Las 20 Mejores Aplicaciones para Grabar la Pantalla en Android

A menudo ha visto que algunas personas comparten el video de cómo juegan sus videojuegos favoritos de Android. Se ve con mayor frecuencia cuando se trata de un juego multijugador en línea donde un grupo de amigos puede compartir la experiencia de juego.

Por otro lado, a veces tenemos que aprender o enseñar muchos trabajos de oficina o hechos educativos a personas del área remota. Mostrar las pantallas de nuestros dispositivos puede ayudar a aprender prácticamente o enseñar algunos problemas técnicos. En tal caso, echa un vistazo y luego instalar algunas de las mejores aplicaciones para grabar la pantalla en teléfonos Android desde PlayStore.

Primero, permítame advertirle sobre algunas aplicaciones de grabadoras de pantalla falsas y totalmente inútiles que puede encontrar en PlayStore. No puedo darte una lista de las peores aplicaciones, ya que sería más grande de lo que piensas, la mayoría de los grabadoras de pantalla aparecen con buenas calificaciones. Por lo tanto, no pierda su tiempo instalando el incorrecto y pase unos minutos mirando las mejores que hemos encontrado.

1. Screen Recorder – Grabadora de pantalla con audio

Sí, ahora puede grabar su videojuego favorito con audio con Screen Recorder. Es la mejor aplicación de grabadora de pantalla de Android disponible en PlayStore. No solo es un juego, sino que también puedes grabar tu pantalla en cualquier momento con esta aplicación y compartirla con otros.

Además, puedes editar capturas de pantalla con música y efectos también usando esta útil aplicación. Millones de usuarios ahora están utilizando esta aplicación para disfrutar de toneladas de sus emocionantes funciones, como la opción de captura de pantalla táctil. Parece interesante, ¿verdad? Puedes buscar más funciones aquí.

Características:

Opción fácil de hacer videoclips sin marco.

Los tutoriales están ahí para mostrarle la forma de usarlo.

Puede crear archivos de video con una resolución de 1440p y una calidad de 12.0Mbps.

Opción de grabación de un toque para grabación rápida.

Toneladas de funciones profesionales de edición de video están disponibles.

Descargar

2. Grabador de pantalla

AppSmatz viene con otra aplicación de grabadora de pantalla gratuita para Android, y lleva el nombre de lo que solía hacer. Bueno, es un grabador de pantalla. La transmisión de videojuegos es la mejor en esta aplicación.

La calidad de video de la transmisión grabada es muy buena, y puede usar las cámaras frontal y posterior de su dispositivo. Por lo tanto, puede visualizar su reacción con una pantalla corta en la pantalla donde está grabando la transmisión. ¿No sabes cómo hacer eso? Bueno, esta aplicación contiene un tutorial perceptible que le muestra todas las cosas que puede manejar con esta aplicación.

Características:

Puede crear tutoriales para enseñar a alguien usando la pantalla de la pizarra.

El modo de uso de aplicaciones en vivo te ayuda a grabar las funciones de cualquier otra aplicación.

La calidad y los probadores de aplicaciones también están disponibles aquí.

Puede personalizar muchas opciones como audio, velocidad de bits, velocidad de cuadros, etc.

Puede guardar archivos de video largos en la tarjeta SD.

Descargar

3. AZ Screen Recorder – Grabadora de video, Livestream

AZ Screen es la siguiente opción. Puede probar esta aplicación si prefiere la transmisión de video de alta calidad en este caso. Puede grabar un video de pantalla suave y clara con esta aplicación productiva. Además, hacer capturas de pantalla con solo un toque es otra de sus ventajas.

También puede editar esas capturas de pantalla con música y combinar varias capturas de pantalla para crear el mismo archivo de video. La interfaz de esta aplicación también es muy avanzada pero simple. Por lo tanto, no tendrá ningún problema para usar cualquier opción de esta aplicación.

Características:

Proporciona archivos de video con resolución de 1280p, 12 Mbps y calidad de 60 FPS.

