Las Mejores Aplicaciones de Productividad para Dispositivos Android

El mundo se ha vuelto más comercial y basado en tecnología día a día. Esta innovación facilita nuestra vida pero aumenta la presión del trabajo para las personas. Cuanto más nuestras tareas se vuelven más fáciles, más nuevas tareas aparecen.

Sin embargo, si logramos ser un poco más prácticos e inteligentes, debemos descubrir cosas nuevas que nos ayudarán a manejar todas nuestras tareas sin ser presionados. Podemos tomar la ayuda de la tecnología y dejar que carguen con algunas de nuestras cargas para hacernos la vida más ligera. Las aplicaciones de productividad para Android son una gran innovación tecnológica que puede aumentar nuestra productividad.

Para comprender qué es una aplicación de productividad, preferimos las aplicaciones que pueden manejar sus tareas diarias por usted. En otras palabras, es un tipo de aplicación o software que nos ayuda a hacer nuestra vida más fácil y cómoda.

Bueno, examinamos muchas aplicaciones de productividad de Android y verificamos sus características productivas. Al final, llegamos a una lista de las 20 mejores aplicaciones que vamos a recomendar aquí para usted. Los pequeños detalles le informarán brevemente sobre ellos, y luego descubrirá exactamente cuál está buscando.

1. Evernote: Organizador de notas y planificador diario

¿Por qué debe pagar por un asistente personal que le recuerde el horario de su vida ocupada? Usa Evernote, las mejores aplicaciones para tomar notas para Android que harán el cronograma por ti y te lo notificarán. No tiene que dar mucho tiempo para formar un horario y tomar notas. Solo dilo mientras activas la grabadora. Los enumerará en consecuencia y manejará esas tareas correctamente.

Tendrá que configurarlo correctamente antes de comenzar a usarlo. El resto de sus tareas serán administradas por sí mismo. Puede ver las funciones para obtener más información al respecto.

Características:

Puede mantener su diario regular aquí en un bloc de notas tipo diario.

Adjunte archivos de diferentes formatos como pdf, documentos, etc. con sus notas.

Puede organizar sus documentos en papel simplemente escaneándolos con la cámara de su teléfono.

Cree notas, lista de verificación, lista de tareas, lista de compras, etc. muy rápidamente.

Agregue archivos de fotos, audio y video con sus notas si cree que son esenciales.

Disfruta de una experiencia de escritura y dibujo suave con esta aplicación.

Descargar

2. Trello: ¡Organiza cualquier cosa con cualquiera, en cualquier lugar!

Trello es un organizador de herramientas visuales para su teléfono inteligente. Esta aplicación de apoyo le permitirá organizar sus tareas desde cualquier lugar en cualquier momento. Ya sea que esté planeando tomarse unas vacaciones o crear un proyecto, esta aplicación organizará todos los elementos esenciales de manera ordenada.

Esto te ayudará a terminar tus tareas de manera adecuada y rápida. Al igual que lo que puede hacer un asistente activo, esta aplicación increíblemente diseñada se encargará de todas esas tareas por usted. Es por eso que esta aplicación de productividad de Android es conocida como el mejor eliminador de carga mental.

Características:

Mantenga notas adhesivas virtuales en su página de inicio para recordar sus tareas imprescindibles.

No requiere una conexión a Internet para usar esta aplicación.

Ningún cargo comercial u oculto parecerá molestarlo.

La vista del calendario de potenciadores lo ayudará a mantenerse actualizado en sus tareas diarias.

Deja de recordar cosas por mucho tiempo y deja que esta aplicación te recuerde cosas que debes cuidar.

Descargar

3. Mindly (mapeo mental)

Hablemos de un tipo diferente de aplicación de productividad para su dispositivo Android que no eliminará la carga de su trabajo sino que organizará su universo interno. Es una aplicación de mapas mentales que se ocupará de sus pensamientos, capturará ideas, creatividad y planes.

Además, tomará notas para usted y realizará tareas pendientes con su comando de voz. Recuerde que una vez que tenga una mentalidad organizada, organizar su trabajo y otras tareas visuales será mucho más fácil para usted. Entonces, deja de pensar que esta aplicación no sirve para nada y juzga después de aprender las características.

