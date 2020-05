Los 20 mejores juegos de estrategia de guerra para teléfonos Android

A la mayoría de la gente le encanta jugar juegos de estrategia de guerra en Android. Como niño de los 90, debes estar familiarizado con el juego de PC de Starcraft, Age of the Empire, Civilization II y otros juegos de guerra estratégicos.

Dichos juegos están disponibles para jugar en cualquier dispositivo Android. Cientos de juegos de estrategia militares / militares tienen una nueva revelación en los sectores de juegos de Android. Por el momento, obtiene una alta rotación en la posición de juego de estrategia de guerra en Play Store.

Día a día, los usuarios participan cada vez más en estos juegos de guerra. Con muchas tácticas, planificación, hechos de transmisión de cerebro vienen mientras juegas juegos de estrategia de guerra en tu teléfono Android.

Los mejores juegos de estrategia de guerra para Android

La mayoría de los juegos de Estrategia se basan en los eventos históricos de guerra, o algunos podrían estar en el sistema de defensa de Aliens / Zombies. Algunas ideas de juegos de guerra provienen de la revolución de la antigüedad.

Y pocos podrían ser juegos de guerra estratégicos básicos de uno o más personajes. Encontrarás información sobre los diversos tipos de juegos de estrategia militar en este artículo. Entonces, no perdamos el tiempo y sumerjámonos en el mundo de algunos de los mejores juegos de estrategia de guerra desde tu móvil Android.

1. DomiNations

Este juego de guerra único conducirá a un viaje de la antigua civilización al campo de batalla de la era moderna. Tienes que construir una nación propia y crecer a través de muchas fases de tiempo. De las ocho grandes naciones, elige una nación histórica para construir tus aliados y ejércitos. Participa en la batalla con métodos solitarios en guerras contra otras naciones para conquistarlos.

Características importantes

Historia histórica real del juego base con alta calidad de gráficos y estado de ánimo realista.

En este juego, tendrás el tiempo de la edad de piedra para las experiencias de batalla de la era moderna.

Desarrolle sus alianzas como una de las civilizaciones de romanos, británicos, chinos, griegos, franceses, alemanes, japoneses y coreanos.

Desbloquea las armas más letales y un nuevo tipo de ejércitos en la fábrica de guerra.

Muchos eventos de guerra están disponibles en este juego de guerra. Modo PVP, guerra de alianza 50 contra 50 y otros eventos globales.

El campo de batalla puede estar oxidado con muchas opciones de estrategia óptica de pelear en el juego.

Descargar

2. Clash Of clans

Un épico juego estratégico de guerra de clanes es ‘Choque de clanes’. Este es el juego mejor clasificado y más descargado entre otros juegos de estrategia de guerra en Android. Adquiere las tropas únicas como el mago de cabello rubio al dragón volador y muchas otras criaturas míticas de los campamentos del ejército. Además, también puedes traer algunos hechizos mágicos de salvador a las batallas. Asalta y participa en guerras estratégicas únicas con el curso de acciones. Construye y mejora los sistemas de defensa para derrotar a los asaltantes.

Características importantes

Opciones para mantener conexiones globales en el chat del clan global. Especialmente el chat de clanes es más popular en este juego.

La actualización de ‘Townhall al nivel 13’ es para más actualizaciones en el nivel de defensas y tropas.

Pon a prueba tus sistemas de ataque y defensa participando en la liga de guerra de clanes durante toda la semana.

Puedes dar una solicitud de batalla amistosa y juicio de defensa a los otros miembros del clan.

Se agregan un total de cuatro héroes poderosos en eso, y desarrollan sus habilidades con la mejora de los niveles.

Compre muchos artículos mágicos valiosos del mercado de ofertas diarias y eso es muy útil para hacer crecer su base.

Descargar

3. Clash Royale

Este es el juego de guerra de batalla multijugador en tiempo real. Clash Royale cuenta como el juego de estrategia de cartas más satisfactorio en Android . Recoge tus cartas de tropa favoritas y sube de nivel con monedas y gemas. Participa en la guerra de arena diferente con el mismo nivel de oponentes. Con la limitación de tiempo, salga victorioso en el campo de batalla con estrategias de guerra de transmisión mental. También puede actualizar a los niveles más altos de sus torres de arena con dinero real.

Características importantes

Gana cofres comunes, épicos, dorados y raros ganando en cada batalla del juego.

