Las 20 mejores aplicaciones para Google Home que debes conocer

Google ahora ha desarrollado mucho más que nuestra imaginación, y ahora no es solo un motor de búsqueda universal. En cambio, ahora se ha convertido en parte de nuestra vida en este tiempo moderno. Además, Google desempeña el papel más importante en el mundo en línea, cubriendo casi todos los sectores como correo electrónico, comunicación, estudio, negocios y otros. Pero hoy, la mejor parte de Google es el altavoz asistente virtual basado en inteligencia artificial, hay una variedad de aplicaciones en PlayStore que puede usar.

Las mejores aplicaciones para Google Home

No hay géneros limitados que solo puedan ser parte de Google Home Assistance. Las variedades de aplicaciones ya se han integrado con Google Home, y puede usarlas en su vida diaria. He tratado de encontrar aplicaciones de diferentes especificaciones y criterios para elaborar este índice. Por lo tanto, le recomiendo que revise cada aplicación, ya que todas pertenecen a una categoría diferente, y es posible que las necesite con urgencia.

1. Nest

La primera aplicación que elijo presentarte es Nest. Primero, Google LLC compró esta aplicación, pero luego la administración del desarrollo necesita sectores separados debido a la gran popularidad de esta aplicación. Sin embargo, para disfrutar de un emocionante sistema de control de cosas para el hogar, debe usar esta aplicación.

Puede vigilar su dulce hogar desde cualquier lugar, como una oficina o un centro comercial. Además, puede controlar muchas otras cosas y verificar si ha cerrado la puerta o si la cámara de seguridad funciona correctamente en su ausencia. Si está interesado, le sugiero que obtenga más información al respecto en la lista de Características.

Características:

Hay una alarma de seguridad que le informará si algún intruso está intentando ingresar a su hogar.

Puede cambiar la temperatura de su hogar desde cualquier lugar.

Arme y desarme su hogar de forma remota.

Esta aplicación te permite hacer, editar y ver tus horarios.

También puede verificar la conexión WiFi y el estado de la batería de diferentes dispositivos con Nest.

2. SmartThings

Puede comenzar a usar SmartThings, una aplicación de hogar inteligente ultramoderna desarrollada por una empresa líder de tecnología de Corea del Sur. Después del gran éxito de Smart Things Classic, esta nueva versión se lanza para la tecnología recién lanzada.

Donde sea que se encuentre, ahora puede monitorear y controlar las cosas de su hogar con esta aplicación. Usar esta aplicación es muy fácil, ya que está diseñado con una interfaz muy simple y fácil de usar. Por lo tanto, cualquiera puede usar perfectamente esta aplicación sin requisitos de conocimiento adicionales.

Características:

Puede controlar diferentes solicitantes de origen basados ​​en tecnología utilizando esta aplicación.

Verifique el estado de la cámara CCTV y la conexión wifi de forma remota con esta aplicación.

Un sensor de movimiento incorporado detectará la presencia de personas dentro de su habitación y le informará sobre el resultado.

Otros sensores multipropósito también están disponibles para manejar otras tareas.

Solo se requieren unos pocos toques para controlar su hogar desde el exterior.

3. Google Home

Para configurar y controlar su reproductor Chromecast y su dispositivo doméstico de Google, puede usar Google Home, y es la aplicación básica para el servicio Google Home. A veces, también se llama Google Chromecast debido a sus características de soporte de Chromecast.

Con esta potente aplicación, puede controlar y administrar Google Nest, dispositivos Chromecast y toneladas de productos para el hogar conectados. Por lo tanto, puede usar esta aplicación para disfrutar de una vida mejor y más fácil con muchas funciones automáticas. Aprendamos más al respecto.

Características:

Puede activar y desactivar un producto para el hogar programado.

Usa esta aplicación para activar Nest WiFi en un minuto.

Le mostrará el estado de su hogar.

También puede ver el estado de toda su transmisión de video y audio y cambiar el volumen y otras opciones.

Puede activar el proceso de envío de notificaciones y recibir notificaciones automáticas de cualquier emergencia.

4. TuneIn Radio: Noticias en vivo, deportes y estaciones de música

Puede probar TuneIn Radio si desea probar una aplicación de música que también funciona como asistente de Google. Pero primero, déjame decirte que no es una aplicación de música normal, y es perfecta para la transmisión de música y aplicaciones de radio.