Características:

Ayudarlo a estructurar sus pensamientos e ideas, manteniéndolos en sus notas.

Puedes hacer una buena lluvia de ideas con esta aplicación.

Mejore su presentación rápida y su capacidad de preparación de resumen

Le permite adjuntar notas, fotos y archivos en cualquier elemento.

Portapapeles visuales y extensos sistemas de privacidad están disponibles aquí.

Descargar

4. Calendario de Google

Probablemente, Google Calendar es la aplicación de productividad más popular para Android. No es solo una aplicación de calendario normal, sino que está ocupada con toneladas de otras funciones esenciales. Es por eso que la gente piensa que es un gran ahorro de tiempo y esfuerzo para las personas ocupadas, especialmente. Esta aplicación se encargará de las cosas que necesita recordar en un momento determinado. Incluye recordatorios e instalaciones de alarma.

La mayoría de los usuarios de Android obtienen esta aplicación desde el principio del uso de su teléfono inteligente, pero aún así, no la usan e incluso la miran. Pero créame, una vez que comience a usarlo correctamente, comenzará a mantenerlo en su página de inicio.

Características:

Esta aplicación tiene acceso a todas las aplicaciones de Google con las que está registrado.

Hará eventos desde el horario de su Gmail como reservar un vuelo, reservar un asiento de restaurante, etc.

Los recordatorios activos y todos están disponibles aquí.

Puede usar diferentes vistas de calendario en meses, semanas y años.

También puede agregar objetivos personales aquí.

El modo nocturno y excelentes blocs de notas incorporados también están disponibles.

Descargar

5. Notebook – Tomar notas, sincronizar

Aumente su productividad diaria con Notebook. Proporciona nuevas formas de escribir notas y almacenar información importante. Puede usarlo sin preocuparse de pagar ninguna prima. Ofrece instalaciones de vanguardia, usabilidad sin publicidad y muchas más completamente gratis.

Te encantará usarlo en tus dispositivos Android. Está muy optimizado para teléfonos y tabletas y viene con widgets de acceso rápido que se pueden organizar en la pantalla de inicio. Ya tentado! Vea otras características en la siguiente sección.

Características:

Ofrece conectividad incomparable y le permite sincronizar con todos sus dispositivos desde la misma cuenta.

Puede adjuntar numerosos archivos a sus notas e incluir funciones de escaneo de documentos.

Si te gustan las notas de voz y la toma de notas de audio, entonces será tu compañero perfecto.

El método de organización es de primera categoría. Puede enumerarlos y apilarlos en grupos, y hay una opción de búsqueda avanzada para acceder a sus notas deseadas en un instante.

Le encantará su sistema de protección por contraseña y la integración de identificación táctil.

Es completamente personalizable y ofrece diseños modernos con capacidades de selección de color.

Descargar

6. Calendario DigiCal

Conozcamos una de las mejores aplicaciones de calendario y agenda para Android llamada DigiCal Calendar. Está clasificada como la aplicación más popular de su categoría, con muchos paquetes incluidos. Se sincroniza con el calendario de Google y Outlook sin problemas.

Incluye widgets de calendario completamente personalizables que puede sintonizar cuando lo desee. Puede usar su planificador incorporado para organizar sus citas y horarios, y hacerlo es divertido con sus hermosos temas y patrones de color. Todo el paquete ofrece un diseño materialista y también viene con un modo oscuro que ahorra energía.

Características:

La aplicación tiene su propia opción de búsqueda de ubicación para un acceso rápido y rápido.

Proporciona una perspectiva limpia y personalizable y una interfaz de usuario fácil de usar.

Obtendrá pronósticos meteorológicos precisos en tiempo real del mundo en esta aplicación.

Incluye un sistema de notificación inteligente y funciones de repetición personalizadas.

También presenta más de 42 colores de tema y siete estilos de widgets diferentes con su paquete premium.

No consume muchos recursos del sistema y funciona en la mayoría de los dispositivos Android.

