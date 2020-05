Las Mejores Aplicaciones para Gestionar y Guardar Contraseñas en Android

Olvidar contraseñas de diferentes cuentas es una situación muy común e irritante; A la mayoría de nosotros no nos gusta enfrentarnos. En esas contraseñas, muchos de nuestros problemas importantes dependen. Una vez más, al no tener un espacio seguro para almacenar nuestras credenciales de banca electrónica, aumenta la posibilidad de ser pirateado. Por lo tanto, perdemos nuestra cuenta, dinero y, a menudo, nuestro prestigio.

Por lo tanto, siempre debemos mantener nuestras contraseñas y detalles bancarios seguros y protegidos. Mantener notas en un diario no está asegurado en absoluto. Pero tienes un teléfono Android, ¿verdad? Es suficiente para eso. Simplemente instale una aplicación de administrador de contraseñas de Android y guarde allí sus palabras y números secretos.

Encontrar una poderosa aplicación para guardar contraseñas en PlayStore puede no ser nada fácil. No debe comprometer al menos en este caso simplemente seleccionando una aplicación aleatoria de PlayStore. Pero puede seleccionar una aplicación de la lista de las mejores aplicaciones gratuitas de administrador de contraseñas para Android que he creado a mano después de investigar muchas aplicaciones de Android de esta categoría.

Pero sugiero leer la información que he agregado aquí para ser más específico de la aplicación que va a seleccionar y confiar. Por lo tanto, le deseo todo lo mejor y espero que disfrute de una mejor experiencia de protección con contraseña con una aplicación desde aquí.

1. LastPass Password Manager

Para almacenar su contraseña y administrar su identidad, puede utilizar esta bóveda segura y segura y la contraseña para teléfonos Android. Es el administrador de contraseñas de LastPass. La mejor parte de esta aplicación es el enfoque de protección de contraseña de protección. Siempre dará la más alta prioridad para mantener su contraseña bloqueada y otra información personal necesaria a salvo de intrusos. En esta aplicación, puede crear un perfil de compras en línea donde puede usar de forma segura los números de su tarjeta comercial y bancaria.

Características:

Sistema de bloqueo de huellas digitales para la máxima seguridad.

Generadores de contraseñas integrados con un clic para encontrar contraseñas seguras.

Autenticación multifactor y sistema de protección de contraseña de segunda capa.

El sistema de sincronización en la nube también está disponible aquí.

Incluye 1 GB de almacenamiento de archivos encriptados.

2. Password Manager – Keeper

La próxima aplicación que quiero presentarles es Password Manager. Puede descansar relajado, sin pensar en su información esencial y personal que no desea olvidar. Puede mantener sus contraseñas, números de cuenta y otra información como esa en esta aplicación de forma segura. Ningún invasor lo encontrará incluso si tienen su teléfono en la mano.

Esta aplicación ofrece espacio ilimitado para almacenar y generar sus contraseñas. Y puede encontrarlos simplemente buscando en el potente motor de búsqueda disponible aquí. Al mismo tiempo, su valla de privacidad es lo suficientemente fuerte como para permitirle estar relajado.

Características:

Esta aplicación está diseñada con una arquitectura de seguridad de conocimiento cero.

El cifrado AES 256 con tecnología PBKDF2 se utiliza para garantizar la máxima protección.

Está integrado con dos factores de autenticación.

Proporcione contraseñas seguras y únicas para reemplazar las más débiles.

Puede habilitar el sistema de escaneo BreachWatch para monitorear la protección con contraseña.

3. Password Manager: Generator & Secure Safe Vault

También puede probar con otra poderosa aplicación de administrador de contraseñas que se llama Password Manager. Como la mayoría de los otros administradores de contraseñas compatibles, esta aplicación también te permitirá disfrutar de un espacio muy seguro para guardar tus contraseñas, cuentas bancarias, direcciones, etc.