No hay límite de tiempo de grabación y, por lo tanto, puede grabar todo el tiempo que desee.

La opción de grabación de video Full HD está disponible.

El sistema de creación de GIF está allí, por lo que puede crear GIF con sus videoclips favoritos.

Puede grabar los sonidos internos y externos.

Descargar

4. Mobizen Grabador de Pantalla (grabar pantalla )

¿Te gusta la transmisión de juegos? Debe necesitar una aplicación de Grabadora de pantalla para Android que sea gratuita con funciones premium. Aquí viene Mobizen Screen Recorder, que presenta funciones de edición versátiles y muchos efectos diferentes.

Podrá grabar en calidad Full HD. La aplicación es compatible con el equipo técnico avanzado y siempre recibe actualizaciones para mejorar la estabilidad y corregir errores. Puede grabar videos sin ninguna marca de agua para una transmisión limpia. Es compatible con cualquier dispositivo Android desde 4.4 o posterior sin ningún procesamiento de raíz.

Características:

Es muy fácil de usar y no necesita ningún conocimiento previo de edición de video.

La aplicación ofrece transmisión de alta calidad con muchos efectos sin costo alguno.

Puede grabar las pantallas de sus teléfonos o tabletas con una resolución de 1080p mientras mantiene 60FPS.

La aplicación ofrece herramientas como recorte, integración de imágenes, corte, etc. y ofrece operaciones rápidas de un toque para mayor comodidad.

Tiene una gran comunidad de usuarios donde puede obtener actualizaciones periódicas y consejos de expertos.

Mobizen también permite guardar archivos en almacenamiento externo.

Descargar

5. Screen Recorder – sin anuncios

Conozcamos Screen Recorder, uno de los mejores grabadores de video en pantalla para Android que viene de forma gratuita. Proporciona una amplia gama de soporte para tomar capturas de pantalla y registros de pantalla de numerosas aplicaciones y juegos.

La aplicación no admite la grabación de sonido interna para las restricciones de Google. Puede integrar archivos de sonido en la sección de edición con facilidad. Cuenta con una interfaz de usuario simple y ampliamente accesible. Algunos dispositivos con Android 10 admiten grabación de sonido interna para algunos juegos compatibles. ¿Todavía no está convencido? Vea algunas características útiles en la siguiente sección.

Características:

Podrá utilizar muchos temas y efectos integrados en las grabaciones.

Es compatible con varios idiomas junto con el inglés para una compatibilidad y usabilidad óptimas.

La aplicación es compatible con la cámara facial durante la grabación para las cámaras frontal y posterior.

Podrá utilizar funciones de superposición para subtítulos y notas personalizados. También es compatible con la integración de logotipos, textos e imágenes personalizables.

Viene con la función Magic Button que ayuda a pausar, detener, alternar información emergente y otras herramientas con toques simples durante la grabación de pantalla.

También puede elegir las ubicaciones de guardado, ya que permite el almacenamiento interno y las tarjetas SD.

Descargar

6. Rec ( Screen & Video)

Si desea probar las funciones de grabación de pantalla sin ataduras y totalmente configurables, puede probar Rec. Es otra grabadora de video de pantalla flexible para Android de la que no te arrepentirás.

No pedirá que su dispositivo sea rooteado a menos que venga con Android 4.4 KitKat o inferior. Esta aplicación es buena para trabajar más rápido y sin problemas. La calidad del video grabado también es satisfactoria, y la opción de grabación de audio también está disponible. ¿Quieres más? De acuerdo, esta aplicación tiene muchas más cosas.

Características:

Puede grabar videos de pantalla continuamente hasta 1 hora.

Muestra el marco táctil y los botones automáticamente en la pantalla.

Agite su dispositivo y pause, reproduzca y detenga la grabación.

Esta aplicación incluye un temporizador de cuenta regresiva personalizable.

Le permitirá configurar su opción favorita como regalo.

Un montón de herramientas profesionales de edición de video está disponible aquí.