Descargar

7. Squid – Tomar notas y marcado de PDF

A veces, no podemos facilitar nuestras tareas al no tomar notas en el momento adecuado. Una de las razones más comunes para eso es no tener papel y lápiz. Si has enfrentado problemas como ese, entonces haz una transformación.

Puede convertir su teléfono en un papel y su dedo en un bolígrafo. Parece interesante, ¿verdad? Usa calamar. Esta divertida aplicación de productividad siempre te permitirá tomar notas escritas a mano en tu teléfono. Como socio de Google, Squid trabaja increíblemente más rápido y tiene como objetivo no perder un solo segundo de su apretada agenda.

Características:

Tome notas a mano y borre parte de su nota con un solo toque.

Está diseñado con un motor de gráficos vectoriales.

La opción ilimitada de deshacer y rehacer con otras funciones personalizables necesarias está disponible.

Puede cambiar el formato de sus elementos muy fácilmente con esta aplicación.

Use sus dos dedos juntos para desplazarse y pellizcar para hacer zoom.

Puede exportar archivos de cualquier formato, incluidos PDF, JPEG, PNG, etc.

Descargar

8. Microsoft OneNote: Guardar ideas y organizar notas

Al igual que Google, Microsoft también viene con la aplicación de productividad más efectiva para Microsoft OneNoteusuarios ocupados de Android . Esta vez, es Microsoft OneNote. Esta aplicación es tan popular que será difícil de creer si dices que no te es familiar.

Sin embargo, OneNote sabe que las ideas no se aclararán en su cerebro todo el tiempo. Por lo tanto, le permite organizar notas y guardar sus ideas innovadoras al instante. Solo requiere unos pocos toques para mantener sus pensamientos escritos en su teléfono con esta aplicación de trabajo rápido.

Características:

Tome notas y dibuje en la pizarra con todos los kits de dibujo.

Puede adjuntar archivos y fotos con sus notas y todos.

Hay un lienzo flexible para colocar los elementos, y puede personalizarlo.

Use la cámara de su teléfono para escanear fotos y organizarlas en esta aplicación.

Será s ynchronize sus notas para acceder a todos los dispositivos de esta misma cuenta.

También puede tomar notas de reuniones y proyectos de lluvia de ideas aquí.

Descargar

9. WeNote – Notas de color, tareas, recordatorios y calendario

¿Te encantan los colores y la apariencia elegante en caso de elegir una aplicación? Pruebe WeNote, otra aplicación de recordatorio para usted que no solo es un experto en dar notificaciones sino también en manejar muchas tareas.

Puede guardar notas con diferentes colores, y las carpetas son personalizables. Por lo tanto, manténgase recto con su gusto y decorativamente convierta sus pensamientos en palabras y organice todas sus tareas. Hay muchas tareas esenciales que esta aplicación puede manejar, al igual que su asistente personal.

Características:

Puede crear notas de color y tareas rápidas aquí.

Hay kits de dibujo básicos disponibles para que dibujes lo que se te ocurra.

Está disponible una nota de manos libres que se acerca con una opción de grabación de audio.

Esta aplicación incluye hermosos temas con 11 colores diferentes.

Puede personalizar las fuentes, el tamaño y otras cosas de sus notas.

La imagen y el archivo adjunto también están disponibles.

Descargar

10. Writer Plus (escribir sobre la marcha)

¿Hay algún escritor creativo aquí? Bueno, tengo algo especial para que aumente su productividad de manera inteligente. Use Writer plus, que es conocida como una de las mejores aplicaciones de escritura para escritores ocupados.

No necesita un alboroto y una distracción del procesador de texto común, y puede escribir tal como lo hace con un trozo de papel y un bolígrafo. Principalmente, esta aplicación se recomienda para escribir obras literarias como poemas, cuentos, novelas, etc. La interfaz de esta aplicación es simple, y definitivamente disfrutarás del rendimiento más rápido de la aplicación.

Características:

Crea carpetas para diferentes notas en esta aplicación.

Disfruta de deshacer y rehacer ilimitados con funciones personalizables.

Es una aplicación de escritura de Android gratuita que no necesita batería.

La interfaz de usuario de Android Material hace que sea más fácil de usar.