Esta aplicación está asociada con miles de estaciones de radio, y puedes disfrutarlas de forma gratuita. También puede descargar música desde esta aplicación, y también, puede hacer su biblioteca personal de estaciones de radio donde puede guardar todas sus estaciones de música favoritas para encontrarlas rápidamente.

Características:

Los juegos deportivos en vivo siempre te mantendrán informado de todas las actualizaciones deportivas.

Al igual que una aplicación de agregación de noticias , le informará de todas las actualizaciones de noticias.

Casi todos tus podcasts favoritos también están disponibles en esta aplicación.

Le permite tener acceso a más de diez mil estaciones de radio para usted.

Disfruta de música sin comerciales las 24 horas del día.

Recomienda las mejores estaciones de podcast y música todos los días.

5. IFTTT

IFTTT es una aplicación de productividad de primer nivel que significa “si, entonces esto, eso”. Es un tipo de aplicación de servicio web que atiende a millones de usuarios durante mucho tiempo.

Esta aplicación está repleta de integración perfecta para Google Home. Por lo tanto, es conocida como la mejor aplicación de Android para Google Home, ya que le permite crear comandos personalizados ilimitados. Puede conectar sus aplicaciones, servicios y softwares favoritos con esta aplicación, y le permite controlar su dispositivo con comandos de voz. Veamos qué más ofrecerá esta aplicación.

Características:

Notificarle de diferentes publicaciones populares como el New York Times.

Funcionará como una mejor aplicación de copia de seguridad y recuperación de fotos .

Al funcionar como una aplicación de almacenamiento en la nube , guardará de forma segura todos los archivos y documentos necesarios.

Puede publicar fotos en Instagram y Twitter usando esta aplicación.

Obtenga acceso a más de 600 aplicaciones solo con esta aplicación.

6. Maps – Navegación y transporte público

Creo que todos deberían tener una aplicación de navegación en su teléfono inteligente. Puede ser un salvavidas en muchas situaciones hostiles. Sin embargo, si desea probar un mapa y una aplicación de rastreo GPS con soporte doméstico de Google, entonces Maps by Google LLC es la mejor opción para usted.

Para la mejor navegación GPS en tiempo real, creo que ninguna otra aplicación funcionará mejor que esta. Es compatible con casi todos los países y le muestra el tráfico y otra información necesaria. También puede guardar sus rutas regulares aquí para registrarse automáticamente.

Características:

Funciona en más de 200 países de todo el mundo.

Encuentra hoteles, restaurantes y hospitales cercanos con esta aplicación.

También le mostrará las paradas de autobús cercanas, aeropuertos y estaciones de ferrocarril.

Puede compartir su experiencia con la sección de revisión de esta aplicación en cualquier centro de negocios o tienda.

Obtenga vistas y distancias directas y en tiempo real en kilómetros y millas.

El mapa detectará rápidamente la ruta más rápida desde su lugar hasta el destino.

7. To Do Reminder

Toda persona ocupada necesita una aplicación de recordatorio para programar sus tareas diarias y también para recibir notificaciones de eventos importantes. Y si le encanta tener una aplicación de recordatorio con las funciones de inicio de Google, debo recomendar Recordatorio por hacer Recordatorio con alarma.

Solo habla fuera del tiempo, quieres que te lo recuerde. Esta aplicación inteligente lo anotará automáticamente y le hará recordar ese evento en el momento en que lo arregló. Además, puede programar alarmas y hacer listas rápidas de tareas con esta aplicación. Veamos qué más ofrecerá esta aplicación.

Características:

Puede configurar la alarma con opciones de repetición como minuto, hora, diario, semanal, mensual y anual.

Configurar una alarma anticipada para recordatorios también es fácil con esta aplicación.

Olvídese de escribir y programar tiempos para alarmas y recordatorios utilizando la asistencia de voz a texto.

Puede sincronizar cumpleaños, aniversario y otros días con sus sitios de redes sociales.

Copia de seguridad automática de Google Drive y restauración de eventos en sus tarjetas SD.

8. LIFX

A partir de ahora, saldrás de tu casa, olvidando apagar las luces y otros artículos eléctricos. Use LIFX, una aplicación inteligente para Google Home. Por lo tanto, puede disfrutar de una bonificación con el servicio de manos libres que solo exige su voz.

Por lo tanto, no tiene que entrar en el cuarto oscuro para descubrir las centralitas y encender las luces. Puede verificar el estado de los dispositivos electrónicos inteligentes de su hogar y controlarlos de forma remota. Parece realmente interesante, ¿verdad? Bueno, hay algunas características más interesantes de esta aplicación.