No hay forma de que un intruso pueda descubrirlos desde su dispositivo. Esta aplicación mantiene una protección de contraseña muy estricta que no permitirá que se revele información importante a otros. ¿Quiere saber más? Aquí están las características.

Características:

Incluye un sensor de huellas digitales para garantizar la mayor seguridad .

Autocompletará sus formularios para ahorrar tiempo.

Ayudarle a mejorar sus contraseñas y hacerlas inmejorables.

Opción favorita para separar elementos y obtenerlos fácilmente.

Esta aplicación es compatible con la protección de contraseña de Kaspersky.

4. My Passwords – Password Manager

Mis contraseñas es otro nombre en el que confiar en caso de proteger sus credenciales personales . Puede instalar y usar esta aplicación de forma gratuita y no hay limitación de espacio para almacenar la información de forma segura. Dice que puede proteger su información con un 100% de protección y millones de sus usuarios ya lo han aceptado. Solo debe recordar la contraseña maestra solo con lo que puede obtener acceso a otras contraseñas e información como cuentas bancarias, nombre de usuario, números de contacto, direcciones, etc.

Características:

Diseñado con una interfaz de usuario rápida y sencilla.

Utiliza el cifrado AES 256 para proporcionar una bóveda segura.

Se incluye una colección de hermosos temas.

La autenticación biométrica también está disponible aquí.

Es compatible con múltiples ventanas y copia de seguridad automática para almacenamiento local.

5. aWallet Password Manager

También puede probar aWallet Password Manager. Este también es bueno para mantener su secreto solo y nunca dejar que ningún intruso lo descubra. Puede mantener a salvo todas sus contraseñas, credenciales de banca electrónica e información de tarjeta de crédito aquí. Hay espacios separados para información diferente y, por lo tanto, puede encontrarlos muy fácilmente. Olvide todas sus contraseñas, excepto una contraseña maestra para abrir su billetera. Eso es todo lo que necesita para exponer su secreto solo a usted.

Características:

No aparecerán anuncios irritantes que maten su tiempo.

El sistema de bloqueo automático está ahí para garantizar un mejor sistema de seguridad.

Puede usar sensores de huellas dactilares y reconocimiento facial con su versión pro.

Puede restaurar todos los datos cifrados al almacenamiento de respaldo.

Puede exportar datos sin cifrar al dispositivo USB con formato CSV.

6. Password Safe – Secure Password Manager

La próxima aplicación de administrador de contraseñas de Android está aquí y puedes usarla completamente gratis. Es contraseña segura. Esta aplicación está diseñada con una interfaz de usuario muy simple junto con un potente sistema de seguridad. La interfaz le permitirá ingresar toda su información personal como contraseñas muy fácilmente y el cuadro de búsqueda las encontrará en un segundo para usted.

Por otro lado, el sistema de privacidad de esta aplicación es lo suficientemente fuerte como para permitirte estar relajado. Incluso si olvida cerrar esta aplicación y simplemente dormir, también se encargará de eso. Esta aplicación se bloqueará automáticamente después de un cierto tiempo de inutilización.

Características:

No tiene acceso a Internet y, por lo tanto, no hay forma de revelar sus secretos.

Incluye una interfaz de usuario muy personalizable.

Un indicador avanzado de seguridad de contraseña le advertirá sobre las contraseñas débiles.

Incluye un proceso de copia de seguridad automática para el almacenamiento local.

No guarda registros en el portapapeles como pistas.

7. Password Manager SafeInCloud

SafeInCloud ha venido con una de las mejores aplicaciones de administrador de contraseñas para usuarios de Android, disponible en PlayStore. Es Password Manager SafeInCloud.

Debo recomendar esta aplicación si está buscando una contraseña con sincronización de almacenamiento en la nube. En una base de datos cifrada, esta aplicación almacenará de forma segura todas sus contraseñas, detalles de tarjetas de crédito y otra información esencial. También puede echar un vistazo a las siguientes funciones para obtener más información al respecto.