Exporte e importe archivos y carpetas en cualquier momento.

Incluye muchos atajos de teclado de uso frecuente y modo nocturno.

Descargar

11. Forest: Mantente enfocado

No es una aplicación de jardinería de la que estoy hablando. Forest es una aplicación de productividad de mejora de enfoque para su dispositivo Android, que creo que es bastante única en el caso de este género.

Una vez que comience a prestar la debida atención a su trabajo, podrá hacer más cosas en menos tiempo de trabajo. Pero el problema es que prestar la atención adecuada no es mucho más fácil de lo que parece.

Forest es la aplicación que te permite aprender a enfocarte en tus tareas correctamente. Aumenta la motivación y la dedicación con pasión por el trabajo. ¿Quiere saber más? Veamos las características entonces.

Características:

Le ayuda a distraerse con su teléfono y a concentrarse en su trabajo.

Conocida como la mejor cura para la dilación.

Establezca un objetivo diario y lo motivará y provocará a alcanzarlo.

Gana especies de árboles y construye un bosque además de aprender a concentrarte.

Muchos logros para desbloquear y obtener más recompensas.

Descargar

12. TickTick: Planificador de lista de tareas, recordatorio y calendario

Conozca las aplicaciones de lista de tareas más populares que debe intentar para aumentar su productividad. Es TickTick. Esta excelente aplicación está diseñada con una interfaz de usuario muy simple y toneladas de funciones personalizables.

Otra ventaja de esta aplicación es su capacidad de gestión de tareas que hará que sus tareas sean mucho más fáciles que antes. Puede hacer horarios con esta aplicación y recibir notificaciones de todas sus tareas programadas. Existe un conjunto de características muy personalizadas que lo ayudarán a hacerlo tal como lo desea.

Características:

Tome notas rápidas, administre horarios y use blocs de notas con esta aplicación.

Funciona como un rastreador de hábitos y un optimizador de proyectos.

Puede sincronizar todos sus elementos en todos los demás dispositivos que use con la misma información de inicio de sesión.

Esta aplicación de calendario incluye variaciones en la visualización del gráfico del calendario.

Puede agregar los widgets de la lista de verificación de esta aplicación en su pantalla de inicio.

Descargar

13. Fabulous: Planificador diario y seguimiento de hábitos de autocuidado

Tienes muchos objetivos y no puedes alcanzarlos debido a la mala gestión de tu tiempo. Las cosas pasan así para la mayoría de nosotros. Si también eres víctima de tal problema, usa Fabulous.

Es un planificador y seguimiento de hábitos que lo ayudará a ser más productivo de varias maneras. Puede elegir uno o más objetivos para completar de los cuadros de objetivos, y esta aplicación lo empujará continuamente para completarlo. Además, hará un seguimiento de sus hábitos y otras actividades diarias para permitirle utilizar su tiempo de manera efectiva.

Características:

Mejora tu ciclo de sueño irregular con esta aplicación.

Le ayuda a alcanzar la cantidad de agua deseada para beber todos los días.

Vigilará tus malos hábitos como fumar y te distraerá de ellos.

Ayudarle a curar su TDAH y su dilación.

Puedes hacer una rutina matutina indestructible más efectiva con esta aplicación.

Mejora tus esfuerzos de sinceridad y pérdida de peso.

Descargar

14. Study Bunny: Focus Timer

Recomiendo esta aplicación para los estudiantes que no pueden administrar su tiempo de manera efectiva. De ahora en adelante, nunca pasarás el tiempo haciendo cosas innecesarias y luego te arrepentirás. Utiliza Study Bunny.

Esta aplicación de productividad de Android lo ayudará a concentrarse en su estudio y utilizar su tiempo adecuadamente. Todo lo que necesita es una motivación y recordatorios adecuados, y esta aplicación actuará como una guía adecuada y amigable para ayudarlo a garantizar un futuro brillante utilizando su tiempo haciendo exactamente lo que se supone que debe hacer.

Características:

Personaliza el horario de tu estudio, y esta aplicación te convencerá de que sigas eso.

Puede usar tarjetas de vocabulario, listas de tareas pendientes y listas de verificación que están disponibles en esta aplicación.