Características:

Esta aplicación le permite usarla en grupo y controlar todos esos dispositivos electrónicos por parte de todos los miembros de su familia.

Puede encender y apagar la conexión wifi de su hogar de forma remota.

Use el color tarde y elija colores particulares para artículos electrónicos particulares.

Incluye todas las guías detalladas para usarlo.

Simplemente hable para desactivar o activar los apodos de los productos electrónicos y controlarlos de forma remota.

Puede establecer un cronograma para esos productos y dejar que se controlen automáticamente.

9. Traductor de Google

La traducción es la única forma de comunicarse con personas de diferentes idiomas. El mundo de hoy se ha vuelto corto en caso de comunicación debido a la tecnología moderna. Y así, el idioma no será un problema para comunicarse con personas con otros idiomas.

Usa Google Translate y disfruta de soporte de traducción ilimitado gratis. Esta aplicación de traducción funciona bien para Google Home, y sus comandos de voz pueden hacer que funcione de una mejor manera. Sin embargo, es difícil encontrar un idioma que sea compatible aquí.

Características:

Sin una conexión a Internet, puede traducir texto a más de 80 idiomas diferentes.

El uso en línea puede ayudarlo a traducir su texto en cualquier idioma importante del mundo.

Funciona muy rápido y cualquiera puede usarlo.

Se supone que las fotos importan texto y traducen el texto en la foto.

Puede guardar sus trabajos traducidos y usarlos más tarde cuando los necesite.

10. Reloj

Mantener un reloj en la página de inicio de nuestro teléfono inteligente es como una necesidad. Pero no podemos simplemente configurar cualquier reloj sin funciones. Tenemos que usar el widget no solo para verificar el tiempo sino también para configurar alarmas y ejecutar un cronómetro.

Y cuando puede usar todas esas opciones solo con sus comandos de voz, ¿no parece ser la perfecta? Bueno, Google trae ese reloj perfecto para ti, y puedes llamarlo simplemente Reloj. Esta aplicación esencial viene con una interfaz de construcción muy simple y un paquete hermoso con las siguientes características.

Características:

Sobre los widgets de muchos estilos, puedes elegir tu favorito.

El reloj, la alarma y el cronómetro organizados por separado se ven hermosos.

Te permite ver la hora de cualquier lugar del mundo con un mapa.

Puede configurar la alarma y controlar el cronómetro con sus comandos de voz.

También puede ajustarlo con un dispositivo Wear OS para usarlo desde su mano.

11. Calendario de Google

Una aplicación de calendario es imprescindible para personas de cualquier edad. Cuando Google lanzó su propia aplicación de calendario, ¿por qué buscas otra? Google Calendar es la aplicación oficial, y está completamente integrada con la aplicación Google Home. Sin embargo, puede usar sus comandos de voz para controlar esta aplicación, establecer recordatorios y tomar notas breves. Además, puede usar esta útil aplicación de productividad para arreglar sus horarios y recibir notificaciones a tiempo. Además, hay muchos otros aspectos ventajosos de esta aplicación que definitivamente te impresionarán.

Características:

Mostrará calendarios con diferentes vistas, como una vista de mes, semana y día.

Crea todos ilimitados y recordatorios para diferentes propósitos.

Agregue eventos desde Gmail y otras aplicaciones integradas de Google para recibir recordatorios.

Puede hacer cronogramas de objetivos con esta aplicación.

Diseñó hermosas imágenes y temas predeterminados.

12. Itcher

Puede organizar sus libros, películas, música y juegos favoritos con una sola aplicación, y es Itcher. Hay una gran colección de películas, libros y juegos, y puedes disfrutar de esas cosas entretenidas desde esta aplicación. Cuanto más use esta aplicación, más aprenderá sobre su gusto. Por lo tanto, lo recomendará de acuerdo con su gusto y, por lo tanto, encontrará más artículos para disfrutar. Esta aplicación también funciona para Google Home, y el comando de voz también es compatible aquí.

Características:

Puede compartir reseñas de películas y programas de televisión con otros usuarios.

Además de películas y programas de televisión, encontrará libros, noticias, juegos, avances, etc. en esta aplicación.

Un par de sistemas de recomendación encontrarán a su compañero para ver películas juntos.

Se le permite hacer su lista personalizada personal de películas favoritas y otros artículos.

También puede filtrar elementos entretenidos por autores, artistas, géneros, tiempo, etc.