Descargar

7. Screen Recorder – graba tu pantalla

NLL viene con otra impresionante aplicación de grabadora de pantalla de Android para ti. Puede utilizar esta potente aplicación en un dispositivo con cualquier versión del sistema Android.

Pero requiere que su teléfono esté rooteado solo si es Android 4.4 KitKat o inferior. Pero la mejor parte de esta aplicación es su sistema de grabación ilimitado que no dice que estás en el límite. Además, puede usar la opción de grabación de voz para mantener su voz grabada con el video.

Características:

Le permite grabar su pantalla sin límite de tiempo.

Puede usar un banner en el video y personalizarlo también.

Esta aplicación incluye hermosos temas de material Android.

Puede grabar los sonidos externos e internos con el video.

Mientras graba el video de la pantalla, puede personalizar el panel de interruptores.

Simplemente agite Play, Pause y detenga la grabación.

Descargar

8. Game Screen Recorder

La transmisión de juegos es mucho más fácil con Game Screen Recorder para los usuarios de Android. Es de fácil acceso y cualquiera puede navegar por sus herramientas sin ningún conocimiento previo.

La interfaz de la aplicación es muy acogedora y materialista. Funciona a la perfección sin rootear su dispositivo. Esta aplicación es compatible con la mayoría de las aplicaciones y juegos sin problemas ni ajustes. Puede usar funciones premium como editar prólogos y subtítulos mientras transmite.

Características:

Esta aplicación le permite grabar cualquier cosa en la pantalla y puede personalizar sus listas de aplicaciones para un acceso rápido.

Puede activar o grabar la pantalla al instante con solo un toque con su botón de acción rápida.

Viene con una barra de superposición útil que consta de herramientas de edición útiles y un botón de pausa / parada en tiempo real.

Puede grabar la pantalla de su dispositivo en calidad Full HD con velocidades de cuadros personalizables e instalaciones de integración de audio.

Es completamente gratis con acceso ilimitado.

Funciona mejor con dispositivos que se ejecutan en Android 5.0 o posterior.

Descargar

9. Grabar Pantalla & Grabador Pantalla – XRecorder

InShot Inc ha traído una grabadora de pantalla de vanguardia para dispositivos Android. Se llama Screen Recorder y Video Recorder. Como su nombre, es una herramienta simple pero poderosa para grabar su pantalla o sesiones de juego. Es compatible con casi todos los títulos y aplicaciones populares.

Viene con HUD de control en tiempo real para un control total. Puede editar el video en cualquier momento, y no hay límite para grabar sesiones. Es completamente gratuito y no necesita ningún conocimiento experto en grabación de video .

Características:

Le permite grabar su pantalla en resolución HD +, altas velocidades de cuadros y sonidos claros.

Es fácil de navegar y se puede operar con simples toques. Las funciones de grabación y pausa / reproducción con un toque están disponibles.

Puede mostrar sus escenas favoritas con capturas de pantalla espectaculares.

Está equipada con los servicios de Facecam, que le permiten grabar a través de cámaras.

Viene con una grabadora de audio incorporada, y es fácil de transmitir o grabar videos con una calidad de sonido fantástica.

Puede guardar las grabaciones en el almacenamiento externo para un soporte de almacenamiento óptimo.

Descargar

10. Screen Recorder — grabador pantalla

Probar Screen Recorder for Game no te hará arrepentirte. Es otra aplicación de Grabadora de pantalla diseñada de manera eficiente que puede usar sin problemas en su dispositivo Android.

Esta aplicación viene con casi todas las características útiles que son relevantes para el problema. Ya sea para grabar su tiempo de juego favorito o en una videollamada, puede compartir lo que esté sucediendo en su pantalla. Además, la interfaz de usuario de esta aplicación es simple, y estoy seguro de que pronto te encantará.

Características:

Solo un toque es suficiente para iniciar, comprar, pausar y reproducir la grabación.

La calidad del archivo de video grabado incluye una resolución de 1440P, 12.0Mbps y 60 FPS.