Juega batallas duales en tiempo real o la partida individual para saquear los trofeos de un oponente y ganar monedas de oro.

Solicite a los miembros tarjetas de tropas en el clan comunitario, también puede participar en una batalla amistosa.

Puedes construir cinco mazos de batalla en tu liga con ocho jugadores en cada mazo.

Compre sus cartas y cofres de tropa favoritos en los mercados diarios con monedas y gemas.

Descargar

4. Jungle Heat

Encontrar recursos en la jungla oscura y salvaje con los poderosos héroes, ¿no es lo suficientemente genial? Los héroes explotarán todo y pondrán una salvaguarda sobre los recursos de petróleo y oro del enemigo languideciente. Cada héroe tiene sus poderes distintivos y su estrategia para demoler la jungla. Con la combinación de armas y habilidades modernizadas, simplemente participa en las brutales batallas con los enemigos.

Características importantes

Planifica la defensa ideal y crea estrategias de ataque efectivas en el campo de batalla.

La música y los sonidos más realistas y encantados aparecen en el juego para mayor atracción.

La capacidad multiplataforma es una gran característica para que cualquier dispositivo Android combability juegue este juego de guerra.

Para los jugadores, esos poderosos personajes héroes son la parte favorita de este heroico juego de batalla de guerra.

El gráfico es demasiado bueno y estándar que los otros juegos de estrategia militar en Android.

Una buena parte de este juego es que puedes participar en desafíos globales regulares para lograr más premios.

Descargar

5. Boom Beach

Puedes obtener stickers únicos de los mercados y usarlos para chatear en clanes o en los campos de batalla. Ser propietario de una playa y considerarte como jefe de un territorio del ejército. Ahora tu trabajo es matar al mal y participar en batallas de buques de guerra PVP con playas rivales. Para proteger tu base de un enemigo, debes fortalecer los edificios de tu campamento, las defensas y desbloquear héroes únicos. Patriciate en eventos mundiales en una batalla cara a cara para subir de rango en la clasificación. Todas esas experiencias que obtendrás en este juego de estrategia de guerra para Android.

Características importantes

Una conexión a internet estable necesita jugar al juego de estrategia de guerra Android ‘Boom Beach’.

Puedes ganar diamantes de juegos con anuncios en línea en este juego para actualizar tus recursos.

Es un juego de estrategia de campo de guerra abierto, por lo que puedes recorrer cualquier playa para atacarlos.

Participa en las batallas cara a cara en el modo de buque de guerra PVP para saquear los campamentos enemigos cercanos.

Puedes crear funciones de comunidad en el juego para formar equipos en batallas de grupos de trabajo.

Realice un evento de ciclo semanal en las batallas malvadas para ser recompensado con regalos emocionantes.

Descargar

6. Last Shelter

Cuando comienza el eclipse de zombis, debes ser el más fuerte para sobrevivir. En este juego de guerra para Android, enfrentarás los desafíos del superviviente cuando surjan los zombis. Sé el mejor comandante y ayuda a construir una base fuerte para proteger a los humanos de los zombis . Entonces, prepárate y planifica sabiamente para estructurar las tácticas de defensa con buenos puntos. Porque cuando la guerra arrasa, nunca sabrás qué pueden hacer los zombis.

Características importantes

Construye una ciudad yerma como refugio para entrenar ejércitos y héroes para que aumenten sus habilidades.

Firme su imperio para recolectar y almacenar los recursos para mejorar las Torres de Defensa o para comprar nuevos héroes.

Desde el minimapa hasta el gráfico general de la unidad, se parece más a la realidad con una experiencia completa de apocalipsis.

Puedes luchar y atacar a los enemigos en todo el mundo desde diferentes servidores en línea.

Establece tu estrategia antes de saltar al campo de guerra. Aprende a tus enemigos, luego elige a tus guerreros, vehículos y armas para la victoria.

Descargar

7. Grow Empire

Encontrarás una experiencia completamente nueva del juego de estrategia del ejército 3D de base de historia real para Android. Este juego de rol está diseñado con el período de la Antigua Rumania. Sé un líder cautivo de tu reino, y tu trabajo es capturar y expandir tu imperio a través de las civilizaciones europeas. Asegúrate de construir un fuerte escudo comunitario contra los ataques no deseados de los enemigos. Los antiguos ejércitos y armas te llevarán a una nueva emoción de juego que se remonta a los viejos tiempos.

Características importantes

En este juego, hay un total de 4 alas enemigas europeas, cada una con más de 12 tipos diferentes de tropas.