13. Todoist

La aplicación de lista de tareas más popular está aquí para conocerte. Todoist es la aplicación más simple con una estrecha integración con Google Assistance. Para aumentar su productividad, es como un producto imprescindible para usted.

Puede hacer una lista ilimitada de tareas, notas y notas con esta aplicación. Le recordará sus reuniones y eventos importantes, como una aplicación de recordatorio con todas las funciones. Sin embargo, es una aplicación gratuita, y puede tomar notas breves y todos con comandos de voz utilizando esta aplicación. Por lo tanto, use esta aplicación con Google Home y disfrute de más funciones.

Características:

Esta aplicación está integrada con todas sus aplicaciones de Google, como Gmail, calendario de Google, traducción de Google, etc.

Puede usar esta aplicación en cualquier dispositivo, incluido su teléfono inteligente y tableta.

Puede configurar recordatorios y alarmas, cambiando el tono de alarma.

Simplemente escriba la hora y la fecha. Te recordará el tiempo.

Use los widgets de la pantalla de bloqueo de esta aplicación y manténgala activa en su apretada agenda.

14. Headspace: Meditación y Sueño

Mantener un buen cuidado de nuestra salud mental no es menos importante que nuestra salud física. Y ahora, puede obtener soluciones ilimitadas de meditación y cuidado de la salud mental en una sola aplicación, Headspace.

Este también funciona muy bien con Google Home, y puede conectar su cuenta de Headspace con su cuenta de Google para disfrutar de acceso ilimitado a la asistencia de Google por esta aplicación. Pregunta exactamente qué estás buscando. Su comando de voz será aceptado por esta aplicación, y funcionará de la misma manera.

Características:

Ayudarte a aprender diferentes meditaciones efectivas para aliviar el estrés y la ansiedad.

Muchas sugerencias para vencer el insomnio y tener el hábito de dormir temprano y levantarse temprano.

Le ayuda a aumentar su productividad al mejorar su enfoque y sus prioridades.

Una buena colección de meditación y música para mejorar el sueño está disponible.

También hay más de 40 cursos diferentes sobre meditaciones para usted.

15. WebMD: revise sus síntomas

Siempre se recomienda una aplicación de atención médica que le muestre remedios de problemas de salud comunes al instante. Y no tiene que escribir las preguntas y leer los remedios usted mismo.

Ahora puede solicitar asistencia de Google para hacerlo. Para eso, tienes que usar WebMD. Es una de las aplicaciones de atención médica más populares disponibles en Playstore. Hay parejas de sectores de ayuda separados, llenos de información esencial. También puede verificar la posible enfermedad o problemas de salud, simplemente ingresando los síntomas.

Características:

El diccionario del médico encontrará los hospitales y médicos más cercanos si ingresa la ubicación y otros detalles.

Puede establecer recordatorios para su consumo de medicamentos.

Esta aplicación tiene una asociación en cadena con toneladas de millones de tiendas médicas desde donde puede comprar medicamentos con el precio más bajo.

Encuentre detalles de sus medicamentos, incluidos los efectos secundarios y las prevenciones.

Busque cualquier problema de salud y obtenga información relacionada con ella escrita por especialistas.

16. Auto Voice

Probablemente, Auto Voice es la aplicación Google Home más útil y profundamente integrada. Puede usar esta aplicación para personalizar toda su asistencia inteligente para aumentar su rendimiento. Para el comando de voz personalizado, es la mejor aplicación para probar. Además, es bueno detectar todas tus palabras, y no importa qué acento estés usando para hablar con él.

Además, no tomará más de un minuto configurar esta aplicación y comenzar a usarla. Entonces, para automatizar todo a su alrededor de una manera más inteligente, creo que no podría haber una aplicación mejor que esta. Veamos las otras características de esta aplicación en resumen.

Características:

Esta aplicación es compatible con Android, Linux, Windows, iOS y otras plataformas.

Puede configurar múltiples comandos de voces utilizando una tasker, y los reconocerá a todos.

Le permite usar sus auriculares Bluetooth para usar esta aplicación.

Puede crear un pequeño monitor para el ruido ambiental.

Procedimiento de configuración fácil e interfaz de usuario simple.

17. Voice Access

Voice Access es otra aplicación para el hogar de Google desarrollada por Google LLC. Para obtener la mejor expresión de computación móvil con manos libres, puede ser la mejor opción y, por lo tanto, es muy recomendable en este caso.

Para algunos pacientes débiles que tienen problemas para verificar la pantalla, esta aplicación puede ser la mejor opción. Su voz natural está permitida como comandos, y esta aplicación controlará su teléfono en consecuencia. Además, puede obtener ayuda en pantalla simplemente diciendo “qué puedo decir”.

