No necesita ninguna codificación ni apuro en la configuración inicial.

Descargar

18. Remote Control For Android TV-Box/Kodi

Es una aplicación de control remoto que gana popularidad al garantizar una experiencia agradable para los usuarios de Android. Hay versiones gratuitas y de pago. Funciona con IR. Eso significa usarlo; necesita un móvil que tenga un desintegrador IR incorporado. Funciona muy bien con la caja del canal.

Disfrutará de una amplia gama de opciones de personalización.

Características:

Instalación sin problemas.

Es compatible con casi todas las marcas de televisión.

Puede guardar sus canales favoritos en la pantalla de inicio remota.

La interfaz es simple pero atractiva.

Está libre de botones innecesarios.

Descargar

19. Universal Remote For Walton

Es una aplicación dedicada para la televisión Walton. Obtendrá la aplicación igual que el control remoto original. La superficie es limpia y fácil de usar. Es importante destacar que es compatible con todas las marcas móviles de Android. Es un proceso de configuración. No necesita ningún otro hardware para usarlo.

Características:

Tiene fantásticas características.

Hay superficies fáciles de usar y botones de colores atractivos.

Muy útil y multifuncional.

Puede reproducir, pausar, cambiar el canal y el volumen, etc.

Soporta varios dispositivos.

Descargar

20. AnyMote Universal Remote + WiFi Smart Home Control

Es otra mejor aplicación de control remoto para dispositivos Android que admite todas las marcas. Funciona tanto en modo IR como WiFi. La autoridad proporciona versiones gratuitas y de pago. Solo la versión paga está libre de anuncios y admite más funciones. Lamentablemente, algunos móviles de marca no lo admiten. Pero es compatible con las marcas de Android más famosas.

Características:

Tiene características únicas de tener una opción de pantalla de inicio. Por lo tanto, puede usar la aplicación sin contraer la aplicación de trabajo actual.

Tiene una vasta colección de funcionalidades.

Puede personalizar fácilmente la aplicación según su necesidad.

Es un control remoto multipropósito que puede usar no solo para TV sino también para reproductor de DVD, caja de juegos y otras cosas.

El precio del control remoto es asequible.

Descargar

Estas son las principales aplicaciones de control remoto para TV más populares para teléfonos Android. Todos son buenas y efectivas. COn esto puede controlar fácilmente su dispositivo móvil como un controlador de TV. Pero una cosa es común entre todas las aplicaciones de modo WiFi.

No tienen un botón de inicio. Para comenzar en modo WiFi, todos los dispositivos deben estar en la misma red. Cuando la televisión está apagada, no pueden permanecer en la red WiFi. Pero si posee un Ir blaster en su teléfono, puede realizar todas las funciones sin limitaciones. No necesita preocuparse si accidentalmente rompe o pierde su control remoto. Simplemente busque la aplicación más adecuada y descárguela y úsela.