Puede grabar juegos, videos en línea y otras cosas todo el tiempo que desee.

Puede tomar capturas de pantalla y también recortarlas, cortarlas, eliminarlas y editarlas cuando las necesite.

También le permite agregar pegatinas y texto en las tomas.

Descargar

11. ADV Screen Recorder

Si desea disfrutar de una aplicación de grabación de pantalla para su dispositivo Android que no cubra la pantalla con su menú, esta te encantará. Es el grabador de pantalla ADV. Esta aplicación no necesita que su teléfono esté rooteado, además cuenta con muchas funciones.

Si no se siente cómodo con el inglés, esta app es compatible con muchos idiomas. ¿Quieres más para estar convencido? Bueno, estas son sus funciones:

Características:

Predeterminado y avanzado son dos tipos diferentes de motores; Esta aplicación solía grabar la pantalla.

Puede dibujar cosas en la pantalla mientras está siendo grabado.

Puede usar la cámara frontal y trasera al mismo tiempo.

Te permite configurar un banner en la pantalla que puedes personalizar a tu gusto.

También puede configurar textos en la pantalla y personalizarlos.

El botón de reproducción y pausa para la grabadora está disponible aquí.

Descargar

12. Screen Recorder & Video Capture, My Video Recorder

¿Desea una aplicación de Grabadora de pantalla para Android que nunca solicite pagar o rootear su dispositivo? entonces prueba My Video Recorder.

Esta aplicación viene con todas las características necesarias que necesita para tomar una foto o un videoclip de su pantalla. Es muy fácil de usar y hay una interfaz muy fácil de usar. Puede tomar capturas de pantalla con un solo toque y grabar video en pantalla en cualquier momento. Y también, puede guardar videos HD de la grabadora y compartirlos con sus amigos. ¿Todavía no está convencido? Bueno, echa un vistazo a todo lo que ofrece.

Características:

Puede compartir el video de la pantalla en diferentes redes sociales con solo un toque.

Use el sonido externo e interno en los videoclips grabados.

Proporciona video Full HD con resolución de 1024p y cuadro de 60 FPS.

Puede personalizar los videoclips con marcas de agua y pancartas.

Le da 3 segundos para prepararse, ya que incluye Cuenta atrás antes de grabar.

Puede mover la ventana flotante a cualquier lugar de la pantalla.

Descargar

13. Grabadora de Pantalla: Grabadora para Videojuegos

El siguiente es Screen Recorder, y es otro potente grabador de video de pantalla para Android. Mientras haces algunos movimientos revolucionarios en tus juegos favoritos de Android, puedes capturar el clip y compartirlo con tus amigos.

Al mismo tiempo, puede usar la cámara frontal como la Facecam y simplemente grabar sus reacciones. Parece muy emocionante, ¿verdad? Una vez que comience a usarlo, comprenderá cómo se siente jugar juegos en línea y mostrárselo a sus amigos. Sin embargo, asegúrese de conocer bien las otras características de esta aplicación.

Características:

Puede usar el micrófono incorporado para obtener un mejor soporte de audio.

Esta aplicación proporciona video de calidad HD con gran resolución.

La duración del tiempo de grabación no está limitada en absoluto.

Obtenga el video de su cámara frontal en la parte superior de la pantalla en una pequeña caja.

La opción de captura de pantalla de un toque también está disponible.

Descargar

14. Grabador de pantalla con audio – Editor de video

Screen Recorder with Audio viene con una grabadora de captura de video dual con una mejor instalación de audio. Esta aplicación es conocida como una de las mejores grabadoras para teléfonos Android.

Toma capturas de pantalla claras con solo un toque y también comienza la grabación de video en pantalla con unos pocos toques. Incluso, en algunos casos, no necesita tocar su teléfono. Por ejemplo, puede sacudir el teléfono para detener la grabación. Además, el video, esta aplicación puede producir un efecto visual de muy alta calidad y gráficos HD.

Características:

Simplemente agite su dispositivo e inicie o detenga la grabación de video en pantalla.