Puedes expandir tu dominio sobre 120 ciudades para conquistar en la antigua Europa.

Consigue siete héroes con sus más de 21 super habilidades para desbloquear y luchar junto a tus guerreros.

Más de 1000 edificios incluyen torres de defensa y quemaduras reafirmantes para mejorar en el juego.

Recoge potenciadores de cartas con tres niveles de poder y crea cartas para habilidades más poderosas.

Cuenta el número de 1500 olas y aprende a atacar para sobrevivir en el juego.

Descargar

8. Castle Clash

Únete a una emocionante batalla de combate de la guerra de gremios con tus míticos ejércitos. Conviértete en el señor de la guerra en las guerras de gremios y lucha con diferentes demonios para atacar a los condenados.

Entrena a tus poderosos héroes, actualiza los recursos del castillo y protégelos de otros asaltantes. Muchas funciones interesantes y estrategias de batalla hacen que este juego sea muy popular para los jugadores de Android. Sea sensato con sus movimientos, ya que este juego no es pan comido para los jugadores novatos.

Características importantes

Reúne cartas de tropa de lucha de diferentes tipos de unidades para crear los mejores preocupadores.

Acuden juntos con otros jugadores en la contienda de la fortaleza para las batallas de Guild-on-Guild al mismo tiempo.

Acaricia increíbles criaturas míticas en tu lista y lucha con jefes intrépidos por la victoria.

Necesitarás una conexión a Internet estable para jugar este mejor juego de estrategia de guerra desde cualquier dispositivo Android.

Reúne un enfrentamiento de escuadrón de tus héroes favoritos para los nuevos desafíos amistosos de todo el mundo.

Disfruta de los nuevos y excitantes choques de provocación cooperativa y modos PvP . Lucha por más diversión y emoción que cualquier otro juego de estrategia de guerra para Android.

Descargar

9. World At Arms

Todos los nuevos aliados y maquinaria de guerra modernizados aparecen en este juego de estrategia militar en tu móvil Android. Gobierna los terrenos, los mares y el cielo construyendo tus fuerzas combinadas. Participa en el desafiante modo multijugador para combinar batallas en todo el mundo. Muestre el liderazgo legítimo en este raro juego de guerra para colocar su nombre en la parte superior de la lista en la tabla mundial.

Características importantes

Juega el estado de ánimo de la campaña en solitario con diferentes tipos de oleadas en ataques para acabar con los enemigos.

Construye un verdadero buggy del ejército de élite en tu Android. Muestra las habilidades de cómo liderar y cambiar la posición de guerra.

Las funciones de comunicación social te llevan a ti y a tus amigos al mismo continente para mantenerte en contacto.

Participe en batallas innovadoras en varios territorios, incluidos los desiertos de calor, en el cielo infinito o en la profundidad de los mares, y en las áreas urbanas de la ciudad.

Una buena característica en el juego es usar texto de voz y puede pedir ayuda durante el tiempo de batalla para obtener refuerzos.

Contribuye con unidades a tus amigos y completa logros para convertirte en el mayor invasor del juego.

Descargar

10. Empires And Allies

Pasemos a un juego de estrategia real del ejército de Android donde su aliento se atascará en sus características de alineación y alta calidad. Los dinámicos campos de batalla de este juego te llevarán a una experiencia completamente nueva de la guerra moderna. Obtén diferentes plataformas y sigue participando en batallas en línea. Despliega las armas y entrena ejércitos para aplastar las bases enemigas con métodos sobresalientes. Únete a un clan y haz interacciones sociales con tus amigos globales.

Características importantes

Una de las mejores batallas adictivas en tiempo real de guerras modernas en Android de otros juegos de estrategia militar.

Combate en el modo PVP y las alianzas luchan con amigos de la comunidad social.

Modera tu base con armas especializadas, armas, edificios de defensa , robots ultrasónicos, poderosas aeronaves, ejércitos dinámicos y más.

Actúa en las guerras de la alianza como sus manos de ayuda por ser recompensado con cada victoria de batalla.

Sube de nivel la fuerza de tu generación base y crea un escudo durante los 14 días o más para esconderte de los enemigos malvados.

Muestra el arte de las guerras en el encuentro con las fuerzas épicas de los héroes masivos y conviértete en el dominador.