Al igual que una aplicación de música , incluye un gran almacenamiento de música que se abrirá solo cuando ganes monedas siguiendo tu horario.

Proporciona discursos motivadores para impulsar sus actividades.

Los modos nocturnos y las funciones de ahorro de batería también están disponibles.

Descargar

15. Controlar Hábitos

Conozca Habit Tracker Android más útil para mejorar su productividad de una mejor manera. El Rastreador de hábitos es como un diario que mantiene un registro de todos sus hábitos, como el tiempo para dormir, las dietas, el estado físico, el estudio, el trabajo y también todas sus actividades diarias.

Esta aplicación te mostrará qué hacer y cuándo estar más activo. Al final del día, encontrará una tabla de todas sus actividades que aumentará su deseo de hacerlo mejor al día siguiente. Además, esto le dirá cuánto tiempo le queda para alcanzar su objetivo de cualquier hecho. ¿Todavía no está convencido? Luego eche un vistazo a las características a continuación.

Características:

Elimine lentamente todos los malos hábitos de su vida con la ayuda de esta aplicación.

Aprende sobre los hábitos positivos y comienza a practicarlos con una motivación efectiva.

Esta aplicación hará un seguimiento de sus hábitos y le proporcionará un análisis estadístico para comprender sus errores y derechos.

Proporciona consejos de salud efectivos y ejercicios de fomento de hábitos.

Use el widget de la pantalla de inicio y pruebe potentes recordatorios si esta aplicación.

Descargar

16. Google Keep: Notas y listas

Otro regalo de Google para la persona ocupada es Google Keep. También es una aplicación de toma de notas muy popular utilizada por millones de usuarios. Las características de esta aplicación son suficientes para llamar su atención.

Puede tomar notas de más de 3000 palabras en cada carpeta. Las carpetas son personalizables, e incluso puedes dibujar en el lienzo blanco de la carpeta con toneladas de kits de dibujo. Puede anclar carpetas para mantenerlas en la parte superior y encontrarlas al instante. Cuando no tienes tiempo para escribir tus pensamientos, solo dilo más fuerte. Los escribirá para ti.

Características:

Archivar y desarchivar notas con un solo toque.

Se puede sincronizar y puede usar esta aplicación compatible con plataformas cruzadas en cualquiera de sus dispositivos.

También puede agregar archivos, enlaces y fotos en sus notas.

Hacer una copia a Google Docs también necesita algunos toques aquí.

Puede nivelar sus notas y encontrarlas al instante con un cuadro de búsqueda optimizado.

Descargar

17. Time Planner – Planeador, Agenda, Lista de Tareas

Muchos de nosotros estamos acostumbrados a planificar cientos de cosas para hacer en un día, pero terminamos nuestro día haciendo no más de 10 de esas cosas. Sucede debido a un horario no planificado.

Tienes que planificar el tiempo para todas esas cientos de cosas si realmente quieres hacer eso. Sin embargo, puede obtener ayuda de esta aplicación de productividad para su dispositivo Android, Time Planner. Esta aplicación impulsará sus actividades al preparar horarios, todos y listas de verificación para usted. Cuando todo esté planeado, terminará automáticamente haciendo la mayoría de sus tareas como lo planeó.

Características:

Incluye una herramienta de gestión del tiempo muy rápida y optimizada.

Un marco de seguimiento de tiempo con un tema de burbujas lo motivará a planificar su agenda todos los días.

Esta aplicación incluye un calendario lunar y notas con formatos enriquecidos.

Proporciona captcha para curar la dilación.

Puede importar eventos desde el calendario de Google.

Hay disponibles recordatorios con toneladas de íconos y funciones personalizables en color.

Descargar

18. AppBlock: Mantén Concentración, Bloquea Web & Apps

Uno de los obstáculos más difíciles para hacer que nuestros días sean activos es nuestra adicción al teléfono. Para algunas personas, es tan agudo que se convierte en una adicción a la vida destructiva.

Para deshacerme de este problema, tengo una solución, que es la próxima recomendación para usted. Es AppBlock. La tarea principal de esta aplicación es eliminar temporalmente algunas aplicaciones de su dispositivo para que no pase la mayor parte del tiempo con ellas.

