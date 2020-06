Los 50 comandos útiles de IP de Linux para administradores de red

Linux ofrece algunas de las mejores utilidades de red para usuarios finales. Durante mucho tiempo, los comandos ifconfig han sido la solución para manejar los parámetros de red en Linux. Sin embargo, ifconfig ha quedado obsoleto por algún tiempo, y la comunidad Unix está adoptando el comando Linux IP como reemplazo de esta poderosa herramienta.

El comando ip permite a los usuarios y administradores de red configurar sus direcciones IP, políticas de enrutamiento e interfaces de red muy fácilmente. Es una actualización digna sobre ifconfig en términos de rendimiento y características. Entonces, si todavía está usando ifconfig, es hora de probar la utilidad ip.

La utilidad ip ofrece varias funcionalidades adicionales sobre ifconfig. Usualmente se usa para manipular interfaces de red y direcciones IP. Pero, el comando ip nos permite manipular incluso las tablas de enrutamiento, así como las tablas ARP. Aprenderá a utilizar estos comandos prácticos una vez que haya entendido nuestros ejemplos.

También es muy fácil mostrar información de IP para un dispositivo seleccionado. Simplemente use la opción dev, seguida del nombre de la interfaz como argumento.

Los comandos anteriores muestran mucha información útil junto con las direcciones IP. Sin embargo, si solo está interesado en la dirección IP en sí, puede omitir esa información adicional. Cierre el siguiente comando para ver cómo funciona esto.

También podemos mostrar solo las direcciones IPv6 usando la utilidad ip y el comando awk de Linux . También podemos usar la utilidad grep, pero requerirá un patrón de expresión regular mucho más grande.

El comando IP de Linux hace que sea muy fácil para los administradores agregar una nueva dirección IP. En el siguiente ejemplo, ilustramos cómo agregar una dirección IP a un dispositivo de red específico. Eche un vistazo de cerca a la sintaxis para asegurarse de comprender lo que está sucediendo.

La dirección de transmisión envía paquetes de red a cada dispositivo que está conectado a la red. Puede agregar una dirección de difusión personalizada utilizando uno de los siguientes comandos ip simples.

También es muy fácil eliminar una IP asignada a una red específica. Eche un vistazo al siguiente ejemplo de comando ip para ver cómo funciona esto en la práctica.

Deberá usar el comando anterior varias veces para eliminar todas las direcciones IP de diferentes interfaces. Sin embargo, si desea comenzar de nuevo, enjuagar sus direcciones IP podría ser un buen comienzo.

El objeto de enlace representa las interfaces de red. Puede mostrar información sobre todas las interfaces de red en su máquina Linux utilizando los siguientes comandos simples.

Al igual que las direcciones IP, también podemos mostrar información de interfaz para un solo dispositivo. Deberá usar la opción de desarrollo de manera similar, seguido del nombre del dispositivo, como se demuestra en el ejemplo a continuación.

Los datos estadísticos hacen que sea muy fácil identificar y solucionar problemas de red. Puede usar cualquiera de los siguientes comandos para mostrar información estadística para una interfaz

particular con mucha facilidad.

Todos los comandos anteriores son equivalentes. Por lo tanto, puede usar cualquiera de -s , -stats o -statistics . Sin embargo, puede usarlos más de una vez en sus comandos. Esto le dará

información estadística adicional.

La utilidad ip también permite a los administradores de red imprimir datos estadísticos para todas las interfaces disponibles en su sistema. Esto es muy similar al comando anterior. Simplemente

omita el nombre de cualquier interfaz en particular e IP mostrará estadísticas para todos ellos.

Del mismo modo, también podemos usar las banderas más de una vez para obtener información adicional. El siguiente comando demuestra esto.

El comando ip hace que sea muy fácil poner una interfaz en línea. Entonces, si todavía está usando el comando ifconfig para hacer esto, consulte el siguiente ejemplo cuidadosamente.