Descargar

11. Clash Of Lords 2

Para un juego de guerra multiestratégico, este juego combinado de lucha está listo para ti. Junto con los poderosos señores en las mismas arenas de batalla. Podrás ver algunos combos de lucha épicos y sobresalientes entre guerreros poderosos.

Mejora las habilidades combinadas de tu héroe y crea un terreno sólido para tus ejércitos. Luego queda encerrado en un estado de ánimo de lucha PVP o en modo de ataque Solo necesitas esperar y apresurar la victoria de los oponentes.

Características importantes

Mantén el control de los héroes en tu mano. Puedes cambiar la dirección de las acciones y habilidades.

Disfruta de manera diferente en cada batalla con más de 10 modos PVE y PVP a tu manera.

Únete a un gremio para jugar y sigue chocando con diferentes jugadores de todo el mundo.

Encuentra oponentes en el mapa del continente y aumenta los trofeos para varias recompensas antes de que termine la temporada.

Puedes agregar / reclutar más de 50 héroes poderosos y los pequeños mercenarios en tu lista.

Sincronice la identificación del juego con el juego de Google Play para iniciar sesión en múltiples dispositivos más adelante.

Descargar

12. Total Conquest

Descarga Total Conquest para unirte a una poderosa legión a través de tu teléfono Android. Ningún otro juego de estrategia de guerra para Android tiene una combinación tan grande de guerreros y poderosos héroes de dios en un campo de guerra.

Los héroes legendarios luchan junto con las líneas de tu tropa en esta tierra de batalla de Combate. Construye tu barranco y asegúrate de proteger tu castillo con fuertes muros y defensas . De lo contrario, otros jugadores también tienen poderosos héroes en la línea de sus soldados para destruirte.

Características importantes

De los otros juegos de estrategia de guerra, Total Conquest es uno de los mejores juegos de estrategia del ejército en Android.

Recoge, contrata y da un tren hasta el nivel 10 en diferentes unidades de batalla, edificios y héroes.

Construya una comunidad y forje una gran legión entre los miembros de todo el mundo. Puedes invitarlos y agregarlos desde enfoques sociales.

Enfréntate a la campaña en solitario para conseguir trofeos y conviértete en el maestro de los ataques de guerra.

La tabla de comparación en google + ayuda a mostrar su rango al mundo y a sus amigos.

Las recompensas emocionantes se pueden recoger de la legión. Cuanto más juegues y ganes, más ganarás las recompensas.

Descargar

13. Vikings

Basado en la serie original de Netflix de Viking, este juego ha sido creado. Con las conquistas épicas en las guerras, este mejor juego de estrategia de guerra para Android dará la emoción de las guerras del norte.

Tome la decisión correcta y siga las reglas para que la estrategia de guerra se convierta en el líder mundial en el juego de guerra global. Coloca trampas y toma planes de defensa para proteger tu reino. Conviértete en el rey valiente e impecable poniendo tus tácticas en las arenas de batalla del juego.

Características importantes

Lucha con muchos reyes de la corteza inmortal y forja tu camino de regreso al trono rey del norte.

Cultiva alimentos para hacer recursos agrícolas, construye torres de vigilancia, coloca trampas más letales y entrena a tus ejércitos.

Haga alianzas de todo el mundo y forme un equipo mientras la hermandad lucha para salir victorioso.

Puedes derrotar a tus enemigos en batallas navales con varias estrategias, también puedes pedir ayuda en tiempo real de tus alianzas.

Es un juego de estrategia del ejército en línea para sus dispositivos Android. Debe haber una conexión a Internet estable para jugar este juego.

En el mercado comercial, encontrará sus bienes y artículos de guerra necesarios para comprar con sus recursos de almacenamiento.

Descargar

14. Clash Of Kings

Descubre el incurable mundo de batalla entre reyes y sus aliados. Construye tu imperio, crece y prospera la ciudad. Arme una línea del ejército para defender y hacer un contraataque. Descubre nuevos mares y gobierna sobre ellos como un verdadero rey. Forjar las alianzas para una mano amiga. Vuelve al juego con estrategias mentales para gobernar el reino. Y lucha por el trono de gloria de otro gobernante.

Características importantes

Nuevas islas misteriosas se esconden detrás de las sombras brumosas en el mar. Navega por ellos y conviértete en el propietario de esas increíbles islas.

Juega el juego de estrategia MMO contra miles de jugadores en la batalla en tiempo real en cuatro nuevos tipos de civilizaciones.

Implemente la mejor jugabilidad RPG protectora en este juego MMO táctico en la guardia del castillo.