Sé que es difícil pensar en tal acto, pero ya sabes, es la solución más efectiva que puedes probar. Sé tú mismo y no seas demasiado descuidado con tu futuro y tu vida. Sea activo y manténgase alejado de esas cosas innecesarias con esta aplicación.

Características:

Si logras controlarte, puedes bloquear sitios web y aplicaciones con él.

Desactive las notificaciones de diferentes aplicaciones y sitios web para no distraerse de sus trabajos.

Puede establecer límites de tiempo para cada aplicación y recibir una notificación cuando sea el momento de abandonarla.

Reducirá su obsesión con su teléfono inteligente.

Obtenga un desafío más difícil para mantenerse alejado de su dispositivo con el modo estricto de esta aplicación.

Descargar

19. Your Hour – Rastreador y controlador de adicción al teléfono

Otra aplicación para reducir la adicción al teléfono está aquí para ti. Es YourHour, y siempre te motiva a utilizar cada una de tus horas haciendo solo cosas esenciales. Pasar horas tras horas desplazándose por Facebook e Instagram no puede traerle nada bueno.

Cuando lo entiendas, tal vez sea demasiado tarde para prepararte una vida mejor. Entonces, contrólate ahora mismo y comienza a usar esta aplicación para mejorar tu distracción de tu dispositivo. Una vez que aprenda las características de esta aplicación, comprenderá cuán efectivamente funcionará para hacerlo más productivo y activo.

Características:

Esta aplicación admite muchos idiomas, por lo que no tiene que preocuparse si no se siente cómodo con el inglés.

Ayuda a despertar su autorrealización y mejorar sus actividades diarias.

Personalice los límites de tiempo para las aplicaciones que usa la mayor parte del tiempo y deshágase de ellas.

Establece objetivos que debes alcanzar al mantenerte alejado de tu dispositivo.

Hará informes de cuánto tiempo está usando su dispositivo y cómo está progresando.

Descargar

20. TimeTune: optimice su tiempo, productividad y vida

Conoce la última aplicación para hoy. Nuevamente, es una aplicación de productividad de planificación de tiempo para su dispositivo Android. TimeTune está diseñado con la interfaz de usuario más simple y toneladas de características personalizadas.

Puedes hacer un plan para tu rutina diaria, y esta aplicación hará un seguimiento de cómo lo estás siguiendo. Recuerde que sin tener un buen plan, es casi imposible alcanzar sus objetivos todos los días. Por lo tanto, no pierdas tu tiempo haciendo cosas que no son necesarias en absoluto. Haga planes saludables, tablas de dieta, tiempo de trabajo y estudio de rutina con esta aplicación.

Características:

Si no tiene tiempo para planificar su rutina, la planificará en función de su trabajo.

Crea hermosas etiquetas personalizadas e identifica actividades en tu agenda con ellas.

También puede planificar una rutina de vacaciones y programar un uso temporal.

Informará su revisión de rutina con un cuadro de estadísticas y mostrará su nivel de progresión.

Puede realizar las rutinas semanales y diarias con muchas rutinas hechas a medida.

Descargar

Al final, lo primero que le sugiero que haga es averiguar cuál es el obstáculo más difícil que enfrenta para que su día sea más productivo. ¿Es la falta de un horario planificado adecuadamente, o su adicción al teléfono, o sus malos hábitos?

Cuando se dé cuenta de su propio problema, comprenderá automáticamente qué aplicación debe usar porque debe ver que hay una variedad de aplicaciones de productividad para Android con diferentes capacidades de resolución de problemas. Entonces, primero, encuentre su problema y luego busque la solución. Esa es la mejor manera de lidiar con todos sus problemas.

No te tomaré más tiempo por hoy. Por favor, da algo bueno sobre ti. Piensa en cómo vives y cómo se supone que debes vivir. Si hay algún problema, resuélvelo y ten una vida buena y activa. Comparta sus pensamientos al respecto con nosotros. Nos ayudará a trabajar duro para usted. Gracias por su apoyo.