La opción de captura de pantalla y personalización con un toque está disponible.

Le permite cambiar la relación de pantalla, el cuadro, el bit y otras funciones del video.

Puede ocultar la ventana para hacer videos sin marco fácilmente.

Proporciona archivos de video de resolución 1440 con 60 FPS y calidad de video HD de 12.0 Mbps.

Descargar

15. Omlet Arcade – Transmitir en vivo y grabar juegos

Comparte tu tiempo de juego con amigos y la comunidad de jugadores a través de Omlet Arcade. Es una aplicación de grabadora de pantalla moderna y de fácil acceso para Android. Ofrece acceso instantáneo simultáneo e instalaciones para compartir en múltiples plataformas.

La aplicación viene con opciones de edición y superposición inteligentes para la mejor experiencia de transmisión en vivo posible. Puede grabar o transmitir sesiones de juego 1: 1 con la función Pro Play. Cuenta con muchas características premium sin costo alguno. Vamos a verlos en la siguiente sección.

Características:

Es compatible con casi todos los juegos móviles con instalaciones de transmisión grupal.

Puede transmitir a Omlet, YouTube, Twitch y Facebook al mismo tiempo con algunas configuraciones de conexión simples.

Puede actualizar a su versión premium a un precio muy asequible que desbloquea funciones como HUD de juegos exclusivos, accesos directos de juegos, transmisión múltiple ilimitada de ultra alta resolución, etc.

Viene con su propio sistema de tokens en la aplicación, que se puede compartir entre compañeros de equipo y otros transmisores Omlet.

Puedes usar el chat de voz en tiempo real con tus compañeros de equipo mientras permaneces en los juegos.

Te permite formar tu propio equipo, y también puedes unirte a otros equipos y clubes para la mejor experiencia de juego en línea.

Necesitará un dispositivo con Android 5.0 o posterior para operar la aplicación sin problemas.

Descargar

16. Assistive Touch para Android

Guarde los botones físicos de su teléfono y aumente su productividad con Assistive Touch para Android. Es una herramienta de soporte táctil con utilidades de ajuste para mantener sus dispositivos limpios y protegidos. La aplicación viene con una grabadora de pantalla de alta calidad que ayuda a hacer videos tutoriales, orientación de tareas, grabación de juegos, etc. La interfaz de la aplicación es elegante y ampliamente accesible.

También ocupa una ROM del sistema relativamente baja con su pequeño tamaño de instalación. Puede tomar capturas de pantalla de sus escenas favoritas y compartirlas en plataformas sociales.

Características:

Proporciona una interfaz muy bonita con muchos atajos rápidos.

Puede personalizar su dispositivo con diferentes diseños, cajones táctiles rápidos y todas las configuraciones en el panel de alternancia rápida.

Puede grabar pantallas en calidad Full HD y también incluye herramientas de edición útiles.

Ofrece grabación de video en pantalla ilimitada sin anuncios ni marcas de agua.

Esta aplicación requiere Android 5.0 o posterior para disfrutar de todas las funciones sin esfuerzo.

La aplicación también cuenta con una herramienta de impulso Ram de un solo clic que acelera el dispositivo y prolonga la vida útil de la batería.

Descargar

17. Grabe pantalla > archivo vídeo

Ahora, registre su mejor rendimiento en su juego favorito de Android para compartirlo con su amigo usando No Root Record Screen to Video. Esta aplicación exclusiva de Android Screen Recorder ha incluido todas las herramientas necesarias para la transmisión de video. Puede usar la cámara frontal para mostrar su expresión en la pantalla. Y puede personalizar el sistema sobre dónde y cómo se mostrará el video selfie. Además, es fácil configurar el audio con solo unos auriculares.

Características:

En caso de que no pueda entender la configuración, puede seguir los tutoriales disponibles aquí.

Solo unos pocos toques son suficientes para compartir la transmisión de video en pantalla en diferentes redes sociales.

Haga excelentes videoclips con excelente audio, incluidos los sonidos exclusivos e inclusivos.