Características:

Esta aplicación viene con diseño de materiales y un tema negro.

Puede sincronizar datos y archivos con Google Drive, Dropbox, OneDrive, ownCloud, WebDAV, etc.

Puede usar el sensor de huellas dactilares o el reconocimiento de rostro y retina por seguridad.

Funciona como analista de seguridad de contraseñas para advertirle sobre sus contraseñas débiles.

Incluye también un sistema automático de importación de datos.

8. 1Password – Password Manager y Secure Wallet

Para administrar y organizar todas sus contraseñas y otra información importante, puede probar 1Password. Es uno de los mejores administradores de contraseñas gratuitos para sus dispositivos Android. Se utiliza una IU muy avanzada en esta aplicación con cifrado AES 256 para proporcionarle la seguridad más sólida. Incluso cuando su dispositivo esté en manos de otra persona, sus secretos estarán a salvo.

Porque no es posible que alguien solo desbloquee esta aplicación. Para garantizar tanta seguridad, debe recordar una contraseña maestra con lo que puede obtener acceso a todos los demás que haya almacenado allí.

Características:

Creará contraseñas seguras e inmejorables para sus cuentas en línea y redes sociales.

Puede compartir contraseñas con otros de manera muy segura.

Le permite acceder a los registros de su dispositivo y PC.

Puede desbloquear esta aplicación con un solo toque, ya que incluye un sensor protector de huellas digitales.

Puede crear varias bóvedas para almacenar información por separado.

9. Dashlane – Administrador de contraseñas

Si desea una aplicación que funcione como algo más que una aplicación promedio de administrador de contraseñas de Android, puede probar Dashlane. Le permitirá almacenar todas sus contraseñas, credenciales bancarias y completarlas por sí solo cuando sea necesario. Así es como esta aplicación puede facilitarle la vida en línea.

Sin embargo, le permitirá iniciar sesión en su sitio web favorito automáticamente, ya que mantiene su historial de inicio de sesión y los protege de intrusos. ¿Aún no es suficiente? Bueno, tiene mucho más para impresionarte.

Características:

Una forma muy protectora de compartir sus contraseñas con otros.

Puede importar contraseñas de Google Chrome.

El sensor de huellas digitales le permitirá tener acceso a Dashlane con un solo toque.

Puede sincronizar datos cifrados de otros dispositivos.

Le notificará si hay algún intento de hackear sus cuentas.

También le dará una alarma de monitoreo de crédito en tiempo real.

10. Norton Password Manager

Norton es otro nombre en el que puede confiar con seguridad. Debe estar familiarizado con este nombre porque Norton tiene muchas aplicaciones de sistema y software para PC de varias categorías. Al igual que ellos, Norton Password Manager es una aplicación de administrador de contraseñas de Android muy útil.

Para disfrutar del acceso a sus sitios favoritos, puede usar esta aplicación. Almacenará de forma segura sus contraseñas, detalles de tarjeta de crédito e historial de inicio de sesión. Entonces, solo escriba en el cuadro de búsqueda lo que está buscando. Lo obtendrás en un segundo. Además, esta aplicación te permitirá generar tus contraseñas de forma protectora.

Características:

Incluye un potente navegador incorporado para completar sus formularios.

Le ayudará a evitar que sitios maliciosos capturen sus pulsaciones de teclas.

Completará los datos de su dirección y tarjeta de crédito con los datos cifrados.

Le proporcionará contraseñas complejas e inmejorables para disfrutar de un mejor sistema de seguridad.

Almacenará automáticamente todos sus datos de inicio de sesión en una bóveda segura.

11. Avast Passwords

Para proteger todos sus registros, números de PIN, contraseñas y números de cuenta y para mantenerlos seguros en su dispositivo, puede probar Avast Passwords, un soporte de contraseña de apoyo para usuarios de Android. Avast es un nombre muy familiar en este caso debido a su forma de ayudar a las personas que disfrutan de la vida en línea más segura.