Características:

Muestra una lista completa de comandos de voz y accesibilidad.

Paso a paso, el uso de instrucciones se proporciona en los detalles de esta aplicación.

El acceso de voz a esta aplicación proporciona comandos de voz de 3 categorías diferentes.

Di ‘Deja de escuchar’ y dejará de seguir tus instrucciones por un tiempo y te permitirá hablar con otros.

Muy fácil de usar, y las personas mayores también pueden usarlo correctamente.

18. Philip Hue

Para controlar todos los productos Hue en su dispositivo inteligente, puede probar Philip Hue. Ahora puede obtener paseos de todas las luces y accesorios con esta aplicación. Puede encender y apagar todas las bombillas inteligentes inalámbricas, y es compatible con la mayoría de las marcas conocidas para controlar.

Esto puede ser así, llamado como las mejores aplicaciones de postulantes para el hogar de Google. Aunque esta aplicación es un poco desconocida para muchos de ustedes, es realmente una aplicación muy necesaria. Si no está de acuerdo conmigo, verifique los otros detalles y vea qué dije.

Características:

Esta aplicación admite bombillas inteligentes inalámbricas de más de 50 marcas diferentes.

Puede guardar números o nombres para diferentes focos para recordarlos.

Configure temporizadores para encender las luces automáticamente.

También puede cambiar el color de las luces con esta aplicación de controlador.

Interfaz simple con la capacidad de emparejamiento rápido, y cualquiera puede usarla.

19. Google Play Music

Aquí hay otra aplicación de reproductor de música que es conocida como la mejor aplicación de música para el hogar de Google. Google Play Music está completamente integrado con Google Assistance, y puede usar su voz para ordenar y controlar las funciones de esta aplicación de forma manos libres. Mientras conduce, puede funcionar mejor para usted. Simplemente deletree el nombre de la canción y deje que su teléfono detecte sus palabras. En unos segundos, esta aplicación reproducirá la canción, y no es necesario tocarla para reproducirla nuevamente. Veamos qué más ofrecerá esta aplicación.

Características:

Importa y descarga canciones de diferentes sitios web y aplicaciones.

Crea tu lista de reproducción personal y almacena tu música favorita allí.

Están disponibles modos de reproducción de canciones como uno por uno y barajaduras.

Crea un número ilimitado de listas de reproducción y mantén apodos para que puedas encontrarlas rápidamente.

No aparecerá ningún comercial que interrumpa tu experiencia musical.

20. Sengeled Home

La vida se vuelve más fácil con Sengeled Home; Es una de las aplicaciones de limpieza más versátiles para Android. Esto funciona a la perfección con los electrodomésticos de Google. Obtendrá todos sus dispositivos inteligentes de control en un solo lugar con esta aplicación. Cuenta con. Apague o encienda sus electrodomésticos desde lugares remotos; Incluso puede cambiar la frecuencia y los colores de ciertas luces compatibles y sistemas multimedia con esta aplicación. Es una representación virtual de su hogar en sus manos.

Características:

La aplicación viene con una unidad separada o un sistema de gestión basado en la sala.

Ofrece configuraciones personalizables como prefiera con facilidad.

Disfrutará de su interfaz de usuario junto con sus opciones de acceso rápido a la página de inicio y control de widgets interactivos para un procesamiento fácil.

Ofrece rutinas personalizadas, como la hora de despertarse, los períodos de sueño, las vacaciones, etc. Así que programe las sesiones de funcionamiento de su sistema de luz y seguridad en consecuencia.

Puede usarlo con otras aplicaciones de terceros y también admite asistencia en la aplicación de Google Assistance, Alexa, etc.

Viene con perfiles de ahorro de energía para diferentes dispositivos.

Ya he dicho que las mejores aplicaciones para Google Home que he seleccionado aquí son de diferentes categorías. Por lo tanto, no puedo especificar una o dos mejores aplicaciones para sugerirle personalmente. Aún así, si me pregunta cuál estoy usando en este que momento, debo decir que tengo casi 5 o más aplicaciones de la lista que estoy usando actualmente, incluidas Play Music, Maps, Nest, Calender y SmartThings.

Pero estoy seguro de que es posiblno necesite todas estas aplicaciones, y que otras aplicaciones puedan parecerle esenciales. Por lo tanto, debe comprender sus necesidades correctamente y luego elegir las mejores aplicaciones para usted.