Conduce con tus dragones junto con los soldados para avanzar hacia las líneas enemigas.

Explora nuevas civilizaciones en todo el mundo adquiriendo y resolviendo tus reglas sobre ellas.

Conviértete en el líder de un gran imperio y aplica tus ideas estratégicas contra oponentes en el modo de juego PvP .

Descargar

15. Guns Of Glory

En la revolución industrial del tiempo, la historia trae el origen de las armas antiguas y mortales en este juego. Eres el jefe de tus aliados y ejércitos. Ahora sigue aprendiendo la gestión del equipo completando cada misión del juego.

Desbloquea armas épicas, habilidades y maquinaria de combate. Junto con eso, el castillo necesita ser protegido de bestias gigantes y enemigos externos.

Características importantes

Levanta tu imperio con los múltiples edificios más fuertes, torres de vigilancia y muros de defensa alrededor del reino.

El juego te llevará a la época revolucionaria de las armas y las batallas de buques de guerra. Donde el uso de viejas armas históricas es visible para ver en las batallas.

Vuelve a entrenar a tus guardias épicos con habilidades únicas para actuar en la protección de tu castillo y la gente del reino.

Envíe sus ejércitos de primera clase e ingenie la máquina voladora de guerra con los tres mosqueteros al suelo del enemigo para destruir todo.

Únete a las batallas estratégicas en tiempo real junto con tus amigos para lograr la victoria y obtener alguna recompensa.

Las funciones de traductor de chat e idiomas tienen un término valioso para que los usuarios globales se comuniquen con otros jugadores.

Descargar

16. King Of Avalon

¿Es fantástico tener un dragón en tu lista de ejércitos? Una bestia voladora quemará toda la ciudad del enemigo y te permitirá gobernar sobre eso. The King of Avalon tiene una gran alineación de historias que no verás en ningún otro juego de estrategia militar en Android.

Un rey de traición se levanta para recuperar su gloria al convocar a sus ejércitos y dragones. Una poderosa era mágica y un placer de batalla alucinante están en este juego de guerra.

Características importantes

Ronda para una aventura emocionante MMO gratis del castillo al castillo donde vivía la leyenda de Camelot.

Nuevos reinos múltiples surgen detrás de las cenizas de los reinos en llamas para gobernar una vez más.

Los desafíos individuales en los modos PvP y GvE del asesino del rey están disponibles en este juego de batalla táctica.

Puedes explorar la alineación del enemigo enviando un espía con algunos ejércitos antes de dirigirte a atacar los castillos del enemigo.

Puedes tener una charla con tus aliados de juego y también puedes hacer una charla global con jugadores de diferentes naciones.

Haz una investigación sobre ejércitos y hechizos mágicos en el laboratorio. Alimenta a tus dragones y deja que se unan con tus soldados.

Descargar

17. Kiss of War

Un buen juego de estrategia de historia de algunas encantadoras líderes de clase mundial en el campo de guerra. Elige tu oficial femenina favorita y juega como comandante para liderar tus refuerzos contra los enemigos. Entrena a tus aliados y construye tus tropas más fuertes para las batallas de naves de guerra más poderosas. Asalta y saquea en las batallas Combate multijugador en tiempo real.

Construye edificios comunitarios y una torre de defensa para proteger tu base.

Características importantes

Este juego tiene opciones de control gratuitas para liderar a tus ejércitos de acuerdo con tu estrategia.

Juega en la batalla FPS en el estado de ánimo de arcade y gana recompensas más emocionantes en este juego de estrategia de guerra.

Elija la base de su región según su interés y aprenda diferentes rasgos para jugar un juego de estrategia de guerra militar único para Android.

Expande tu poder de hermandad, campamento base y sigue conectando con tus aliados de la comunidad a través del chat global.

Todos los días surgen nuevos eventos como el modo mini-juego, el modo Combate múltiple y más eventos divertidos semanalmente.

Diseñado con ciudades vivas de la antigüedad, modernos edificios de atmósfera de guerra y campos de batalla en este juego de estrategia de guerra del ejército.

Descargar

18. Alien Creeps TD

¿Qué pasará si los extraterrestres intentan establecer sus reglas en este mundo? ¿No es el trabajo detenerlos? Un juego de defensa de la torre 3D excepcional es Alien Creeps TD. Lucha por tu libertad para salvar al mundo de los extraterrestres lecher con la torre de defensa ultramoderna.