Esta aplicación también lo ayudará a hacer que todos sus registros sean más fáciles, rápidos y seguros. Hay una interfaz de usuario sólida con una buena cantidad de características útiles aquí. También puede disfrutar de una mejor opción de copia de seguridad aquí para restaurar la información eliminada en solo unos segundos.

Características:

Puede sincronizar sus contraseñas en la plataforma que está utilizando en su dispositivo.

Esta aplicación mantiene un lugar muy seguro para guardar y proteger todos sus datos de inicio de sesión.

Creará contraseñas seguras y protectoras para sus cuentas.

Le notificará en caso de fuga de alguna de sus contraseñas.

Esta aplicación también puede completar automáticamente cualquier formulario en línea.

12. Keepass2Android Password Safe

También puedes probar KeePassd2Android. Es una aplicación de administrador de contraseñas de Android de código abierto muy popular que nunca permitirá que sus contraseñas y otra información importante estén aseguradas. Esta aplicación tiene un enfoque sincronizado simple para guardar su información en el almacenamiento en la nube.

Por lo tanto, no será un problema si eliminas accidentalmente alguna de esa información esencial. Para mejorar su rendimiento, esta aplicación utiliza implementación nativa. Además, la implementación de OneDrive y pCloud también es muy avanzada para esta aplicación.

Características:

Una bóveda muy segura y encriptada para proteger todos sus datos importantes y personales.

Admite 3 tipos diferentes de encriptaciones como chacha20, AES y Two-Finger.

El servicio de autocompletar para formularios en línea está disponible.

Compatible con todos los puertos Keepass como KeePassXC.

Puede desbloquearlo con su ID de Yubikey y su plantilla de entrada.

13. BlackBerry Password Keeper

Si tiene un dispositivo Blackberry, este es absolutamente para usted. Como una de las mejores contraseñas, esta aplicación ha ganado confianza en los usuarios del dispositivo Blackberry. Y ahora, es gratis para los usuarios de cualquier dispositivo Android.

Para los usuarios de Blackberry, esta aplicación está libre de anuncios, pero tendrá que soportar unos segundos para esos anuncios si es un usuario de Android. ¿Quieres saber más acerca de eso? Bueno, aquí hay una lista de características.

Características:

El cifrado militar como el cifrado AES-256 se usa como protección.

El navegador incorporado está ahí para abrir e iniciar sesión en diferentes sitios web automáticamente.

Puede importar información y grabar desde más de 10 dispositivos diferentes.

También puede verificar la seguridad de sus contraseñas con el medidor de seguridad de contraseña.

Sugerirá contraseñas nuevas y seguras para reemplazarlas con sus contraseñas antiguas y débiles.

14. Enpass Password Manager

También puede probar Enpass Password Manager para proteger todas sus credenciales importantes sin esfuerzo. Esta aplicación de apoyo incluye una lista en blanco donde puede conservar esas credenciales y mantenerlas a salvo de cualquier intruso. Hay una herramienta de Excel encriptada y puede usarla para escribir contraseñas, cuentas bancarias, etc.

Pero la mejor parte de esta aplicación es su sistema de protección que no permitirá que su información personal se guarde en el servidor. ¿Todavía no está convencido? Bueno, mira la lista a continuación para experimentar algo más.

Características:

Esta aplicación incluye seguridad insoportable con cifrado AES 256.

Puede sincronizar datos a través de Google Drive, OneDrive, iCloud, Dropbox, WebDAV y Box.

Existen varias bóvedas para proteger la información por separado.

Es una aplicación de código abierto compatible con múltiples plataformas.

Puede ahorrar tiempo al no completar formularios en línea, ya que esta aplicación incluye el servicio de Autocompletar.