Este comando habilitará la interfaz inalámbrica wlp2s0 en su sistema. Dado que muchos sistemas especifican esta interfaz como wlan0, asegúrese de estar utilizando el nombre de dispositivo

apropiado según su sistema.

También podemos deshabilitar una red muy fácilmente usando el conjunto de enlaces de subcomandos ip. El siguiente ejemplo muestra cómo deshabilitar la interfaz inalámbrica wlp2s0 que

acabamos de habilitar en el ejemplo anterior.

El comando anterior hará que la interfaz wlp2s0 esté fuera de línea. Debe habilitarlo nuevamente si desea transferir paquetes de red utilizando la interfaz inalámbrica.

MTU significa Unidad de transmisión máxima y aborda el límite de tamaño de los paquetes que puede enviar una interfaz de red en particular. Puede usar el siguiente comando ip de Linux para

asignar un tamaño de MTU personalizado para una interfaz.

Este comando establece la MTU de la interfaz inalámbrica wlp2s0 en 5000. Puede confirmar el cambio verificando la información de la interfaz.

El modo promiscuo permite que una interfaz envíe todos los paquetes IP a su CPU, incluidos los que no están destinados a llegar al sistema. A menudo es útil para solucionar problemas y auditar

redes. Eche un vistazo rápido al siguiente comando para ver cómo hacerlo utilizando la herramienta de línea de comandos ip.

Cuando ejecuta el comando anterior, activará el modo promiscuo para la interfaz inalámbrica. También puede habilitarlo para otras interfaces de red siempre que sea compatible con el

controlador de interfaz de red.

habilitar el modo promisc usando el comando ip

Como a menudo trabajará con sistemas que tienen más de una interfaz, es posible que desee enumerar los dispositivos actualmente habilitados. Esto será útil durante la resolución de problemas

de la red y la auditoría del sistema.

Este comando imprimirá todas las interfaces de red activas en su máquina Linux junto con sus propiedades habituales. Use el indicador -d del comando ip para obtener información más detallada

sobre cada interfaz.

Puede controlar el uso del ancho de banda de su red modificando la longitud de la cola de transmisión de una interfaz. La longitud de la cola de transmisión se refiere al tamaño máximo de los

paquetes de datos permitidos por el controlador del dispositivo.

Este comando establece la longitud de la cola de transmisión de la interfaz inalámbrica en 1500. Estamos utilizando el subcomando set set para asignar este valor.

La encapsulación de tráiler permite que el kernel de Linux minimice las operaciones de copia de memoria a memoria en un host receptor y reduzca el tiempo de procesamiento de paquetes. Esta

característica solo es compatible con la interfaz Ethernet. Puede usar el siguiente comando ip de Linux para habilitar esto en su sistema.

Este comando habilitará el soporte de tráiler para el dispositivo eth0. Observe cómo estamos especificando primero el dispositivo antes de habilitar esta función.

Deshabilitar la encapsulación de tráiler también es bastante sencillo con la utilidad ip. Simplemente reemplace la parte de encendido del comando anterior con apagado para hacer esto.

Ahora, la función de avance estará desactivada para el dispositivo eth0.

Si desea cambiar su dirección MAC en Linux, puede hacerlo fácilmente utilizando la utilidad ip. Primero, apague la interfaz con el siguiente comando.

Ahora, debe configurar la dirección MAC emitiendo el siguiente comando.

Este comando establece que la dirección MAC de la interfaz eth0 sea 8e: a9: 82: 9d: 6f: ac. Finalmente, conecte su interfaz de red en línea utilizando el siguiente comando.

Puede cambiar fácilmente el nombre de las interfaces de red con el comando ip de Linux. El siguiente comando muestra cómo cambiar el nombre de la interfaz eth0 a eth1.

$ sudo ip link set eth0 down $ sudo ip link set eth0 name eth1 $ sudo ip link set eth1 up