El verificador de raíz incorporado y el sistema de cuenta regresiva están disponibles aquí.

Esta aplicación proporciona efectos de video con 24 cuadros por segundo.

Descargar

18. SCAR – Captura de pantalla y grabador

CICATRIZSCAR viene con una aplicación de Grabador de pantalla muy poderosa, que incluye una interfaz de usuario simple para mejorar su experiencia de intercambio de juegos. Ya sea que esté jugando videojuegos o reproduzca archivos de video, incluso o realice una videollamada, ahora puede grabarlo con una calidad de video satisfactoria.

Esta aplicación no deja de proporcionar audio y música claros con los archivos de video grabados. No importa si su dispositivo es moderno; se puede usar a menos que no tenga Android 5 o más. Parece atractivo, ¿verdad? Bueno, esta aplicación tiene más para llamar tu atención.

Características:

Tome capturas de pantalla simplemente sacudiendo su dispositivo.

Hay un botón de superposición para grabar fácilmente videos en pantalla y personalizarlos.

Un navegador en la aplicación lo ayudará a capturar las páginas web desplazables en una sola imagen.

Las herramientas de dibujo están ahí para dibujar sobre las capturas de pantalla tomadas.

Hay hermosos temas de colores que puede configurar para cambiar la apariencia de esta aplicación.

Descargar

19. Apowersoft Grabador de pantalla

Apowersoft Screen Recorder es la siguiente opción para ti. Definitivamente, disfrutará del excelente servicio de esta aplicación, como millones de sus usuarios. Le permite grabar videos de pantalla sin limitación. Pero la mejor parte de esta aplicación de grabación de pantalla de Android son los videoclips HD que puede guardar desde esta aplicación. Puede grabar audio junto con los videoclips. Además, puede usar la cámara frontal de su dispositivo para grabar sus reacciones al mismo tiempo que graba la pantalla.

Características:

Esta aplicación puede proporcionar múltiples preferencias de grabación.

Puede personalizar la resolución, la velocidad de bits y la velocidad de fotogramas del video.

Puede comenzar a grabar simplemente sacudiendo su teléfono.

Incluye una política de privacidad muy fuerte.

La cuenta regresiva antes de comenzar el registro le dará 3 segundos para prepararse.

Puede crear videos personalizados personalizando la opacidad, la relación, el tamaño y la rectangularidad de la cámara.

Descargar

20. Captura de pantalla y grabador de pantalla

Es la última aplicación que recomiendo hoy, y realmente es otra cosa. Esta aplicación está repleta de un sistema de grabación de video con pantalla completa con soporte de audio. Simplemente puede guardar videos de calidad HD con una mejor resolución. Además, puede usar la cámara frontal para capturar su reacción con el video de la pantalla. ¿Estás acostumbrado a tomar capturas de pantalla con más frecuencia? Esta aplicación también puede ayudarte con eso.

Características:

Esta aplicación puede mostrar una vista previa de la cámara hilera en la pantalla.

Puede tomar capturas de pantalla con solo un toque.

Edite las capturas de pantalla con textos, pegatinas, mosaicos, etc.

Hay muchas herramientas de pintura disponibles que puedes usar para pintar en las capturas de pantalla.

La opción de configuración rápida le permitirá usar esta aplicación sin problemas.

Puede agitar su dispositivo para tomar una captura de pantalla o comenzar a grabar también.

Descargar

Cuando elija el mejor de la lista, le sugiero que prefiera la calidad, resolución y personalización del video. Porque estas cosas serán esenciales para usted cuando tome una pantalla de video de alta calidad sin problemas. En este sentido, recomiendo Mobizen Screen Recorder o Screen Recorder.

¿Viste las características que incluyen estas aplicaciones? Bueno, todas son bastante impresionantes, y creo que definitivamente te gustarán. Pero para decir sobre la otra aplicación, no puedo negar su excelencia, y todas son lo suficientemente más o menos competitivas como para ser las mejores aplicaciones de grabación de pantalla para Android.