15. RoboForm Password Manager

Siempre es bueno usar contraseñas seguras y únicas para los inicios de sesión en línea. RoboForm Password Manager se encarga de recordar todas las contraseñas y credenciales. Te sorprenderá su sencillo sistema de inicio de sesión con un solo toque para acceder a sitios web y aplicaciones. Viene con un generador de contraseñas que crea contraseñas críticas y las guarda para completar automáticamente todos los inicios de sesión.

Puede recordar una sola contraseña maestra para acceder a RoboForm y salirse con la suya. Esta aplicación de administrador de contraseñas de Android funciona en todos sus dispositivos y puede sincronizarlos con sus clientes y extensiones.

Características:

Es muy fácil de usar y viene con una interfaz de usuario ampliamente accesible.

La aplicación tiene una función AutoSave que guarda contraseñas e información dentro de las aplicaciones y navegadores compatibles.

Viene con el mejor sistema de protección de la industria con cifrado AES 256 y autenticación de dos factores.

Recibirá notificaciones sobre debilidades de seguridad, contraseñas débiles, contraseñas duplicadas, etc.

Esta aplicación también le permite almacenar información de la tarjeta de crédito, detalles de la cuenta bancaria, información de formularios legales, información personal y se pueden usar en las funciones de Autocompletar cuando sea necesario.

Viene con soporte técnico 24/7 y también proporciona sincronización avanzada de todos sus dispositivos en el paquete de suscripción anual.

16. Bitwarden Password Manager

A Bitwarden Inc se le ocurrió su contraseña insignia para dispositivos Android. Se llama Bitwarden Password Manager. Le brinda la oportunidad de navegar de manera segura en Internet sin preocuparse por su inicio de sesión y sus datos personales. Puede almacenar todos sus detalles de inicio de sesión y contraseñas en su base de datos.

La información almacenada y las credenciales de inicio de sesión se pueden sincronizar entre todos sus dispositivos. Es completamente gratuito y admite casi todos los dispositivos Android actualizados.

Características:

Viene con una bóveda de datos integrada desde donde puede almacenar y administrar sus datos de inicio de sesión y contraseñas.

La aplicación proporciona inicios de sesión rápidos de autocompletar tanto para navegadores web como para aplicaciones compatibles.

La interfaz de la aplicación presenta un aspecto moderno y viene con muchos temas personalizables.

Puede sincronizar la bóveda de la aplicación con múltiples dispositivos y acceder a ellos instantáneamente desde todos los dispositivos vinculados.

Puede recordar una contraseña maestra, usar el bloqueo de huellas digitales y los códigos PIN para proteger su inicio de sesión almacenado y sus datos personales.

Obtiene actualizaciones periódicas y correcciones de errores que garantizan un soporte y una seguridad óptimos.

17. Universal Password Manager

Conozcamos Universal Password Manager, una aplicación ligera de administrador de contraseñas de Android. Tendrá control y acceso completos a su información de inicio de sesión y contraseñas importantes con esta aplicación. Tiene un diseño de aplicación materialista y una perspectiva clásica. La aplicación utiliza recursos del sistema relativamente bajos y funciona sin problemas y sin interrupciones.

También mantiene sus notas importantes, datos bancarios y URL seguros en su base de datos protegida. La aplicación ocupa una pequeña cantidad de espacio del sistema, por lo que no tiene que preocuparse por la escasez de almacenamiento del sistema.

Características:

Es de uso gratuito y contiene tecnologías confiables de gestión de datos.

El sistema de soporte y otros desarrollos no están disponibles para la aplicación, pero proporciona experiencias sin publicidad.

Tendrá un sistema de seguridad sólido y cifrado AES para la protección de la base de datos.

Puede recordar una sola contraseña maestra y el resto será administrado por UPM.

Es accesible en modo fuera de línea, pero para usar las funciones de la base de datos remota, deberá tener una conexión a Internet.