Usa el tiempo y las tácticas para servir mejor en el campo de batalla. No dejes que ninguno de ellos pase por tu territorio. De lo contrario, perderá su dignidad.

Características importantes

Hay 50 niveles explosivos para pasar uno por uno para desbloquear cada nivel.

En total, hay tres tipos de modo de juego en el juego para jugar en Android.

Ponga sabiamente sus trampas, pistolas, maquinaria para evitar que los extraterrestres crucen la ola del camino.

Despliega a tus héroes desatados cuando la situación se salga de control. Deja que liberen los poderes definitivos.

Agregue algunos desafíos adicionales de dos minutos para optimizar sus habilidades en total 58 veces o incluso más en las próximas actualizaciones.

Si los extraterrestres lo hacen esperar para despejar las olas, entonces está disponible una opción de función de avance rápido.

Descargar

19. Zombie Anarchy

Encuentra a los sobrevivientes y sálvalos de estos eventos de terror de zombies. Esta guerra única contra zombies te llevará a situaciones reales y complejas que debes superar. En esta ciudad muerta, construye un campamento base altamente seguro y protector para protegerte del asaltante en línea.

Desbloquea supervivientes especiales y dales otra segunda oportunidad para defenderse y seguir viviendo. Porque en este eclipse de zombis, todos son los sobrevivientes.

Características importantes

Un juego de guerra realista en tercera persona es Zombie Anarchy en la lista de juegos de estrategia del ejército de Android.

Inicie sesión diariamente en este juego para obtener recompensas diarias y mantenga las consecuencias sociales al permitir el acceso a las ligas del juego.

Juega al minijuego de caza de zombies para desbloquear armas devastadoras, cosas militares, bombas RDX y más.

Destruye los campamentos infectados de zombies para recolectar recursos y salvar a los sobrevivientes eliminando a los muertos vivientes.

Entrena a los supervivientes para que los arraiguen de las batallas y libera sus mejores habilidades y habilidades.

Únete al modo PVP de todo el mundo para luchar y recolectar sus valiosos materiales.

Descargar

20. Battle For The Galaxy

El arte de la guerra futura hará volar tu mente. Extraordinarios planes de guerra y estrategia de juegos aumentarán tus expectativas. Con los atuendos modernos, los ejércitos y los robots destacados aniquilan tus bases enemigas para conquistar la galaxia. Para proteger sus recursos, necesita construir una comunidad fuerte con defensas de torre . Participa en batallas dinámicas para recolectar suministros. Para que puedas mejorar tus poderes de batalla y hacer que tu grupo sea más fuerte.

Características importantes

Es un juego de estrategia del ejército en línea gratuito con gráficos de arte visual sobresalientes y altos para teléfonos Android.

Recompensas diarias gratuitas y cristales para hacer que tus almacenes se llenen de tesoros y recursos.

En la nueva actualización, obtendrás nuevos niveles del muro para actualizar hasta el nivel 12-14 teniendo en cuenta el nivel de tu ayuntamiento.

El uso de alguna tecnología de armas nucleares parece usarse en este juego de guerra de Android.

Los héroes de múltiples robots son las características más llamativas en este juego de choque estratégico.

Crea una corporación para comunicarte con tus aliados en el juego y únete para luchar contra grupos rivales.

Descargar

Los amantes de los juegos de Android encontrarán una lista de juegos de estrategia de guerra únicos en este contenido. Desde la discusión superior, descubrimos la mayoría de los mejores juegos tácticos de alta calificación hasta ahora. Cada juego tiene sus propias características y políticas de juego por parte de los desarrolladores.

Lo mejor es que la mayoría de ellos se pueden reproducir en cualquier versión de dispositivos Android. Algunos pueden requerir características de compatibilidad más altas en un teléfono Android. Pero todos los juegos de este gráfico se pueden descargar gratis en Play Store.

Como jugador fanático del juego, no puedes descargar y jugar todos los juegos de estrategia militar y militar de Android. Puedo sugerir una cosa, y si no puede traer todos los juegos en su teléfono Android al menos, puede probar la mayoría de ellos.

¿Y aprender qué juegos son los más divertidos junto con tu gusto? De la lista, poseía mis juegos de estrategia de guerra favoritos ‘Choque de clanes’ y ‘Boom Beach’ en mi dispositivo Android. Aunque ambos requieren mucho tiempo, todavía son los mejores juegos de Android de estrategia de guerra para mí.