18. Avira Password Manager

Ahora echemos un vistazo a Avira Password Manager. Es uno de los mejores administradores de contraseñas gratuitos para Android. La aplicación integra un generador instantáneo de contraseñas que crea las contraseñas más difíciles y guarda sus datos de rastreadores de terceros y robos de datos. Es de uso gratuito, pero viene con características premium como una billetera digital, inicios de sesión de Autocompletar, etc.

Funciona en múltiples dispositivos y sistemas operativos con capacidades de sincronización. Avira cuenta con su sistema de seguridad alemán superior y cifrados avanzados. Le encantará su disponibilidad y amplia disponibilidad de numerosas aplicaciones y navegadores web.

Características:

La aplicación es capaz de generar contraseñas únicas e imposibles de rastrear con su generador de contraseñas avanzado.

Ofrece uno de los más rápidos soportes de inicio de sesión de Autocompletar en una amplia esfera.

Puede guardar sus notas importantes, detalles bancarios, códigos financieros y datos en su bóveda segura.

Viene con sus propios códigos de autenticación de 2 factores para soluciones de seguridad óptimas y también utiliza cifrados AES de 256 bits.

Puede usar la aplicación como su billetera digital escaneándola con la cámara y puede usarla desde todos sus dispositivos.

También es compatible con la autenticación de huellas digitales en dispositivos Google para una mayor seguridad.

19. Sticky Password Manager & Safe

Sticky Password Manager es otro nombre en el que confiar. Puede proteger toda su información personal, como contraseñas, cuentas bancarias y otros elementos esenciales aquí. Será imposible para un intruso descubrir esa información si siempre está protegida por esta aplicación de apoyo. Por lo tanto, los problemas comunes pero graves, como olvidar la contraseña, ya no te molestarán. Por lo tanto, para asegurar su vida en línea, no se arrepentirá de usar esta aplicación. Para convencerte, incluye más.

Características:

Esta aplicación generará una contraseña para su cuenta y ningún intruso puede descifrarla.

Una bóveda súper segura está aquí para guardar sus contraseñas y números de tarjetas de crédito.

Puede tener acceso sin conexión a su bóveda y usarla en cualquier momento y en cualquier lugar.

Esta aplicación mejora dos factores diferentes de autenticación.

El cifrado AES 254 se utiliza para la máxima seguridad.

20. Password Locker – Password Manager

Por último, es Password Locker, otro administrador de contraseñas competitivo que puedes probar. Esta aplicación siempre preservará toda su información personal confidencial fuera de línea y de forma segura.

Ningún intruso nunca llegará a conocer esos secretos y siempre puede estar seguro de la más alta privacidad. Esta aplicación incluye una interfaz de usuario muy elegante que te permite organizar todas las contraseñas correctamente. Además, esta aplicación incluye una aplicación de recordatorio, plantillas exclusivas, generadores de contraseñas y ventanas flotantes.

Características:

El cifrado AES de 256 bits, conocido como cifrado de nivel militar, se utiliza como un sistema de privacidad.

Un sistema de autodestrucción de datos guardados está disponible si hay demasiados intentos fallidos.

Puede probar el modo sigiloso y para la protección ocular, el modo nocturno también está allí.

Hay 8 registros de ingreso rápido para contraseñas, cuentas bancarias, etc.

Un cuadro de búsqueda muy activo está ahí para descubrir lo que realmente necesita muy rápidamente.

Todas estas 20 aplicaciones para administrar contraseñas no afirman poseer una protección de contraseña débil. Tienen una gran cantidad de usuarios, y la mayoría de ellos están satisfechos con el servicio. Por lo tanto, no importa mucho si solo selecciona una aplicación de la lista al azar.

Pero si me pide que reduzca la lista, le recomiendo LastPass Password Manager o Password Manager. Creo que estos dos poseen las características más notables con la mayor tasa de satisfacción del usuario, por lo que son considerados los mejores administradores de contraseñas para Android. Pero no importa que los demás no sean lo suficientemente compatibles con ellos. Las otras aplicaciones también pueden proporcionarle una experiencia de protección de contraseña muy satisfactoria.

